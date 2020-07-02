Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч
Независимость Национального банка Украины - одно из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, Всемирным банком, странами G7.
Об этом напоминает в Facebook главред НВ Виталий Сыч, передает Цензор.НЕТ.
"Это безумие. Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Монетарная политика была одной из немногих зон стабильности и компетентности. Независимость НБУ была одним из условий сотрудничества Украины с МВФ, ВБ, G7. Причем, давление на Смолия шло с самого верха. Для многих инвесторов и партнеров это будет красной линией. Стоимость украинских активов упадет", - пишет журналист.
Он описывает информационный поток последних дней: "Новый закон про медиа предлагает дать госрегулятору полномочия штрафовать и закрывать сайты и журналы по решению лояльных - других нет - судов. Бывшему президенту шьют срок то ли за формальности при назначении чиновника, то ли за незаконный ввоз картин. Юрий Бутусов сообщает, что глава Антимонопольного комитета Терентьев уволен президентом за штраф, наложенный на компанию по дистрибуции сигарет".
"Впечатляющая динамика. Мы хотим доказать, что можем и имеем право на самое быстрое государственное харакири? Мне кажется, это не обязательно", - резюмирует Сыч.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
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Что и доказывает эта статья.
*Лерка рулить * !... ПРавдв це зрада !?
Учетная ставка нбу не падала основательно- вот что главное. На фоне замедления инфляции мы не имели дешевых кредитов.
Рассматривается много проектов для улучшения прав инвесторов и улучшению бизнес климата в стране- нбу должен быть мощным фарватером украинской экономики, а этого не было. Вялотекущее движение даже в нужном направлении- это не то, что нам нужно. Есть много успешных банкиров в Украине . А политическое давление - то такое)) У нас принято, чуть что кричать о политическом давлении.
Мы не рашка , и отставка любого должностного лица в Украине не может у нас вызывать панику и / или недоумение. Ну , да, ушёл. Ничего страшного. Прийдет новый человек- возможно, лучший. Если не справится, прийдет новый.
Слегка дополню свой вчерашний пост.
Враги Украины пытаются усилить значимость ухода Смолия. Пытаются обрушить гривну. Но это не получится и не сработает. Возможно небольшое временное проседание , с последующим укреплением Гривны вновь.
Никакой гривнапосто не будет, так как нбу имеет сейчас реальную, а не декларативную независимость. Если , например, президент интересуется планами нбу- это не означает 'давление'.
Какая там зарплата была у Смолия? И при этом работа на престижнейшем и ключевом месте в Украине. Надеюсь, отчёт будет, или опять ограничимся стрижами из Лондонской больницы ?
Так що виходів у вас два- Ізраїль, або ж РФ. В рашкі скоро теж тотальний звіздєц почнеться, так що лише історична батьківщина- вона своїх не видає.
где цифра есть сакральная
73... )))
[ Фото ]
Соросенок и спонсор партии Голос, владелец помойки Новое время Фиала - называет отставку Смолия «диверсией русских». Объясните кто-то лысому гомосексуалисту, что Смолий и Гонтарева - партнёры российских инвестбанкиров из государственного ВТБ Банка, а муж первого зампреда НБУ Рожковой - Рожок - предправления дочки российского государственного банка ВЭБ в Украине. Животное.
Dubinsky.pro, [02.07.20 07:03]
Недавно Фиала отказался от покупки Идея Банк за 1.4 млрд гривен.
То есть, точно знал о готовящемся уходе Смолия, и потере своего лоббиста в Нацбанке, через которого можно зарабатывать на ОВГЗ и другом привычном схематозе.
На этом фоне его заявления о «русской диверсии», действительно, выглядят чистой *********** и способом использовать ситуацию для персональной атаки на президента Зеленского.
Предлагаю аннулировать визу, и выслать на*уй.
водієм автобусафіглярем
Дуболомы зеленые, вы хоть что-то начали подозревать??? Завтра придет жопа, послезавтра - бунт, а через три дня сюда приедет ***** на танках, в ваших домах поселятся комиссары, а ваши девочки будут обслуживать черножопых... как вам такая яркая перспектива? Вы их сделали, теперь доставайте катаны...
Курс на уничтожение Украины набирает обороты. Я лично крючконосым не верю. Меня от них наружу выворачивает, в какие бы одежды не рядились, клоунские ли, президентские, банкиров...
Погано, що розум прйшов до нього занадто пізно.
Ще рік тому, коли він та інша журнобратія вкупі з олігархами та Єрмаками-Сурковими всучили Україні Зю, Сич продовжував всучувати ще й зе-монобільшість, агітуючи за зе-кандидатів.
Щоб найвличнішому ніхто не заважав розвадювти Україну.
Дякуємо Сичам, дуже дякуємо.
Ви вже занесені в анали української історії за свій вклад в нищення України.
Через Драгон капітал і подібні "фірмочки".. створені щоб ЗМЕНШИТИ КОНКУРЕНТНІСТЬ УКРАЇНИ НАЗАВЖДИ..
тому і інвестиції у нікчемну ,сволочну,продажну"еліту" типу Гончаруків,Рябошапок і рожкових...
Смотри , СБакановУ не дремлет ..
Говорит, что прийдется отложить инвестиции
Кого он пугает?
Вы в курсе, например, какая последняя инвестиция этого спекулянта? Напоминаем - университет проффесора-дебила Тимофея Милованова (https://t.me/sorosata/419)
5 миллионов долларов
С такими инвесторами и врагов не надо
Соросята, [02.07.20 08:38]
Алексей "ухандохал экономику" Гончарук говорит, что само только заявления Смолия об отставке плохо отразится на экономике
Леша, это ты плохо отразился на экономике. Не забывай
Обьясни для начала, почему упала промышленность и сократился рост ВВП
Соросята, [02.07.20 09:03]
На отставку главы НБУ отреагировали послы Большой семерки. Иногда кажется, что ребята кроме как реагированием на события в нашей стране ничем не занимаются
Вообщем, послы говорят, что фундаментальная реформа в НБУ - это его независимость, которую нельзя потерять
Мы дико извиняемся, но о какой независимости идет речь? Ведь мы своими ушами слышали, как Порошенко говорил Байдену о "моем главе Нацбанка" (https://t.me/sorosata/391)
Или послы имели ввиду: сохранить независимость финансового регулятора от государства?
«Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п'ять місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж», - заявив Фіала.
На його думку, ціни на активи України впадуть, і гривня також.
«Найгірше, що це було зроблено під політичним тиском з самого верху. Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, IMF, WB. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації», - підкреслив Фіала.