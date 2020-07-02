Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч

Независимость Национального банка Украины - одно из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, Всемирным банком, странами G7.

Об этом напоминает в Facebook главред НВ Виталий Сыч, передает Цензор.НЕТ.

"Это безумие. Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Монетарная политика была одной из немногих зон стабильности и компетентности. Независимость НБУ была одним из условий сотрудничества Украины с МВФ, ВБ, G7. Причем, давление на Смолия шло с самого верха. Для многих инвесторов и партнеров это будет красной линией. Стоимость украинских активов упадет", - пишет журналист.

Он описывает информационный поток последних дней: "Новый закон про медиа предлагает дать госрегулятору полномочия штрафовать и закрывать сайты и журналы по решению лояльных - других нет - судов. Бывшему президенту шьют срок то ли за формальности при назначении чиновника, то ли за незаконный ввоз картин. Юрий Бутусов сообщает, что глава Антимонопольного комитета Терентьев уволен президентом за штраф, наложенный на компанию по дистрибуции сигарет".

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"Впечатляющая динамика. Мы хотим доказать, что можем и имеем право на самое быстрое государственное харакири? Мне кажется, это не обязательно", - резюмирует Сыч.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

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