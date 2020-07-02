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Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч

Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч

Независимость Национального банка Украины - одно из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, Всемирным банком, странами G7.

Об этом напоминает в Facebook главред НВ Виталий Сыч, передает Цензор.НЕТ.

"Это безумие. Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Монетарная политика была одной из немногих зон стабильности и компетентности. Независимость НБУ была одним из условий сотрудничества Украины с МВФ, ВБ, G7. Причем, давление на Смолия шло с самого верха. Для многих инвесторов и партнеров это будет красной линией. Стоимость украинских активов упадет", - пишет журналист.

Он описывает информационный поток последних дней: "Новый закон про медиа предлагает дать госрегулятору полномочия штрафовать и закрывать сайты и журналы по решению лояльных - других нет - судов. Бывшему президенту шьют срок то ли за формальности при назначении чиновника, то ли за незаконный ввоз картин. Юрий Бутусов сообщает, что глава Антимонопольного комитета Терентьев уволен президентом за штраф, наложенный на компанию по дистрибуции сигарет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского призвали не придавать политическую окраску деятельности НБУ и увольнению его главы Смолия

"Впечатляющая динамика. Мы хотим доказать, что можем и имеем право на самое быстрое государственное харакири? Мне кажется, это не обязательно", - резюмирует Сыч.

Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч 01

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Также читайте: Послы стран G7 предостерегли Раду от вмешательства в деятельность Нацбанка: Это поставит под угрозу международную поддержку Украины

Автор: 

НБУ (4836) Смолий Яков (138) Сыч Виталий (25)


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Топ комментарии
+45
ГЛАВНОЕ,НЕ ДАТЬ ЗЕЛЕ И ЗЕЛЕНЫМ МРАЗЯМ СБЕЖАТЬ!
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02.07.2020 00:44
+40
А ведь умные люди еще весной 2019 предупреждали.

Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч - Цензор.НЕТ 3112
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02.07.2020 01:06
+35
Еще весной 2019 года

Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч - Цензор.НЕТ 588
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02.07.2020 00:48
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Страница 2 из 2
Опстчим, если зрады нет, то ее всегда выдумать можно!
Что и доказывает эта статья.
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02.07.2020 06:37 Ответить
Після звільнення Смолія обов*язки буде виконувати Рожкова ..!
*Лерка рулить * !... ПРавдв це зрада !?
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02.07.2020 06:40 Ответить
*********😡
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02.07.2020 06:51 Ответить
Только вчера был совет нацреформ, где присутствовал Смолий- и все было нормально. Внезапно- 'на меня политически давят!'
Учетная ставка нбу не падала основательно- вот что главное. На фоне замедления инфляции мы не имели дешевых кредитов.
Рассматривается много проектов для улучшения прав инвесторов и улучшению бизнес климата в стране- нбу должен быть мощным фарватером украинской экономики, а этого не было. Вялотекущее движение даже в нужном направлении- это не то, что нам нужно. Есть много успешных банкиров в Украине . А политическое давление - то такое)) У нас принято, чуть что кричать о политическом давлении.
Мы не рашка , и отставка любого должностного лица в Украине не может у нас вызывать панику и / или недоумение. Ну , да, ушёл. Ничего страшного. Прийдет новый человек- возможно, лучший. Если не справится, прийдет новый.

Слегка дополню свой вчерашний пост.
Враги Украины пытаются усилить значимость ухода Смолия. Пытаются обрушить гривну. Но это не получится и не сработает. Возможно небольшое временное проседание , с последующим укреплением Гривны вновь.
Никакой гривнапосто не будет, так как нбу имеет сейчас реальную, а не декларативную независимость. Если , например, президент интересуется планами нбу- это не означает 'давление'.
Какая там зарплата была у Смолия? И при этом работа на престижнейшем и ключевом месте в Украине. Надеюсь, отчёт будет, или опять ограничимся стрижами из Лондонской больницы ?
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02.07.2020 06:53 Ответить
Стримами
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02.07.2020 06:55 Ответить
Кацапы за Смолия топят-я уже одинадцать насчитал-даже за кацапского холуя дьячка Петра и то меньше.Для дестабилизации Украины кремлю все средства хороши.Молчу за Новое время-эти отстой-холопы.
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02.07.2020 07:12 Ответить
Татьяна, у вас є громадянство Ізраїлю?- Ви ж розумієте, що за все ще доведеться відповідати.
Так що виходів у вас два- Ізраїль, або ж РФ. В рашкі скоро теж тотальний звіздєц почнеться, так що лише історична батьківщина- вона своїх не видає.
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02.07.2020 07:39 Ответить
Та секрету ж немає.Бєня відкрито озвучив своє і кацапське бажання-дефолт.Причому штучний.
Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч - Цензор.НЕТ 4949
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02.07.2020 06:53 Ответить
Вверните Лерку взад!
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02.07.2020 06:56 Ответить
А теперь его на нары.
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02.07.2020 07:02 Ответить
Та якби ж то всіх вас разом, 73/43%-них зебілів... І не на нари - а в мішок і з мосту. Дешевше обійшлося б.
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02.07.2020 08:24 Ответить
Єсть мантра в Мура с утречка
где цифра есть сакральная
73... )))
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02.07.2020 09:16 Ответить
Спасибо жителям крибасса за презедента хорошего такого!
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02.07.2020 07:14 Ответить
на жаль, на жаль, Не одні "жітєлі крівбасса".... там їх просто більше, ніж 73%; а так, по-факту, в сережньому всіх 73/43%-них треба "дякувати"....
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02.07.2020 08:17 Ответить
від Тёмный Рыцарь]

[ Фото ]
Соросенок и спонсор партии Голос, владелец помойки Новое время Фиала - называет отставку Смолия «диверсией русских». Объясните кто-то лысому гомосексуалисту, что Смолий и Гонтарева - партнёры российских инвестбанкиров из государственного ВТБ Банка, а муж первого зампреда НБУ Рожковой - Рожок - предправления дочки российского государственного банка ВЭБ в Украине. Животное.

Dubinsky.pro, [02.07.20 07:03]


Недавно Фиала отказался от покупки Идея Банк за 1.4 млрд гривен.
То есть, точно знал о готовящемся уходе Смолия, и потере своего лоббиста в Нацбанке, через которого можно зарабатывать на ОВГЗ и другом привычном схематозе.
На этом фоне его заявления о «русской диверсии», действительно, выглядят чистой *********** и способом использовать ситуацию для персональной атаки на президента Зеленского.
Предлагаю аннулировать визу, и выслать на*уй.
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02.07.2020 09:19 Ответить
Ну, що станемо Бенісуелою з президентом водієм автобуса фіглярем
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02.07.2020 07:26 Ответить
на заслуженный отдых.
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02.07.2020 07:33 Ответить
Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч - Цензор.НЕТ 9691
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02.07.2020 07:34 Ответить
Вообщем все ясно, зеленая жопа несколько месяцев назад сам заявил "мы дожмем банковскую систему", через некоторое время слуги урода начинают выпускать ролики, в котором убеждают свой быдло-лохторат, что печатный станок это очень даже хорошо, тем временем украинцы стали обращать внимание, что при снятии денег в банкоматах (особенно крупных сумм) практически все купюры новые, теперь Смолий уходит в отставку, а он был последним препятствием на пути эмиссии, которую зеленые твари запустят в ближайшее время, стадо сначала получит денег на руки и будет счастливо, как раз под местные выборы, но вот после выборов доллар будет уже по 35-40, но зеленым уродам уже будет плевать, ведь стадо уже проголосует
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02.07.2020 07:48 Ответить
Ты знаешь, я бы этого даже хотела - получить тупое быдло-стадо, если бы не рашка под боком. Будет у нас крах экономики, тогда жди новый виток агрессии, а точнее, модно будет взять развалины голыми руками.(((
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02.07.2020 08:17 Ответить
Посли великої сімки вже попередили зелених хапунів про наслідки.
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02.07.2020 07:56 Ответить
вовчик не понимает... вовчик учил английский в спецшколе, поэтому у него спецзнания...
Дуболомы зеленые, вы хоть что-то начали подозревать??? Завтра придет жопа, послезавтра - бунт, а через три дня сюда приедет ***** на танках, в ваших домах поселятся комиссары, а ваши девочки будут обслуживать черножопых... как вам такая яркая перспектива? Вы их сделали, теперь доставайте катаны...
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02.07.2020 08:08 Ответить
Своеобразный "дожим" банковской системы под дешевые кредиты... этот милый еврейский юноша даже не подозревает, что для вкладчиков теряется смысл поддерживать банки под 3-5% на депозит, не порывающие динамику инфляции... а с каких таких херов банки будут поддерживать кредитную пирамиду, если население свои депозиты отзовет?
Курс на уничтожение Украины набирает обороты. Я лично крючконосым не верю. Меня от них наружу выворачивает, в какие бы одежды не рядились, клоунские ли, президентские, банкиров...
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02.07.2020 08:04 Ответить
"Эмиссия-это хорошо,даже замечательно!,-убеждают клоуны с экранов телевизоров.А что же там хорошего??-Раньше вам всем за доллар давали 26 грн,а отныне будут давать 100!!!
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02.07.2020 08:05 Ответить
Який розумний чолов'яга цей Сич...
Погано, що розум прйшов до нього занадто пізно.
Ще рік тому, коли він та інша журнобратія вкупі з олігархами та Єрмаками-Сурковими всучили Україні Зю, Сич продовжував всучувати ще й зе-монобільшість, агітуючи за зе-кандидатів.
Щоб найвличнішому ніхто не заважав розвадювти Україну.

Дякуємо Сичам, дуже дякуємо.
Ви вже занесені в анали української історії за свій вклад в нищення України.
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02.07.2020 09:07 Ответить
сич і решта подібних журнашлюшок кормиться з руки Сороса..
Через Драгон капітал і подібні "фірмочки".. створені щоб ЗМЕНШИТИ КОНКУРЕНТНІСТЬ УКРАЇНИ НАЗАВЖДИ..


тому і інвестиції у нікчемну ,сволочну,продажну"еліту" типу Гончаруків,Рябошапок і рожкових...
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02.07.2020 09:14 Ответить
08:37 https://censor.net/news/3205521/posly_g7_ob_otstavke_smoliya_podryv_nezavisimosti_natsbanka_postavit_pod_ugrozu_nadejnost_reform_v_ukraine
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02.07.2020 09:19 Ответить
Рік тому була стаття-інтерв'ю Сича на ЦН, в якій він розпинався які гарні кандидати в депутати ідуть від Зе і що потрібно за них голосувати.
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02.07.2020 09:32 Ответить
" Контрреволюционные вещи говорите Филлип Филлипыч " ,, по твоему Вова лох , предатель и подстилка Сороса , если назначил -нікчемну ,сволочну,продажну"еліту"))Гончарука премьером , а Рябошапку генпрокурором .!!? .
Смотри , СБакановУ не дремлет ..
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02.07.2020 10:39 Ответить
Кошелек Сороса в Украине Томаш Фиала выступил от имени иностранных инвесторов в связи с отставкой номинального главы НБУ Якова Смолия
Говорит, что прийдется отложить инвестиции
Кого он пугает?
Вы в курсе, например, какая последняя инвестиция этого спекулянта? Напоминаем - университет проффесора-дебила Тимофея Милованова (https://t.me/sorosata/419)
5 миллионов долларов


С такими инвесторами и врагов не надо

Соросята, [02.07.20 08:38]
Алексей "ухандохал экономику" Гончарук говорит, что само только заявления Смолия об отставке плохо отразится на экономике
Леша, это ты плохо отразился на экономике. Не забывай
Обьясни для начала, почему упала промышленность и сократился рост ВВП

Соросята, [02.07.20 09:03]
На отставку главы НБУ отреагировали послы Большой семерки. Иногда кажется, что ребята кроме как реагированием на события в нашей стране ничем не занимаются
Вообщем, послы говорят, что фундаментальная реформа в НБУ - это его независимость, которую нельзя потерять
Мы дико извиняемся, но о какой независимости идет речь? Ведь мы своими ушами слышали, как Порошенко говорил Байдену о "моем главе Нацбанка" (https://t.me/sorosata/391)
Или послы имели ввиду: сохранить независимость финансового регулятора от государства?
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02.07.2020 09:11 Ответить
Вата, як зазвичай, переводить стрілки на американців. Як "ново і неочікувано"
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02.07.2020 09:21 Ответить
Ура, курва, знов буде довгоочікуваний СеСеСеРе. Дибіли повернулись у свій ВЗАД
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02.07.2020 09:59 Ответить
сысысыры або - Тиск на Смолія йшов від самого верху, для багатьох інвесторів його звільнення буде червоною лінією, вартість українських активів впаде, - журналіст Сич - Цензор.НЕТ 208 . .
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02.07.2020 10:45 Ответить
Після заяви https://nv.ua/ukr/biz/finance/smoliy-podav-u-vidstavku-novini-ukrajini-50097351.html Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції.

«Ми відкладемо нові інвестиції, адже влада робить останні п'ять місяців абсолютно протилежно тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від них і радять їм. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви, повна некомпетентність або мотивований Росією саботаж», - заявив Фіала.
На його думку, ціни на активи України впадуть, і гривня також.
«Найгірше, що це було зроблено під політичним тиском з самого верху. Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, IMF, WB. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації», - підкреслив Фіала.
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02.07.2020 10:17 Ответить
Что этот карлик, лох и мини- путин зеленский никак не успокоится??
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02.07.2020 12:47 Ответить
зелибоба как идиот все ломает
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02.07.2020 13:10 Ответить
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