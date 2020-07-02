Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, ликвидированы двое и ранены трое наемников РФ, - штаб
1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120- и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово агрессор задействовал против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом направлении, но уже возле Травневого, оккупанты активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы.
Недалеко от населенного пункта Пески, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг дважды применял против украинских воинов запрещенные минскими договоренностями 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы. Также из минометов, но уже 82-мм калибра, противник обстрелял и защитников Авдеевки, кроме них оккупанты использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.
"Для подавления огневых средств захватчиков украинские защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность.
По подтвержденным данным разведки 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня.
Факты вражеской вооруженной активности зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Агрессор на рассвете неоднократно применил 120- и 82- мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к населенному пункту Луганское.
"Чтобы прекратить вооруженную активность оккупантов наши подразделения обороняющихся мгновенно отреагировали в ответ после чего вражеские обстрелы прекратились.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
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Горіть у пеклі москалі!
Не вірю я владі.
одного, зведеного в парламенті, батальйону СН+ОПЗЖ?
- Десятки батальйонів добробатів успішно захистили Україну від її знищення Ордою,....
-А всього лиш ОДИН, але зведений в парламенті батальйон СН+ОПЗЖ, зумів, всього за неповний рік, наочно ДОВЕСТИ Путіну , що він здатний знищувати Україну набагато "ефективніше" та швидше, ніж ординські полчища...
-Тобто, для шестирічного протистояння цілій Орді і її полчищам на фронті , є добробати... А щоб здійснити достойну нищівну (пожиттєву, з"кінцями") відсіч всього одному ординському батальйону з парламенту - в Україні.... не знайшлося не те що батальйонів, але навіть кілька рот...?
Хотелось бы чтоб Зеленский посмотрел в глаза не путлеру, а нашим воинам и их семьям. Может после этого у него наконец-то повернется язык и сказажет, что раша это агрессор и враг Украины!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!