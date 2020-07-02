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Разведка США сегодня представит доклад о подкупе ГРУ России афганских талибов, - Белый дом

Разведка США сегодня представит доклад о подкупе ГРУ России афганских талибов, - Белый дом

Руководители разведслужб США в четверг проинформируют лидеров Конгресса и председателей комитетов по разведке Палаты представителей и Сената по поводу сообщений, согласно которым Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ) тайно предлагало талибам вознаграждение за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос "Америки", об этом в среду на пресс-брифинге заявила Кейли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщает "Ассошиэйтед пресс", Макэнани сегодня впервые упомянула о человеке, который, по ее словам, в начале этого года принял решение не докладывать президенту Дональду Трампу об информации, полученной от спецслужб в отношении предполагаемых действий российской разведки. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что решение было принято сотрудницей ЦРУ с более чем 30-летним опытом работы в разведке.

"Советник по национальной безопасности согласился с этим решением, - сказала Макэнани, - Эта сотрудница - отличный работник…. Они приняли решение не информировать [президента] об этом, это было правильное решение, но в данный момент… оно все еще не подтверждено".

С начала этой недели в США развернулась дискуссия по поводу сообщений ведущих американских СМИ о предполагаемых российских выплатах талибам за атаки на американских солдат а Афганистане. Законодатели от обеих партий оказывают возрастающее давление на президента, желая получить от Белого дома информацию о том, как США отреагировали на сообщения об этих действиях спецслужб России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США есть доказательства, что ГРУ России перечисляло деньги талибам, вероятно, за убийства американских военных, - NYT

Президент Трамп неоднократно заявлял, что руководство спецслужб не передавало ему такой информации, так как до сих пор не удалось подтвердить ее достоверность.

Напомним, 26 июня New York Times сообщила со ссылкой на источники в американской разведке, что подразделение российской военной разведки предлагало боевикам вознаграждение за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позже газета Washington Post сообщила, что в результате "заговора" боевиков "Талибана" с Россией в Афганистане погибло несколько военнослужащих американской армии.

Официально Белый дом, лично президент США Дональд Трамп и российский МИД отрицают существование подобного сговора.

Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане.

Афганистан (605) разведка (4179) россия (95638) США (26791) Талибан (172) Трамп Дональд (5349)


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Топ комментарии
+14
Не много не мало а спонсорство террористов, вот что светит кацапо-падали.
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02.07.2020 07:59
+12
Действительно, зачем Трампу знать, что часть денег США, уплаченных (!) России на покупку "гуманитарной помощи" для борьбы с коронавирусом (правда, аппараты ИВЛ оказались пожароопасными, а часть под 220 вольт, а в США 110, так неожиданно) могли пойти на оплату убийств военных - граждан США.
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02.07.2020 07:50
+9
Непогано би мати ще випадки фінансування росією світового тероризму. Потім виявиться, що головним замовником тероризму буде росія.
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02.07.2020 07:49
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Правила форума Совет форумчан
а ми змащуємо кулемети, бо як введуть ведикі санкції нам аукнеться.
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02.07.2020 07:48 Ответить
Непогано би мати ще випадки фінансування росією світового тероризму. Потім виявиться, що головним замовником тероризму буде росія.
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02.07.2020 07:49 Ответить
і так всі знають, у трампа любов до ху-ла а в європі немає яйців.
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02.07.2020 07:51 Ответить
Але у цьому випадку йдеться про загиблих американців та інформацію, яку надають до Конгресу, а не Трампа.
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02.07.2020 08:00 Ответить
там спор в том, что рыжий знал и ничего не делал, говорит что первый раз слышит.
Вот конгресс и сенат запросили данные разведки, вояки вообще бучу подымают.
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02.07.2020 08:17 Ответить
Це їх внутрішні розборки, а в цілому американці мають яйця.
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02.07.2020 08:29 Ответить
Действительно, зачем Трампу знать, что часть денег США, уплаченных (!) России на покупку "гуманитарной помощи" для борьбы с коронавирусом (правда, аппараты ИВЛ оказались пожароопасными, а часть под 220 вольт, а в США 110, так неожиданно) могли пойти на оплату убийств военных - граждан США.
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02.07.2020 07:50 Ответить
пошла жара.
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02.07.2020 07:53 Ответить
Не много не мало а спонсорство террористов, вот что светит кацапо-падали.
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02.07.2020 07:59 Ответить
Усиление санкций - весьма кстати...
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02.07.2020 08:09 Ответить
Надеюсь, несмотря на все потуги прокремлёвской швали - трампа, всё же начнут накладывать санкции и давить **********..
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02.07.2020 08:13 Ответить
Дурбецило Трампі вчергове обісрався.
-Йому доповідають про дані щодо фінансування рф терористів для вбивства американців.
-Донні,як завжди,називає це брехнею https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1278284552679624705
-надаються неспростовні докази
-адміністрація намагається відбілити дурка,знайшовши чергову жертву.
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02.07.2020 08:20 Ответить
Это Трампу точно "не в масть". Но я не про него (пусть американцы со своим президентом разбираются), если в Белый дом въедет Байден, писюнисту капут!
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02.07.2020 08:22 Ответить
Есть такая страна специально созданная для битья, для вытирания об ее ног, для топтания ее флага. Вооруженные силы, которой без знаков отличия этой страны нападают на всех, как бандиты, провоцируют военные конфликты, бесконечные войны, захват чужих территорий. В этой стране, в которой живет нищий, голодный народ, которая светит голым задом, проводят парады. Вы уже догадались, что эта страна с гордым краденым названием Россия
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02.07.2020 08:36 Ответить
Ні на що не натякаю, але у свій час Бєня Коломойський вже був визволив Донбас від іхтамнетів влітку 2014го. Він розмістив в Дніпрі бігборди з рекламою акції: "Дніпропетровська обладміністрація гарантує 10 тис. дол. за кожного іхтамнета, навіть у двох мішках". Після цього з Донбасу повтікали всі іхтамнети, а нові чомусь раптово передумали заробляти на вбивствах на Донбасі. Тоді ще був епізод, коли кордон Донецької обл. і Росії проривав бус набитий озброєними іхтамнетами і їх російські прикордонники нашпигували кулями(щоб без свідків?).
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02.07.2020 08:57 Ответить
Правда, было такое. Но как тогда получилось, что Беня стал врагом Украины? Совпадение? Не думаю
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02.07.2020 09:28 Ответить
Ніяким ворогом України він не став. Бєнє закидують, що він захищав своє майно, а не Україну. А хто такі волонтери і добровольці? Вони хіба не своє захищають?
Там втрутилась геополітика, як на мене. Україну хтось з кимсь вже поділили кулуарно на дві частини. Одна частина - росіянам, інша - заходу. І тут Бєня з своїм креативом всі ці плани зруйнував. Бо Бєня захищав свій український бізнес. Раша недоотримала частину України. Хто в цьому винуватий? Бєня винуватий!
Україна завдяки Бєнє пережила свою смерть років на шість. Це не означає, що Україна не помре. Але так, чи інакше, Україна досі жива
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02.07.2020 09:43 Ответить
Може вам відомий щасливець,що заробив ті десять косарів ? Ні ? А-а-а ! Не хочуть розкриватись,боячись помсти ?
А звідки ви дізнались про повтікалих і передумавших найманців ? Може поділитесь невідомими широким масам фактами ?
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02.07.2020 10:22 Ответить
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rossijskie-pogranichniki-rasstreljali-vozvraschavshihsja-v-stran-240078/ На початку літа 1014го російські прикордонники розстріляли газель з російськими найманцями, що втікали з Донбасу
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02.07.2020 10:35 Ответить
Россия -это колыбель мирового терроризма !
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02.07.2020 09:11 Ответить
Наше завдання вижити, для цього ми маємо пережити РФ, а із Зелею, це майже не реально...
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02.07.2020 10:00 Ответить
Ніяких "майже". Там без варіантів
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02.07.2020 10:37 Ответить
Московія, яка себе у 1721 році назвала Росією - країна терорист і спонсор терорисзму у світі.
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02.07.2020 13:06 Ответить
Московія, яка себе у 1721 році назвала Росією - країна терорист і спонсор тероризму у світі.
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02.07.2020 13:31 Ответить
 
 