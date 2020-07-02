Разведка США сегодня представит доклад о подкупе ГРУ России афганских талибов, - Белый дом
Руководители разведслужб США в четверг проинформируют лидеров Конгресса и председателей комитетов по разведке Палаты представителей и Сената по поводу сообщений, согласно которым Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ) тайно предлагало талибам вознаграждение за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос "Америки", об этом в среду на пресс-брифинге заявила Кейли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома.
Как сообщает "Ассошиэйтед пресс", Макэнани сегодня впервые упомянула о человеке, который, по ее словам, в начале этого года принял решение не докладывать президенту Дональду Трампу об информации, полученной от спецслужб в отношении предполагаемых действий российской разведки. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что решение было принято сотрудницей ЦРУ с более чем 30-летним опытом работы в разведке.
"Советник по национальной безопасности согласился с этим решением, - сказала Макэнани, - Эта сотрудница - отличный работник…. Они приняли решение не информировать [президента] об этом, это было правильное решение, но в данный момент… оно все еще не подтверждено".
С начала этой недели в США развернулась дискуссия по поводу сообщений ведущих американских СМИ о предполагаемых российских выплатах талибам за атаки на американских солдат а Афганистане. Законодатели от обеих партий оказывают возрастающее давление на президента, желая получить от Белого дома информацию о том, как США отреагировали на сообщения об этих действиях спецслужб России.
Президент Трамп неоднократно заявлял, что руководство спецслужб не передавало ему такой информации, так как до сих пор не удалось подтвердить ее достоверность.
Напомним, 26 июня New York Times сообщила со ссылкой на источники в американской разведке, что подразделение российской военной разведки предлагало боевикам вознаграждение за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позже газета Washington Post сообщила, что в результате "заговора" боевиков "Талибана" с Россией в Афганистане погибло несколько военнослужащих американской армии.
Официально Белый дом, лично президент США Дональд Трамп и российский МИД отрицают существование подобного сговора.
Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане.
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Вот конгресс и сенат запросили данные разведки, вояки вообще бучу подымают.
-Йому доповідають про дані щодо фінансування рф терористів для вбивства американців.
-Донні,як завжди,називає це брехнею https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1278284552679624705
-надаються неспростовні докази
-адміністрація намагається відбілити дурка,знайшовши чергову жертву.
Там втрутилась геополітика, як на мене. Україну хтось з кимсь вже поділили кулуарно на дві частини. Одна частина - росіянам, інша - заходу. І тут Бєня з своїм креативом всі ці плани зруйнував. Бо Бєня захищав свій український бізнес. Раша недоотримала частину України. Хто в цьому винуватий? Бєня винуватий!
Україна завдяки Бєнє пережила свою смерть років на шість. Це не означає, що Україна не помре. Але так, чи інакше, Україна досі жива
А звідки ви дізнались про повтікалих і передумавших найманців ? Може поділитесь невідомими широким масам фактами ?