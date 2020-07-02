В Киеве умер 6-летний мальчик, которого пьяный крестный жестоко избил и выбросил из окна

В Киеве после ряда сложных операций скончался 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный.

Об сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не хватает слов, чтобы описать это преступление. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер. Изверга, которого задержали на месте происшествия, взяли под стражу", - написала пресс-секретарь прокуратуры.

Как сообщила Максимец УНН, прокуратура в уголовном производстве по факту жестокого избиения 6-летнего мальчика в Киеве переквалифицировала действия подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка.

"Прокуроры Киевской местной прокуратуры № 3, которые осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого избиения 6-летнего мальчика в Киеве, переквалифицировали действия подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка", - сказала она.

По ее словам, в связи со смертью мальчика действия подозреваемого переквалифицировані на умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ранее ему было сообщено подозрение в покушении на жизнь мальчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщалось, в Деснянском районе столицы 25 июня, 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сильно избил малолетнего ребенка женщины, у которой выпивал. Мальчик получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия.

Пострадавшего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер.





