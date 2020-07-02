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В Киеве умер 6-летний мальчик, которого пьяный крестный жестоко избил и выбросил из окна

В Киеве умер 6-летний мальчик, которого пьяный крестный жестоко избил и выбросил из окна

В Киеве после ряда сложных операций скончался 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный.

Об сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не хватает слов, чтобы описать это преступление. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер. Изверга, которого задержали на месте происшествия, взяли под стражу", - написала пресс-секретарь прокуратуры.

Как сообщила Максимец УНН, прокуратура в уголовном производстве по факту жестокого избиения 6-летнего мальчика в Киеве переквалифицировала действия подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка. 

"Прокуроры Киевской местной прокуратуры № 3, которые осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого избиения 6-летнего мальчика в Киеве, переквалифицировали действия подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка", - сказала она.

По ее словам, в связи со смертью мальчика действия подозреваемого переквалифицировані на умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ранее ему было сообщено подозрение в покушении на жизнь мальчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина в Киеве избил своего крестника и выкинул его в окно: ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в Деснянском районе столицы 25 июня, 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сильно избил малолетнего ребенка женщины, у которой выпивал. Мальчик получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия.

Пострадавшего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер.

В Киеве умер 6-летний мальчик, которого пьяный крестный жестоко избил и выбросил из окна 01

дети (6510) Киев (25568) прокуратура (5016) убийство (6488)


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Топ комментарии
+14
чому тільки одному підозру висунули??? А вся тусовка, шо дитину у вікно "викинула"???
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02.07.2020 08:42
+8
какой-такой матєрі???
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02.07.2020 08:43
+7
и чего ждали соцслужбы? смерти одного из детей?
нет слов. уволить всех к чертям - как минимум, а то и судить. Смерть малыша на совести таких мразей.
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02.07.2020 09:48
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Після того, як прочитати цю статтю виникне кілька запитань щодо вибору такого хрещеного, його віри, алкоголізму, знущання над дітьми...
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02.07.2020 08:08 Ответить
Виникає питання і щодо цього, але це не тема статті. Зрозуміло?
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02.07.2020 08:20 Ответить
у человека в адеквате сразу возникает другой вопрос: куда смотрели гребаные соцслужбы и почему они не сидят на скамье подсудимых вместе с этим отребьем?
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02.07.2020 09:50 Ответить
У меня крестные для детей были 70-80- летнего возраста. И люди степенные и верующие, и проблем не создавали. Зачастую родители выбирают крестных по принципу. чтобы было с кем комфортно побухать. А крестные должны за ребенка молиться. Потому выбирайте людей в возрасте и из своей родни: дяди, тети, бабушки, дедушки. Ребенок, когда крестные из родни. меньше болеет.
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02.07.2020 08:43 Ответить
ага, менше хворіють - зразу в морг
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02.07.2020 08:45 Ответить
70-80 лет - плохой вариант. Крестные должны идти с ребенком по жизни, помогая и наставляя его, а если вы выбираете 70-80 летних - слишком высок риск того, что ребенок останется без крестных вообще.
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02.07.2020 10:24 Ответить
Вот и я о том же. Кто, лучше меня воспитает ребенка?
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02.07.2020 11:51 Ответить
Никто. Но крестные - как вторые родители - могут взять воспитание на себя, если с вами что-то не дай бог случится.
А брать в крестные дедушку с бабушкой смысла ровно 0 - они и так о внуке будут беспокоиться пока смогут - для этого их в кресные рядить не нужно абсолютно.
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02.07.2020 13:12 Ответить
Думаешь этот крестный крестик не носил? Или это конкретно в какую цервовь ходил? Тогда еще больший фесйпалм - типа вас там всех проверяют перед тем как бабло с вас стричь
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02.07.2020 09:00 Ответить
Толку с того, что отсидит, а у матери сына уже никогда не будет. Смерть за смерть только в этом случае.
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02.07.2020 08:25 Ответить
какой-такой матєрі???
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02.07.2020 08:43 Ответить
Извиняюсь ...ребенка женщины....
Не будет ребенка у женщины, а он отсидит, наверное.
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02.07.2020 10:07 Ответить
Судя по всему, этой "матери" сын совсем не нужен был, а только мешал бухать.
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02.07.2020 10:29 Ответить
институт "крестных родителей" был задуман как выбор молодыми родителями старшей по возрасту пары людей, которая могла бы учить их ребенка христианским (подразумевается правильный образ жизни, мыслей и поступков) ценностям, т.к. у них у самих еще может быть недостаточно мудрости и опыта, а в случае несчастья с ними - этих самых родителей заменить. сейчас же на эту роль подбирают для побухать/по..аться вместе. в лучшем случае меркантильный интерес. результат немного предсказуем.
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02.07.2020 08:30 Ответить
Про таке читаю , і в мене сльози на очах, цей дебіл має сидіти вічно , маму теж повірити треба. Виродки!!!!!
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02.07.2020 08:33 Ответить
чому тільки одному підозру висунули??? А вся тусовка, шо дитину у вікно "викинула"???
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02.07.2020 08:42 Ответить
Що вложили в лихі 90 в молодь те і отримали.
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02.07.2020 08:59 Ответить
В такие моменты начинаешь сожалеть, что отменили смертную казнь.
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02.07.2020 09:23 Ответить
Narkoman kakoi-to!
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02.07.2020 09:41 Ответить
Почему не посадили мать?
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02.07.2020 09:42 Ответить
и чего ждали соцслужбы? смерти одного из детей?
нет слов. уволить всех к чертям - как минимум, а то и судить. Смерть малыша на совести таких мразей.
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02.07.2020 09:48 Ответить
Всему виной в этом случае легализованный наркотик - АЛКОГОЛЬ , они там все были пьяные .
Был бы ТРЕЗВЫЙ такого могло бы и НЕ случится , если конечно помимо алкоголизма ещё психические заболевания в наличии имелись ...
Сколько же убийств, изнасилований, аварий, рождённых детей с отклонениями , ссор и драк, сколько смертей на почве употребления алкоголя в мире происходит ..., НО бутылка почти у всех всегда стоит во главе стола !
Самку, которая родила этого мальчика - тоже надо посадить надолго и лишить род.прав на второго ребёнка .
Она не мать , она мразь.
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02.07.2020 10:13 Ответить
Ужас. Даже абсолютные дикари на Сентинельских островах не забивают зверски своих детей.
А тут ребенок погиб мучительной смертью, в столице большойевропейской страны, от рук КРЕСТНОГО, полищука, там где все поголовно набожные!
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02.07.2020 10:37 Ответить
Почему арестовали только одного?
Соучастники и мамашка отделаются легким испугом?
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02.07.2020 10:40 Ответить
Ужас, это тот придурок - https://kyivpastfuture.com.ua/ru/v-kyeve-muzhchyna-yzbyl-svoego-krestnyka-y-vykynul-ego-v-okno-rebenok-gospytalyzyrovan-v-tyazhelom-sostoyanyy-foto/
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02.07.2020 11:20 Ответить
 
 