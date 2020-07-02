В Киеве умер 6-летний мальчик, которого пьяный крестный жестоко избил и выбросил из окна
В Киеве после ряда сложных операций скончался 6-летний мальчик, которого жестоко избил крестный.
Об сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Не хватает слов, чтобы описать это преступление. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер. Изверга, которого задержали на месте происшествия, взяли под стражу", - написала пресс-секретарь прокуратуры.
Как сообщила Максимец УНН, прокуратура в уголовном производстве по факту жестокого избиения 6-летнего мальчика в Киеве переквалифицировала действия подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка.
"Прокуроры Киевской местной прокуратуры № 3, которые осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого избиения 6-летнего мальчика в Киеве, переквалифицировали действия подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка", - сказала она.
По ее словам, в связи со смертью мальчика действия подозреваемого переквалифицировані на умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ранее ему было сообщено подозрение в покушении на жизнь мальчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, в Деснянском районе столицы 25 июня, 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сильно избил малолетнего ребенка женщины, у которой выпивал. Мальчик получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов.
Подозреваемый был задержан на месте происшествия.
Пострадавшего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер.
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А брать в крестные дедушку с бабушкой смысла ровно 0 - они и так о внуке будут беспокоиться пока смогут - для этого их в кресные рядить не нужно абсолютно.
Не будет ребенка у женщины, а он отсидит, наверное.
нет слов. уволить всех к чертям - как минимум, а то и судить. Смерть малыша на совести таких мразей.
Был бы ТРЕЗВЫЙ такого могло бы и НЕ случится , если конечно помимо алкоголизма ещё психические заболевания в наличии имелись ...
Сколько же убийств, изнасилований, аварий, рождённых детей с отклонениями , ссор и драк, сколько смертей на почве употребления алкоголя в мире происходит ..., НО бутылка почти у всех всегда стоит во главе стола !
Самку, которая родила этого мальчика - тоже надо посадить надолго и лишить род.прав на второго ребёнка .
Она не мать , она мразь.
А тут ребенок погиб мучительной смертью, в столице большойевропейской страны, от рук КРЕСТНОГО, полищука, там где все поголовно набожные!
Соучастники и мамашка отделаются легким испугом?