На Буковине за сутки зафиксированы 44 новых случая COVID-19, всего - 4894, - ОГА

В Черновицкой области зафиксированы 44 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, общее количество больных достигло 4894 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава региона Сергей Осачук.

"На Буковине 1 июля официально подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4894 человека. 54 буковинца сегодня преодолели COVID-19", - рассказал глава ОГА.

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