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Новости Санкции против России
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Сенатор США потребовал от администрации Трампа ввести санкции против Путина и Шойгу

Сенатор США потребовал от администрации Трампа ввести санкции против Путина и Шойгу

Сенатор Боб Менендес, наиболее высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям, предложил привлечь Россию к ответственности за предполагаемые выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в среду пресс-службой Комитета по международным отношениям.

Менендес потребовал, чтобы администрация Трампа ввела финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые, по словам сенатора, были вовлечены в эту операцию. Менендес хочет включить положение о новых санкциях в ежегодный законопроект об расходах на оборону (NDAA), обсуждение которого ведется на этой неделе в Сенате.

Помимо замораживания финансовых активов и запрета на выдачу виз Владимиру Путину, Сергею Шойгу и другим высокопоставленным российским чиновникам, сенатор также предложил ввести банковские ограничения для российских оборонных предприятий и расширить санкции против олигархов, входящих в окружение Путина.

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"По мере того, как продолжают появляться подробности этой отвратительной российской кампании, Дональд Трамп еще раз доказал, что он неспособен защитить наши войска и нашу страну. Конгресс должен снова встать на защиту нашего народа и наших институтов от кремлевской агрессии. Обсуждение NDAA не может продвигаться без рассмотрения этой поправки", – заявил Менендес.

Боб Менендес стал первым законодателем, который предложил принять меры в связи с предполагаемыми выплатами, которые Россия, по данным газеты New York Times, предлагала талибам за атаки на американские и коалиционные войска в Афганистане.

Днем в среду госсекретарь Майк Помпео в беседе с журналистами отметил, что деньги на поддержку Талибана текут в Афганистан с того момента, как США два десятилетия назад направили в эту страну войска. По словам Помпео, руководство Соединенных Штатов ежедневно получает информацию об угрозах и опасностях, которым подвергаются американские военные в различных точках земного шара. Госсекретарь также отметил, что сообщения о предполагаемых вознаграждениях талибов Россией вызвали возмущение у российской стороны.

путин владимир (31306) США (26791) Шойгу Сергей (714) Менендес Роберт (25)


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Топ комментарии
+17
Сенатор США потребовал от администрации Трампа ввести санкции против Путина и Шойгу - Цензор.НЕТ 6317
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02.07.2020 08:28
+3
Дійсно, що Конгрес взявся за Трампа! У цьому випадку санкції введуть.
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02.07.2020 08:37
+3
Россия - это страна спонсор мирового терроризма! Нужно признать это США и Западу! Нужно опустить новый железный занавес! Нужно наложить полное эмбарго на РФ и полностью изолировать! Против РФ нужно ввести меры еще большие, чем против Ирана!
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02.07.2020 09:32
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Трамп поважає свого друга вову.
І ніколи його персонально не образить.
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02.07.2020 08:28 Ответить
найімовірніше у Вови є ДУЖЕ серйозний компромат на Трампа після його поїздки в Москву(будучи МАСШТАБНИМ бізнесменом,він і "розслаблявся" з розмахом)...
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02.07.2020 08:48 Ответить
Сенатор США потребовал от администрации Трампа ввести санкции против Путина и Шойгу - Цензор.НЕТ 6317
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02.07.2020 08:28 Ответить
Дійсно, що Конгрес взявся за Трампа! У цьому випадку санкції введуть.
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02.07.2020 08:37 Ответить
У американцев хоть санкции на санкции похожи,а у еропейцев как обычно "сотое китайское предупрежден е"
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02.07.2020 09:01 Ответить
ну, с почином. його слова да Богу в вуха.
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02.07.2020 09:03 Ответить
Россия - это страна спонсор мирового терроризма! Нужно признать это США и Западу! Нужно опустить новый железный занавес! Нужно наложить полное эмбарго на РФ и полностью изолировать! Против РФ нужно ввести меры еще большие, чем против Ирана!
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02.07.2020 09:32 Ответить
... "Свободу - Анжеле Девис" !!
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02.07.2020 09:37 Ответить
Ну хоть газ можно через неньку??
Все таки это копейка.
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02.07.2020 09:41 Ответить
полное эмбарго на газ и нефть России!
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02.07.2020 09:58 Ответить
я бы в 2014 году еще закрутил трубу, когда еще в обход ничего не построили.
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02.07.2020 09:59 Ответить
Сенатор США вимагає від адміністрації Трампа запровадити санкції проти Путіна та Шойгу - Цензор.НЕТ 7289
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02.07.2020 10:42 Ответить
 
 