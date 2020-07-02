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Послы G7 об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку

Послы G7 об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку

Послы стран "Большой семерки" (G7) прокомментировали увольнение главы Нацбанка Якова Смолия: предостерегают от отката реформ.

Об этом говорится в заявлении послов G7, передает Цензор.НЕТ.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку", - заявили послы G7.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Давление на Смолия шло с самого верха, для многих инвесторов его увольнение будет красной линией, стоимость украинских активов упадет, - журналист Сыч

Послы G7 об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку 01

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Автор: 

G7 (835) НБУ (4836) увольнение (2679) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+36
Послы G7 об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку - Цензор.НЕТ 9996
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02.07.2020 08:40
+28
Бубочка нас тянет в тайожный союз Мразь!
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02.07.2020 08:40
+24
Посли G7 про відставку Смолія: Підрив незалежності Нацбанку поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку - Цензор.НЕТ 7282
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02.07.2020 08:50
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Страница 2 из 2
Шановне товариство!
Якщо все буде добре, я особисто там завтра буду.
Підтягуйтеся.
Посли G7 про відставку Смолія: Підрив незалежності Нацбанку поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку - Цензор.НЕТ 4205
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02.07.2020 09:04 Ответить
Соросята, [02.07.20 08:08]
Кошелек Сороса в Украине Томаш Фиала выступил от имени иностранных инвесторов в связи с отставкой номинального главы НБУ Якова Смолия
Говорит, что прийдется отложить инвестиции
Кого он пугает?
Вы в курсе, например, какая последняя инвестиция этого спекулянта? Напоминаем - университет проффесора-дебила Тимофея Милованова (https://t.me/sorosata/419)
5 миллионов долларов
С такими инвесторами и врагов не надо
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02.07.2020 09:09 Ответить
Ты весь портфель Драгон-капитала огласи, да?
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02.07.2020 09:56 Ответить
Це внутрішні проблеми України. Порох почав в угоду іншим країнам тарифи лупити, - до цього часу чужинці намагаються керувати нами.
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02.07.2020 09:11 Ответить
Пороха вже рик нема. Давай за Членограя видповидай.
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02.07.2020 09:12 Ответить
Вони не намагаються вони керують. Відтак як завжди - хто платить гроші той замовляє музику.
Гроші дає пуцькін ми повертаєм їх життями, відібраними теренами, ганьбою. Гроші дає захід ми повертаєм грошима. Вибір як на мене однозначний за гроші гроші а не життя українців.
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02.07.2020 09:31 Ответить
Мета зеленського і полягає в тому, щоб створити економічний і політичний хаос в Україні, та знищити підтримку Заходу.
Коломойський домовився про передачу України фуйлу мирним шляхом. Зеленський втілює
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02.07.2020 09:15 Ответить
Всі дії Зеленьского ( за виключенням деякої частини популістських) за час його каденціїї мають одну кінцеву мету - догодити тому хто привів його до влади, а саме - х@йлові.
Підрив довіри до країни саме з цієї серії. Недолуге маскування іншим причинами гарно вписується в імідж тотальної некомпетентности Зеленського. Проте не слід забувати чиїї забаганки він виконує.
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02.07.2020 09:25 Ответить
Реакция стран "большой семерки" на уровне послов на уход Смолия по мотивам политического давления, предсказуемо негативная.
Заявление ОПУ по поводу ухода Смолий по мотивам политического давления, предсказуемо идиотское.

01.07.2020 г.

Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - политическое давление на Нацбанк, говорится в официальном релизе на сайте регулятора. "В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине "

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
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02.07.2020 09:30 Ответить
От такого сравнения заявления ОПУ клинические идиоты могут и обидется.
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02.07.2020 11:44 Ответить
Послы стран "Большой семерки" (G7) прокомментировали увольнение главы Нацбанка Якова Смолия: предостерегают от отката реформ.

Ого, а вот это серьезно. Видно конкретно боятся, что могут потянуть за ниточку, а там и на Лерку Гонтареву выйти можно, а она никак десятки ярдов не смогла бы вывести из Украины без молчаливого согласия "больших дядей". Ну естественно за "долю малую" ©
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02.07.2020 09:38 Ответить
шо у вас там в Коломне, вывели уже за долю малую или нет?
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02.07.2020 09:48 Ответить
Кацапським собакам слова не давали! Посли G7 - однозначні авторитети і ми мусим слухатися їх У ВСЬОМУ!
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02.07.2020 09:58 Ответить
продолжаем скатываться
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02.07.2020 09:47 Ответить
Посли G7 - однозначні авторитети і ми мусим слухатися їх У ВСЬОМУ!

Поляки от слухалися ЄС і США постійно і подивіться, як вони зараз живуть! А наші постійно намагаються взяти у партнерів гроші, а потім їх розвести...
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02.07.2020 09:59 Ответить
Ничего нового на бутусовском заповеднике: всё так же блюёт беспрестанно коричневая ботва, под стать сывочолому необосравшемуся.
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02.07.2020 10:12 Ответить
"Плыви, плыви, говно зеленое..." (С)
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02.07.2020 10:41 Ответить
Це ти, москалику, так послів G7 назвав?
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02.07.2020 11:01 Ответить
Зебилы должны страдать.
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02.07.2020 10:19 Ответить
Слюнявый и любопытный младенец ломает все игрушки, попавшие в его руки.....
Вы там совсем оху.......??????????????????????????????????
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02.07.2020 10:36 Ответить
Заспамивший меня кацап козломордый и вправду думает,что дьячок МП Порох снова власть захватит и погонит 13-ть тысяч укров на путлеровкую скотобойню в котлы,чтобы 45-ть тыс.кв/км оставить оккупантам-путлерастам грёбаным за один тур грабежа.Неудивительно-козлиный ментал обнуЛенина ведь такой.
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02.07.2020 10:53 Ответить
What state do you live in? What's your state's nickname?
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02.07.2020 11:03 Ответить
And my account number bank,dude?Do you really Afro Pig?
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02.07.2020 11:12 Ответить
Actually the correct phrases are "bank account number" and "Are you really Afro Pig?"...

Де ти інгліш вчив? Що у тебе за утворення таке паршиве? Рашн ПТУ?
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02.07.2020 11:17 Ответить
МГИМО финишд!
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02.07.2020 12:04 Ответить
Понятно,кацап зануда,значит.Бывает.I нафига ты козломордое на мове лепишь и на инглишу-заумным хош выглядеть или доколупаться до звездюль? Do you know what that means? Afro Pig. That is what you were until I got enough things about you to sаy you"re a fucking ******.
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02.07.2020 12:08 Ответить
Так яке в тебе утворення? Зізнавайся!

І переклади просту американську фразу: I bought a Barracuda with a six pack and a four on the floor!

P.S. кацапи пишуть кацапською, як ти!
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02.07.2020 12:09 Ответить
Кацап ты лапотный под украинским прокси.Зелепень янелох сам-то хоть знает,что олигарх Тереню журношлюхам слил,типо для того знакомой из сватьев?Небось и Тереня тоже еще не в курсах.Но вам козломордым и Смолий с Порохом-писец патриоты Украины.А они на самом деле барыги с 2009-го в партнерських отношениях(один в НБУ,другой в Престиж-групп) совместный бизнес с партнерами по банку Аваль Помимо этого,Смолий даже занимался развитием СК "Эталон"и Новоархангельским сырзаводом,как Порох с 2001-го Липецкой фабрикой.Кацапам пох-патриоты или нет-главное,чтобы лодку Майдана могли раскачать-путлер придёт-порядок наведёт-оба по 5-ть млн.(!)долларов ему заплатят,зато у укров мильярды отобют-земля-то им пофиг- своя рубашка "вадинтур"ближе.Слепцам G-7 навтирать,что два пальца обоссать,ведь ментал "Пупин-наш нулевой" превыше всего-он у комуняцкой мажорни совка в крови.И да,с тебя Спиридон я прикалываюсь просто.Don't take it personally,please.
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02.07.2020 12:36 Ответить
Так яке в тебе утворення? ))))))
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02.07.2020 12:42 Ответить
73 % низкого качества хавайте , уроды .
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02.07.2020 11:00 Ответить
"дьячок МП Порох", зная подноготную этой конторы, добился Томоса для Украины.
Вот вас и колбасит.
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02.07.2020 11:03 Ответить
Чего кацапская МПшня крестовым походом гундяя щеголяешь?Вас козломордых не за Допами,Новицкими,Медведчуками водить,как Лол Липецкий в 2009-м,а по пустыне,как Мойсей июдеев лет сорок-поумнели бы,ведь Томоса православные добивались с 1992-го и нет в нём пцу,а СЦУ.
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02.07.2020 11:28 Ответить
Спасибі тобі діду Трохиме, що Пороха назвав д*ячком. Хоч щось новеньке, а то все барига, барига, мародьор, мародьор.
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02.07.2020 11:49 Ответить
деталька в тему:
"Сегодня Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке. Официальных комментариев пока нет, но информация подтверждена из нескольких источников.
Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.Источник: https://censor.net/r3205444
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02.07.2020 11:40 Ответить
https://censor.net/user/137888 Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году.

А разве в 2014-2019 при Порошенко ее не прикрыли? Не верю
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02.07.2020 14:13 Ответить
Ты идиот?
В каком году Петя в Раде потерял 226 голосов?
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02.07.2020 15:48 Ответить
Идиот, это ты. При чем тут 226 голосов, дятел? Ты сказал о мега монополисте. У барыги не было рычагов влияния на того же Кауфмана? Или дело в дольке со схем?
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02.07.2020 18:24 Ответить
Ты - идиот. Назначение главы антимонопольного одобряет Рада. Так что возьми рычаг левой рукой и надави на свой семенной бугорок.
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02.07.2020 18:39 Ответить
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