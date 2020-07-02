Послы G7 об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку
Послы стран "Большой семерки" (G7) прокомментировали увольнение главы Нацбанка Якова Смолия: предостерегают от отката реформ.
Об этом говорится в заявлении послов G7, передает Цензор.НЕТ.
"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку", - заявили послы G7.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
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Якщо все буде добре, я особисто там завтра буду.
Підтягуйтеся.
Кошелек Сороса в Украине Томаш Фиала выступил от имени иностранных инвесторов в связи с отставкой номинального главы НБУ Якова Смолия
Говорит, что прийдется отложить инвестиции
Кого он пугает?
Вы в курсе, например, какая последняя инвестиция этого спекулянта? Напоминаем - университет проффесора-дебила Тимофея Милованова (https://t.me/sorosata/419)
5 миллионов долларов
С такими инвесторами и врагов не надо
Гроші дає пуцькін ми повертаєм їх життями, відібраними теренами, ганьбою. Гроші дає захід ми повертаєм грошима. Вибір як на мене однозначний за гроші гроші а не життя українців.
Коломойський домовився про передачу України фуйлу мирним шляхом. Зеленський втілює
Підрив довіри до країни саме з цієї серії. Недолуге маскування іншим причинами гарно вписується в імідж тотальної некомпетентности Зеленського. Проте не слід забувати чиїї забаганки він виконує.
Заявление ОПУ по поводу ухода Смолий по мотивам политического давления, предсказуемо идиотское.
01.07.2020 г.
Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - политическое давление на Нацбанк, говорится в официальном релизе на сайте регулятора. "В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине "
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Ого, а вот это серьезно. Видно конкретно боятся, что могут потянуть за ниточку, а там и на Лерку Гонтареву выйти можно, а она никак десятки ярдов не смогла бы вывести из Украины без молчаливого согласия "больших дядей". Ну естественно за "долю малую" ©
Поляки от слухалися ЄС і США постійно і подивіться, як вони зараз живуть! А наші постійно намагаються взяти у партнерів гроші, а потім їх розвести...
Вы там совсем оху.......??????????????????????????????????
Де ти інгліш вчив? Що у тебе за утворення таке паршиве? Рашн ПТУ?
І переклади просту американську фразу: I bought a Barracuda with a six pack and a four on the floor!
P.S. кацапи пишуть кацапською, як ти!
Вот вас и колбасит.
"Сегодня Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке. Официальных комментариев пока нет, но информация подтверждена из нескольких источников.
Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.Источник: https://censor.net/r3205444
А разве в 2014-2019 при Порошенко ее не прикрыли? Не верю
В каком году Петя в Раде потерял 226 голосов?