COVID-19: за сутки в мире заболели 196,9 тыс. человек, только в США и Бразилии - 95,9 тыс. Общее число зараженных - 10,8 млн, жертв - 519 тыс.
По состоянию на утро 2 июля в мире зарегистрировали 196 901 заражений COVID-19 за сутки, свыше 10,8 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели более 6 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 10 809 998 случаев инфицирования и 519 050 смерть из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 130 798 (+ 676 за сутки), заболевших - 2 779 953 (+ 51 097 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 453 369 инфицированных (+ 44 884 за сутки) и 60 713 (+ 1 057 за сутки) летальных случая.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 654 405 человек (+ 6 556 за сутки), количество смертей - 9 536 (+ 216 за сутки).
В Индии 605 220 заболевших (+ 19 428 за сутки) и 17 848 летальных случаев (+ 438 за сутки).
В Великобритании – 313 483 заболевших (+ 829 за сутки), умерли 43 906 пациентов (+ 176).
В Испании зарегистрировали 296 739 (+ 388 за сутки) пациентов, умерли 28 363 (+8).
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поки що найбільше дає заражень південна Америка..
[ Альбом ]
В Беларуси люди придумали новую мирную акцию протеста (http://t.me/veloprobeg2020). Они просто собираются вместе и едут колонной на велосипедах по улицам города. Но маразм вышестоящих дошел до того, что их уже пасут гаишники. Становятся на аварийках и активно по рациям обсуждают, куда "злостные" велосипедисты поедут дальше.
Беларусь головного мозга, [01.07.20 11:12]
Шенгенские визы для беларусов с 1 июля будут стоить по 35 евро. Но въехать в ЕС мы не сможем. Политика лечения трактором от коронавируса удалась.
Баста!, [02.07.20 09:33]
Новые смерти от Covid-19 в разных городах страны. Пишут наши читатели из Гомеля, Гродно, Орши.
"В Орше официальная статистика показывает около 40 умерших за неделю, в то время как только через госпредприятие "Спецкомбинат" прошло около сотни человек, не говоря о частниках", - пишет сотрудник предприятия.
"В Гомеле от двусторонней пневмонии умерла руководитель студенческого клуба Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. В последние дни она находилась на ИВЛ", - сообщает подписчик.
"В нашей компании "ГродноПакПласт" работает 10 человек, Все они переболели коронавирусом, один из сотрудников умер, но якобы от пневмонии.
Мой отец контакт первого уровня, фирмы рядом находятся, сам пришел к врачу поликлиники N6. На просьбу взять тест, врач улыбнулась и сказала, что никто вам не даст его сделать. Сказали сидеть на самоизоляции, попросил больничный, не дали. На боль в горле и невыносимый кашель сказали, что это возрастное", - пишут нам из Гродно.
90% ( 468562 из 518968 ) жертв приходится всего на 21 страну
USA, Brazil, UK, Italy, France, Mexico, Spain, India, Iran, Peru, Belgium,
Russia, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, China, Ecuador, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 9,9 % для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 9,3 %%
99% жертв ( 513618 из 518968 ) находится
в 65 странах/регионах с показателем «смертность» = ~ 8,9 %%
.