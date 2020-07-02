COVID-19: за сутки в мире заболели 196,9 тыс. человек, только в США и Бразилии - 95,9 тыс. Общее число зараженных - 10,8 млн, жертв - 519 тыс.

По состоянию на утро 2 июля в мире зарегистрировали 196 901 заражений COVID-19 за сутки, свыше 10,8 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели более 6 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 10 809 998 случаев инфицирования и 519 050 смерть из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 130 798 (+ 676 за сутки), заболевших - 2 779 953 (+ 51 097 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 453 369 инфицированных (+ 44 884 за сутки) и 60 713 (+ 1 057 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 654 405 человек (+ 6 556 за сутки), количество смертей - 9 536 (+ 216 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 ускоряется, за июнь зарегистрировали 60% из всех случаев заболевания, - Гебрейесус

В Индии 605 220 заболевших (+ 19 428 за сутки) и 17 848 летальных случаев (+ 438 за сутки).

В Великобритании – 313 483 заболевших (+ 829 за сутки), умерли 43 906 пациентов (+ 176).

В Испании зарегистрировали 296 739 (+ 388 за сутки) пациентов, умерли 28 363 (+8).