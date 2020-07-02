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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 889 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 45 887 случаев

В Украине 889 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 45 887 случаев

По состоянию на 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19. За сутки - 889 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 889 человек (сутками ранее - 664).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 45 887 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире заболели 196,9 тыс. человек, только в США и Бразилии - 95,9 тыс. Общее число зараженных - 10,8 млн, жертв - 519 тыс.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 пациентов (сутками ранее - 14), всего - 1 185. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Киеве (3) и Закарпатской (2) области.

За последние сутки выздоровели 505 человек (сутками ранее - 433), всего - 20 053.

Всего в Украине сейчас болеют 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (152) области, Киеве (104), Ривненской (95), Закарпатской (85) и Волынской (81) областях.

В Черкасской и Николаевской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

В Украине 889 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 45 887 случаев 01
В Украине 889 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 45 887 случаев 02
В Украине 889 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 45 887 случаев 03
В Украине 889 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 45 887 случаев 04
В Украине 889 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 45 887 случаев 05
В Украине 889 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 45 887 случаев 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Так Зебил сказал же готовится к второй волне,значит нарисуют
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02.07.2020 09:07
+6
По науке вирусология любой вирус заражает бессимптомно в основном 50% населения и выдыхается. И это каждый год. У шмаркаля только страшилки неообоснованые. Говорит как с одичалыми папуасами. А пипл хавает. Власть нужно воспитывать ставя ее на место. Это аксиома.
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02.07.2020 09:25
+4
Зеленая шмаркля и его забавные квартальные персонажи уверенно ведут страну к полной изоляции. Украинцев не будут выпускать в Европу даже на работу.
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02.07.2020 09:07
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Так Степанов отримає свою нагороду за інфікованих медиків?
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02.07.2020 08:52 Ответить
Обов'язково отримає, орден із закруткою на спині.
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02.07.2020 09:16 Ответить
Проблемы не в туалетах, а в головах, как говорил профессор Преображенский. Все правильно на 1000%, однако такие посты, как Ваш, враждебны конечной цели выгодополучателей - управление быдломассой с помощью внушения и поддержания у них животного чувства страха. И принуждение к ношению бесполезных намордников здоровыми (официальная позиция ВОЗ) - их главное средство визуализации этого страха, причем с помощью привлечения полиции.
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02.07.2020 18:53 Ответить
Предлагаю печатать на Цензоре также цифры общей смертности за сутки.
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02.07.2020 08:53 Ответить
А еще лучше с полной статистикой по заболевшим: возраст, наличие хронических заболеваний.
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02.07.2020 09:08 Ответить
Тут очень важен и социальный срез. Например по Черновицкой области, которая лидировала и в 2009 году.
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02.07.2020 18:56 Ответить
Это совершенно секретные материалы)
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02.07.2020 11:29 Ответить
Не " на 889 человек " , а " до 889 человек" .
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02.07.2020 09:03 Ответить
Чому "до", якщо захворіло 889 людей?
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02.07.2020 09:06 Ответить
Третий абзац в сообщении - "...за минувшие сутки возросло на ... "
Просто неправильно выразились. Если читать ,как сообщили,то получается
надо как бы плюсовать к предыдущему значению.
Смысл то понятен ,но выражаться им надо грамотно.
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02.07.2020 09:12 Ответить
За сутки - 889 новых случаев. 12 человек умерли от болезни Источник: https://censor.net.ua/n3205525
Тобто дійсно треба плюсовати до попередніх цифр.
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02.07.2020 09:18 Ответить
Зеленая шмаркля и его забавные квартальные персонажи уверенно ведут страну к полной изоляции. Украинцев не будут выпускать в Европу даже на работу.
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02.07.2020 09:07 Ответить
Сейчас то пускают с наличием вида на жительство в ЕС ,а также по рабочим и
учебным визам.
Сомнения в статистике инфицированных имеются ,что-то здесь не то.
Может кому-то выгодно перекрыть украинцам выезд на сезонные работы ?
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02.07.2020 09:19 Ответить
Больше похоже на то, чтобы сделать народ невыездным. мое мнение - это часть глобального плана кремля и его верного слуги зеленой шмаркли, а коронавирус только предлог.
Обратите внимание на районы с ростом эпидемии, даже с поправкой, что Черновицкая область (с ее румынами и цыганами), Львовская+Закарпатская не отличались культурой и соблюдением гигиенических норм, все-таки такой всплеск показывает что что-то не так: или "помогают", или, что вернее, эта власть настолько тупа, бездарна и ограниченна, что видит только один способ борьбы с "эпидемией" - дурантин+увещевания по ТВ.
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02.07.2020 09:25 Ответить
Вы сбросили со счетов ОПЗЖ ,а именно они пятая колонна кремля и талдычат
из медведчуковских каналов ,что ни ЕС ни МВФ нам не нужны.
Относительно нашей власти ,то, начиная с советской , с достоверностью
статистики у нас проблемы ,как были ,так ,согласна ,похоже ,что и сейчас.
Кому-то очень надо сделать украинцев невыездными ,а вот кому ,тут думаю,Вы очень
сузили круг .
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02.07.2020 09:36 Ответить
Давайте только представим, пока еще время терпит. Например, в случае необходимости проведения всеобщей мобилизации, когда лучше это делать? На Банковой считают: при закрытых （даже относительно） границах. П.А.Порошенко понимал, до часа "Ч" времени все меньше, и делал для обороны все, что мог （часто на свои деньги）. Этот придурок из квартала узнал о том, что РЕАЛЬНО УГРОЖАЕТ Украине только с приездом на Банковую （до того у придурка была одна задача: переехать в новый офис, через неделю понял, что можно не успеть）. Ни Меркель ни Трамп уже никак за Украину не "пишутся", это, надо отдать должное Порошенко, он умел убеждать и требовать. Со шмарклей все стало хуже.
И будем честны: Украина - лакомый кусок для очень многих стран и групп. хутин лишь инструмент для достижения целей и способ уничтожения государства Украина. Порошенко это понимал и, как мог, оттягивал время.
Но этого не понимают 73проц., они живут сегодняшним днем и телевизором.
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02.07.2020 10:33 Ответить
Порошенко за свои деньги ничего не делал. Не выдумывай
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02.07.2020 11:30 Ответить
Прфесійнийбрехундетектед.
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02.07.2020 11:46 Ответить
Чому брехун? В чому я не правий? Вам що порошенко гроші платить, що ви його возвеличуєте?
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02.07.2020 12:05 Ответить
Бо ПВО Києва відновлено за ЙОГО гроші. І ще багато чого зроблено за ЙОГО ж гроші. В тому числі за гроші "РОШЕН". То може це саме ВАМ ГРОШІ ПЛАТЯТЬ, аби ті гроші вам загальновідомі речі застили?
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02.07.2020 12:28 Ответить
Порошенко за свои деньги ничего не делал
Только за последнее время: маски, зашитные костюмы, оборудование для больниц, помощь в Закарпатье... Это только то, что сразу вспомнил.
Вы и правда об этом не слышали?
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02.07.2020 12:36 Ответить
Ну это ради пиара. А происхождения этих денег все понимают.
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02.07.2020 13:01 Ответить
А какое происхождение этих денег? Открываем Форбс Порошенко за 2014 и 2020 год, смотрим... Прозреваем.
Пиар? Если на пользу людям - пусть будет. Хоть горшком назови.
Почему Зеленский пропиарился на 0, 00 гривен?
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02.07.2020 13:23 Ответить
катера для флота, не говоря уже о помощи МАйдану в 2014 (продукты, палатки, еда, дизельное топливо для генераторов, туалеты)
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02.07.2020 14:18 Ответить
Может, он антимайдановец, и для него это не аргумент?
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02.07.2020 14:23 Ответить
Катера "для флота" это его частный бизнес на войне. Не помощь майдану, а пиарная оплата расходов для получения дивидентов на выборах.
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02.07.2020 19:00 Ответить
Так Зебил сказал же готовится к второй волне,значит нарисуют
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02.07.2020 09:07 Ответить
зебил-дебил...
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02.07.2020 09:17 Ответить
+78 в Донецкой, напускали всякую нечесть с днээрии
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02.07.2020 09:21 Ответить
По науке вирусология любой вирус заражает бессимптомно в основном 50% населения и выдыхается. И это каждый год. У шмаркаля только страшилки неообоснованые. Говорит как с одичалыми папуасами. А пипл хавает. Власть нужно воспитывать ставя ее на место. Это аксиома.
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02.07.2020 09:25 Ответить
Поїдьте до Африки й розкажіть це тим, хто боїться віруса *****.
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02.07.2020 11:48 Ответить
дешевая манипуляция,называется подмена понятий на уровне сам дурак.
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02.07.2020 13:32 Ответить
Не маніпулюйте - не виглядатимете йолопом
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03.07.2020 10:04 Ответить
Я понимаю, что кому-то за эту ковид-шизофрению и развернутый информационный террор платят. Но мне за это не платят, мне это не интересно. Сами можете хоть шарики во рту носить, надев черный латекс. Но! ********** от нормальных людей!
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02.07.2020 11:04 Ответить
Комуто платят а кто то в силу своей инфантильности верит в это
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02.07.2020 11:32 Ответить
особенно после вчерашних протестов и митингов на суже Порошенко вдруг резко выросло число якобы зараженных. каждый день падало, падало и сегодня вдруг на 180 человек больше.
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02.07.2020 14:15 Ответить
Тем временем Беларусь уже продается с ковидом
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02.07.2020 11:36 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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02.07.2020 11:59 Ответить
Носят же маски. Что ты никак не успокоишься? При чем здесь кремль?
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02.07.2020 12:04 Ответить
Некоторые поддаются кремлевской агитации, и начинают уверять, что маски не нужны.
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02.07.2020 12:39 Ответить
Ну это не кремлевская агитация. Это научная агитация против религийной агитации властей.вера в маски это не наука это сектанство.
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02.07.2020 12:43 Ответить
Аааа.... а врачи - хирурги, например, и не знали, что они сектанты...
Лучше доверься науке, не впадай в лженауку.
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02.07.2020 13:27 Ответить
"Хирургические (медицинские) маски появились в 1897 году, для того чтобы защищать хирургические раны от капель, выделяемых дыханием хирургов. Их начали применять и за пределами операционных, чтобы контролировать распространение инфекционных болезней. Во время пандемии гриппа 1919 года маски уже были доступны, их раздавали населению, но они не оказали влияния на течение эпидемии. В то время еще не было известно, что вирус гриппа является наноскопическим и может проникать через хирургическую маску. В 2010 году Национальная академия наук США заявила, что вне больниц «маски не предназначены или не сертифицированы для защиты пользователя от респираторных инфекций». Ряд исследований показал неэффективность хирургических масок для предотвращения заражения гриппом в домашних условиях. Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям во время пандемий, признавая, что маска не показала эффективности в этих условиях" - Neilson S. The surgical mask is a bad fit for risk reduction. CMAJ. 2016;188(8):606-7


"Хирурги и медсестры, которые занимаются чистой хирургией, носят одноразовые маски для лица. Считается, что у масок для лица есть два преимущества: предотвращение проникновения микробов из носа и рта хирурга в рану пациента и защита лица хирурга от каких-либо брызг из раны пациента. Считается, что маски для лица снижают вероятность раневых инфекций после операции."
"Мы проанализировали в общей сложности 2106 участников из трех обнаруженных нами исследований. Все три исследования показали, что ношение маски на лице во время операции не увеличивает и не уменьшает число случаев раневых инфекций после операции. Мы пришли к выводу, что нет четких доказательств того, что ношение одноразовых масок для лица влияет на вероятность развития раневых инфекций после операции."
https://www.cochrane.org/ru/CD002929/WOUNDS_odnorazovye-hirurgicheskie-maski-dlya-predotvrashcheniya-hirurgicheskoy-ranevoy-infekcii-v-chistoy#_blank https://www.cochrane.org/ru/CD002929/WOUNDS_odnorazovye-hirurgicheskie-maski-dlya-predotvrashcheniya-hirurgicheskoy-ranevoy-infekcii-v-chistoy
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02.07.2020 13:37 Ответить
Мы ж с тобой говорили уже на эту тему.
И первым пунктом я указал, что раневая инфекция и респираторная - имеют отличие в способах передачи, а также отличается агент инвазии - при тканевых инфекциях - бактерии, а респираторных - вирусы.

Хватит лепить сюда сову на глобус, изучи предмет.
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02.07.2020 14:05 Ответить
Читать и понимать прочитанное умеешь? Судя по посту, ты забыл о чем сам писал - "Аааа.... а врачи - хирурги, например, и не знали, что они сектанты..." Это о хирургах или распираторных инфекциях?
А если хочешь о масках против распираторных инфекциях узнать, то читай официальное мнение ВОЗ, где в последних рекомендациях для населения нет даже упоминания о масках. О них говорится только во временных рекомендациях по применению масок (от 5 июня 2020г.). Но и там, в разделе для населения написано, что " В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19".
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02.07.2020 16:12 Ответить
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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02.07.2020 13:33 Ответить
Тем временем беларусь +274 всего-то
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02.07.2020 14:08 Ответить
Сведения по Беларуси на сегодня.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/

А вот Украина
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/

И кто действовал правильно и адекватно?
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02.07.2020 19:20 Ответить
ни одно скрепостное чмо не заставит меня носить намордник
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02.07.2020 18:01 Ответить
Именно так. Однако шмыгаль и Со пытаются протащить через Раду "закон" о наказании здравомыслящих, здоровых физически и психически, людей за не подчинение незаконных требований по ношению намордников. Видимо, Конституцию и законы о методах борьбы с инфекциями эти неучи даже не читали.
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02.07.2020 19:07 Ответить
Пусть принимают, их ждет Майдан. Все то, что они напИсяли будет отменено
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02.07.2020 19:54 Ответить
К сожалению, запуганных и дремучих коронафобов слишком много и во власти, которая возвела в абсолют принцип - кто правит, тот и прав. Поэтому борьба с ними на официальном уровне пока проигрывается.
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03.07.2020 11:19 Ответить
Наши про-китайские коммуняки в штате Виктория, во главе с лейбористом "товарищем" Эндрюсом, заперев западные районы города из-за макароновируса как то полохо организуют голодуху среди населения.
Поскольку сеть супермаркетов Coles объявила ограничения на количество кургрудей, сыра и молока при покупках, я решила помочь товаришу Эндрюсу, который, как и все про-китайские сявки, которые сдают Австралию Китаю, никогда не жили при тоталитаризме, и, проведя всю жизнь в изобилии, плохо понимают, как устраивать голод.
"Ну, это же так просто"(С Остап Бендер):
В ОДНИ РУКИ ОДИН КИЛОГРАММ МЯСА, А В ДВЕ РУКИ ДВЕ.

В ОДНИ РУКИ ОДИН ЛИТР МОЛОКА, А В ДВЕ РУКИ ДВА.

В ОДНИ РУКИ ОДНА БУЛКА ХЛЕБА, А В ДВЕ РУКИ ДВЕ.

В ОДНИ РУКИ ОДИН КУСОК МЫЛА, А В ДВЕ РУКИ ДВА.

Усвоили? До двух считать умеете, "товарищи" троцкисты?

Но есть один ньюанс.
Для успеха подобного мероприятия необходимо заручиться поддержкой правящего класса Австралии. Когда с середины 70-х, после подписания соглашения в Лиме, правящим классом СССР было принято решение СССР сдать рептилоидам в обмен на золотые унитазы, то, понятное дело, согласие большинства представителей правящего класса имелось, а тех, кто не был согласен - тех прикончили.
А так то все просто, у человека две руки, так что два килограмма, два куска, два литра и так далее одноразово.
Не благодарите.
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03.07.2020 05:43 Ответить
 
 