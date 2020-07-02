В Украине 889 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксированы 45 887 случаев

По состоянию на 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19. За сутки - 889 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 889 человек (сутками ранее - 664).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 45 887 человек.

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За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 пациентов (сутками ранее - 14), всего - 1 185. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Киеве (3) и Закарпатской (2) области.

За последние сутки выздоровели 505 человек (сутками ранее - 433), всего - 20 053.

Всего в Украине сейчас болеют 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (152) области, Киеве (104), Ривненской (95), Закарпатской (85) и Волынской (81) областях.

В Черкасской и Николаевской областях новых случаев COVID-19 не выявили.















