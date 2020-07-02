За сутки на Львовщине выявили 152 новых случая COVID-19, всего 5 730 инфицированных и 146 умерших, - горсовет

За минувшие сутки во Львовской области диагностировали 152 новых случая заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 1162 ПЦР-теста, из них новые пробы составили 924. В целом 152 пробы положительные, из них новых 115. Среди них 31 житель Львова", – указано в сообщении.

Кроме того, 1200 отобранных проб все еще ожидают проведения ПЦР-анализа.

В целом во Львовской области инфицированы коронавирусом 5 730 человек, из них 146 скончались, 863 пациента выздоровели.

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Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6235 человек, госпитализированы - 1078, на амбулаторном лечении - 5157 человек, выписаны - 909 человек. Сейчас в больницах находятся 166 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.