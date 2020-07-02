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"Слуга народа" Гетманцев об отставке Смолия: Это не улучшит отношения Украины и МВФ

Вопрос отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка будет рассматриваться на заседании фракции "Слуги народа". Перед этим, заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

Гетманцев не исключает, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку. Есть ли голоса за отставку Смолия депутаты монобольшинства определят на отдельном заседании фракции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы G7 об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку

"Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", - пояснил он.

Кроме того, нардеп считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом.

"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", - отметил Гетманцев.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Автор: 

МВФ (3335) НБУ (4836) отставка (3155) Смолий Яков (138) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+11
СН уже включил заднюю. Понимают что если будет так
"Слуга народа" Гетманцев об отставке Смолия: Это не улучшит отношения Украины и МВФ - Цензор.НЕТ 6649

То сидеть им в теплых креслах недолго! Мудрый нарид их развесит по киевским каштанам!
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02.07.2020 09:09
+9
Зараз в усіх методичках кацапів і шарійців, а також мертвечуковців - основний посил - це в усьому винні соросята. Не кацапи, бенезюзі і 5-колона, а саме піндоси. Дуже дякую.))
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02.07.2020 09:25
+8
Головою нац.банку бубочка коломойського призначить?
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02.07.2020 09:08
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Правила форума Совет форумчан
Головою нац.банку бубочка коломойського призначить?
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02.07.2020 09:08 Ответить
Клитину, девочка созрела.
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02.07.2020 09:17 Ответить
Клітина з її розумовими здібностями органічно вписалася в зе команду.
https://twitter.com/Asot1927/status/1278331921211232258
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02.07.2020 09:20 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ - Цензор.НЕТ 824
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02.07.2020 09:24 Ответить
СН уже включил заднюю. Понимают что если будет так
"Слуга народа" Гетманцев об отставке Смолия: Это не улучшит отношения Украины и МВФ - Цензор.НЕТ 6649

То сидеть им в теплых креслах недолго! Мудрый нарид их развесит по киевским каштанам!
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02.07.2020 09:09 Ответить
"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", - отметил Гетманцев Источник: https://censor.net.ua/n3205529
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Насправді є прямий зв'язок рішення тиснути на Смолія і траншами МВФ. Просто вам скажуть, що ви не виконали умови щодо незалежності НБУ.
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02.07.2020 09:09 Ответить
Вообще-то, Смолия как раз комитет ВР и выживал из кресла больше всего (в публичном пространстве, по крайней мере). Пили ему кровь за "слишком сильную гривню", из-за которой таможенные сборы упали, и обещали кадровые выводы.
Так что Гетьманцеву свои собственные слова в СМИ и на комитете вспомнить бы . . .

Уволят, уверен. Если глава НБУ не послал их, а таки согласился написать заявление, то думаю, что там аргументация на тему "пиши заявление" уже на уровне угроз шла . . .

Что касается транша МВФ, пацаны считают, что это геополитика, мол "никуда не денутся, выуждены будут дать денег хоть со Смолиём, хоть без"
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02.07.2020 12:51 Ответить
"Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ." Источник: https://censor.net/n3205529

У цій фразі крапку треба було поставити після слів "Я не думаю".
Наслідки будуть суперськи - зупинка та перегляд співпраці з МВФ, інвестори забувають про Україну (навіть якщо міркували вкладати гроші і їм подобалася ідея няні-рєшали)...
А якщо ці довбні ще й увімкнуть печатний станок, то економіці країни точно хана буде!
Все по заповідях Бєні: дефолт, так дефолт!
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02.07.2020 09:12 Ответить
ніхера веселого тут нема. ці довбні з ОП просто ломають краіну через коліно
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02.07.2020 10:03 Ответить
За який саме місяць? Якого року?
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02.07.2020 09:17 Ответить
2014-го,сразу по горячим следам Януковича
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02.07.2020 09:18 Ответить
Який місяць?
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02.07.2020 09:21 Ответить
Є інфографіка вартості валюти за всі роки каденції поросяти. Інтернетом вмієш користуватись?
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02.07.2020 09:24 Ответить
Любитель інфографіки, ти забув, що від держави відірвати біля 20 відсотків промислового виробництва. Це ніяк не вплинуло на курс? Але то таке. То конкретно ще раз:за який місяць і в якому році Петя і Сєня обвалили гривню в три рази? Рік і місяць.???
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02.07.2020 09:30 Ответить
Звісно вмію, але такої інфи немає. Може ти надаш відповідь, за який саме місяць 2014 року курс гривні впав втричі? Чи ви зебіли всі балаболи?
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02.07.2020 09:32 Ответить
..."Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ - Цензор.НЕТ 5139...
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02.07.2020 09:32 Ответить
І за який місяць гривня впала втричі?
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02.07.2020 09:36 Ответить
я ж тобі картинку виклав ...а втричі вона впала не за місяць ...тей хто тут живе повинен знати ...але суті це не змінює ...ти видно забув як гонтареву касирка з обмінника послала найух коли та хотіла купити на "камеру" сто баксів
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02.07.2020 09:54 Ответить
З чого це я забув? Було таке. Але ж питання почалися після слів одного притрушеного, котрий не здатен за ті свої слова відповісти.
"Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ - Цензор.НЕТ 4009
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02.07.2020 10:01 Ответить
А войны не было, потери Крыма, Донбасса? Мышебратья животы Украинцам не резали?
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02.07.2020 09:19 Ответить
Войны?Было АТО
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02.07.2020 09:20 Ответить
В спаме повоняй, головой ударенное.
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02.07.2020 09:21 Ответить
Аргументов нет,значит надо хамить-типичное для порохоботы,верный последователь Пеца
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02.07.2020 09:23 Ответить
Так в який місяць 2014 року Петя та Сеня втричі обвалили гривню? Ти ж серйозна людина, не балабол?
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02.07.2020 09:26 Ответить
Оно лаптекопытное неподмытое посрать сюда забрело
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02.07.2020 09:30 Ответить
Собача мова - типово для кацапських тролів!
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02.07.2020 09:42 Ответить
иди в чаті своего мухосранска чи усть-зажопіська чи з яких ти там подворотєн пітерських путіна хвали, іпло тупе. шо ти лізешь до Украіни? наволоч фашистська
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02.07.2020 10:09 Ответить
Порося кувікало що то АТО а не війна
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02.07.2020 09:27 Ответить
Порося тебе по прежнему кувикает - домой жрать зовет
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02.07.2020 09:28 Ответить
8-го июня 2014-го Пеца объявил первое перемирие с врагом
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02.07.2020 09:29 Ответить
Бо ты в щель мамкину забился, с тобой уже б мацкву брали
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02.07.2020 09:31 Ответить
Вместо того что бы воевать Пеца приказал не стрелять-порохоботы,фас
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02.07.2020 09:33 Ответить
Даня балабол, так відповідь буде стосовно курсу гривні?
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02.07.2020 09:33 Ответить
Ты в то время ещё в садике был,заглянь в гугле
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02.07.2020 09:37 Ответить
Нащо мені гугл. Ти ж так стверджував, тобто знаєш напевно. От ти притрушений Балабол! Відповіді я так розумію не буде?
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02.07.2020 09:42 Ответить
Тебя видимо часто роняли в сортир головой
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02.07.2020 09:27 Ответить
Можно напомнить ещё потерю 25-30% экономичного потенциала страны и более 2/5 предприятий доноров валюты. Можно напомнить, сколько валюты понадобилось для закупки в бывших странах Варшавского договора запчастей для восстановления военной техники, а также лечения наших раненных в зарубежных госпиталях, можно рассказать как формируется курс национальной валюты и какие факторы давят на гривну, что такое межбанк и внешний долг....но! Это же зеленые экономисты. Им сказали по Г+Г что Порошенко и Гонтарева виноваты (вывевший за границу через Приват миллиарды Коломойский совсем не причем, да) в падении курса гривны, они и верят. Включать мозги - неа, это не их.
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02.07.2020 09:28 Ответить
то не зебоби, то запорєбрікові раби пригожинські. росказують нам як воно в нас було, в них же все ок в краіні, роботи валом при многоходовщику так шо вимушені йти за пару деревяних строчить днями на українських інформ порталах про Петра)
зебобів я багато знаю зі свого оточення, там 99% навіть не цікавляться політикою не те що на цензорі щось клацать)
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02.07.2020 10:13 Ответить
Почему тогда за год, курс гривны не восстановился? Уже нет больше трёх лет противного Сени и больше года злого Пети тоже нет. При власти великолепный Владимир Александрович! Что происходит? Доколе Петя будет и дальше не давать расти курсу гривны? И да, а как формируется курсовая политика? Можно вручную
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02.07.2020 09:20 Ответить
Курс гривні не можна зараз піднімати, тому що йде осінь і десь в одній країні всі чекають коли лопне шарік, я навіть думаю що той президент що надув той шарік сам проти нього і зайшов в ринок.
І тому якщо ми зараз піднімемо курс то станемо на ті ж граблі на які Тимошенко стала в 2008 році коли опустила до 4 грн. Хто молодий і вже не памятає може почитати пресу тих часів..
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02.07.2020 10:04 Ответить
2008 рік я пречудово пам'ятаю. Проте, півроку тому можна було б підняти гривню? Разом з тим, мова не про геополітику й макроекономіку, а про безглузді, безграмотні коментарі людей, які ніц не розуміють в фінансах, економіці, тощо.
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02.07.2020 10:39 Ответить
[ Тёмный Рыцарь]
[ Фото ]
Соросенок и спонсор партии Голос, владелец помойки Новое время Фиала - называет отставку Смолия «диверсией русских». Объясните кто-то лысому гомосексуалисту, что Смолий и Гонтарева - партнёры российских инвестбанкиров из государственного ВТБ Банка, а муж первого зампреда НБУ Рожковой - Рожок - предправления дочки российского государственного банка ВЭБ в Украине. Животное.
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02.07.2020 09:20 Ответить
Зараз в усіх методичках кацапів і шарійців, а також мертвечуковців - основний посил - це в усьому винні соросята. Не кацапи, бенезюзі і 5-колона, а саме піндоси. Дуже дякую.))
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02.07.2020 09:25 Ответить
кацапи засіли в "українській" "владі" і грабують нас тридцять років ?
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02.07.2020 09:28 Ответить
Це теж з методички - щоб не визнавати, що лохонулися, зелебобіки - починають пісню про 30 років. Те, що обрали Зеленського, відкотить Україну назад і якщо вона (Україна) залишиться державою, то прийдеться повертатися в стан квітня 2019 року. Цей процес буде тяжким і можливо кривавим. Охлос цього не розуміє - у нього мізки налаштовані на частоти діапазонів Т2.
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02.07.2020 09:42 Ответить
йух їм всім і ***** і зелупі ...і решті кнурів що тридцять років грабують цю країну влаштовуючи народу час від часу спектаклі під назвою вибори без вибору ...
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02.07.2020 09:48 Ответить
Ви за кого голосували у другому турі?))
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02.07.2020 09:51 Ответить
я так і не зміг визначитися яка куча дерьма краще "пахне" ...тому обох послав в одному напрямі "в очко"
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02.07.2020 09:57 Ответить
Це останній штрих до Вашого психологічного портрету. Дуже дякую.
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02.07.2020 10:05 Ответить
вам таки шекеладне дерьмо краще смакує ніж дерьмецо зеленої шпани ...хоча останнім часом підсохнувши воно все більше і більше нагадує шекеладне ...доречі "портретист" попросіть психіатра скласти ваш "портрет" ... ви сильно здивуєтесь
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02.07.2020 10:10 Ответить
Я сам психіатр. Доречі у вас важкі проблеми - постійне зсування в дискусіях на теми фікалій.
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02.07.2020 10:20 Ответить
то це у вас професійне ...зверніться до колег
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02.07.2020 15:25 Ответить
PS: це ваш колега він вам допоможе :https://censor.net/user/160742
...
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02.07.2020 15:28 Ответить
Дурка, це теж "соросята" та партнери кацапських інвестбанків, чи як?
https://censor.net/news/3205521/posly_g7_ob_otstavke_smoliya_podryv_nezavisimosti_natsbanka_postavit_pod_ugrozu_nadejnost_reform_v_ukraine
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02.07.2020 09:27 Ответить
ничего кроме ругательств и смешной гомофобии не почерпнул? что именно имеете предьявляеть Смолию, факты, пруфы, или как вчера с Поршенко "бе" "ме" и сбоку бантик?
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02.07.2020 09:35 Ответить
№82
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02.07.2020 09:38 Ответить
Наші люди просто задуже ідеалізують людей при владі, що у нас що закордоном, там немає людей у яких є якісь ідеали і бачення змін, тому що їх просто туда не пустять..
Є бізнес інтереси окремих груп бізнесу і чиновники їх виконують, яка група має більший вплив на владні інститути та група і має профіт.. При чому це не тільки у нас.
Російські ділові кола засіли в Україні ще з розвалу союзу, і також не треба так однозначно що вони партнери, я думаю чиновники такого рівня партнери в різних банках..
Так само багато патріотичних партій які на ТВ рвуть за Україну а в реальності на західній Україні тісно співрацюють що з людьми Ахметова(який є управляючий активами російського бізнесу в Україні) і так і з людьми Медведчука.. Чи ви вже всі забули 2014-2016 р коли побратими гинули в котлах а дві вищезгадані особи безперешкодно возили каравани на окуповану територію, і що сталось з командиром одного батальонну після викриття ним цих караванів. Забули вже всі рації в гуманітарці на донбас...

Тому для обох сторін заспокойтесь і не валіть панікою гривню..
Ні одна ні друга сторона не є святою і так само успішно співпрацює із всіма.
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02.07.2020 09:53 Ответить
Во страну довели. На увольнение госчиновника обидится МВФ. Интересно на какие еще страны так обижается МВФ? На США, Германию, Францию...Польшу?
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02.07.2020 09:21 Ответить
Та просто петіним шавкам роздають підсрачники, а порося обіжається чогось )
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02.07.2020 09:23 Ответить
Треба відновити справедливість - замість націоналізованого Привату віддати Бєні НБУ. Там він покаже майстер-клас як розводити лохів - вже на континентальному рівні.
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02.07.2020 09:27 Ответить
Согласен , все будет 95 квартал...
"Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ - Цензор.НЕТ 4626
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02.07.2020 09:23 Ответить
"Обиды" это в твоей серпуховской подворотне, а международные кредиторы, особенно когда речь идет о длинных дешевых деньгах, а не короткосрочных спекуляциях под высокие ставки, предпочитают иметь дело с партнерами, которых посчитают достаточно надежными стабильными и прозрачными. При Смолие, нацбанк Украины был признан одним из самых прозрачных нацбанков и его рейтинги оценивали как очень стабильные.
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02.07.2020 09:32 Ответить
В яких з цих країн йде війна, а мудрий нарід вибрав презЕдента- капітулянта- малороса, який за один рік довів країну до економічного колапсу?

https://censor.net/news/3205521/posly_g7_ob_otstavke_smoliya_podryv_nezavisimosti_natsbanka_postavit_pod_ugrozu_nadejnost_reform_v_ukrainehttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада ) . об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку
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02.07.2020 09:33 Ответить
Не "может повлиять на отношения с МВФ..." ,а точно повлияет и это плохо.
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02.07.2020 09:25 Ответить
гниленцоФФ озаботився ... "співпраця" з шахраями от що важливо слугам урода ...а на народ насрать
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02.07.2020 09:27 Ответить
А ты чего нарик так распереживался? Ты там на колени перед неграми встал? Или как настоящий кацап сразу сел на бутылку?!
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02.07.2020 09:40 Ответить
Беня прагне не лише повернути приват, а і хапнути ощадбанк.
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02.07.2020 09:31 Ответить
Я звертаюся до зебілів, шарійців та опівців - ви хоч розумієте, придурки, що відбувається? У вас, як собак павлова, відклався рефлекс, що Гонтарєва пограбувала Україну. Але нагадую - справжніх реформаторів ненавидять, проклинають і вони мають рейтинг 0% після своєї відставки. Так от - єдине, що в Україні залишилось на плаву - це НБУ, який кілька років правцював ефективно і тримав гривню. Що тепер? А тепер пан Коломойський (якщо у когось ще уріна в очах залишилась - протріть), який має реальну владу в Україні - "компенсує" свої втрати по повній програмі. Як це відобразиться на наріду, який голосував за такі "реформи"? Дуже просто - умик.. увік...увімкнуть станок і почнеться те, що так ******* Українці - пограбунок через інфляцію. І не забуваємо: "Дефолт - це не страшно і навіть добре(с)...але не для всіх. (с)Oljik
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02.07.2020 09:37 Ответить
Напоминаю особо одаренному-Пеца и Сеня сделали гривну в три раза
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02.07.2020 09:40 Ответить
Зеленые в тех условиях сделали бы ее в двадцать раз.
Они экономику прос...ли за пол года на ровном месте, еще до пандемиии и карантина.
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02.07.2020 09:43 Ответить
Я по собі суджу: 2013 рік - офіційна з/п 4500 грн, 2019 рік - 18000 грн. Робота та ж сама. Ділити вмієш, проффесор?
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02.07.2020 09:49 Ответить
Що там вони розуміють?
Що їм бєніна дупа Дубинський в голови наклав, те ці "фінансисти та банкіри" тут і чешуть.
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02.07.2020 09:41 Ответить
Взрослые дяди и тёти из МВФ, в отличие от наивных украинцев почему-то не верят в зеленые сказки и "дайте ему еще 100дней". Наверно они что-то знают."Слуга народу" Гетманцев про відставку Смолія: Це не поліпшить відносини України та МВФ - Цензор.НЕТ 8304
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02.07.2020 09:44 Ответить
Так кредит уже получен.. Теперь можно ВСЕ.. Скоро суд отменит решение по Привату и т.д.
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02.07.2020 09:58 Ответить
лишь частично получен) МВФ не дурачки "какието ж", справедливо решили, что для того что б зеленые гомики их не прокидали с законом о банках выдавать транш частями полтора года) и лишь секторально, на определенные вещи, а не просто в бюджет положить и разорвать) от чего Зеля при..ел и жутко растроился если верить слухам из ОП)
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02.07.2020 11:05 Ответить
зеленая жидовня до осени не усидит!
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02.07.2020 10:01 Ответить
 
 