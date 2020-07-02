"Слуга народа" Гетманцев об отставке Смолия: Это не улучшит отношения Украины и МВФ
Вопрос отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка будет рассматриваться на заседании фракции "Слуги народа". Перед этим, заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
Гетманцев не исключает, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку. Есть ли голоса за отставку Смолия депутаты монобольшинства определят на отдельном заседании фракции.
"Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", - пояснил он.
Кроме того, нардеп считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом.
"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", - отметил Гетманцев.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
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https://twitter.com/Asot1927/status/1278331921211232258
То сидеть им в теплых креслах недолго! Мудрый нарид их развесит по киевским каштанам!
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Насправді є прямий зв'язок рішення тиснути на Смолія і траншами МВФ. Просто вам скажуть, що ви не виконали умови щодо незалежності НБУ.
Так что Гетьманцеву свои собственные слова в СМИ и на комитете вспомнить бы . . .
Уволят, уверен. Если глава НБУ не послал их, а таки согласился написать заявление, то думаю, что там аргументация на тему "пиши заявление" уже на уровне угроз шла . . .
Что касается транша МВФ, пацаны считают, что это геополитика, мол "никуда не денутся, выуждены будут дать денег хоть со Смолиём, хоть без"
У цій фразі крапку треба було поставити після слів "Я не думаю".
Наслідки будуть суперськи - зупинка та перегляд співпраці з МВФ, інвестори забувають про Україну (навіть якщо міркували вкладати гроші і їм подобалася ідея няні-рєшали)...
А якщо ці довбні ще й увімкнуть печатний станок, то економіці країни точно хана буде!
Все по заповідях Бєні: дефолт, так дефолт!
зебобів я багато знаю зі свого оточення, там 99% навіть не цікавляться політикою не те що на цензорі щось клацать)
І тому якщо ми зараз піднімемо курс то станемо на ті ж граблі на які Тимошенко стала в 2008 році коли опустила до 4 грн. Хто молодий і вже не памятає може почитати пресу тих часів..
[ Фото ]
Соросенок и спонсор партии Голос, владелец помойки Новое время Фиала - называет отставку Смолия «диверсией русских». Объясните кто-то лысому гомосексуалисту, что Смолий и Гонтарева - партнёры российских инвестбанкиров из государственного ВТБ Банка, а муж первого зампреда НБУ Рожковой - Рожок - предправления дочки российского государственного банка ВЭБ в Украине. Животное.
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https://censor.net/news/3205521/posly_g7_ob_otstavke_smoliya_podryv_nezavisimosti_natsbanka_postavit_pod_ugrozu_nadejnost_reform_v_ukraine
Є бізнес інтереси окремих груп бізнесу і чиновники їх виконують, яка група має більший вплив на владні інститути та група і має профіт.. При чому це не тільки у нас.
Російські ділові кола засіли в Україні ще з розвалу союзу, і також не треба так однозначно що вони партнери, я думаю чиновники такого рівня партнери в різних банках..
Так само багато патріотичних партій які на ТВ рвуть за Україну а в реальності на західній Україні тісно співрацюють що з людьми Ахметова(який є управляючий активами російського бізнесу в Україні) і так і з людьми Медведчука.. Чи ви вже всі забули 2014-2016 р коли побратими гинули в котлах а дві вищезгадані особи безперешкодно возили каравани на окуповану територію, і що сталось з командиром одного батальонну після викриття ним цих караванів. Забули вже всі рації в гуманітарці на донбас...
Тому для обох сторін заспокойтесь і не валіть панікою гривню..
Ні одна ні друга сторона не є святою і так само успішно співпрацює із всіма.
https://censor.net/news/3205521/posly_g7_ob_otstavke_smoliya_podryv_nezavisimosti_natsbanka_postavit_pod_ugrozu_nadejnost_reform_v_ukrainehttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада ) . об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку
Они экономику прос...ли за пол года на ровном месте, еще до пандемиии и карантина.
Що їм бєніна дупа Дубинський в голови наклав, те ці "фінансисти та банкіри" тут і чешуть.