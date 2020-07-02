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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве зафиксировали 104 новых случая COVID-19, три человека умерли, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом еще у 104 жителей столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Вирус, к сожалению, не утихает... 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян", - сообщил он.

По словам Кличко, на сегодняшний день в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Так, заболели: 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 40 человек в возрасте от 20 до 83 лет, 3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус преодолели 1642 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 18, в Днепровском - 15, а Голосеевском и Святошинском районах - по 15 случаев.

"Не относитесь легкомысленно к своему здоровью! Берегите себя!" - добавил Кличко.

За сутки в Киеве зафиксировали 104 новых случая COVID-19, три человека умерли, - Кличко 01

За сутки в Киеве зафиксировали 104 новых случая COVID-19, три человека умерли, - Кличко 02

карантин (16729) Кличко Виталий (4643) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"Диктор" киевского местного радиоузла озвучил "новости", на сегодня работа закончена. ( интересно вот.. только меня раздражает эта "интеллектуальная" физиономия с его титаническими попытками повторить или прочесть заготовленный текст и еще судорожными попытками постановочной театральности играть мимикой и голосом ( хотя все это выглядит на столько убого и смешно... ну не твое это Виталя, не твое.., лучше бы нашли какую то симпатичную прессаташе или профессионального диктора или уж актера на крайний случай)
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02.07.2020 09:24 Ответить
"Диктор" киевского местного радиоузла озвучил "новости", на сегодня работа закончена. ( интересно вот.. только меня раздражает эта "интеллектуальная" физиономия с его титаническими попытками повторить или прочесть заготовленный текст и еще судорожными попытками постановочной театральности играть мимикой и голосом ( хотя все это выглядит на столько убого и смешно... ну не твое это Виталя, не твое.., лучше бы нашли какую то симпатичную прессаташе или профессионального диктора или уж актера на крайний случай)
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02.07.2020 09:25 Ответить
Тупые у тебя сказки, рузькэ
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02.07.2020 09:26 Ответить
У Зєлєнскава луччє палучяєцца?
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02.07.2020 09:29 Ответить
Как говорил Чапаев: " Я ведь академиев-то не проходил, я их не закончил"
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02.07.2020 09:35 Ответить
Как же так, вроде бы Ляшко информацией не владеет, сам сказал. А Кличко эту инфу от него получил? Интересные методы у боксёра, однако.
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02.07.2020 09:44 Ответить
Три умерли от коронавируса, 11 от туберкулеза, 12 в ДТП ...
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02.07.2020 10:25 Ответить
заболели: 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 40 человек в возрасте от 20 до 83 лет Источник: https://censor.net/n3205530 Гугл-переводчик снова в бою
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02.07.2020 12:55 Ответить
 
 