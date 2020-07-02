За сутки в Киеве зафиксировали 104 новых случая COVID-19, три человека умерли, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом еще у 104 жителей столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Вирус, к сожалению, не утихает... 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян", - сообщил он.

По словам Кличко, на сегодняшний день в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Так, заболели: 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 40 человек в возрасте от 20 до 83 лет, 3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус преодолели 1642 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 18, в Днепровском - 15, а Голосеевском и Святошинском районах - по 15 случаев.

"Не относитесь легкомысленно к своему здоровью! Берегите себя!" - добавил Кличко.