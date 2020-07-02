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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 38 детей и 63 медработника, всего 7 257 детей и 12 449 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 38 детей и 63 медработника, всего 7 257 детей и 12 449 медиков, - Степанов

В Украине за все время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 7 257 детей, а также 12 449 медработников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 889 человек. Из них 38 детей, а также 63 медработника. Госпитализирован 221 человек. Зафиксированы 12 летальных случаев", - отметил министр.

В то же время выздоровели 505 пациентов. 

"За все время пандемии в Украине заболели 45 887 человек. Из них 7 257 детей, а также 12 449 медработников. Всего выздоровели 20 053 человека, а летальных случаев - 1 185", - добавил Степанов.

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Автор: 

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зачастую все проблемы со здоровьем приписывают этому феномену, даже не думая, что температура сопровождает многие заболевания. Куда проще пугать, что вот если родственники попадут в реанимацию.....вопрос-по какому настоящему диагнозу. У нас тоже хотели сепсис под корону подвести.
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02.07.2020 09:31 Ответить
Пагналі за баксамі шолє???
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02.07.2020 12:11 Ответить
 
 