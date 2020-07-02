1 169 2
За сутки COVID-19 заболели 38 детей и 63 медработника, всего 7 257 детей и 12 449 медиков, - Степанов
В Украине за все время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 7 257 детей, а также 12 449 медработников.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 889 человек. Из них 38 детей, а также 63 медработника. Госпитализирован 221 человек. Зафиксированы 12 летальных случаев", - отметил министр.
В то же время выздоровели 505 пациентов.
"За все время пандемии в Украине заболели 45 887 человек. Из них 7 257 детей, а также 12 449 медработников. Всего выздоровели 20 053 человека, а летальных случаев - 1 185", - добавил Степанов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
valentyna #410470
показать весь комментарий02.07.2020 09:31 Ответить Мне нравится 0
Olexa Pluzh
показать весь комментарий02.07.2020 12:11 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль