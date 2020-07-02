Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что сегодня в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Washington Post.
Гебрейесус заявил, что ведущих кандидатов на разработку препаратов от успешного завершения отделяют месяцы. По его словам, полной гарантии защиты нет, но ВОЗ возлагает надежды на вакцины.
26 июня в ВОЗ заявили, что разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna - одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19. Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний.
По данным на 2 июля, в мире насчитывается более 10,8 млн зараженных коронавирусом, из них 519 тыс. скончались, более 6 млн выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.
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