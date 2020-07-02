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Новости Коронавирус и карантин
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Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что сегодня в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Washington Post.

Гебрейесус заявил, что ведущих кандидатов на разработку препаратов от успешного завершения отделяют месяцы. По его словам, полной гарантии защиты нет, но ВОЗ возлагает надежды на вакцины.

26 июня в ВОЗ заявили, что разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna - одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19. Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких гарантий появления безопасной и эффективной вакцины от COVID-19 нет, - главный инфекционист США Фаучи

По данным на 2 июля, в мире насчитывается более 10,8 млн зараженных коронавирусом, из них 519 тыс. скончались, более 6 млн выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
гнать его надо поганой метлой. Главная проблема вируса-деньги и манипуляция.
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02.07.2020 09:42
+2
После вакцинации 141 препаратом, легкие человека превращаются.. превращаются в жабры и он переходит жить в океан, если успеет добежать конечно.
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02.07.2020 09:55
+1
7 млрд. потенциальных клиентов))) условно 10 баксов за дозу, пусть больше 50% не охватят, 3,5 млрд*10 баксов= 35 млрд. долларов.... и потом каждый год как от гриппа = 35 лярдов баксов на нелохах))
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02.07.2020 09:45
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гнать его надо поганой метлой. Главная проблема вируса-деньги и манипуляция.
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02.07.2020 09:42 Ответить
Ні, головна проблема вірусу - це Китай, який його розробив. І Россія, яка його покриває. Австралія тільки-но почала вимагати незалежного розслідування - тут же вилізли лі сяо і почали кричати, шо це провокація. А Россія їм підтакнула, мовляв, "не надо гнать на Китай".

У нас, до речі, повз майже всі ЗМІ - і всі масс-медії, до речі - пройшла заява секретаря РНБО Данилова, що вірус-збудник Ковіду виготовлений в вуганьській лябораторії Т4 як бактеріолоґічна зброя. Як то кажуть, cui prodest.
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02.07.2020 11:10 Ответить
И все нам колоть будут ? Кстати, Коломойский еще вакцину не разработал ?.
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02.07.2020 11:46 Ответить
7 млрд. потенциальных клиентов))) условно 10 баксов за дозу, пусть больше 50% не охватят, 3,5 млрд*10 баксов= 35 млрд. долларов.... и потом каждый год как от гриппа = 35 лярдов баксов на нелохах))
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02.07.2020 09:45 Ответить
завидный оптимизм у тебя/вас(снимаю шляпу)одно но!если бегло пройдётесь по заголовкам на эту тему в прессе то боюсь он у вас поубавится(оптимизм)так как фарм концерны уже заявили пока им не соберут тридцать один миллиард!!КАРЛ! вакцины не будет и цену таблеток уже предсказывают(фармаконцерны)порядка 2 000 у.е.за упаковку а дальше похоже будет по возрастающей(читай разные формы,,мутаций" и новых видов гриппа китай уже заявляет о новой нетипичной форме свинного гриппа)так что всем надо готовиться глубже засовывать руку в карман.всё это похоже на развод ,,климатологов"(заметьте что никто уже не спасает мир от потепления)вывод если климатологи сумели разводить всех!!то почему вирусологи не могут??вопрос кто и как будит разводить следующий!!(более эффективно и на более крупные суммы)как то так!!словом в мире уже идёт игра не то что по крупному!!а до неприличия по крупняку!!
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02.07.2020 11:21 Ответить
В конкусі переможе Білл Гейтс.
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02.07.2020 09:49 Ответить
После вакцинации 141 препаратом, легкие человека превращаются.. превращаются в жабры и он переходит жить в океан, если успеет добежать конечно.
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02.07.2020 09:55 Ответить
Никнейм Вы полностью оправдываете...
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02.07.2020 10:46 Ответить
141 вакцина - 141 проект финансирования. Это же столько денег, что у господина Гебрейесуса аж дух захватывает!
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02.07.2020 12:56 Ответить
 
 