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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко призывает украинцев вакцинироваться: Нельзя допустить вспышки других инфекций во время пандемии COVID-19

Ляшко призывает украинцев вакцинироваться: Нельзя допустить вспышки других инфекций во время пандемии COVID-19

Люди не должны забывать о вакциноуправляемых инфекциях, которые существуют рядом с коронавирусной болезнью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Хочу призвать всех - вакцинируйтесь. Сейчас идет активная разработка вакцин от коронавируса. Пока что мы имеем походы к третьей клинической стадии от разных изготовителей вакцины от коронаВ вируснй болезни", - отметил замглавы Минздрава.

В то же время, Ляшко подчеркнул, что люди не должны забывать о вакциноуправляемых инфекциях, которые существуют рядом с коронавирусной болезнью.

"Мы не должны допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций, мы не должны допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций во время эпидемии коронавирусной болезни. Мы должны помнить: взрослые - каждые 10 лет - дифтерия и столбняк. Дети - гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция". Вакцинируйтесь, защищайте себя и детей. Вместе мы победим все проблемы, в том числе и эпидемического профиля", - подытожил главный санврач.

Также читайте: Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ну вот наконец-то подошли к самому главному, ради чего вся эта дурь затевалась
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02.07.2020 10:23
+3
Тепер прізвище Ляшко звучить як лайка. Краще би йому у відставку.
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02.07.2020 09:51
+2
А есть вакцины от зебилизьма населения ? Тогда да , надо !
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02.07.2020 09:59
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всьо, будуть чіп-увати...
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02.07.2020 09:50 Ответить
Тепер прізвище Ляшко звучить як лайка. Краще би йому у відставку.
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02.07.2020 09:51 Ответить
А, кто тогда будет издеваться над украинцами?
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02.07.2020 10:11 Ответить
А есть вакцины от зебилизьма населения ? Тогда да , надо !
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02.07.2020 09:59 Ответить
пнх
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02.07.2020 10:09 Ответить
Вакцинироваться за свой счёт?
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02.07.2020 10:10 Ответить
Ну вот наконец-то подошли к самому главному, ради чего вся эта дурь затевалась
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02.07.2020 10:23 Ответить
На эту тему есть анекдот
- Нет, все-таки природа очень предусмотрительна!
- Почему ты так думаешь?
- Ведь миллионы лет назад никто не знал, что появятся очки, а смотри, как предусмотрительно расположены уши!
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02.07.2020 10:38 Ответить
слуги уничтожили доверие к системе госвласти, все забьют
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02.07.2020 11:24 Ответить
вакціни 5G ?
так покажи приклад - завакцинся у прямому ефиру
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02.07.2020 10:35 Ответить
Вакцыны - это йад, придуманный фрмокомпаниями!
Вирус - это фейк!
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02.07.2020 11:25 Ответить
Ляшко иди к Олегу Ляшко . он тебя привьет или ты его , кому как нравиться.
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02.07.2020 11:29 Ответить
Уважаемый Ляшко! Когда ты был ещё в отроках, мы уже проходили одно масштабное государственное разводилово от Ю.Тимошенко - когда на работе насильно заставляли делать прививки Тамифлю от свиного гриппа. Результат не известен, как и сколько положила а карман сама Тимошенко. В отношении вакцинации против короновируса (в быту - кармановирус!) - как можно лечить какими-то не известными вакцинами то, что ещё ученым медицинским миром планеты не подтверждено самое главное - природа возникновения этой заразы, если она действительно есть (???) и способы ее распространения. Тоже самое касается и проводимого тестирования Тестами, завезенными из разных стран и не контролируемыми по качеству никакими службами. Чтобы контролировать, нужно знать, что ты контролируешь!? Что при таком положении определяют эти Тесты - одному Богу известно. Средний период разработки и внедрения новых медикаментов - 2-3 года. Кто в мире мог за 4 месяца разработать эту вакцину? Бред! Для начала постарайтесь убедительно объяснить населению, что Вы делаете и для чего, а не общими фразами с призывами. Люди просто потеряли веру любой власти!
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02.07.2020 12:06 Ответить
 
 