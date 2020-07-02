Ляшко призывает украинцев вакцинироваться: Нельзя допустить вспышки других инфекций во время пандемии COVID-19

Люди не должны забывать о вакциноуправляемых инфекциях, которые существуют рядом с коронавирусной болезнью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Хочу призвать всех - вакцинируйтесь. Сейчас идет активная разработка вакцин от коронавируса. Пока что мы имеем походы к третьей клинической стадии от разных изготовителей вакцины от коронаВ вируснй болезни", - отметил замглавы Минздрава.

В то же время, Ляшко подчеркнул, что люди не должны забывать о вакциноуправляемых инфекциях, которые существуют рядом с коронавирусной болезнью.

"Мы не должны допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций, мы не должны допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций во время эпидемии коронавирусной болезни. Мы должны помнить: взрослые - каждые 10 лет - дифтерия и столбняк. Дети - гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция". Вакцинируйтесь, защищайте себя и детей. Вместе мы победим все проблемы, в том числе и эпидемического профиля", - подытожил главный санврач.

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