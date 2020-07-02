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Нардеп "Голоса" Железняк: По отставке Смолия есть 4 сценария развития событий, включая "прыжок на грабли"

Нардеп

В ситуации с отставкой Якова Смолия существуют 4 сценария развития событий и лишь один ведет к его окончательному увольнению главы Нацбанка.

Об этом пишет нардеп "Голоса", член финансового комитета ВР Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ

Железняк подчеркивает, что перед увольнением Смолия аргументы относительно его отставки должны выслушать президент, профильный комитет Рады и депутаты в зале парламента.

"Есть минимум четыре сценария развития события:

1) Президент как бы поинтересуется что там с политическим давлением и не примет отставку. А, наоборот, разберется с этим политическим давлением.
2) Мой комитет не примет отставку. Ну и спросит о политическом давлении
3) В Раде найдется минимум 198 вменяемых людей, которые перед тем как голосовать за отставку спросят о политическом давлении. И не проголосуют.
4) Президенту, комитету и 226+ депутатам пофиг на политическое давление и они в турборежиме уволят Смолия. Что уж терять, кризис так кризис!" - отмечает Железняк.

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"Итак, есть три сценария с выходом из ситуации и один с очередным прыжком на грабли", - резюмирует нардеп.

Нардеп Голоса Железняк: По отставке Смолия есть 4 сценария развития событий, включая прыжок на грабли 01

НБУ (4836) отставка (3155) Смолий Яков (138) Железняк Ярослав (423)


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Топ комментарии
+17
если ты себе отпилишь голову, то не уверен, что это негативно скажется на твоём организме.
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02.07.2020 09:59
+15
Это да. Пляски на граблях, вообще - украинский народный танец.
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02.07.2020 09:53
+13
Тупой зеленый скот выберет 4-й вариант...
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02.07.2020 09:59
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Это да. Пляски на граблях, вообще - украинский народный танец.
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02.07.2020 09:53 Ответить
хохли завжди роблять українцям проблеми,
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02.07.2020 10:08 Ответить
Завезений та насаджуваний московитами.
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02.07.2020 10:44 Ответить
Надеюсь что 3 сценарий. Есть вменяемые депутаты это ЕС и Голос ну плюс ссыкливая часть СН! Но думаю что нас ждет весёлое лето и думаю пекельна осень!
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02.07.2020 09:53 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк: Щодо відставки Смолія є 4 сценарії розвитку подій, включно зі "стрибком на граблі" - Цензор.НЕТ 5329Барабан бил плох,барабанщик(Сорос) -Бог....)))
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02.07.2020 10:04 Ответить
"барабанщик лох".
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02.07.2020 10:06 Ответить
Первый пункт особенно смешной
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02.07.2020 09:54 Ответить
В том пункте уже первые 4 слова, смешные и дальше можно не читать ("Президент как бы поинтересуется...")
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02.07.2020 10:01 Ответить
если МВФ против отставки смолия,то не уверен, что отставка смолия плохо для Украины
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02.07.2020 09:54 Ответить
если ты себе отпилишь голову, то не уверен, что это негативно скажется на твоём организме.
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02.07.2020 09:59 Ответить
Привет творцу чебуреков!
Как вайна с соросятами, сколько очков дают за одного?
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02.07.2020 10:38 Ответить
А, что по этому поводу споёт пи..р этой партейки Славко? Ну, тот, что обісрався без бою.
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02.07.2020 09:55 Ответить
"Прыгать на грабли, это не страшно." (с) Бубочка-наркоман.
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02.07.2020 09:56 Ответить
Еще и весело - бесплатный салют в глазах
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02.07.2020 09:58 Ответить
Боюсь что из 4 сценариев будет выбран именно с граблями
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02.07.2020 09:57 Ответить
Найімовірніший це четвертий варіант, бо про тиск слугам відомо. Тому буде стрибок на граблі.
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02.07.2020 09:57 Ответить
Тупой зеленый скот выберет 4-й вариант...
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02.07.2020 09:59 Ответить
«Караул устал» - историческая фраза, сказанная матросом А. Г. Железняковым («Железняком») (который был начальником караула Таврического дворца, где собралось Всероссийское учредительное собрание) при закрытии заседания Учредительного собрания 6 (19) января 1918 года в 4 часа 20 минут утра.
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02.07.2020 09:59 Ответить
Янелоху ніяких аргументів не потрібно. Згадайте як він відразу розпустив парламент без всяких аргументів.
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02.07.2020 10:00 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк: Щодо відставки Смолія є 4 сценарії розвитку подій, включно зі "стрибком на граблі" - Цензор.НЕТ 8175
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02.07.2020 10:06 Ответить
А я вот помню пустой зал ООН,и черных,которые заходили пофоткать и поржать с этого зе.
Обезьяна в ООН выступает! Дома покажут ужимки,и будут ржать,интересуясь куда он хвост спрятал?
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02.07.2020 10:28 Ответить
Помним помним , как же .. Парубий еле сдержался чтобы не рассмеяться , глядя на эту пародию президента . .
Нардеп "Голосу" Железняк: Щодо відставки Смолія є 4 сценарії розвитку подій, включно зі "стрибком на граблі" - Цензор.НЕТ 1087.
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02.07.2020 10:57 Ответить
лавзебил сунул своё рыло во многие сферы жизни Украины и им, ожидаемо, пришел киздец!
теперь он сунул своё рыло в НБУ! умные люди легко сделают вывод чем это закончится
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02.07.2020 10:28 Ответить
А вы в курсе, что Смолий создавал льготные условия для российского Альфа-банка?
А то, что всё окружение Смолия в НБУ имеет отношение к российской банковской системе?
А то, что у него рыло в пуху, как у Гонтаревой?
Он знал, что попал в поле зрения контролирующих органов и написал "полит" заявление об увольнении с упреждением.
Вполне возможно, что он станет соседом Гонтаревой в Великобритании.
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02.07.2020 10:04 Ответить
Та Ви шо? О це так новина і Ви її знаєте? А звідки? І прямо російському банку і як Гонсарєва? О це так новина. Напишіть заяву в ДБР від "ДНР" про льготні умови для російського банку, чи боти не пишуть заяви, вони тільки гадять у мізки бидломаси?
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02.07.2020 10:12 Ответить
Анатолий, не истери.
Подожди пару дней и ты всё это услышишь.
Заявление уже написано.
В ВР рассмотрят заявление Смолия и в НБУ полетят головы.
Подожди, не истери.
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02.07.2020 10:19 Ответить
Подивимось, як ви не будете не істеріть, коли скоро станете мільйонером. І всі 73 % тскож стануть мільйонерами
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02.07.2020 10:25 Ответить
Ничего страшного не случится.
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02.07.2020 10:27 Ответить
Чули: Хужє нє будєть
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02.07.2020 10:57 Ответить
А для вас не страшно одного ранку прокинутись мільйонером? Не страшно жити, як у Венесуелі? Тоді, вибачте, ви просто хворий
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02.07.2020 13:00 Ответить
Я знаю, що полетять голови, бо цього бажає Беня. Йому головне тут все розвалити і забрати позови на нього і його команду за викрадені в України 5 млрд.доларів США та інші позови на 3 млрд.доларів США. Та ще на шляху втечі після розрухи захопити бюджетні кошти через свої схеми. Все вже підготовлено і робиться. І ще попереду земелька, бо в Ізраїлі вона не така і дуже дорога і там всі такі, немає кого дурити.
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02.07.2020 10:29 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк: Щодо відставки Смолія є 4 сценарії розвитку подій, включно зі "стрибком на граблі" - Цензор.НЕТ 7174 https://censor.net/user/470901

А вы в курсе, что Смолий создавал льготные условия для российского Альфа-банка?
А то, что всё окружение Смолия в НБУ имеет отношение к российской банковской системе?
А то, что у него рыло в пуху, как у Гонтаревой?
Он знал, что попал в поле зрения контролирующих органов и написал "полит" заявление об увольнении с упреждением.
Вполне возможно, что он станет соседом Гонтаревой в Великобритании.

Соросята, [02.07.20 08:00]
Почему Яков Смолий написал заявление об отставке?
Соросята взорвались, прочитав вечерний пост (да почему-то именно в 21:10 глава Нацбанка сообщил об уходе) главы финансового регулятора об уходе с его должности
Здесь важен факт, что Смолий был назначен на смену Валерии Гонтаревой после ее отъезда в Лондон исключительно как ее человек. Контролировала Смолия подруга Гонтаревой Екатерина Рожкова, которая свои полномочия не сложила. Скажем больше: Рожкова уверена, что УЖ ТЕПЕРЬ она точно возглавит Нацбанк.


Но вернёмся к Смолию, ведь его увольнение на самом деле было вопросом времени. Поэтому дедушка решил первым хлопнуть дверью
Дело в том, что комитет ВР по вопросам финансовой политики поддержал проект постановление Верховной Рады касательно деятельности НБУ. Постановление отнюдь не хвалебное, в тексте говорится, что Нацбанк искусственно создал пирамиду вывода денег со страны через государственные облигации, что привело к ревальвации гривны
Звучит как-то непонятно? Согласимся. Наведем факты, которые опубликовала Счетная Палата.

В январе-мае бюджет 2020 года недополучил из-за некачественного курсового прогноза дохода 7 млрд грн
В бюджет закладывался средний обменный курс 27 гривен за доллар, а в дальнейшем он был пересмотрен до 30 гривен за доллар. Фактически же в январе-мае курс гривны составлял 25,8 гривен
По той же причине в бюджет-2019 не поступило 43 млрд грн
Также, не стоит забывать, что когда долларовые капиталы заводили в ОВГЗ - курс доллара повышался. А когда капиталы выводили из бумаг - гривну начинали укреплять. Это происходило в 2019 году и это происходит сейчас.
Это, лишь некоторые из фактов. Те, которые на поверхности.
Последствием принятия такого постановления в сессионном зале привело бы к моментальному увольнению Смолия с должности, как руководителя НБУ, утратившего свою деловую репутацию (того требует закон).
Согласитесь, не самый лучший финал.
Сначала, соросята пытались спасти Смолия в кресле, традиционно пугая «озабоченностью» посольств. Через несколько дней послы большой семерки назвали (https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1273869012603228160) проект постановления Верховной рады подрывом независимости НБУ, что активно освещали их рупоры в Украине.
Сейчас, в Нацбанке решили сыграть на опережение, и чтобы избежать позорного увольнения Якова Смолия, он сам уходит в отставку.
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02.07.2020 10:36 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк: Щодо відставки Смолія є 4 сценарії розвитку подій, включно зі "стрибком на граблі" - Цензор.НЕТ 6073
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02.07.2020 10:04 Ответить
я вижу один сценарий - это импичмент дуремару зеленскому..
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02.07.2020 10:05 Ответить
Мне кажеться Смолий не просто так подал на увольнение, а по согласованию "кое с кем". Єтот "кое кто" сегодня жарил "кое кого" в суде
Начался долгожданньій движ....
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02.07.2020 10:12 Ответить
Почему такого дикого ора небыло, когда увольнялась величайшая финансистка лерка гонтарева?
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02.07.2020 10:05 Ответить
Лерка уходила на заслуженный отдых - хорошо поработала для ..., ну вы поняли.
А Смолия прикрывать некому.
Он заявил о полит давлении.
Что и нужно тем, на кого Гонтарева работала.
Вокруг Смолия в НБУ остались люди Гонтаревой.
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02.07.2020 10:10 Ответить
Ви користуєтесь неінформованістью багатьох людей в питанні еммісії гривні на вимогу голов зебіла. Допис є маніпулятивним і висмоктаний з 21 пальця пуцькіна.
Висновок - москаль на москальщину заповнювати черепні коробки місцевих рабів.
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02.07.2020 10:56 Ответить
У тебя "богатый" житейский опыт.
Сочувствую.
Расскажи свою историю своим детям и внукам.
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02.07.2020 10:59 Ответить
лерка уходила на заслуженный отдых - хорошо поработала для ..., ну вы поняли.
А Смолия прикрывать некому.
Он заявил о полит давлении.

Что и нужно тем, на кого Гонтарева работала.
Вокруг Смолия в НБУ остались люди Гонтаревой.
https://censor.net/user/470901
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02.07.2020 11:03 Ответить
Яке велике бажання вмикнути станок і печатати грошенята і роздавати їх всім кому потрібно, згудно бюджету і цими фантиками закрити бюджетну дірку. Але то вже будуть не гроші. А пан Смолій не хоче втрачати стабільність гривні і його починають лякати і реально після непокори звільнити. Скільки горя принесе ця влада до кінця своєї каденції?
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02.07.2020 10:07 Ответить
Це велике питання: а до кінця зеленої каденції ще лишиться кому горювати? Якщо почнеться найгірший сценарій, то виживуть або вони, або ми... Домовитись вже буде не можливо.
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02.07.2020 10:10 Ответить
"Итак, есть три сценария с выходом из ситуации и один с очередным прыжком на грабли" Источник: https://censor.net/n3205542

Перші 3 Бєню і Ко не влаштовують. І їм глибоко до дупи, що стане з Україною - вони візьмуть 100 лярдів у путлєра за продаж країни і звалять по всяким Ізраелям доживать свій вік.
Після цього закінчиться історія Київської Руси і почнеться історія молороського уєзда мухосранськой губєрніі московії...
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02.07.2020 10:07 Ответить
the opinion of the russian asshole doesn`t interest us
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02.07.2020 10:21 Ответить
У тебя вклады в украинских банках, чучело лишнехромосомное?
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02.07.2020 10:36 Ответить
реально сценарий всего один :

этот урод здрыснул
бо сцыкотно отвечать за мериканские денюжки
1. https://www.youtube.com/watch?v=pl-bqTlEqqE

https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%8b-g7-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%8f.html#comment-71618
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02.07.2020 10:12 Ответить
2. https://www.youtube.com/watch?v=aYOlnLs2NX4 https://youtube.com/watch?v=aYOlnLs2NX4
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02.07.2020 10:13 Ответить
Почему о "давлении" сообщается не в заявлении в СБУ,а на пресс-конференции без указания конкретных "давильщиков"?Типа :"Уйду красиво,оставшись героем"?
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02.07.2020 10:13 Ответить
Нардеп "Голосу" Железняк: Щодо відставки Смолія є 4 сценарії розвитку подій, включно зі "стрибком на граблі" - Цензор.НЕТ 6579
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02.07.2020 10:13 Ответить
Продажный порохобот Леусенко снова тявкает на Юлю
Субота, 09:06, 09.04.16

https://politiko.ua/blogpost134680

Чем выше рейтинг у https://politiko.ua/profile-102390 Юли Тимошенко и партии "Батькивщина" - тем ярче обозначаются продажные порохоботы и деятельность Минстеця.
Собственно, интересно одно - сколько получает из украденных у народа денег такая интернет-проститутка как Леусенко?
Сначала этой курве Олегу Леусенко создали "авторитет" антироссийскими публикациями, а теперь выпустили эту гниду обливать дерьмом Юлю.
Олежек, народ проституток сразу видит, и то что ты курва делаешь, работает против тебя и против твоего коррумпированного бырыги.
Шлюха, ты бы хоть для отвода глаз погавкал бы на https://politiko.ua/profile-128214 Ляшка или на братский для барыги Оппоблок.
Продолжай, продажное животное, работай дальше против барыги и на рейтинг Юли!

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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02.07.2020 10:32 Ответить
Как можно обливать дерьмо дерьмом? Подумай свей дурдой!
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02.07.2020 10:38 Ответить
дійсно.. немає змісту обливати лайном порохоботське лайно ЛЄусєнко...))
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02.07.2020 11:01 Ответить
А бабаця Зюля з ким зараз подала в конституційний суд позов про відміну антиколомойського закону? Може не з братським для Юлі жопоблоком?
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02.07.2020 11:05 Ответить
соросятко з нікчемного "Голосу" захищає ще більш нікчемного "соросятка ",маріонетку Гонтарєвої і Рожкової Смолія у НБУ..

Хто б сумнівався )))
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02.07.2020 10:29 Ответить
Любой вариант будет уже констатацией проигрыша псевдоэкономической политики Зелени.
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02.07.2020 10:37 Ответить
так заради 4 пункту все це і творилося...
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02.07.2020 10:38 Ответить
Ой, и заморачиваться особо не надо!
Просто смотрите текст - там, где встречается слово "соросята" - гавно с севера течёт.
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02.07.2020 10:42 Ответить
Саме так . Сорос це давня москальска фішка яку зовсім недавно почали продавати місцевим папуасам від зе.
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02.07.2020 10:59 Ответить
Соросята, [02.07.20 09:42]
Шкарлет, против которого взбунтовались грантоеды, изгнал соросятню со своего ведомства.
Кабмин уволил четырех замов министра образования. Один из них, Егор Стадный написал заявление об увольнении в день назначения и.о. министра
Стадный так и сказал, что уходит с МОНа, так как не уверен, что Шкарлет готов к реализации наработанных реформ. Одна из таких «реформ» сейчас происходит в Херсонской области, где сокращаются школы
(https://t.me/sorosata/422)
Стадный до работы заместителем министра на работе не работал. С 2012 года согласно официальной биографии (https://t.me/sorosata/59) он исследовал вопросы финансирования высшего образования в аналитическом центре CEDOS, а в течении 2018-2019 был его руководителем.
Вот только официально международного аналитического центра CEDOS не существует. По документам это общественная организация «Центр исследования общества». В списке основателей Инна Совсун. Действующий депутат от Голоса, в прошлом - заместитель министра образования Гриневич. (https://t.me/sorosata/33)
С 2016 года в центре работали эксперты Open Society Institute, что и позволило центру называть себя международным. Open Society Institute финансируется Соросом.
Поддержим слова (https://t.me/PortnovUA/2573) Андрея Портнова, что изменения в руководстве Министерства Образования и отставка Главы НБУ - это сигналы, дающие сдержанный оптимизм с точки зрения уменьшения внешнего управления.
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02.07.2020 11:04 Ответить
От коли буде дефолт, тоді подивимось на ваш сдержанний оптімізм. Ну або ви ворог...
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02.07.2020 13:03 Ответить
"або" було зайвим.
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02.07.2020 14:09 Ответить
Подожду дальнейшего развития событий, слишком уж научились "накручивать" эмоции в последнее время.
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02.07.2020 10:59 Ответить
Президент поцікавиться про політичний тиск? Цей варіант смішний. Як може поцікавитися той, хто сам безпосередньо тиснув?
Зеленський на прес-конференції не так давно заявив (дослівно):
"... ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона у нас дуже незалежна, ми їх дотиснемо"
Дотисли
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02.07.2020 11:32 Ответить
Зе-зедент уже подал в Раду постанову на увольнение. Так что тут не "прыжок", тут - давление оказывал именно Зе, и кидалово с гривной спланировано "увеличением мин.з.п до 6000 грн"
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02.07.2020 11:34 Ответить
Голос была и есть единственной проукраинской альтернативой порохне. Свиновабрика вылила ни них столько помоев сколько не вылила на жопоблок с деленью, и в итоге получили президента шмарклю и раду забитую дебилами. Всё ради того чтобы порохня отжала себе 2% у Голоса.
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02.07.2020 13:45 Ответить
Та прям пестец лютый, без прокладки Гонтаревой - Смолия и солнце не восходит...
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02.07.2020 14:21 Ответить
 
 