Нардеп "Голоса" Железняк: По отставке Смолия есть 4 сценария развития событий, включая "прыжок на грабли"
В ситуации с отставкой Якова Смолия существуют 4 сценария развития событий и лишь один ведет к его окончательному увольнению главы Нацбанка.
Об этом пишет нардеп "Голоса", член финансового комитета ВР Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Железняк подчеркивает, что перед увольнением Смолия аргументы относительно его отставки должны выслушать президент, профильный комитет Рады и депутаты в зале парламента.
"Есть минимум четыре сценария развития события:
1) Президент как бы поинтересуется что там с политическим давлением и не примет отставку. А, наоборот, разберется с этим политическим давлением.
2) Мой комитет не примет отставку. Ну и спросит о политическом давлении
3) В Раде найдется минимум 198 вменяемых людей, которые перед тем как голосовать за отставку спросят о политическом давлении. И не проголосуют.
4) Президенту, комитету и 226+ депутатам пофиг на политическое давление и они в турборежиме уволят Смолия. Что уж терять, кризис так кризис!" - отмечает Железняк.
"Итак, есть три сценария с выходом из ситуации и один с очередным прыжком на грабли", - резюмирует нардеп.
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Как вайна с соросятами, сколько очков дают за одного?
Обезьяна в ООН выступает! Дома покажут ужимки,и будут ржать,интересуясь куда он хвост спрятал?
.
теперь он сунул своё рыло в НБУ! умные люди легко сделают вывод чем это закончится
А то, что всё окружение Смолия в НБУ имеет отношение к российской банковской системе?
А то, что у него рыло в пуху, как у Гонтаревой?
Он знал, что попал в поле зрения контролирующих органов и написал "полит" заявление об увольнении с упреждением.
Вполне возможно, что он станет соседом Гонтаревой в Великобритании.
Подожди пару дней и ты всё это услышишь.
Заявление уже написано.
В ВР рассмотрят заявление Смолия и в НБУ полетят головы.
Подожди, не истери.
А вы в курсе, что Смолий создавал льготные условия для российского Альфа-банка?
А то, что всё окружение Смолия в НБУ имеет отношение к российской банковской системе?
А то, что у него рыло в пуху, как у Гонтаревой?
Он знал, что попал в поле зрения контролирующих органов и написал "полит" заявление об увольнении с упреждением.
Вполне возможно, что он станет соседом Гонтаревой в Великобритании.
Соросята, [02.07.20 08:00]
Почему Яков Смолий написал заявление об отставке?
Соросята взорвались, прочитав вечерний пост (да почему-то именно в 21:10 глава Нацбанка сообщил об уходе) главы финансового регулятора об уходе с его должности
Здесь важен факт, что Смолий был назначен на смену Валерии Гонтаревой после ее отъезда в Лондон исключительно как ее человек. Контролировала Смолия подруга Гонтаревой Екатерина Рожкова, которая свои полномочия не сложила. Скажем больше: Рожкова уверена, что УЖ ТЕПЕРЬ она точно возглавит Нацбанк.
Но вернёмся к Смолию, ведь его увольнение на самом деле было вопросом времени. Поэтому дедушка решил первым хлопнуть дверью
Дело в том, что комитет ВР по вопросам финансовой политики поддержал проект постановление Верховной Рады касательно деятельности НБУ. Постановление отнюдь не хвалебное, в тексте говорится, что Нацбанк искусственно создал пирамиду вывода денег со страны через государственные облигации, что привело к ревальвации гривны
Звучит как-то непонятно? Согласимся. Наведем факты, которые опубликовала Счетная Палата.
В январе-мае бюджет 2020 года недополучил из-за некачественного курсового прогноза дохода 7 млрд грн
В бюджет закладывался средний обменный курс 27 гривен за доллар, а в дальнейшем он был пересмотрен до 30 гривен за доллар. Фактически же в январе-мае курс гривны составлял 25,8 гривен
По той же причине в бюджет-2019 не поступило 43 млрд грн
Также, не стоит забывать, что когда долларовые капиталы заводили в ОВГЗ - курс доллара повышался. А когда капиталы выводили из бумаг - гривну начинали укреплять. Это происходило в 2019 году и это происходит сейчас.
Это, лишь некоторые из фактов. Те, которые на поверхности.
Последствием принятия такого постановления в сессионном зале привело бы к моментальному увольнению Смолия с должности, как руководителя НБУ, утратившего свою деловую репутацию (того требует закон).
Согласитесь, не самый лучший финал.
Сначала, соросята пытались спасти Смолия в кресле, традиционно пугая «озабоченностью» посольств. Через несколько дней послы большой семерки назвали (https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1273869012603228160) проект постановления Верховной рады подрывом независимости НБУ, что активно освещали их рупоры в Украине.
Сейчас, в Нацбанке решили сыграть на опережение, и чтобы избежать позорного увольнения Якова Смолия, он сам уходит в отставку.
Начался долгожданньій движ....
А Смолия прикрывать некому.
Он заявил о полит давлении.
Что и нужно тем, на кого Гонтарева работала.
Вокруг Смолия в НБУ остались люди Гонтаревой.
Висновок - москаль на москальщину заповнювати черепні коробки місцевих рабів.
Сочувствую.
Расскажи свою историю своим детям и внукам.
А Смолия прикрывать некому.
Он заявил о полит давлении.
Что и нужно тем, на кого Гонтарева работала.
Вокруг Смолия в НБУ остались люди Гонтаревой.
https://censor.net/user/470901
Перші 3 Бєню і Ко не влаштовують. І їм глибоко до дупи, що стане з Україною - вони візьмуть 100 лярдів у путлєра за продаж країни і звалять по всяким Ізраелям доживать свій вік.
Після цього закінчиться історія Київської Руси і почнеться історія молороського уєзда мухосранськой губєрніі московії...
этот урод здрыснул
бо сцыкотно отвечать за мериканские денюжки
1. https://www.youtube.com/watch?v=pl-bqTlEqqE
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%8b-g7-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%8f.html#comment-71618
Субота, 09:06, 09.04.16
https://politiko.ua/blogpost134680
Чем выше рейтинг у https://politiko.ua/profile-102390 Юли Тимошенко и партии "Батькивщина" - тем ярче обозначаются продажные порохоботы и деятельность Минстеця.
Собственно, интересно одно - сколько получает из украденных у народа денег такая интернет-проститутка как Леусенко?
Сначала этой курве Олегу Леусенко создали "авторитет" антироссийскими публикациями, а теперь выпустили эту гниду обливать дерьмом Юлю.
Олежек, народ проституток сразу видит, и то что ты курва делаешь, работает против тебя и против твоего коррумпированного бырыги.
Шлюха, ты бы хоть для отвода глаз погавкал бы на https://politiko.ua/profile-128214 Ляшка или на братский для барыги Оппоблок.
Продолжай, продажное животное, работай дальше против барыги и на рейтинг Юли!
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Хто б сумнівався )))
Просто смотрите текст - там, где встречается слово "соросята" - гавно с севера течёт.
Шкарлет, против которого взбунтовались грантоеды, изгнал соросятню со своего ведомства.
Кабмин уволил четырех замов министра образования. Один из них, Егор Стадный написал заявление об увольнении в день назначения и.о. министра
Стадный так и сказал, что уходит с МОНа, так как не уверен, что Шкарлет готов к реализации наработанных реформ. Одна из таких «реформ» сейчас происходит в Херсонской области, где сокращаются школы
(https://t.me/sorosata/422)
Стадный до работы заместителем министра на работе не работал. С 2012 года согласно официальной биографии (https://t.me/sorosata/59) он исследовал вопросы финансирования высшего образования в аналитическом центре CEDOS, а в течении 2018-2019 был его руководителем.
Вот только официально международного аналитического центра CEDOS не существует. По документам это общественная организация «Центр исследования общества». В списке основателей Инна Совсун. Действующий депутат от Голоса, в прошлом - заместитель министра образования Гриневич. (https://t.me/sorosata/33)
С 2016 года в центре работали эксперты Open Society Institute, что и позволило центру называть себя международным. Open Society Institute финансируется Соросом.
Поддержим слова (https://t.me/PortnovUA/2573) Андрея Портнова, что изменения в руководстве Министерства Образования и отставка Главы НБУ - это сигналы, дающие сдержанный оптимизм с точки зрения уменьшения внешнего управления.
Зеленський на прес-конференції не так давно заявив (дослівно):
"... ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона у нас дуже незалежна, ми їх дотиснемо"
Дотисли