Нардеп "Голоса" Железняк: По отставке Смолия есть 4 сценария развития событий, включая "прыжок на грабли"

В ситуации с отставкой Якова Смолия существуют 4 сценария развития событий и лишь один ведет к его окончательному увольнению главы Нацбанка.

Об этом пишет нардеп "Голоса", член финансового комитета ВР Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Железняк подчеркивает, что перед увольнением Смолия аргументы относительно его отставки должны выслушать президент, профильный комитет Рады и депутаты в зале парламента.

"Есть минимум четыре сценария развития события:

1) Президент как бы поинтересуется что там с политическим давлением и не примет отставку. А, наоборот, разберется с этим политическим давлением.

2) Мой комитет не примет отставку. Ну и спросит о политическом давлении

3) В Раде найдется минимум 198 вменяемых людей, которые перед тем как голосовать за отставку спросят о политическом давлении. И не проголосуют.

4) Президенту, комитету и 226+ депутатам пофиг на политическое давление и они в турборежиме уволят Смолия. Что уж терять, кризис так кризис!" - отмечает Железняк.

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"Итак, есть три сценария с выходом из ситуации и один с очередным прыжком на грабли", - резюмирует нардеп.