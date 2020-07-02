Заявление главы НБУ Смолия об увольнении будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит и для каждого украинца, - экс-премьер Гончарук

Репутация НБУ - это фундамент для привлечения инвестиций в Украины, а отставка главы Нацбанка Якова Смолия нанесет этой репутации тяжелый удар.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

Гончарук напомнил, что прошлым летом каждая речь президента Владимира Зеленского начиналась с "мы уважаем и поддерживаем независимость НБУ", и это была первая и главная идея, которая лежала в основе экономической стратегии.

"Само заявление об увольнении Якова Смолия однозначно будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит для каждого украинца", – отметил экс-премьер.

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Также Гончарук подчеркнул, что репутация НБУ - это фундамент для привлечения инвестиций в нашу страну: "Теперь этой репутации нанесен очередной тяжелый удар. А возможная потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривня будет вести себя прогнозируемо. Нестабильность гривны ударит по каждому из нас".

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.