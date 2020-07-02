Заявление главы НБУ Смолия об увольнении будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит и для каждого украинца, - экс-премьер Гончарук
Репутация НБУ - это фундамент для привлечения инвестиций в Украины, а отставка главы Нацбанка Якова Смолия нанесет этой репутации тяжелый удар.
Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
Гончарук напомнил, что прошлым летом каждая речь президента Владимира Зеленского начиналась с "мы уважаем и поддерживаем независимость НБУ", и это была первая и главная идея, которая лежала в основе экономической стратегии.
"Само заявление об увольнении Якова Смолия однозначно будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит для каждого украинца", – отметил экс-премьер.
Также Гончарук подчеркнул, что репутация НБУ - это фундамент для привлечения инвестиций в нашу страну: "Теперь этой репутации нанесен очередной тяжелый удар. А возможная потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривня будет вести себя прогнозируемо. Нестабильность гривны ударит по каждому из нас".
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По версии ЗЕленых даунов тяжелые последствия будет иметь не травля ЗЕлемойским руководства НБУ, а то, что это вылезло наружу.
Т.е. виновата жертва.
Цікаво, якщо би Зеленський пішов у відставку, то курс гривні як повів себе?
Я так думаю, що гривня на це відреагувала би тільки зміцненням І МВФ з G7 зітхнули би з полегшенням.
А Коломойський, напевно, уже би і не був би в Україні
Почему Яков Смолий написал заявление об отставке?
Соросята взорвались, прочитав вечерний пост (да почему-то именно в 21:10 глава Нацбанка сообщил об уходе) главы финансового регулятора об уходе с его должности
Здесь важен факт, что Смолий был назначен на смену Валерии Гонтаревой после ее отъезда в Лондон исключительно как ее человек. Контролировала Смолия подруга Гонтаревой Екатерина Рожкова, которая свои полномочия не сложила. Скажем больше: Рожкова уверена, что УЖ ТЕПЕРЬ она точно возглавит Нацбанк.
Но вернёмся к Смолию, ведь его увольнение на самом деле было вопросом времени. Поэтому дедушка решил первым хлопнуть дверью
Дело в том, что комитет ВР по вопросам финансовой политики поддержал проект постановление Верховной Рады касательно деятельности НБУ. Постановление отнюдь не хвалебное, в тексте говорится, что Нацбанк искусственно создал пирамиду вывода денег со страны через государственные облигации, что привело к ревальвации гривны
Звучит как-то непонятно? Согласимся. Наведем факты, которые опубликовала Счетная Палата.
В январе-мае бюджет 2020 года недополучил из-за некачественного курсового прогноза дохода 7 млрд грн
В бюджет закладывался средний обменный курс 27 гривен за доллар, а в дальнейшем он был пересмотрен до 30 гривен за доллар. Фактически же в январе-мае курс гривны составлял 25,8 гривен
По той же причине в бюджет-2019 не поступило 43 млрд грн
Также, не стоит забывать, что когда долларовые капиталы заводили в ОВГЗ - курс доллара повышался. А когда капиталы выводили из бумаг - гривну начинали укреплять. Это происходило в 2019 году и это происходит сейчас.
Это, лишь некоторые из фактов. Те, которые на поверхности.
Последствием принятия такого постановления в сессионном зале привело бы к моментальному увольнению Смолия с должности, как руководителя НБУ, утратившего свою деловую репутацию (того требует закон).
Согласитесь, не самый лучший финал.
Сначала, соросята пытались спасти Смолия в кресле, традиционно пугая «озабоченностью» посольств. Через несколько дней послы большой семерки назвали (https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1273869012603228160) проект постановления Верховной рады подрывом независимости НБУ, что активно освещали их рупоры в Украине.
Сейчас, в Нацбанке решили сыграть на опережение, и чтобы избежать позорного увольнения Якова Смолия, он сам уходит в отставку.
https://uainfo.org/blognews/1593263070-saakashvili-zayaviv-pro-vidsutnist-derzhavi-v-********.html
По его версии виноват Смолий. Надо было прогннуться или молча уйти, не подставляя Бубочку.
Весёлый Зе-прикол расшалился и разрушил нах... весь детский садик....
Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.Источник: https://censor.net/r3205444