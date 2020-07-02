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Заявление главы НБУ Смолия об увольнении будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит и для каждого украинца, - экс-премьер Гончарук

Заявление главы НБУ Смолия об увольнении будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит и для каждого украинца, - экс-премьер Гончарук

Репутация НБУ - это фундамент для привлечения инвестиций в Украины, а отставка главы Нацбанка Якова Смолия нанесет этой репутации тяжелый удар.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

Гончарук напомнил, что прошлым летом каждая речь президента Владимира Зеленского начиналась с "мы уважаем и поддерживаем независимость НБУ", и это была первая и главная идея, которая лежала в основе экономической стратегии.

"Само заявление об увольнении Якова Смолия однозначно будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит для каждого украинца", – отметил экс-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 об отставке Смолия: Подрыв независимости Нацбанка поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку

Также Гончарук подчеркнул, что репутация НБУ - это фундамент для привлечения инвестиций в нашу страну: "Теперь этой репутации нанесен очередной тяжелый удар. А возможная потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривня будет вести себя прогнозируемо. Нестабильность гривны ударит по каждому из нас".

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Заявление главы НБУ Смолия об увольнении будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит и для каждого украинца, - экс-премьер Гончарук 01

Гончарук Алексей (842) НБУ (4836) отставка (3155) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+18
Заявление главы НБУ Смолия об увольнении будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит и для каждого украинца, - экс-премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 3792
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02.07.2020 10:06
+17
Да всё уже. Никто не будет давать деньги кидалам.
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02.07.2020 10:02
+16
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з https://www.facebook.com/iryna.anilovska?__cft__[0]=***************************************************************************************************-ljmwzlAqPhURT3CfPsvby_rgh6_tMaCsp37LVP92XiZiMR1pTvI0Y5u0VXqv4Une_709joXchTA6vhY4Dp-4fezkE-sptk-yZIp2HHl3XrD2htnkEsKW&__tn__=-]C%2CP-y-R
Iryna Anilovska .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2814425085453748&id=100006588527114&__cft__[0]=***************************************************************************************************-ljmwzlAqPhURT3CfPsvby_rgh6_tMaCsp37LVP92XiZiMR1pTvI0Y5u0VXqv4Une_709joXchTA6vhY4Dp-4fezkE-sptk-yZIp2HHl3XrD2htnkEsKW&__tn__=%2CO%2CP-y-R 50 хв. ·

Отставка Председателя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, последовавшая в результате политического давления, означает падение последнего крупного независимого экономического института в Украине. Последствия этого легко предсказуемы и катастрофичны. Независимость НБУ являлась ключевым элементом программы сотрудничества с МВФ и сохранения финансовой и экономической стабильности. НБУ блестяще провёл банковскую систему Украины по узкому краю финансовой пропасти в сложнейшее время пандемии и финансового кризиса.

НБУ - это последний бастион, благодаря которому держится экономика Украины и до которого долго не могла добраться зеленая власть, поставив там своего шута.

Сейчас этот последний бастион пал и мы стоим на пороге, нет не кризиса, мы стоим на пороге полной разрухи. В НБУ прийдут ставленники Коломойского и начнётся...

Нет ни малейших сомнений в том, что МВФ незамедлительно приостановит сотрудничество с Украиной. Это означает, что дефицит бюджета, достигший 200 миллиардов гривен и стремительно растущий, перекрывать будет нечем, никто нам денег не даст, кроме России, конечно. Но это мы уже проходили.

Гениальные стратеги от Зеленского начнут печатать необеспеченные деньги, раскрутится инфляция, потом гиперинфляция, курс доллара взлетит до невиданных высот, дальше сворачивание экономической активности, безработица, хаос, разруха...

Кроме этого они сменят Наблюдательный совет и Правление Приватбанка, туда вернутся коломойские и отзовут все иски, по которым Украина должна была получить от ограбивших банк предыдущих владельцев 5 миллиардов долларов. Теперь об этом можно забыть.

Вообщем, понеслось. Режим клоунов резко ускорил ход событий. Зеленскому и его банде остались не годы - месяцы.

Конец режима клоунов и идиотов меня не пугает. Но беда в том, что следствием чудовищных, преступных, предательских действий этих ничтожеств и негодяев могут стать хаос и крах государства Украина.

Мы на пороге этого.

Не вижу других способов противостоять этому и подхватить летящую в пропасть власть, кроме как обьединение всех, может быть даже не столько патриотических, сколько, вообще, вменяемых государственных сил, сохраняющих хоть какой-то здравый смысл. Немедленно, и только с одной целью - сберечь страну.
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02.07.2020 10:04
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Обратите внимание.

По версии ЗЕленых даунов тяжелые последствия будет иметь не травля ЗЕлемойским руководства НБУ, а то, что это вылезло наружу.
Т.е. виновата жертва.
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02.07.2020 10:28 Ответить
Заява глави НБУ Смолія про звільнення матиме важкі наслідки для економіки, а отже, і для кожного українця, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 6957
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02.07.2020 10:30 Ответить
За поребриком постоянно: Украина додыхает.И так 30 лет.Теперь это ноу-хау переняла политическая галёрка неспроможних.Не дождётесь!
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02.07.2020 10:32 Ответить
С приходом Зелени в экономику Украины вернулся постсовдеповский стиль управления: АЗАРОВЩИНА. Основные признаки: отсутвие понимания или отрицание законов экономики; телефонно-командное управление из кабинетов; фискально-таможенный террор; нацбанк на поводу у политической коньюнктуры; клановые схемы по вымыванию бюджета; отсутствие местного самофинансирования и т.д.
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02.07.2020 10:33 Ответить
Уже курс гривні трохи впав від поки що тільки заяви про відставку Голови Національного банку.
Цікаво, якщо би Зеленський пішов у відставку, то курс гривні як повів себе?
Я так думаю, що гривня на це відреагувала би тільки зміцненням І МВФ з G7 зітхнули би з полегшенням.
А Коломойський, напевно, уже би і не був би в Україні
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02.07.2020 10:34 Ответить
Соросята, [02.07.20 08:00]
Почему Яков Смолий написал заявление об отставке?
Соросята взорвались, прочитав вечерний пост (да почему-то именно в 21:10 глава Нацбанка сообщил об уходе) главы финансового регулятора об уходе с его должности
Здесь важен факт, что Смолий был назначен на смену Валерии Гонтаревой после ее отъезда в Лондон исключительно как ее человек. Контролировала Смолия подруга Гонтаревой Екатерина Рожкова, которая свои полномочия не сложила. Скажем больше: Рожкова уверена, что УЖ ТЕПЕРЬ она точно возглавит Нацбанк.
Но вернёмся к Смолию, ведь его увольнение на самом деле было вопросом времени. Поэтому дедушка решил первым хлопнуть дверью
Дело в том, что комитет ВР по вопросам финансовой политики поддержал проект постановление Верховной Рады касательно деятельности НБУ. Постановление отнюдь не хвалебное, в тексте говорится, что Нацбанк искусственно создал пирамиду вывода денег со страны через государственные облигации, что привело к ревальвации гривны
Звучит как-то непонятно? Согласимся. Наведем факты, которые опубликовала Счетная Палата.
В январе-мае бюджет 2020 года недополучил из-за некачественного курсового прогноза дохода 7 млрд грн
В бюджет закладывался средний обменный курс 27 гривен за доллар, а в дальнейшем он был пересмотрен до 30 гривен за доллар. Фактически же в январе-мае курс гривны составлял 25,8 гривен
По той же причине в бюджет-2019 не поступило 43 млрд грн
Также, не стоит забывать, что когда долларовые капиталы заводили в ОВГЗ - курс доллара повышался. А когда капиталы выводили из бумаг - гривну начинали укреплять. Это происходило в 2019 году и это происходит сейчас.
Это, лишь некоторые из фактов. Те, которые на поверхности.
Последствием принятия такого постановления в сессионном зале привело бы к моментальному увольнению Смолия с должности, как руководителя НБУ, утратившего свою деловую репутацию (того требует закон).
Согласитесь, не самый лучший финал.
Сначала, соросята пытались спасти Смолия в кресле, традиционно пугая «озабоченностью» посольств. Через несколько дней послы большой семерки назвали (https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1273869012603228160) проект постановления Верховной рады подрывом независимости НБУ, что активно освещали их рупоры в Украине.
Сейчас, в Нацбанке решили сыграть на опережение, и чтобы избежать позорного увольнения Якова Смолия, он сам уходит в отставку.
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02.07.2020 10:38 Ответить
Що за хе*ня? ОВДП випускає Кабмін. Тому усе написане Вами - ахінея від початку.
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02.07.2020 10:43 Ответить
Заява глави НБУ Смолія про звільнення матиме важкі наслідки для економіки, а отже, і для кожного українця, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 690
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02.07.2020 10:41 Ответить
В 2014-м после опустошения Яныком бюджета и ЗВР было на грани, но с 2015-го пошел стабильный рост, не смотря на активную фазу войны.
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02.07.2020 10:52 Ответить
Відставка Голови НБУ в розпал економінчоі кризи через політичний тиск. Яка ще інвест-няня Вам потрібна, наші потенційні іноземні і українські інвестори?

Заява глави НБУ Смолія про звільнення матиме важкі наслідки для економіки, а отже, і для кожного українця, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 4287
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02.07.2020 10:47 Ответить
А де там Карлсон - реффффффформатор із грузинських євреїв? Чого мовчить? Яка гарна допомога від нього. Де його виступ, чи заступ?
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02.07.2020 10:47 Ответить
Він уже навчаний. Громадянство отримав незаконно, на що є рішення Верховного суду. Тому сидить як миша, крок вправо, крок вліво, стрибок на місці - на Батьківщину відбувати термін покарання
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02.07.2020 10:51 Ответить
зеленский дал "рехворматору" саакашвили зарплату 580 тыс.
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02.07.2020 11:02 Ответить
Як де? Нещодавно він все сказав, тиждень тому, "України, як держави не існує!"
https://uainfo.org/blognews/1593263070-saakashvili-zayaviv-pro-vidsutnist-derzhavi-v-********.html
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02.07.2020 12:43 Ответить
самокатчик порозумнішав?
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02.07.2020 10:49 Ответить
Ты шо?

По его версии виноват Смолий. Надо было прогннуться или молча уйти, не подставляя Бубочку.
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02.07.2020 10:54 Ответить
та, ні. просто https://www.facebook.com/Oleksiy.Honcharuk/photos/a.104707587575828/304120264301225/?type=3&theater шефа відмазує . типа
Заява глави НБУ Смолія про звільнення матиме важкі наслідки для економіки, а отже, і для кожного українця, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8473
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02.07.2020 10:54 Ответить
Почему-то соросята взволнованы больше прочих, с чем же это связано?
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02.07.2020 10:50 Ответить
Боже, какие идиоты......
Весёлый Зе-прикол расшалился и разрушил нах... весь детский садик....
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02.07.2020 10:53 Ответить
От що буває, коли обирають у президенти любителя "айкосів". Що там йому беня в айкос засипає - ніхто не знає. І аналізи на наркотики Зеленський до сих пір не здав, не дивлячись, що обіцяв.
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02.07.2020 11:03 Ответить
У зеленой чумы - один инвестор. Бабушка Беня, ее желания - закон для тины болотной
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02.07.2020 11:30 Ответить
"Сегодня Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке. Официальных комментариев пока нет, но информация подтверждена из нескольких источников.
Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.Источник: https://censor.net/r3205444
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02.07.2020 11:40 Ответить
помню как он зеле вылизывал, а теперь вон оно как. и он тоже как-бы ни при чем, хотя топил нещадно за зеленое лайно...
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02.07.2020 12:59 Ответить
а вы думаете зря щас в банкоматы зарядили по 1000 грн купюры, и 10 грн сделали монеткой
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02.07.2020 13:01 Ответить
зеля строит вертикаль как в куйлостане, а потому что он бедоносец он такого тут наворотит...
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02.07.2020 13:02 Ответить
Все умные задним умом.
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02.07.2020 18:07 Ответить
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