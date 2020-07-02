РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4809 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 198 40

Кабмин передал в Раду законопроект об ответственности за несоблюдение масочного режима: штрафы будут составлять 170-255 грн, - Степанов

Кабмин передал в Раду законопроект об ответственности за несоблюдение масочного режима: штрафы будут составлять 170-255 грн, - Степанов

Министерство здравоохранения надеется на скорое принятие Верховной Радой законопроекта, устанавливающего штрафы за несоблюдение масочного режима.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании правительства утвердили законопроект, который будет передав в Верховную Раду, о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление штрафов за не ношение масок как для физических лиц штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, для юрлиц – владельцев общепитов, спортзалов, магазинов, если они не соблюдают требования, то для них штраф будет составлять от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Надеемся, что наши нардепы его поддержат",- сказал он.

Читайте также: Соблюдение карантина проверено в 6,2 тыс. заведений, составлено 355 админпротоколов о нарушении, - МВД. ФОТО

Автор: 

ВР (29252) Кабмин (14028) карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) штраф (1285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
ублюдки зеленские нашли новый вид грабежа украинцев..
когда крадуцкого привлекут за продажу контрабандой сотни тонн масок?
импичмент голобородьке..
показать весь комментарий
02.07.2020 10:08
+4
А тех, кто одел маску повторно, или носил более 4-х часов нужно штрафовать на 10 000грн.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:18
+3
Журналісти Kyiv Post надіслали до Офісу Президента запит із проханням надати перелік спонсорів та дані про закупівлі. Однак відповіді виданню не надали, аргументувавши це тим, що фонд при Офісі Президента приймав пожертви від приватних осіб і компаній, а відтак публікувати імена вони зможуть лише за їхньої згоди.

P.S. Ну ладно, отмазались от публикации имен благотворителей.
Но как потратили их деньги, куда, должны бы сообщить.
Может это все пиар-акция и не более, денежки если и были собраны, то были раздерибанены на хотелки Зе и Ко ?
показать весь комментарий
02.07.2020 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ублюдки зеленские нашли новый вид грабежа украинцев..
когда крадуцкого привлекут за продажу контрабандой сотни тонн масок?
импичмент голобородьке..
показать весь комментарий
02.07.2020 10:08 Ответить
нарешті.
зменшили штрафи..

але 250 грн -це малоефективно...
я пропонував у районі 500 -1000 грн..
показать весь комментарий
02.07.2020 10:10 Ответить
А тех, кто одел маску повторно, или носил более 4-х часов нужно штрафовать на 10 000грн.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:18 Ответить
повторно одягнена маска-джерело бацил..

Це вже проблеми самої людини..

але все одно проти Ковід допомагає..Якщо на зараженому..
показать весь комментарий
02.07.2020 10:24 Ответить
Тому кто носит не помогает, помогает не заразить окружающих. Если маску одеть повторно внутренней стороной наружу, то распространяется куча других микробов.
Я смотрел использованную маску под микроскопом. Ужас.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:29 Ответить
Правильно. Давить нужно зе!лень. Маски из свободной продажи изъять, продавать на чорном рынке по 100грн штука и штраф за неношение или неправильное ношение сделать 20т грн. И запретить выходить из дому всем чаще чем 2 раза в неделю.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:47 Ответить
Заплати добровольно, тимуровец.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:43 Ответить
И это - бессрочно.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:11 Ответить
придурок степанов, а маски для пенсионеров доступны?
и скотобаза степанов - маски от насморка не защищают..
показать весь комментарий
02.07.2020 10:11 Ответить
п...єц..
пенсіонер вже немає грошей купити маску за 8-9 грн.. раз в тиждень щоб зайти в магазин (((
показать весь комментарий
02.07.2020 10:25 Ответить
ты можешь проспонсировать с десяток пенсионеров на месяц хотя бы? для тебя это не деньги, я так понимаю.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:33 Ответить
В Европе постепенно отменяют карантинные меры. У нас закон придумывают о штрафах за нелюбовь к "масочному фетишу".
показать весь комментарий
02.07.2020 10:14 Ответить
не пи..ди.

дурантинофілам.

масочний режим там залишають.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:26 Ответить
Там рулят такие же "специалисты" чиновники, как и нас. Есть даже дремучей.
показать весь комментарий
02.07.2020 14:31 Ответить
В Европе люди ответственные. А у нас... в метро ездил? 5% вообще без масок , а 60% закрывают масками второй подбородок, а не органы дыхания. Такое впечатление, что нация дебилов - не понимают, что могут принести covid в семью.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:26 Ответить
А какой процент людей у нас не моют руки, придя домой? А с уменьшением интервала движения поездов метро тему проехали? До одного места будет та маска без соблюдения других мер, как то соц. дистанция и чистые руки
показать весь комментарий
02.07.2020 12:24 Ответить
Для того, чтобы рассуждать об органах дыхания, нужно знать их физиологию.

Ликбез по вероятности заражения через органы дыхания от иммунолога, профессора Массачусетского университета в Дартмуте Эрина Бромидж
"На открытом воздухе вирус распыляется в неограниченном объеме. Человеческий выдох рассеивается очень, очень быстро".
"Чтобы вы заболели, в ваш организм должна попасть так называемая инфекционная доза - порядка тысячи частиц вируса SARS-CoV-2. Эта оценка базируется на исследованиях соответствующих доз применительно к MERS и SARS"
"При одном выдохе выделяется от 50 до 5000 капелек. Большинство из них движутся медленно и почти сразу падают на землю". Количество капель сильно сокращается, если человек дышит носом.
"Нос - это добавочный фильтр, и воздух направляется вертикально вниз. Таким образом, число выделяемых патогенов - вирусных частиц - сравнительно невелико. Важно и то, что при обычном дыхании воздух выходит без усилия, так что вирусные частицы из нижних дыхательных путей в него не попадают". Это важно, поскольку в легких и трахее зараженного человека концентрация коронавируса выше, чем в горле и во рту.
Сколько частиц вируса SARS-CoV-2 (нынешний коронавирус, вызывающий Covid-19) выделяется при дыхании, неизвестно. Однако по https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5798362/ данные исследований , согласно которым при обычном гриппе больной распространяет от трех до 20 вирусных частиц в минуту.»
Подводя итог, можно сказать, что вероятность заболеть, просто находясь в одной комнате с носителем инфекции, сравнительно невелика, если тот не чихает и не кашляет.
Обзор Бромиджа по заражениям https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-them
показать весь комментарий
02.07.2020 14:39 Ответить
Два каммента под моим постом (https://censor.net/user/53580 и https://censor.net/user/231790) окончательно подтвердили мои предположения - нация дебилов! Украинцы никогда не будут жить нормально, потому что одни готовы маму продать за 30 серебренников, а другие будут своим соотечественникам делать хуже, потому что думают что умнее других. Но еще хуже те, которые делают хуже за деньги понимая, что делают не правильно.
показать весь комментарий
02.07.2020 16:23 Ответить
Стенания запуганного и малограмотного коронафоба.
показать весь комментарий
03.07.2020 15:07 Ответить
Я не знал, что у тебя стенания запуганного и малограмотного коронафоба.
показать весь комментарий
03.07.2020 22:03 Ответить
це тепер не лише водії бусів биті будуть, а ще і дворецкі фітнеклубів і ко.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:15 Ответить
1) Какие-попало маски не защищают!
2) Маску нужно менять каждые 4 часа. (не стирать или менять на снятую вчера, а новую).
3) Маска бесполезна, при игнорировании других мер: дистанция, дезинфекция, закрытая одежда ...
показать весь комментарий
02.07.2020 10:17 Ответить
Я щось не вкурив? Коли хворих на коронавірус було мало встановили мін. штраф - 17 тис. грн. А тепер, коли хворих стало на порядок більше - 250 грн.?
Логіки знайти не можу
показать весь комментарий
02.07.2020 10:18 Ответить
А что же тут не понять. Они считают, что зарплата у людей как и у этих инопланетян.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:34 Ответить
За 17 тисяч судяться, а за 250 грн. простіше заплатити.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:22 Ответить
Прям самая важная проблема на сегодняшний день
показать весь комментарий
02.07.2020 10:22 Ответить
ОФІС ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРИХОВУЄ, ЯК ВИТРАЧЕНО ГРОШІ ОЛІГАРХІВ НА ПРОТИДІЮ COVID-19.

Офіс Президента Володимира Зеленського відмовився розкривати звітність свого Фонду з ліквідації наслідків COVID-19. Раніше низка олігархів та бізнесменів, на прохання президента, внесли у фонд значні пожертви.
Про це https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/zelenskys-office-hiding-how-it-spends-oligarchs-donations-to-fight-covid-19.html повідомляє Kyiv Post.

У березні президент Володимир Зеленськийhttps://www.president.gov.ua/news/prezident-********-proviv-zustrich-z-velikim-biznesom-dlya-d-60185 зустрівся з бізнесменами та попросив їх «скинутися» грошима у фонд боротьби з коронавірусом. Тоді він зазначив, що зібрати треба близько 12-13 мільярдів гривень «на різні лікарські засоби». Вдалося ж зібрати, начебто, лише 375 мільйонів гривень.

На початку травня заступник Голови Офісу Президента Кирило Тимошенкоhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3060450647332032&set=pcb.3060470227330074&type=3&theater опублікував звіт про діяльність фонду. За цим звітом, гроші витратили на закупівлю тестів та засобів захисту для медиків.
Однак ані джерел фінансування, ані постачальників медобладнання, ані тих установ, які його отримали у звіті зазначено не було.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:25 Ответить
Журналісти Kyiv Post надіслали до Офісу Президента запит із проханням надати перелік спонсорів та дані про закупівлі. Однак відповіді виданню не надали, аргументувавши це тим, що фонд при Офісі Президента приймав пожертви від приватних осіб і компаній, а відтак публікувати імена вони зможуть лише за їхньої згоди.

P.S. Ну ладно, отмазались от публикации имен благотворителей.
Но как потратили их деньги, куда, должны бы сообщить.
Может это все пиар-акция и не более, денежки если и были собраны, то были раздерибанены на хотелки Зе и Ко ?
показать весь комментарий
02.07.2020 10:28 Ответить
Аххаххаххха)) Олигархи скинулись "президенту" и тот не дает информацию)) Что это как не коррупция. ЛОЛ
показать весь комментарий
02.07.2020 10:50 Ответить
Маска Майкла Маерса подойдет ?
показать весь комментарий
02.07.2020 10:25 Ответить
ВЕЛЮР решил отомстить!
показать весь комментарий
02.07.2020 10:35 Ответить
как вы уже замудохали, ктоб еще так о нашем здоровье беспокоился, лучше б какой-нибудь законопроектик передал кабмин о кредитной амнистии, какой я мечтатель....
показать весь комментарий
02.07.2020 10:43 Ответить
Отэто сразу видно что у нас мин здоровья есть. Больше штрафов больших хороших и разных. Вместо доступных масок в каждой аптеке. В этом государстве самое главное это штрафы и менты гоняющие граждан. Менты они тоже кстати не для наведения порядка с соблюдением ПДД а штоп штрафы с аборигенов собирать.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:44 Ответить
ос тепер заживем. Будемо казну поповнювати
показать весь комментарий
02.07.2020 10:48 Ответить
Сразу надо было определить реальный штраф, а не 17000. У кого поднимутся руки выписать человеку штраф в 17000? А так штраф должен быть меньше но чтобы его реально выписывали нарушителям карантина.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:02 Ответить
Кабмін передав у Раду законопроєкт про відповідальність за недотримання маскового режиму: штрафи становитимуть 170-255 грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 1062
показать весь комментарий
02.07.2020 12:02 Ответить
І штрихкод на лобі з паспортними даними!
показать весь комментарий
02.07.2020 12:24 Ответить
Нет юридических оснований и медицинских обоснованных данных для принудительного одевания масок на здоровых людей. Тем более нет обоснований для административных штрафов и привлечения для этих целей полиции, кроме как пожелания КМ. А этот орган, в свою очередь, является собранием людей с сомнительным, для принятия такого решения, профессиональным уровнем. Да и "советники" по этому вопросу тоже им под стать, фершал Радуцкий и чиновники-грантоеды из МОЗ.
показать весь комментарий
02.07.2020 14:53 Ответить
Бойкот продаж масок,их должны раздавать согласно закона о защите населения от инфекционных заболеваний.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:45 Ответить
 
 