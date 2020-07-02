Кабмин передал в Раду законопроект об ответственности за несоблюдение масочного режима: штрафы будут составлять 170-255 грн, - Степанов

Министерство здравоохранения надеется на скорое принятие Верховной Радой законопроекта, устанавливающего штрафы за несоблюдение масочного режима.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании правительства утвердили законопроект, который будет передав в Верховную Раду, о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление штрафов за не ношение масок как для физических лиц штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, для юрлиц – владельцев общепитов, спортзалов, магазинов, если они не соблюдают требования, то для них штраф будет составлять от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Надеемся, что наши нардепы его поддержат",- сказал он.

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