Кабмин передал в Раду законопроект об ответственности за несоблюдение масочного режима: штрафы будут составлять 170-255 грн, - Степанов
Министерство здравоохранения надеется на скорое принятие Верховной Радой законопроекта, устанавливающего штрафы за несоблюдение масочного режима.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера на заседании правительства утвердили законопроект, который будет передав в Верховную Раду, о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление штрафов за не ношение масок как для физических лиц штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, для юрлиц – владельцев общепитов, спортзалов, магазинов, если они не соблюдают требования, то для них штраф будет составлять от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Надеемся, что наши нардепы его поддержат",- сказал он.
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когда крадуцкого привлекут за продажу контрабандой сотни тонн масок?
импичмент голобородьке..
зменшили штрафи..
але 250 грн -це малоефективно...
я пропонував у районі 500 -1000 грн..
Це вже проблеми самої людини..
але все одно проти Ковід допомагає..Якщо на зараженому..
Я смотрел использованную маску под микроскопом. Ужас.
и скотобаза степанов - маски от насморка не защищают..
пенсіонер вже немає грошей купити маску за 8-9 грн.. раз в тиждень щоб зайти в магазин (((
дурантинофілам.
масочний режим там залишають.
Ликбез по вероятности заражения через органы дыхания от иммунолога, профессора Массачусетского университета в Дартмуте Эрина Бромидж
"На открытом воздухе вирус распыляется в неограниченном объеме. Человеческий выдох рассеивается очень, очень быстро".
"Чтобы вы заболели, в ваш организм должна попасть так называемая инфекционная доза - порядка тысячи частиц вируса SARS-CoV-2. Эта оценка базируется на исследованиях соответствующих доз применительно к MERS и SARS"
"При одном выдохе выделяется от 50 до 5000 капелек. Большинство из них движутся медленно и почти сразу падают на землю". Количество капель сильно сокращается, если человек дышит носом.
"Нос - это добавочный фильтр, и воздух направляется вертикально вниз. Таким образом, число выделяемых патогенов - вирусных частиц - сравнительно невелико. Важно и то, что при обычном дыхании воздух выходит без усилия, так что вирусные частицы из нижних дыхательных путей в него не попадают". Это важно, поскольку в легких и трахее зараженного человека концентрация коронавируса выше, чем в горле и во рту.
Сколько частиц вируса SARS-CoV-2 (нынешний коронавирус, вызывающий Covid-19) выделяется при дыхании, неизвестно. Однако по https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5798362/ данные исследований , согласно которым при обычном гриппе больной распространяет от трех до 20 вирусных частиц в минуту.»
Подводя итог, можно сказать, что вероятность заболеть, просто находясь в одной комнате с носителем инфекции, сравнительно невелика, если тот не чихает и не кашляет.
Обзор Бромиджа по заражениям https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-them
2) Маску нужно менять каждые 4 часа. (не стирать или менять на снятую вчера, а новую).
3) Маска бесполезна, при игнорировании других мер: дистанция, дезинфекция, закрытая одежда ...
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Офіс Президента Володимира Зеленського відмовився розкривати звітність свого Фонду з ліквідації наслідків COVID-19. Раніше низка олігархів та бізнесменів, на прохання президента, внесли у фонд значні пожертви.
Про це https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/zelenskys-office-hiding-how-it-spends-oligarchs-donations-to-fight-covid-19.html повідомляє Kyiv Post.
У березні президент Володимир Зеленськийhttps://www.president.gov.ua/news/prezident-********-proviv-zustrich-z-velikim-biznesom-dlya-d-60185 зустрівся з бізнесменами та попросив їх «скинутися» грошима у фонд боротьби з коронавірусом. Тоді він зазначив, що зібрати треба близько 12-13 мільярдів гривень «на різні лікарські засоби». Вдалося ж зібрати, начебто, лише 375 мільйонів гривень.
На початку травня заступник Голови Офісу Президента Кирило Тимошенкоhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3060450647332032&set=pcb.3060470227330074&type=3&theater опублікував звіт про діяльність фонду. За цим звітом, гроші витратили на закупівлю тестів та засобів захисту для медиків.
Однак ані джерел фінансування, ані постачальників медобладнання, ані тих установ, які його отримали у звіті зазначено не було.
P.S. Ну ладно, отмазались от публикации имен благотворителей.
Но как потратили их деньги, куда, должны бы сообщить.
Может это все пиар-акция и не более, денежки если и были собраны, то были раздерибанены на хотелки Зе и Ко ?