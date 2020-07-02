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Туристическая отрасль восстановится после коронавируса только через пять лет, - глава Гостуризма Олеськив

Туристическая отрасль восстановится после коронавируса только через пять лет, - глава Гостуризма Олеськив

Не смотря на то, что в курортных зонах Украины цены в основном не растут, туристической отрасли нужно будет около пяти лет, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала глава Госудасрственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

Олеськив рассказала, что цены на отдых в курортных зонах Украины в основном не растут. Цены на однодневные и двухдневные туры по регионам Украины в основном тоже не растут.

"Еще в начале карантина у нас был разговор в Zoom с туркомпаниями: обсуждали, как искать выход из этой кризисной ситуации, как работать. Мы акцентировали на том, что искусственно повышать цены на туризм внутри страны не стоит. Цены не должны отпугивать клиентов, и тогда можно обеспечить стабильное постоянное развитие отрасли", - объяснила глава агентства.

В тоже время, по словам Олеськив, в Украине трудно посчитать убытки туристической отрасли, поскольку, к сожалению, отсутствует туристическая статистика. Одна из задач - начать собирать данные отрасли, что дало бы возможность оценивать убытки от потери рабочих мест, количество пустых мест в гостиницах, и тому подобное.

"Специалисты отрасли говорят, что из-за пандемии туризм восстановится до прежних объемов только через пять лет. Пока не изобретена вакцина, прогнозировать что-либо очень трудно, ведь ничего подобного в мире еще не было. Кто-то сравнивает пандемию COVID-19 с эпидемией SARS, но она не имела таких огромных масштабов и была очень локальной. А коронавирус по масштабам негативного влияния на различные отрасли близок к мировому финансовому кризису 2008 года, поэтому здесь все значительно сложнее. Тогда мировой туризм восстанавливался до прежних объемов около пяти лет", - подчеркнула глава Госагентства развития туризма.

Также читайте: Украина вошла в список стран "красной зоны" по уровню заболеваемости COVID-19, - Госагентство развития туризма

Автор: 

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Топ комментарии
+1
цены в основном не растут

 Он обзванивал или инкогнито пытался купить?
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02.07.2020 10:12
+1
А коронавирус это надолго, если не на всегда.
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02.07.2020 10:15
+1
при зебилоидах ничего не растет, только зелень по отношению к гривне
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02.07.2020 10:16
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цены в основном не растут

 Он обзванивал или инкогнито пытался купить?
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02.07.2020 10:12 Ответить
А коронавирус это надолго, если не на всегда.
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02.07.2020 10:15 Ответить
при зебилоидах ничего не растет, только зелень по отношению к гривне
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02.07.2020 10:16 Ответить
с такой властью, через 5 лет сюда будут ездить старые пердуны с Италии - смотреть на "массовые захоронения местных аборигенов"
сколько ни молюсь Перуну - но Он почему-то не побеждает вирус, хотя возможно и не Он его наслал, так что Он невиноватвируссампришел
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02.07.2020 10:17 Ответить
Олеськив, 8.05.2020:

Також я маю великі сподівання, зокрема на китайський ринок, тому що Китай уже послабив свої карантинні заходи, вони подолали епідемію. За китайських туристів завжди всі боролися найбільше. Сподіваюся, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж з країнами ЄС. Важливо не втратити цей момент і змогти привабити китайського туриста. Для цього дуже важливо використовувати всі діджитал інструменти, бо це те, що дозволяє оперативно реагувати на зміни і відслідковувати всі тренди. На рахунок цього уже говорили з послом України в Китаї, з колегами із китайсько-українських асоціацій, вони на "низькому старті", всі готові.
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02.07.2020 10:25 Ответить
А что вы хотите от девочки без офиса, команды и зарплаты?
Назначают зеленые, кого попало, вот и несет это чудо без малейшего понятия в туризме всякую хрень.
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02.07.2020 10:53 Ответить
А если ничего не делать для открытия границ, то летать за границу начнем только после утверждения кандидатуры на бюро райкома партии "слуга народа".
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02.07.2020 10:40 Ответить
то есть после забила?
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02.07.2020 10:57 Ответить
Набросьте еще 2-3 года на пандемию.. Или думаете что все уже "позади".. а ведь это все только начинается.
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02.07.2020 11:06 Ответить
А что в Украине был туризм? На останки заводов смотреть? Разве что секс-туры.
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02.07.2020 11:18 Ответить
Держустанова? Я що на це гімно теж податки сплачую? (((
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02.07.2020 16:43 Ответить
 
 