Туристическая отрасль восстановится после коронавируса только через пять лет, - глава Гостуризма Олеськив

Не смотря на то, что в курортных зонах Украины цены в основном не растут, туристической отрасли нужно будет около пяти лет, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала глава Госудасрственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

Олеськив рассказала, что цены на отдых в курортных зонах Украины в основном не растут. Цены на однодневные и двухдневные туры по регионам Украины в основном тоже не растут.

"Еще в начале карантина у нас был разговор в Zoom с туркомпаниями: обсуждали, как искать выход из этой кризисной ситуации, как работать. Мы акцентировали на том, что искусственно повышать цены на туризм внутри страны не стоит. Цены не должны отпугивать клиентов, и тогда можно обеспечить стабильное постоянное развитие отрасли", - объяснила глава агентства.

В тоже время, по словам Олеськив, в Украине трудно посчитать убытки туристической отрасли, поскольку, к сожалению, отсутствует туристическая статистика. Одна из задач - начать собирать данные отрасли, что дало бы возможность оценивать убытки от потери рабочих мест, количество пустых мест в гостиницах, и тому подобное.

"Специалисты отрасли говорят, что из-за пандемии туризм восстановится до прежних объемов только через пять лет. Пока не изобретена вакцина, прогнозировать что-либо очень трудно, ведь ничего подобного в мире еще не было. Кто-то сравнивает пандемию COVID-19 с эпидемией SARS, но она не имела таких огромных масштабов и была очень локальной. А коронавирус по масштабам негативного влияния на различные отрасли близок к мировому финансовому кризису 2008 года, поэтому здесь все значительно сложнее. Тогда мировой туризм восстанавливался до прежних объемов около пяти лет", - подчеркнула глава Госагентства развития туризма.

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