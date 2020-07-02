Украинские лаборатории закупят реагентов и оборудования для тестирования на COVID-19 на 90 млн грн, - главный санврач Ляшко

Украинские лаборатории заключили контракты на закупку реагентов и оборудования для тестирования на COVID-19 на общую сумму около 90 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если говорить о расширении потенциала лабораторий, то в настоящее время лаборатории, которые есть в подчинении Минздрава, заключили контракты на поставки 23 приборов для амплификации, которые позволяют проводить ПЦР-исследования, на общую сумму более 16 млн грн. Также уже заключены контракты и начались поставки 10 станций автоматического выделения РНК на сумму 8 млн грн, что позволит ускорить работу в лабораториях и сократить нагрузку на лабораторных работников. Также заключены дополнительные контракты на сумму 27 млн грн для закупки тест-систем для ПЦР, на сумму 14 млн грн для реагентов выделения РНК, на 25 млн грн на оборудование, которое помогает отбирать образцы биоматериала",- сказал он на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

"Работникам лабораторий, а также эпидемиологам, которые работают в очагах коронавирусной болезни, за этот период уже выплачено надбавок к зарплате в размере 95 млн грн",- добавил он.

По словам Ляшко, в Украине значительно увеличилось количество лабораторий и проведенных за неделю исследований.

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"Министерство здравоохранения продолжает принимать меры для расширения лабораторных мощностей. С начала эпидемии в Украине количество лабораторий, которые проводили исследования, на начало апреля составляло 28 лабораторий, в настоящее время такие исследования проводят 73 лаборатории. Также в начале текущей недели уже 175 лабораторий начали проводить тестирования методом ИФА, в целом проведено уже 228 тыс. исследований методом ИФА",- сказал замминистра.

"С 6 по 12 апреля лаборатории проводили 16 тыс. исследований в неделю, с 22 по 28 апреля количество исследований достигло 78,501 тыс. При этом мы не говорим, что это предел, мы постоянно расширяем количество тестирований. У нас есть разработанная с ВОЗ стратегия расширения тестирования, поэтому количество ПЦР-тестирований в стране будет постоянно расти", - добавил он.