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Новости Коронавирус и карантин
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Украинские лаборатории закупят реагентов и оборудования для тестирования на COVID-19 на 90 млн грн, - главный санврач Ляшко

Украинские лаборатории закупят реагентов и оборудования для тестирования на COVID-19 на 90 млн грн, - главный санврач Ляшко

Украинские лаборатории заключили контракты на закупку реагентов и оборудования для тестирования на COVID-19 на общую сумму около 90 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если говорить о расширении потенциала лабораторий, то в настоящее время лаборатории, которые есть в подчинении Минздрава, заключили контракты на поставки 23 приборов для амплификации, которые позволяют проводить ПЦР-исследования, на общую сумму более 16 млн грн. Также уже заключены контракты и начались поставки 10 станций автоматического выделения РНК на сумму 8 млн грн, что позволит ускорить работу в лабораториях и сократить нагрузку на лабораторных работников. Также заключены дополнительные контракты на сумму 27 млн грн для закупки тест-систем для ПЦР, на сумму 14 млн грн для реагентов выделения РНК, на 25 млн грн на оборудование, которое помогает отбирать образцы биоматериала",- сказал он на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

"Работникам лабораторий, а также эпидемиологам, которые работают в очагах коронавирусной болезни, за этот период уже выплачено надбавок к зарплате в размере 95 млн грн",- добавил он.

По словам Ляшко, в Украине значительно увеличилось количество лабораторий и проведенных за неделю исследований.

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"Министерство здравоохранения продолжает принимать меры для расширения лабораторных мощностей. С начала эпидемии в Украине количество лабораторий, которые проводили исследования, на начало апреля составляло 28 лабораторий, в настоящее время такие исследования проводят 73 лаборатории. Также в начале текущей недели уже 175 лабораторий начали проводить тестирования методом ИФА, в целом проведено уже 228 тыс. исследований методом ИФА",- сказал замминистра.

"С 6 по 12 апреля лаборатории проводили 16 тыс. исследований в неделю, с 22 по 28 апреля количество исследований достигло 78,501 тыс. При этом мы не говорим, что это предел, мы постоянно расширяем количество тестирований. У нас есть разработанная с ВОЗ стратегия расширения тестирования, поэтому количество ПЦР-тестирований в стране будет постоянно расти", - добавил он.

карантин (16729) тестирование (496) Ляшко Виктор (1364) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ща бабла напечатают и сразу же закупят
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02.07.2020 10:42 Ответить
шо такое этих 90 млн, если из фонда борьбы с короной 35 млрд отнимут на дороги?
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02.07.2020 10:53 Ответить
шо такое этих 90 млн, если из фонда борьбы с короной 35 млрд отнимут на дороги?

Надо и эти 90 млн. пустить на дороги- хоть что-то будет.
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02.07.2020 11:04 Ответить
ну, тогда только в твоей деревне...и люди, которых ты знаешь, будут благодарны
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02.07.2020 11:11 Ответить
Чи може хтось назвать товар що виробляється в Україні
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02.07.2020 11:04 Ответить
 
 