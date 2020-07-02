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Допинг у спортсменов РФ: Россия не заплатила $5 млн штрафа World Athletics в срок

Допинг у спортсменов РФ: Россия не заплатила $5 млн штрафа World Athletics в срок

До 1 июля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна была выплатить World Athletics $5 млн штрафа, но необходимых средств в ведомстве так и не нашли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

По состоянию на 1 июля, денежных средств на выплату штрафов, выставленных World Athletics, у ВФЛА нет.

Требования к российской организации были выдвинуты по итогам мартовского заседания совета World Athletics, которое прошло в Монако. Помимо штрафа в $10 млн ($5 млн - строго до 1 июля, оставшаяся сумма в случае выплаты считалась бы условной) российскому ведомству ограничили заявку до десяти легкоатлетов для участия в летних Олимпийских играх. Несмотря на серьезность таких мер, ВФЛА могла заплатить более высокую цену - организации грозил риск быть полностью исключенной из состава WA. Все это стало результатом нашумевшего "дела Лысенко". Что примечательно, судьба самого спортсмена еще не определена, россиянин до сих пор остается лишь временно отстраненным за пропуск трех допинг-тестов в 2018 году.

О том, что в дедлайн уложиться не удастся, в ВФЛА говорили уже в середине июня. Причина простая - пандемия коронавируса нарушила все планы и спровоцировала серьезный экономический кризис, с которым столкнулись все. Именно к этому оправданию прибегает российская легкоатлетическая федерация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК заявил о поддержке санкций WADA против РФ: "Ответственность несут российские власти"

Министра спорта России, призвал World Athletics проявить солидарность.

О том, какие санкции ожидают Всероссийскую федерацию легкой атлетики, совет World Athletics не рассказывал. Учитывая, что до мартовского заседания ВФЛА находилась под риском полного исключения из состава WA, то, возможно, к этой идее в международном ведомстве придут вновь.

Россия сейчас может надеяться только на то, что западные коллеги сжалятся и пойдут навстречу, предоставив отсрочку по выплате штрафа. Так, например, в январе 2019-го поступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое не стало наказывать РУСАДА за то, что доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории не был предоставлен в установленный дедлайн. Но в WADA тогда публично признались, что принципиальной разницы в том, чтобы начать работу в московской лаборатории 1 января или в середине месяца, нет. World Athletics же может остаться принципиальной и даже потребовать уже не $5 млн, а сразу всю сумму. Впрочем, ждать этих денег в любом случае придется долго - до тех пор, пока средства не появятся у самой ВФЛА.

Напомним, из-за махинаций с допинг-пробами WADA после Олимпиады 2014 года приостановило членство РУСАДА. Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах лишь в сентябре 2018 года с условием, что не позднее 1 января 2019 года эксперты WADA получат доступ к базам данных Московской антидопинговой лаборатории.

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Автор: 

легкая атлетика (111) россия (95638) WADA (8)


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Топ комментарии
+8
мразь кацапская в своем репертуаре: - нас там нет... дАкАжитииии... фы фсе вретиии... а што фы нам сделаетиии... этА фсе русАфобияяя...
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02.07.2020 10:45
+5
Проводить парады, всякие войны, бессмысленно закапывать газовую трубу в Балтийское море у них деньги есть. Поэтому пусть платят. И не забудьте включить счетчик за задержку. Учить необходимо козломордых жить в цивилизованном обществе.
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02.07.2020 10:59
+3
Откуда на россии такие огромные деньги? Голодранцы...
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02.07.2020 10:38
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Откуда на россии такие огромные деньги? Голодранцы...
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02.07.2020 10:38 Ответить
Тю! То най та ВФЛА пуйла попросить, щоб на Донбасі не стріляли 3 дні - зекономленого вистачить і на штраф, і на нову партію допінгу!
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02.07.2020 10:44 Ответить
мразь кацапская в своем репертуаре: - нас там нет... дАкАжитииии... фы фсе вретиии... а што фы нам сделаетиии... этА фсе русАфобияяя...
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02.07.2020 10:45 Ответить
Я другой такой страны не знаю...
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02.07.2020 10:47 Ответить
Так элементарно, на всех соревнованиях тупо вычитать 3-4 места. Заняли первое-пишем-четвёртое, заняли пятое, пишем девятое. Так их сразу попустит.
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02.07.2020 10:52 Ответить
Проводить парады, всякие войны, бессмысленно закапывать газовую трубу в Балтийское море у них деньги есть. Поэтому пусть платят. И не забудьте включить счетчик за задержку. Учить необходимо козломордых жить в цивилизованном обществе.
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02.07.2020 10:59 Ответить
"спорт внє політікі"(с. москальські спортсмєньі)))
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02.07.2020 11:03 Ответить
На мельдоний россияне находят , а на уплату штрафов нет!! А как же знаменитые фразы пуйла о здоровье нации ит д !!??
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02.07.2020 11:52 Ответить
По новій конституції, росія штрафи не платить.
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02.07.2020 15:59 Ответить
"Министра спорта России, призвал World Athletics проявить солидарность",- это типично для "ихтамнетов" давить на жалость. Уроды, без чести, достоинства.
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02.07.2020 16:25 Ответить
 
 