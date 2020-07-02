Допинг у спортсменов РФ: Россия не заплатила $5 млн штрафа World Athletics в срок

До 1 июля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна была выплатить World Athletics $5 млн штрафа, но необходимых средств в ведомстве так и не нашли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

По состоянию на 1 июля, денежных средств на выплату штрафов, выставленных World Athletics, у ВФЛА нет.

Требования к российской организации были выдвинуты по итогам мартовского заседания совета World Athletics, которое прошло в Монако. Помимо штрафа в $10 млн ($5 млн - строго до 1 июля, оставшаяся сумма в случае выплаты считалась бы условной) российскому ведомству ограничили заявку до десяти легкоатлетов для участия в летних Олимпийских играх. Несмотря на серьезность таких мер, ВФЛА могла заплатить более высокую цену - организации грозил риск быть полностью исключенной из состава WA. Все это стало результатом нашумевшего "дела Лысенко". Что примечательно, судьба самого спортсмена еще не определена, россиянин до сих пор остается лишь временно отстраненным за пропуск трех допинг-тестов в 2018 году.

О том, что в дедлайн уложиться не удастся, в ВФЛА говорили уже в середине июня. Причина простая - пандемия коронавируса нарушила все планы и спровоцировала серьезный экономический кризис, с которым столкнулись все. Именно к этому оправданию прибегает российская легкоатлетическая федерация.

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Министра спорта России, призвал World Athletics проявить солидарность.

О том, какие санкции ожидают Всероссийскую федерацию легкой атлетики, совет World Athletics не рассказывал. Учитывая, что до мартовского заседания ВФЛА находилась под риском полного исключения из состава WA, то, возможно, к этой идее в международном ведомстве придут вновь.

Россия сейчас может надеяться только на то, что западные коллеги сжалятся и пойдут навстречу, предоставив отсрочку по выплате штрафа. Так, например, в январе 2019-го поступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое не стало наказывать РУСАДА за то, что доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории не был предоставлен в установленный дедлайн. Но в WADA тогда публично признались, что принципиальной разницы в том, чтобы начать работу в московской лаборатории 1 января или в середине месяца, нет. World Athletics же может остаться принципиальной и даже потребовать уже не $5 млн, а сразу всю сумму. Впрочем, ждать этих денег в любом случае придется долго - до тех пор, пока средства не появятся у самой ВФЛА.

Напомним, из-за махинаций с допинг-пробами WADA после Олимпиады 2014 года приостановило членство РУСАДА. Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах лишь в сентябре 2018 года с условием, что не позднее 1 января 2019 года эксперты WADA получат доступ к базам данных Московской антидопинговой лаборатории.

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