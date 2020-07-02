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"Слуга народа" Потураев о новом законопроекте о медиа: к онлайн-медиа будут такие же требования, как к телевидению и радио

Народный депутат "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев говорит, новый законопроект о медиа уравняет в правах телевидение, радио и печатные СМИ с онлайн-медиа.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Главная вещь в этом законе - что он выравнивает в правах телевизионщиков, радийщиков, печатные СМИ с онлайн-медиа. Потому что до того, как появился этот законопроект, а я надеюсь, что он будет принят Верховной Радой, значительная часть украинских медиа была дискриминирована относительно другой части. То есть классические традиционные медиа были дискриминированы по отношению к онлайн-медиа", - сказал Потураев.

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Нардеп объяснил, что никаких ограничений в сравнение с телевидением и радио в онлайн-медиа не будет.

"То есть те же требования, которые сейчас к телевидению и радио, те же требования будут и к вам (онлайн-медиа. - Ред) - сказал Потураев.

Автор: 

свобода слова (1170) СМИ (3837) цензура (1337) медиа (186) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+11
А как насчет уравнять людей с депутатами по разрешению на самоборону и оружие?
А то дискриминация получается, нехорошо.
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02.07.2020 10:50
+8
какие требования к аналам медведчука?
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02.07.2020 10:49
+5
Интернет сми теперь будет выделен эфир на ТВ?
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02.07.2020 11:00
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какие требования к аналам медведчука?
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02.07.2020 10:49 Ответить
А как насчет уравнять людей с депутатами по разрешению на самоборону и оружие?
А то дискриминация получается, нехорошо.
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02.07.2020 10:50 Ответить
Бла-бла-бла. Хитрый еврей не подтянул тех, кто ограничен, к тем кто неограничен, а наоборот, опустил вторых до уровня первых и назвал это устранением дискриминации.
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02.07.2020 10:57 Ответить
Интернет сми теперь будет выделен эфир на ТВ?
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02.07.2020 11:00 Ответить
1. Традиційні медіа були обмежені в порівнянні з онлайн ресурсами
2. Ніяких обмежень для онлайн-медіа не буде
3. До онлайн-медіа будуть такі ж вимоги, як і до традиційних медіа зараз.

ЯК??? Поясніть: як п.2 може бути виконаний при наявності п.1 та п.3???
Традиційні медіа обмежені, прирівнюємо до них онлайн-медіа, накладаємо на них ті ж вимоги, що й до традиційних і.... обмеження зникають! Ну просто чарівники з шапіто!

"То есть те же требования, которые сейчас к телевидению и радио, те же требования будут и к вам (онлайн-медиа. - Ред)" Источник: https://censor.net/n3205559
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02.07.2020 11:01 Ответить
Тринда блогерам, затаскають всіх опозиційних по судам
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02.07.2020 11:08 Ответить
Короче говоря хотят попробовать контролировать нет информ ресурсы .
Думают рейтинг спасут таким способо
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02.07.2020 11:08 Ответить
Ха-ха! Свій "рейтінг" вони спасуть, хіба що більше заплатять соц. агенціям за оприлюднення потрібних їм цифр
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02.07.2020 13:31 Ответить
Потураев чушь несёт несусветную. Этого в Московии даже Путлер не осмелился делать.
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02.07.2020 11:10 Ответить
На кацаповии, нет таких потребностей! Там лишняя хромосома зверствует! А в Украине ещё не все зЕимбицилы, многие не смотрят "95 шизофринию" и даже призЕдента называют - "янелохом" ...
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02.07.2020 11:26 Ответить
Зелена отара овець, яка сіпається в різні сторони та не знає свого шляху, бо ж ними керує зелений баран вова-клаван.
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02.07.2020 11:11 Ответить
Хабаду обридла правда, тому їх завдання закрити всім роти.
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02.07.2020 11:27 Ответить
Можна буде брехати так само як і Г+Г?
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02.07.2020 12:27 Ответить
Повна дурість Потураєва і тих, кого від представляє. Чого вони хочуть домогтися цим? Напевно, щоб не публікувалася небажана для цієї влади інформація. А хто сказав, що українці будуть читати і дивитися тільки те, що влада хоче контролювати? Навіть при совку з його "залізною завісою" і глушилками не змогли закрити доступ до небажаної комунякам інформації. А в наш час інтернету таке взагалі неможливо.
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02.07.2020 13:28 Ответить
 
 