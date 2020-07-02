"Слуга народа" Потураев о новом законопроекте о медиа: к онлайн-медиа будут такие же требования, как к телевидению и радио

Народный депутат "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев говорит, новый законопроект о медиа уравняет в правах телевидение, радио и печатные СМИ с онлайн-медиа.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Главная вещь в этом законе - что он выравнивает в правах телевизионщиков, радийщиков, печатные СМИ с онлайн-медиа. Потому что до того, как появился этот законопроект, а я надеюсь, что он будет принят Верховной Радой, значительная часть украинских медиа была дискриминирована относительно другой части. То есть классические традиционные медиа были дискриминированы по отношению к онлайн-медиа", - сказал Потураев.

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Нардеп объяснил, что никаких ограничений в сравнение с телевидением и радио в онлайн-медиа не будет.

"То есть те же требования, которые сейчас к телевидению и радио, те же требования будут и к вам (онлайн-медиа. - Ред) - сказал Потураев.