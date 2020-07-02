Киев и 10 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 2 июля Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 июля показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
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Ситуация с пандемией не стоит на месте м продолжает свой неуклонный рост. Вчерашний базовый показатель, суточный прирост числа зараженных, поставил новый рекорд. Теперь это 196 901 человек за 24 часа. Такими темпами каждый следующий миллион будет проскакивать всего за 5 дней. И если за 5 месяцев активного расширения пандемии она набрала 10,8 миллионов, то теперь этот процесс летит со скоростью болида Формулы 1
Абсолютный рекорд поставили США. Вчера там суточный прирост впервые пробил отметку в 50 тыс и теперь этот рекорд составляет 50 091 человек. Собственно говоря, вторая волна рекордов говорит о том, что правительство работает не эффективно и утратило контроль над ситуацией уже второй раз подряд. А это уже прямо говорит о его компетентности. https://defence-line.org/2020/07/pandemiya-v-dinamike/
В общем, США дали волну на соседние Канаду и Мексику, а Бразилия - на Чили и Перу, создав гигантские котлы пандемии. Так, если посмотреть на «северный котел», то уже сейчас в нем находится более 3,1 миллиона зараженных и 168 тыс погибших, а в «южном котле» - почти 2 миллиона зараженных и 76 тыс погибших. А вместе эти два котла дают половину ключевых показателей пандемии.
В общем, пока никуда и ничего не делось и ни на какой спад не идет.
Народ уже готов изгнать "карантинное " правительство.