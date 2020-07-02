РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5113 посетителей онлайн
Новости
5 237 112

Порошенко заявляет о прямых указаниях из ОП от Смирнова преследовать его, Смирнов считает, что экс-президенту "подают некорректную информацию члены его команды"

Порошенко заявляет о прямых указаниях из ОП от Смирнова преследовать его, Смирнов считает, что экс-президенту

Пятый президент Украины и народный депутат от "Европейской Солидарности" Петр Порошенко фигурирует в 24 уголовных производствах, которые, по его мнению, инспирированы из Офиса президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сообщил в интервью проекту "Соромно!".

"24 потому что три они закрыли. Я это узнал только из заявления, которое прозвучало. Нам это не сообщали", - сказал Порошенко.

Он не считает, что большинство производств - это личная месть бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Какой Портнов? Какая месть? Это попытка Офиса президента или лично президента Владимира Зеленского скрыться или отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым. Это прямые указания из Офиса президента конкретно господина Смирнова (заместителя председателя ОП Андрея Смирнова. - Ред.), который как адвокат господина Ефремова (бывшего лидера Партии регионов Александра Ефремова. - Ред.) очень дружен с Портновым. Он использует указанный сценарий, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента", - заявил Порошенко.

В свою очередь, комментируя для Цензор.НЕТ эти высказывания Порошенко, замглавы ОП Смирнов заявил: "К счастью, модель принятия политических решений, способов и форм давления на правоохранителей Администрацией Петра Алексеевича не была заимствована Офисом Президента Украины. Более того, с старой моделью вряд ли кто-то вообще сможет соревноваться. А Петру Алексеевичу, до сих пор считающему себя президентом страны, подают не корректную информацию члены его команды, в период его каденции регулярно всплывавшие в СМИ как смотрящие за судами, а сейчас скрываясь от вопросов антикоррупционных правоохранительных органов мигрируют между Израилем и югом Франции, отчаянно пытаясь продолжать влиять на политику в Украине. Вместе с тем, не являясь специалистом по выраженным фобиям, выражаю глубокое сочувствие и разделяю озабоченность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сакварелидзе: "Порошенко выиграл схватку и отбелил себя"

Автор: 

Порошенко Петр (19606) Смирнов Андрей (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Порошенко заявляет о прямых указаниях из ОП от Смирнова преследовать его, Смирнов считает, что экс-президенту "подают некорректную информацию члены его команды" - Цензор.НЕТ 9770
показать весь комментарий
02.07.2020 10:55
+28
"Нехай свою невинуватість Порошенко доводить у суді" (с) Генеральний прокурор України Венедіктова. Завіса.
Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.

1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
2. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом.
4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:00
+23
Все значно простіше: Порошенко - психіатричний подразник Зеленського. У Вовіка комплекс неповноцінності, а Петро Олексійович - це той, ким чувачок з кварталу ніколи не стане і тому цей факт його крутить не гірше ніж ломка після сеансу нірвани.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
тікай сцикло, тікай.....

Порошенко заявляет о прямых указаниях из ОП от Смирнова преследовать его, Смирнов считает, что экс-президенту "подают некорректную информацию члены его команды" - Цензор.НЕТ 7791
показать весь комментарий
02.07.2020 11:16 Ответить
Пингвин - лишний. Зе - тоже. Но совсем в другом смысле.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:10 Ответить
"Oфис президента" - антиконституционная лавочка, поскольку в Конституции её нет.
Страной управляют самозванцы.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:17 Ответить
Зеля сам даёт Пете козыри чтоб порохоботы мочили Зелю и обнуляли всё сказаное в ОП, ибо каждый зашквар слуг делает Зелю всё менее легитмным, а всё что делает зеля вызывает насмешку и не более...
показать весь комментарий
02.07.2020 11:18 Ответить
Дуже погано тільки це. Бо шворки від цього паяца в руках путіна.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:20 Ответить
даже до вас, зебилов, дошло понимание вашего идиотизма - если голосовали за это ничтожество-писюаниста)) а как стонали, как вы стонали - возвеличивая шмарклю))
показать весь комментарий
02.07.2020 11:20 Ответить
не порохобот, ты тут конечно не прав...стоните вы больше года, на кизяк исходите, а до, аж 5 лет торчали от Петиных побрэхэньок... Зелин антирейтинг никак на Петином рейтинге не отразится, ибо дыбилов в Украине меньшинство....
показать весь комментарий
02.07.2020 11:46 Ответить
Так вроде 73% дебилов, по последней перекличке?
показать весь комментарий
02.07.2020 12:11 Ответить
И от народа тоже
показать весь комментарий
02.07.2020 11:44 Ответить
Реально, Смирнов - работал с Портновым. Какие еще могут быть вопросы по Жилому Офису Президента Украины?
показать весь комментарий
02.07.2020 12:13 Ответить
Обіжають Петруся, обіжають )))
показать весь комментарий
02.07.2020 13:25 Ответить
Порошенко заявляє про прямі вказівки з ОП від Смирнова переслідувати його, Смирнов вважає, що експрезиденту "подають некоректну інформацію члени його команди" - Цензор.НЕТ 8904
показать весь комментарий
02.07.2020 20:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 