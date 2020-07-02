Порошенко заявляет о прямых указаниях из ОП от Смирнова преследовать его, Смирнов считает, что экс-президенту "подают некорректную информацию члены его команды"

Пятый президент Украины и народный депутат от "Европейской Солидарности" Петр Порошенко фигурирует в 24 уголовных производствах, которые, по его мнению, инспирированы из Офиса президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сообщил в интервью проекту "Соромно!".

"24 потому что три они закрыли. Я это узнал только из заявления, которое прозвучало. Нам это не сообщали", - сказал Порошенко.

Он не считает, что большинство производств - это личная месть бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Какой Портнов? Какая месть? Это попытка Офиса президента или лично президента Владимира Зеленского скрыться или отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым. Это прямые указания из Офиса президента конкретно господина Смирнова (заместителя председателя ОП Андрея Смирнова. - Ред.), который как адвокат господина Ефремова (бывшего лидера Партии регионов Александра Ефремова. - Ред.) очень дружен с Портновым. Он использует указанный сценарий, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента", - заявил Порошенко.

В свою очередь, комментируя для Цензор.НЕТ эти высказывания Порошенко, замглавы ОП Смирнов заявил: "К счастью, модель принятия политических решений, способов и форм давления на правоохранителей Администрацией Петра Алексеевича не была заимствована Офисом Президента Украины. Более того, с старой моделью вряд ли кто-то вообще сможет соревноваться. А Петру Алексеевичу, до сих пор считающему себя президентом страны, подают не корректную информацию члены его команды, в период его каденции регулярно всплывавшие в СМИ как смотрящие за судами, а сейчас скрываясь от вопросов антикоррупционных правоохранительных органов мигрируют между Израилем и югом Франции, отчаянно пытаясь продолжать влиять на политику в Украине. Вместе с тем, не являясь специалистом по выраженным фобиям, выражаю глубокое сочувствие и разделяю озабоченность".

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