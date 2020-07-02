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С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС

С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС

В начале июня значительно снизилось число украинцев, которые могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи или могут позволить себе приобретать все, что угодно, и потому могут быть отнесены к условно обеспеченным слоям населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 24 мая по 4 июня и сравнение с аналогичным опросом, проводившимся 17-25 апреля.

Институт с 1994 года регулярно в своих опросах ставит вопрос, как респонденты оценивают благосостояние своей семьи, по 5-балльной шкале: 1 – "Нам не хватает денег даже на еду", 2 – "Нам хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно", 3 – "Нам хватает денег на еду, одежду и мы можем кое откладывать, но этого не хватает, чтобы покупать дорогие вещи (такие как холодильник или телевизор)", 4 – "Мы можем позволить себе покупать некоторые дорогие вещи (такие как телевизор или холодильник)", 5 - "Мы можем позволить себе купить все, что захотим".

Как сообщается, в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (ответы 4-5, могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, такие как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20.5% респондентов, то в начале июня - уже 12% . Вместе с тем, с 30% до 36% выросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут кое-что откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник) и с 34% до 37% - с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно). В то же время, уровень абсолютной бедности - тех, кому не хватает денег на еду - практически не изменился - 11.5% в конце апреля против 12% в начале июня. Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная

Диаграмма 1. Какое из этих утверждений наиболее точно соответствует финансовому положению Вашей семьи?

С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС 01

В Таблице 1 приведены данные среди различных социально-демографических категорий населения. Среди всех категорий прослеживается снижение доли условно богатых семей.

Таблица 1. Какое из этих утверждений наиболее точно соответствует финансовому положению Вашей семьи? (% Среди респондентов соответствующей социально-демографической категории)

С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС 02
С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС 03

В ходе опроса, проведенного с 24 мая по 4 июня 2020 г., было проведено 4 тысячи интервью методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в нее не включаются территории Крыма и Донбасса, которые временно не контролируются властью Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

В ходе опроса, проведенного 17-25 апреля по аналогичной методике, было проведено 6 тыс. 24 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,4% для показателей близких к 50%, 1,2% - для показателей близких к 25%, 0,8% - для показателей близких к 10%, 0,6% - для показателей близких к 5%, 0,3% - для показателей близких к 1%.

бедность (253) опрос (2832) КМИС (330)


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Топ комментарии
+19
"эпоха бедности - закончилась".. впереди эпоха нищеты..
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02.07.2020 11:11
+13


С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6428
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02.07.2020 11:09
+12
С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2364

С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7283
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02.07.2020 11:08
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С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2364

С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7283
показать весь комментарий
02.07.2020 11:08 Ответить
"эпоха бедности - закончилась".. впереди эпоха нищеты..
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02.07.2020 11:11 Ответить
Пока....Как много в этом звуке. Зебилье, вы тут? Как вам?
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02.07.2020 11:09 Ответить
и куда же они перешли??? В ГРОБ????
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02.07.2020 11:09 Ответить


С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6428
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02.07.2020 11:09 Ответить
Т.е. "ах вы ещё живы?!!! неожиданно... переходим от масок к ошейикам!"
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02.07.2020 11:13 Ответить
Авдотья, ну Вы и шалунья...
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02.07.2020 11:39 Ответить
21.04.2019 !
Ура !!!!
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02.07.2020 11:14 Ответить
свежо предание да верится с трудом ..(с)
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02.07.2020 11:14 Ответить
Интересно а как они считают абсолютную бедность? типа когда жрать нечего да!!
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02.07.2020 11:20 Ответить
Путают бедность с нищетой
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02.07.2020 13:33 Ответить
Люди "проїли" свої заощадження (вклади українців за час карантину зменшились на 90 лярдів), і тепер вже готові закінчувати "епоху бідності" та переходити до "епохи зубожіння". Особливо, коли недолуге зелене увімкне печатний верстат НБУ (після усунення Смолія).
Літо, скоріш за все, буде дуже жарким, а от що буде восени - питання...
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02.07.2020 11:21 Ответить
Класс тот кто может себе купить холодильник тот БАГАТЫЙ!! вот это достижение!! я думал багатый тот кто может купить яхту или виллу оказывается нет у нас багатые те кто холодильники покупают!!!
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02.07.2020 11:22 Ответить
Шо 73%нтные по приколу теперь до сих пор?уверен та часть обеспеченного населения голосовала как раз за зелень которая сидела в первых рядах на сьемках 95 квартала ржала когда высмеевали Пороха и клоуну за это ничего не было,летала спокойно по безвизу Пороха в Ниццу,а теперь денег мало,бизнес уничтожен, а в Европу не пускают,кусать локти и пенять можете только на себя,вы сделали самих себя вместе
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02.07.2020 11:23 Ответить
расслабся мужки! чего тебя так прет! ЗЕЛЯ по делам не отличается от ПЕТИ! так же повышает тарифы так же уничтожает больницы так же огрничивает соцвыплаты и так же нагибает малый и средний бизнес! и всем расказывает что это МВФ виноват!! Единственное отличие ЗЕЛИ от ПЕТИ токо в том что ЗЕ не так сильно давит на РАШКУ а в плане экономики обое рябое!!
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02.07.2020 11:27 Ответить
"С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС"

Первожу на человеческий язык:
У нас могла платить по счетам и покупать достаточный по витаминам, микроэлементам и белкам набор продуктов раньше могла только 5-я часть населения (это и есть 20%), а сейчас только 12 человек из 100 (это 12%). Но по калоражу пока хвает населению, голода нет, и нас, Слуг Народа, еще не повесили поэтому вниз головой.
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02.07.2020 11:26 Ответить
Это поправимо, К осени "бедоносец" постарается.
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02.07.2020 12:13 Ответить
"однако перехода к абсолютной бедности пока нет"

фух..аж полегшало..
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02.07.2020 11:28 Ответить
всего лишь за два месяца прирост турборежима превращения населения Украины из бедных в нищих бомжей составил 8%
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02.07.2020 12:05 Ответить
Это еще Порошенко виноват или уже не виноват?
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02.07.2020 12:16 Ответить
Наступники виноваты!
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02.07.2020 12:24 Ответить
Бедность? Какая такая бедность?
Вы видели добавленное количество автомобилей за последний год?
Бензин/газ/солярка/запчасти бесплатные?
Сколько смартфонов старше 3-х лет?
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02.07.2020 12:23 Ответить
Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9424
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02.07.2020 12:23 Ответить
Откуда такой пессимизм?
Будет!
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02.07.2020 12:25 Ответить
"переходу до абсолютної бідності поки немає" - словоблудіє, прикрите соціологією.

Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8355
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02.07.2020 12:26 Ответить
"...отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности.Источник: https://censor.net/n3205563"

Нічого не зрозумів, ще й написано на кацапсинській... Їсти траву (салатік) с хлібом це вже абсолютна бідність чи часткова? Якщо срака ще в штанях але вже проглядає в дірки то це ж ще не абсолютна бідність, ні?
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02.07.2020 12:34 Ответить
хуже не будет (с)
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02.07.2020 12:36 Ответить
Янек із своїм урядом, за місяць буде святим.
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02.07.2020 12:44 Ответить
Это к чему сказано - чтобы мы ждали с нетерпением «переход к абсолютной бедности»? Эксперимент на выживание нации проводится?
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02.07.2020 12:49 Ответить
промосковські політики - це зубожіння, розпад та повернення у московське ярмо
зате лєнточки дозволять
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02.07.2020 12:49 Ответить
Очевидно, проводившие опрос объединили бедность и нищету в одно понятие. Бедные- это те, кто живет от зарплаты до зарплаты. У них даже может быть автомобиль с лучших времен, но есть большие проблемы с обслуживанием по причине бедности. Наверное, они имели ввиду все-таки переход к абсолютной нищете. Нищие- те кто вынужден побираться чтобы выжить. Ну, спасибо вам, что мы все еще не живем на свалке!
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02.07.2020 13:31 Ответить
а шо не знали? в цирке не кормят, терпите зэовцы
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02.07.2020 17:18 Ответить
"...В начале июня значительно снизилось число украинцев, которые могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи..."

А Бєня КалоМойша може купити вас усіх, оптом.
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02.07.2020 17:28 Ответить
 
 