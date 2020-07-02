"С апреля по июнь c 20% до 12% сократилось число условно обеспеченного населения Украины, однако перехода к абсолютной бедности пока нет, - опрос КМИС"

В начале июня значительно снизилось число украинцев, которые могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи или могут позволить себе приобретать все, что угодно, и потому могут быть отнесены к условно обеспеченным слоям населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 24 мая по 4 июня и сравнение с аналогичным опросом, проводившимся 17-25 апреля.

Институт с 1994 года регулярно в своих опросах ставит вопрос, как респонденты оценивают благосостояние своей семьи, по 5-балльной шкале: 1 – "Нам не хватает денег даже на еду", 2 – "Нам хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно", 3 – "Нам хватает денег на еду, одежду и мы можем кое откладывать, но этого не хватает, чтобы покупать дорогие вещи (такие как холодильник или телевизор)", 4 – "Мы можем позволить себе покупать некоторые дорогие вещи (такие как телевизор или холодильник)", 5 - "Мы можем позволить себе купить все, что захотим".

Как сообщается, в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (ответы 4-5, могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, такие как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20.5% респондентов, то в начале июня - уже 12% . Вместе с тем, с 30% до 36% выросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут кое-что откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник) и с 34% до 37% - с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно). В то же время, уровень абсолютной бедности - тех, кому не хватает денег на еду - практически не изменился - 11.5% в конце апреля против 12% в начале июня. Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности.

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Диаграмма 1. Какое из этих утверждений наиболее точно соответствует финансовому положению Вашей семьи?

В Таблице 1 приведены данные среди различных социально-демографических категорий населения. Среди всех категорий прослеживается снижение доли условно богатых семей.

Таблица 1. Какое из этих утверждений наиболее точно соответствует финансовому положению Вашей семьи? (% Среди респондентов соответствующей социально-демографической категории)





В ходе опроса, проведенного с 24 мая по 4 июня 2020 г., было проведено 4 тысячи интервью методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в нее не включаются территории Крыма и Донбасса, которые временно не контролируются властью Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

В ходе опроса, проведенного 17-25 апреля по аналогичной методике, было проведено 6 тыс. 24 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,4% для показателей близких к 50%, 1,2% - для показателей близких к 25%, 0,8% - для показателей близких к 10%, 0,6% - для показателей близких к 5%, 0,3% - для показателей близких к 1%.