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МВФ об отставке Смолия: Независимость НБУ находится в центре программы stand by для Украины

МВФ об отставке Смолия: Независимость НБУ находится в центре программы stand by для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством главы Нацбанка Якова Смолия, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике.

"Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы", – подчеркивается в заявлении спикера Фонда, распространенного в четверг после решения Смолия накануне подать в отставку из-за политического давления на центробанк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд, или 179% квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление главы НБУ Смолия об увольнении будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит и для каждого украинца, - экс-премьер Гончарук

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Автор: 

МВФ (3335) НБУ (4836) отставка (3155) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+37
Предупреждение сразу же последовало...
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02.07.2020 11:08
+35
Сейчас вылезут експерды, фанаты бениной дупы Дубинского и расскажут, что это ерунда и не надо обращать внимание на какое-то МВФ.
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02.07.2020 11:13
+32
За утро доллар в обменниках вырос на 30 копеек. Что будет, когда МВФ свернет программу, а инвесторы побегут из страны?
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02.07.2020 11:09
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Правила форума Совет форумчан
Предупреждение сразу же последовало...
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02.07.2020 11:08 Ответить
Кидалам пофиг, им в этой стране не жить...
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02.07.2020 11:42 Ответить
Олександр Савченко це економіст, фінансіст та банкір міжнародного рівня, щоб було підтверджено його запрошенням на посаду директора ****, після того як він запускав в Україні Національний Банк і відкривав його перші рахунки за кордоном! Савченко це потужний фахівець з банківської справи і взагалі з економіки і тому призначення Олександра Савченка на посаду Голови НБУ буде положительно сприйнято як МВФ так і іншими міжнародними організаціями, бо в фаховості Савченка немає ні в кого жодного сумніву, він підтвердив це своєю суперуспішною роботою директором ****. Олександр Савченко є найкращим і найбільш досвідченим українським економістом, фінансістом та банкіром і кращої кандидатури на посаду Голови НБУ в Україні немає! До того ж Олександр Савченко займає чітку проукраїнську позицію і є сідомим патріотом і противником брудних помийних банків та банківського криміналу, як і криміналу взагалі. Савченко не раз закликав НБУ боротись з банківськими махінаціями та неповерненням кредитів українськими бандитами та депутатами! За оцінками Олександра Савченка більше 200 млрд доларів можна повернути в банківську систему через конфіскацію майна боржників - депутатів, міністрів, підприємців, які просто крали кредити в банках, брали гроші щоб не віддавати! Олександр Савченко вважає що власників Приватбакну потрібно судити і конфіскувати їх майно для повернення вкрадених коштів, те саме стосується й інших банків-банкрутів які досі не повернули гроші НБУ, але власники цих банків уникають конфіскації своїх активів і продовжують безбідно жити і називати себе бізнесменами!
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02.07.2020 13:30 Ответить
Якщо Головою НБУ стане Олександр Савченко, то курс гривні буде зростати а дефіцит бюджету буде скорочуватись! У Олександра Савченка є ціла програма наведення порядку в банківському секторі і пожвавлення українських ринків для запуску економіки і виходу з кризи! Олександр Савченко свою програму постійно викладає в Інтернеті і керівники НБУ її також знають, бо слухають Савченка, але діють абослютно протилежними заходами, щоб допомогти фінансовим спекулянтам які вклались в ОДВП - порошенкам, яценюкам та іншим!
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02.07.2020 13:51 Ответить
идите нахрен, проплаченые зелеботы
чтоб у вас дети родились с проблемами, а денег на лечение не было
чтоб вы прочувствовали на своих шкурах все последствия своей "работы", нищеброды проплаченые
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03.07.2020 00:32 Ответить
ты идиот. Курсу пофигу на то, кто в нбу сидит. Важна независимость нбу и последовательность политики инфляционно таргетирования. Гонтареву на Смолия поменяли и гривна так и осталась крепкой, одной из самых крепких валют.
Как только туда влез преЗЕдент-так всё начало сыпаться.
учи млять экономику, а не дрочи на юлю и прочих вождей.
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03.07.2020 00:37 Ответить
Ви серйозно вважаете що при Зеленському головою НБУ буде або може бути Савченко? Або людина подібного гатунку та підготовки?
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02.07.2020 14:48 Ответить
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
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02.07.2020 15:21 Ответить
"Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів..."

Да ты психический...
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02.07.2020 19:17 Ответить
не звертай увагу, він ідіот
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03.07.2020 07:43 Ответить
независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ

Иными словами: теперь ищите деньги, где хотите, но долги отдавать придется.
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02.07.2020 11:08 Ответить
Зеля оказался Януковичем 2.0.
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02.07.2020 11:09 Ответить
Это он оказался таким для 73%
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02.07.2020 11:15 Ответить
ні не овочем.. оказался гівнюком 0.1
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02.07.2020 11:23 Ответить
Не обижайте януковоща!
Хам - пацан, на фоне янелоха...
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02.07.2020 12:18 Ответить
За утро доллар в обменниках вырос на 30 копеек. Что будет, когда МВФ свернет программу, а инвесторы побегут из страны?
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02.07.2020 11:09 Ответить
Зелений рай! Усі знову мільйонерами станемо.
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02.07.2020 11:11 Ответить
Милиардерами или даже трилиардерами!
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02.07.2020 11:13 Ответить
https://spar.org.ua/news-193680-s-nachala-2019-goda-iz-ukrainy-vyveli-116-mlrd.html С начала 2019 года из Украины вывели $11,6 млрд
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02.07.2020 11:23 Ответить
Венесуэла.
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02.07.2020 16:26 Ответить
В минувший четверг рулон туалетной бумаги стоил 2,6 млн боливаров.

МВФ об отставке Смолия: Независимость НБУ находится в центре программы stand by для Украины - Цензор.НЕТ 718
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02.07.2020 11:10 Ответить
Если не сможем нагнать шмарклю, нас ждёт то же самое.
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02.07.2020 11:21 Ответить
мудрый нарид выберет новую бубочку
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02.07.2020 11:26 Ответить
ПетуШария на царство!!!
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02.07.2020 12:29 Ответить
Быдло проголосовало, процесс идет и Украина очень быстро станет Венесуэлой. Поэтому, чем пыжится, что прогоним Зелю, покупайте продукты длительного хранения. Украине - трындец, спасибо зебилам!!
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02.07.2020 11:29 Ответить
Чему лыбишься?
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02.07.2020 12:43 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC Сарказм - жорстка насмішка, яка може відкриватися позитивним судженням, але в цілому завжди містить негативне забарвлення і вказує на недолік людини, предмета або явища, тобто того, щодо чого відбувається.
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03.07.2020 04:17 Ответить
Как бы не зЕблей! Или колблей...
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02.07.2020 12:22 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1278788152342216707 10 мин

Міністр фінансів на шоу "Право на владу" (1+1):
"Сьогодні паніка закінчилася, завтра буде ДОЛАР стабільним знов!".
Про гривню, на жаль, нічого не сказав
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02.07.2020 23:42 Ответить
Теперь и землю Украины продавать не придётся.
Спасибо, Смолий.
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02.07.2020 11:11 Ответить
Открою тебе маленький секрет. Для нужных людей она всегда продавалась!
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02.07.2020 11:12 Ответить
Почку теперь тебе продать прийдется, раз мозгов нет.
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02.07.2020 12:22 Ответить
Кацапським собакам слова не давали!
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02.07.2020 11:24 Ответить
Сейчас вылезут експерды, фанаты бениной дупы Дубинского и расскажут, что это ерунда и не надо обращать внимание на какое-то МВФ.
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02.07.2020 11:13 Ответить
Русские денег дадут, но на условиях российских.
В РФ пенсионеров прикончат макароновирусом, население на хрен без соли посадят, но денег найдут.
Скоро Слуги Народные и воду в Крым пустят, и ЛДНР на их условиях возьмут в Украину обратно.
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02.07.2020 15:00 Ответить
Не исключено (((
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02.07.2020 15:03 Ответить
Давайте уже доллар по 50, я как раз продавать собрался.
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02.07.2020 11:14 Ответить
Та хоть за міліон, купівельна спроможнісь їх не поміняється
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02.07.2020 11:16 Ответить
Ну, що кінець гривні? Напевно, замінять на бенівар, курс якого буде орієнтватися на венесуельський болівар
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02.07.2020 11:14 Ответить
одним словом хрен Вам больше деньги Зе марионетка К поставил страну на грань уничтожения не военным путем так экономическим
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02.07.2020 11:21 Ответить
У русских денег возьмут.
У МВФ брать нельзя - феодализму конец.
А у русских можно.
Пусть страны не будет, зато феодализм сохранят.
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02.07.2020 15:02 Ответить
зеля довів, що він продовження пальців бені
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02.07.2020 11:25 Ответить
Сергей Фурса: 11 друзей Бени. 12 приятелей Ермака. 13 корешей Шефира?
02.07.2020, 11:00 • 171 • https://uainfo.org/blognews/1593676032-sergey-fursa-11-druzey-beni-12-priyateley-ermaka-13-koreshey.html#mc-container 0

Додавили банки… Додавим и экономику. Сделаем это вместе. Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку. В итоге, последний институт в государстве, который работал, пал под ударом популизма и некомпетентности Последний взрослый ушел из дома, где куча инфантильных подростков, алкоголя и спичек.
При этом отставка главы НБУ была вызвана политическим давлением, о чем в своем беспрецедентном заявлении говорит он сам. Политическим давлением на независимый Национальный Банк, независимость которого была основным условием сотрудничества с МВФ. Независимость которого скрепил своей подписью президент Украины, подписавший меморандум. О важности независимости которого говорилось в каждом абзаце пресс-релиза МВФ, после того, как Фонд спас Украину от дефолта. И после этого сам президент начинает давить на Национальный банк. Эврика.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593674517--hotite-pechatat-dengi-produktivnuyu-emissiyu-hotite-skolko.html "Хотите печатать деньги? Продуктивную эмиссию хотите? Сколько - 200-300 млрд? А почему так мало?", - Рашкован отреагировал на увольнение главы НБУ
Добавляет остроты ощущений тот факт, что об отставке главы НБУ стало известно на следующий день, после того, как Украина получила транш от Мирового банка. Следите за руками, дамы и господа. Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает 2,1 млрд долларов от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает 350 млн долларов от Мирового Банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет. Это поведение провинциальных кидал, которые привыкли разводить лохов на привокзальных площадях. А теперь они решили сыграть по крупному и приехали в Лас-Вегас. 11 друзей Бени. 12 приятелей Ермака. 13 корешей Шефира?
Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что в день отставки Украина провела размещения еврооблигаций. День в день. Была сложная сделка, объем выпуска составил 1,75 млрд долларов, из них новых денег в украинский долг инвесторы принесли более 1 млрд долларов. И как только сделка была закрыта, было объявлено об отставке Смолия. В результате, крупнейшие мировые Фонды почувствовали себя идиотами. Ведь для инвесторов тоже нет ничего важнее независимого Национального Банка. В результате, этой ночью, крупнейшие мировые инвесторы, управляющие триллионами долларов, пытались отыграть назад это сделку. И требуют признать ее недействительной. Получится или нет у них, еще не известно. Но в любом случае это колоссальный скандал. Где либо Украина кидает инвесторов, помахав им ручкой. Либо Минфин отменяет сделку и сталкивается с беспрецедентной ситуацией, ведь такого вообще не должно происходить нигде и никогда. Это очень похоже на варвара, который приходил на банкет и решает, что тут и туалет.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593667331-tse-chervona-liniya-pislya-vidstavki-smoliya-glava-dragon-capital.html Це червона лінія. Після відставки Смолія глава Dragon Capital заявив, що призупиняє нові інвестиції
Что теперь? Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе - паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. Если кто-то еще не видел сигналов, то вот они. Теперь не заметить их будет невозможно. Но ее сгладить позволят накопленные этим же НБУ резервы.
В среднесрочной перспективе - контроль над НБУ переходит к противнику Нацбанка теперешнего, ведь иначе к чему это политическое давление. С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по Приватбанку. С другой - это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворящую инфляцию и девальвацию. Эти же люди, кстати, всегда говорили, что в дефолте нет ничего плохого. Собственно, пример Турции, где Эрдоган забрал независимость у Центробанка, на лицо. Лира там улетела в тартарары и упала в 2 раза сходу. Да и в Украине было уже множество примеров, что происходило, когда включали станок. Было больно. Всегда. Суверенная макроэкономика выглядит именно так.
Так что в долгосрочной перспективе - экономическая катастрофа. Можно назвать это дефолтом.
При этом, подрыв доверия произошел абсолютный. Теперь трудно представить, как будет выглядеть сотрудничество с МВФ и другими нашими западными партнерами. Скорее всего его не будет. Как и хотели 61% украинцев. А это прямой путь к дефолту. Украина, конечно, набралась, денег, которых хватит на пару месяцев. А дальше? В условиях оттока капитала? Пока у Нацбанка есть резервы, запас прочности накоплен. Но при усугубляющейся ситуации с коронавирусом и кризисом, этот шаг является самоубийственным. Вопрос конечно когда…. Когда этот карточный домик рухнет. Но теперь все лица, принимающие решения, поймут, что он точно должен упасть. И это станет просто делом времени. В конце концов, мы будем иметь дело с само сбывающимся прогнозом.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593630686-golova-nbu-yakiv-smoliy-napisav-zayavu-pro-zvilnennya-cherez.html Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку через систематичний політичний тиск
Эмоционально это тяжело. С одной стороны, абсолютна холодная предрешенность будущего. Абсолютно очевидно, что будет теперь. Мы не можем сказать, в какие даты и что случится, но точно понятно, что это будет. А с другой стороны - это больно. Потому что видишь, как торжествуют мерзавцы. Схожие ощущения, возможно, испытывали интеллектуалы в Берлине, когда видели, как толпа сжигала книги. Ведь еще все хорошо, лето, тепло. Но уже понятно, что это будет. И очевидно, что людей, которые сделали хорошую работу, унижают. А мерзавцы торжествуют. И ты понимаешь, что карма, она догонит. Но когда то потом. А сегодня больно от безнадежности ситуации. От ее безысходности. Больно так, как будто ты опять смотришь Белый Бим Черное Ухо. И мурашки идут по коже. Больно, как будто видишь, как хулиганы бьют отличника и все отворачивают свои глаза. Больно, как будто унижают женщину. Больно, когда достоинство не в почете. А торжествует мерзость. И глупость. Которая будет очень дорого нам стоить.
И да, хотелось бы сказать, что эта история станет всем уроком. Что Украина поймет, прочувствовав на своей шкуре, что значит популизм. Но трудно в это поверить. Мы идем по пути Латинской Америки. Где каждый раз популисты возвращаются. Уничтожают экономику. И уходят. А потом их выбирают снова.
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https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3730798196946567 Сергей ФУРСА
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02.07.2020 11:26 Ответить
Да, я голосовал за Зеленского. Но теперь он не вызывает у меня ничего, кроме омерзения. Все так же, как и при Порошенко: никакого обсуждения, только подковерные интриги, договорняки и непрофессионализм.
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02.07.2020 11:27 Ответить
Кто теперь на примете у Егорова на следующие выборы?
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02.07.2020 11:28 Ответить
Судя по его уму то Медвейчук или Бойко!
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02.07.2020 11:29 Ответить
бойко або шарій) Мізки у голосоувавших "за бубочку" вряд чи відновились
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02.07.2020 11:31 Ответить
Ти кацап і ключові слова в твоєму висері « фсьо так жє как і прі Порошенко».
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02.07.2020 12:12 Ответить
він просто довбойоб, їх таких півкраїни, тупих протипорошенків.
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03.07.2020 00:37 Ответить
Ой ток не надо звиздеть, что также как при ПП
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02.07.2020 13:42 Ответить
сделай доброе дело, в следующий раз не ходи на выборы.
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03.07.2020 00:36 Ответить
да ну. А при Порошенко случайно гривна не была самой крепкойй валютой в мире в 18-19? с 16 по 19 как сильно курс менялся?
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03.07.2020 00:38 Ответить
м-дя... Зелені дебіли вирішили кинути МВФ)
Рік нили "дайте грошей" а потім тупо кинули. Беніна школа...
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02.07.2020 11:28 Ответить
"Хотите печатать деньги? Продуктивную эмиссию хотите? Сколько - 200-300 млрд? А почему так мало?", - Рашкован отреагировал на увольнение главы НБУ
02.07.2020, 10:29 • 567 • https://uainfo.org/blognews/1593674517--hotite-pechatat-dengi-produktivnuyu-emissiyu-hotite-skolko.html#mc-container 0

Товарищи депутаты, каких вам ... еще реформ не хватает?
1. Хотите печатать деньги? Продуктивную эмиссию хотите? Сколько - 200-300 млрд? А почему так мало? Ведь остановиться реально будет сложно. Кроме того, открою тайну - деньги в экономику попадают не только через кэш - у денег есть много каналов. Один из них - кредитование. А вот прямое финансирование правительства Нацбанком запрещено. Чтобы его реализовать, придется возвращать схемы прокручивания денег через частные или госбанки, как когда-то уже делали для капитализации государственной энергетической компании, да и не только.
2. Хотите более высокой инфляции, чтобы переложить инфляционный налог на плечи наиболее бедных слоев населения? Вы действительно считаете, что именно так наполняется бюджет и так "служат народу"?
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593667331-tse-chervona-liniya-pislya-vidstavki-smoliya-glava-dragon-capital.html Це червона лінія. Після відставки Смолія глава Dragon Capital заявив, що призупиняє нові інвестиції
3. Хотите более высокой девальвации, чтобы пострадали опять-таки украинские работники, которые получают доход в гривне, но выиграли (как было исторически) "экспортеры" - во многом, просто часто олигархи? Или просто соскучились за украинскими курсовыми качелями?
4. Хотите ухода "ненавистного" иностранного капитала из страны, и как результат снижения золото-валютных резервов?
5. Доступ к рефинансированию тоже хотите вернуть - так чтобы кредитовать близкие банки под ноль? А они чтобы кредитовали дружественный вам бизнес тоже по очень низким ставкам? Вы действительно думаете, что это все еще возможно?
6. Хотите вернуть национализированный банк в руки прошлых собственников? Или вернуть на рынок обанкроченные банки украинских олигархов? Вы действительно думаете, что это именно то, что нужно сегодняшней банковской системе?
7. Роста кредитования хочется? А что, если иностранные банки, наоборот, перестанут кредитовать? Будете заставлять кредитовать государственные банки, уничтожив их наблюдательные советы и назначив туда новых менеджеров? Так проходили уже это в прошлом. Как говорил один уважаемый человек: в балансах гос банков можно увидеть лица и хвосты всех предыдущих правительств. До сих пор разбираем завалы: с 2008 по 2014 годы гос банки выдали украинских олигархам 10 млрд долл кредитов - 100% не возврат, а потом за счет тех же украинских налогоплательщиков капитализировали эти банки на те же 10 млрд долл.
8. Хотите, чтобы международные партнеры ушли из Украины, и весь мир смотрел на Украину, как на изгоя во время мирового кризиса?
А теперь пару слов о НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис.
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис.
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1588679026-bitva-za-natsbank-kto-hochet-sbit-smoliya.html Битва за Нацбанк: кто хочет "сбить" Смолия
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4632885380070865 Владислав РАШКОВАН, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ
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02.07.2020 11:28 Ответить
"Хотите вернуть национализированный банк в руки прошлых собственников? Или вернуть на рынок обанкроченные банки украинских олигархов? Вы действительно думаете, что это именно то, что нужно сегодняшней банковской системе?"

Здрасьте-насьте, именно за это и голосовали.
как же хорошо жилось то, сколько денег отмывалось.
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02.07.2020 15:04 Ответить
Просрать Украину за год, дошутилась прислуга урода
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02.07.2020 11:34 Ответить
А ведь на месте Смолия, должен быть другой!
На его месте, уже больше года янелох обязан подать в отставку! И своих подручных бандитов посадить, минимум на 13 лет...
Но он нелох, потому и в гузне со своими зЕбилами =)
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02.07.2020 11:52 Ответить
Зельц, за 1,5 года управился там, где Януковощу почти 5 лет понадобилось... Скоро в Ростов...
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02.07.2020 11:55 Ответить
Цюцюрку, а не в Ростов! Только с конфискацией и лет эдак через 15, суд решит...
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02.07.2020 12:09 Ответить
єтот будет бежать в изгаиль, он же прямым текстом говорил, что не украинец, а еврей. Будет как с Черновецким, - убежит, а тут анархия, никто из приспешников не знает, вернется пахан или уже все, пора сливать и перекрашиваться.
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03.07.2020 00:41 Ответить
МВФ про відставку Смолія: Незалежність НБУ перебуває в центрі програми stand by для України - Цензор.НЕТ 1259
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02.07.2020 12:21 Ответить
Нариду будет полезен отказ МВФ от сотрудничества. По другому не доходит.
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02.07.2020 12:31 Ответить
Все одно буде винен Пєтя...
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02.07.2020 12:42 Ответить
МВФ про відставку Смолія: Незалежність НБУ перебуває в центрі програми stand by для України - Цензор.НЕТ 1279
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02.07.2020 12:48 Ответить
ПризЕденту на зарплату, не влияет!
Будет в долярах получать, делов то. А бородатый баба спасибо скажет...
Фсё идёть по плану!
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02.07.2020 13:16 Ответить
Візьмуть кредити в кацапів, як передрікав беня. І 73% скажуть - яке щастя, що є братнія расєюшка.
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02.07.2020 14:01 Ответить
Именно так.
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02.07.2020 15:02 Ответить
Нарід, який саме більше кричав, зрозуміє, коли МВФ відмовить у кредитах і він замість пенсії отримає вонючу дулю Бені. Йому дадуть гривнів і багато, але за ті папірці він вже нічого не купить. Але є запасний вихід - вони по Г+Г почують, що в цьому винен Порошенко і всім стане краще, голод пропаде, потреба пропаде і посилиться ненависть до Порошенка. У сім*ях наступить благодать,корови дадуть більше молока, а свині приріст м*яса. І непротрібно буде поступати у ВУЗи, бо по "как-как" каналу сестра Скабєєвої Масейчукча їм розповість, що потрібні руки на заводах Бені і його земельній ділянці від Чорного моря і до Карпат. І ще раз припомнять про "баригу" і "мародера" Порошенко і їм ще стане краще, що вони навіть викинуть свою одежу і голяком підуть гнути спини під "справедливого" Беню за "похльобку"., а вечером будуть спішити подивитися, як живуть "слуги" і як вони садять "мародерів".
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02.07.2020 12:43 Ответить
А де зєбуіни? Чому не топчуть за свого любімого бубочку?
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02.07.2020 13:07 Ответить
Місцевих зебуїнів давно шлях трафив. Зебілами прикидаються москалі і саме в гілках де мова про Порошенко. Порошенко для них ворог. Зебіл використаний ... який ось ось треба викидувати. Путін назначив головним по зніманню ( про людське око) Шарія.
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02.07.2020 13:20 Ответить
Независимость от чего? От мозгов? Те важна не продуманная политика, а просто независимость? Значит бездумное укрепление гривни и убийство экономики - это все норм?
Это отлично вписывается в планы МВФ?
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02.07.2020 13:23 Ответить
Привет, гавножуйчик! Как оно ничего? Опять забыл упомянуть "соросят", баллы снимут!
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02.07.2020 15:42 Ответить
Кацапсина раззуй зеньки: "независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы" Источник: https://censor.net.ua/n3205564 "
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02.07.2020 13:27 Ответить
Екс-міністерка фінансів Оксана Маркарова підтримала рішення Мінфіну скасувати раніше оголошені пропозиції щодо випуску євробондів.

Розумію, наскільки це вимушене рішення в умовах 8-відсоткового дефіциту та збільшених планів запозичень, затверджених парламентом, є складним для Мінфіну.
Однак це правильне рішення для продовження побудови прозорих стосунків з інвесторами, яке закладено в ухваленій нами Борговій стратегії на 3 роки, і саме такий чесний підхід дозволить Україні знижувати вартість боргу і наближатися до країн центральної та східної європи, а не peer group де ми зараз.
Я впевнена, що ринок оцінить такий крок Мінфіну, і оцінку цю ми можемо побачити при наступному вікні для розміщення.
Головне, щоб це вікно відкрилось", - зауважила О. Маркарова.
http://finbalance.com.ua/news/markarova-vvazha-pravilnim-rishennya-minfinu-skasuvati-vipusk-vrobondiv
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02.07.2020 16:43 Ответить
Зеленский - это беда Украины.
Скоро слабые умом его сторонники почувствуют это на своем кошельке.
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02.07.2020 17:13 Ответить
да пох, все равно не свяжут два плюс два. Виноватыми будут порошенко, коронавирус и следующий вася пупкин, которого бубочка назначит козлом отпущения
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03.07.2020 00:44 Ответить
та те, що бакси тепер ніхто не позичить Україні - це ФАКТ!!! жидам ніхто ніколи не зичить, бо як сам жид КАЛЛомойша казав - "борги віддають тільки лохи", а світі ЛОХІВ НЕМА!
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02.07.2020 19:23 Ответить
*а у світі
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02.07.2020 19:24 Ответить
Судя по абсолютному большинству комментариев отписавшиеся обычные тролли из россии и лднр. Что, дали команду нагнетать истерию? Спасибо, посмеялся. Настолько идиотские прогнозы. Смешно.
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02.07.2020 19:29 Ответить
Та не трандіть, кожен Президент ставив свого голову НБ.....Чи пам'ять відшибло....
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02.07.2020 20:34 Ответить
 
 