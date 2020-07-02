МВФ об отставке Смолия: Независимость НБУ находится в центре программы stand by для Украины
Международный валютный фонд (МВФ) отмечает существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством главы Нацбанка Якова Смолия, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике.
"Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы", – подчеркивается в заявлении спикера Фонда, распространенного в четверг после решения Смолия накануне подать в отставку из-за политического давления на центробанк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд, или 179% квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.
К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
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чтоб у вас дети родились с проблемами, а денег на лечение не было
чтоб вы прочувствовали на своих шкурах все последствия своей "работы", нищеброды проплаченые
Как только туда влез преЗЕдент-так всё начало сыпаться.
учи млять экономику, а не дрочи на юлю и прочих вождей.
Да ты психический...
Иными словами: теперь ищите деньги, где хотите, но долги отдавать придется.
Хам - пацан, на фоне янелоха...
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1278788152342216707 10 мин
Міністр фінансів на шоу "Право на владу" (1+1):
"Сьогодні паніка закінчилася, завтра буде ДОЛАР стабільним знов!".
Про гривню, на жаль, нічого не сказав
Спасибо, Смолий.
В РФ пенсионеров прикончат макароновирусом, население на хрен без соли посадят, но денег найдут.
Скоро Слуги Народные и воду в Крым пустят, и ЛДНР на их условиях возьмут в Украину обратно.
У МВФ брать нельзя - феодализму конец.
А у русских можно.
Пусть страны не будет, зато феодализм сохранят.
02.07.2020, 11:00 • 171 • https://uainfo.org/blognews/1593676032-sergey-fursa-11-druzey-beni-12-priyateley-ermaka-13-koreshey.html#mc-container 0
Додавили банки… Додавим и экономику. Сделаем это вместе. Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку. В итоге, последний институт в государстве, который работал, пал под ударом популизма и некомпетентности Последний взрослый ушел из дома, где куча инфантильных подростков, алкоголя и спичек.
При этом отставка главы НБУ была вызвана политическим давлением, о чем в своем беспрецедентном заявлении говорит он сам. Политическим давлением на независимый Национальный Банк, независимость которого была основным условием сотрудничества с МВФ. Независимость которого скрепил своей подписью президент Украины, подписавший меморандум. О важности независимости которого говорилось в каждом абзаце пресс-релиза МВФ, после того, как Фонд спас Украину от дефолта. И после этого сам президент начинает давить на Национальный банк. Эврика.
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Добавляет остроты ощущений тот факт, что об отставке главы НБУ стало известно на следующий день, после того, как Украина получила транш от Мирового банка. Следите за руками, дамы и господа. Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает 2,1 млрд долларов от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает 350 млн долларов от Мирового Банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет. Это поведение провинциальных кидал, которые привыкли разводить лохов на привокзальных площадях. А теперь они решили сыграть по крупному и приехали в Лас-Вегас. 11 друзей Бени. 12 приятелей Ермака. 13 корешей Шефира?
Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что в день отставки Украина провела размещения еврооблигаций. День в день. Была сложная сделка, объем выпуска составил 1,75 млрд долларов, из них новых денег в украинский долг инвесторы принесли более 1 млрд долларов. И как только сделка была закрыта, было объявлено об отставке Смолия. В результате, крупнейшие мировые Фонды почувствовали себя идиотами. Ведь для инвесторов тоже нет ничего важнее независимого Национального Банка. В результате, этой ночью, крупнейшие мировые инвесторы, управляющие триллионами долларов, пытались отыграть назад это сделку. И требуют признать ее недействительной. Получится или нет у них, еще не известно. Но в любом случае это колоссальный скандал. Где либо Украина кидает инвесторов, помахав им ручкой. Либо Минфин отменяет сделку и сталкивается с беспрецедентной ситуацией, ведь такого вообще не должно происходить нигде и никогда. Это очень похоже на варвара, который приходил на банкет и решает, что тут и туалет.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593667331-tse-chervona-liniya-pislya-vidstavki-smoliya-glava-dragon-capital.html Це червона лінія. Після відставки Смолія глава Dragon Capital заявив, що призупиняє нові інвестиції
Что теперь? Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе - паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. Если кто-то еще не видел сигналов, то вот они. Теперь не заметить их будет невозможно. Но ее сгладить позволят накопленные этим же НБУ резервы.
В среднесрочной перспективе - контроль над НБУ переходит к противнику Нацбанка теперешнего, ведь иначе к чему это политическое давление. С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по Приватбанку. С другой - это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворящую инфляцию и девальвацию. Эти же люди, кстати, всегда говорили, что в дефолте нет ничего плохого. Собственно, пример Турции, где Эрдоган забрал независимость у Центробанка, на лицо. Лира там улетела в тартарары и упала в 2 раза сходу. Да и в Украине было уже множество примеров, что происходило, когда включали станок. Было больно. Всегда. Суверенная макроэкономика выглядит именно так.
Так что в долгосрочной перспективе - экономическая катастрофа. Можно назвать это дефолтом.
При этом, подрыв доверия произошел абсолютный. Теперь трудно представить, как будет выглядеть сотрудничество с МВФ и другими нашими западными партнерами. Скорее всего его не будет. Как и хотели 61% украинцев. А это прямой путь к дефолту. Украина, конечно, набралась, денег, которых хватит на пару месяцев. А дальше? В условиях оттока капитала? Пока у Нацбанка есть резервы, запас прочности накоплен. Но при усугубляющейся ситуации с коронавирусом и кризисом, этот шаг является самоубийственным. Вопрос конечно когда…. Когда этот карточный домик рухнет. Но теперь все лица, принимающие решения, поймут, что он точно должен упасть. И это станет просто делом времени. В конце концов, мы будем иметь дело с само сбывающимся прогнозом.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593630686-golova-nbu-yakiv-smoliy-napisav-zayavu-pro-zvilnennya-cherez.html Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку через систематичний політичний тиск
Эмоционально это тяжело. С одной стороны, абсолютна холодная предрешенность будущего. Абсолютно очевидно, что будет теперь. Мы не можем сказать, в какие даты и что случится, но точно понятно, что это будет. А с другой стороны - это больно. Потому что видишь, как торжествуют мерзавцы. Схожие ощущения, возможно, испытывали интеллектуалы в Берлине, когда видели, как толпа сжигала книги. Ведь еще все хорошо, лето, тепло. Но уже понятно, что это будет. И очевидно, что людей, которые сделали хорошую работу, унижают. А мерзавцы торжествуют. И ты понимаешь, что карма, она догонит. Но когда то потом. А сегодня больно от безнадежности ситуации. От ее безысходности. Больно так, как будто ты опять смотришь Белый Бим Черное Ухо. И мурашки идут по коже. Больно, как будто видишь, как хулиганы бьют отличника и все отворачивают свои глаза. Больно, как будто унижают женщину. Больно, когда достоинство не в почете. А торжествует мерзость. И глупость. Которая будет очень дорого нам стоить.
И да, хотелось бы сказать, что эта история станет всем уроком. Что Украина поймет, прочувствовав на своей шкуре, что значит популизм. Но трудно в это поверить. Мы идем по пути Латинской Америки. Где каждый раз популисты возвращаются. Уничтожают экономику. И уходят. А потом их выбирают снова.
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https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3730798196946567 Сергей ФУРСА
Рік нили "дайте грошей" а потім тупо кинули. Беніна школа...
02.07.2020, 10:29 • 567 • https://uainfo.org/blognews/1593674517--hotite-pechatat-dengi-produktivnuyu-emissiyu-hotite-skolko.html#mc-container 0
Товарищи депутаты, каких вам ... еще реформ не хватает?
1. Хотите печатать деньги? Продуктивную эмиссию хотите? Сколько - 200-300 млрд? А почему так мало? Ведь остановиться реально будет сложно. Кроме того, открою тайну - деньги в экономику попадают не только через кэш - у денег есть много каналов. Один из них - кредитование. А вот прямое финансирование правительства Нацбанком запрещено. Чтобы его реализовать, придется возвращать схемы прокручивания денег через частные или госбанки, как когда-то уже делали для капитализации государственной энергетической компании, да и не только.
2. Хотите более высокой инфляции, чтобы переложить инфляционный налог на плечи наиболее бедных слоев населения? Вы действительно считаете, что именно так наполняется бюджет и так "служат народу"?
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593667331-tse-chervona-liniya-pislya-vidstavki-smoliya-glava-dragon-capital.html Це червона лінія. Після відставки Смолія глава Dragon Capital заявив, що призупиняє нові інвестиції
3. Хотите более высокой девальвации, чтобы пострадали опять-таки украинские работники, которые получают доход в гривне, но выиграли (как было исторически) "экспортеры" - во многом, просто часто олигархи? Или просто соскучились за украинскими курсовыми качелями?
4. Хотите ухода "ненавистного" иностранного капитала из страны, и как результат снижения золото-валютных резервов?
5. Доступ к рефинансированию тоже хотите вернуть - так чтобы кредитовать близкие банки под ноль? А они чтобы кредитовали дружественный вам бизнес тоже по очень низким ставкам? Вы действительно думаете, что это все еще возможно?
6. Хотите вернуть национализированный банк в руки прошлых собственников? Или вернуть на рынок обанкроченные банки украинских олигархов? Вы действительно думаете, что это именно то, что нужно сегодняшней банковской системе?
7. Роста кредитования хочется? А что, если иностранные банки, наоборот, перестанут кредитовать? Будете заставлять кредитовать государственные банки, уничтожив их наблюдательные советы и назначив туда новых менеджеров? Так проходили уже это в прошлом. Как говорил один уважаемый человек: в балансах гос банков можно увидеть лица и хвосты всех предыдущих правительств. До сих пор разбираем завалы: с 2008 по 2014 годы гос банки выдали украинских олигархам 10 млрд долл кредитов - 100% не возврат, а потом за счет тех же украинских налогоплательщиков капитализировали эти банки на те же 10 млрд долл.
8. Хотите, чтобы международные партнеры ушли из Украины, и весь мир смотрел на Украину, как на изгоя во время мирового кризиса?
А теперь пару слов о НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис.
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис.
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1588679026-bitva-za-natsbank-kto-hochet-sbit-smoliya.html Битва за Нацбанк: кто хочет "сбить" Смолия
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4632885380070865 Владислав РАШКОВАН, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ
Здрасьте-насьте, именно за это и голосовали.
как же хорошо жилось то, сколько денег отмывалось.
На его месте, уже больше года янелох обязан подать в отставку! И своих подручных бандитов посадить, минимум на 13 лет...
Но он нелох, потому и в гузне со своими зЕбилами =)
Будет в долярах получать, делов то. А бородатый баба спасибо скажет...
Фсё идёть по плану!
Это отлично вписывается в планы МВФ?
Розумію, наскільки це вимушене рішення в умовах 8-відсоткового дефіциту та збільшених планів запозичень, затверджених парламентом, є складним для Мінфіну.
Однак це правильне рішення для продовження побудови прозорих стосунків з інвесторами, яке закладено в ухваленій нами Борговій стратегії на 3 роки, і саме такий чесний підхід дозволить Україні знижувати вартість боргу і наближатися до країн центральної та східної європи, а не peer group де ми зараз.
Я впевнена, що ринок оцінить такий крок Мінфіну, і оцінку цю ми можемо побачити при наступному вікні для розміщення.
Головне, щоб це вікно відкрилось", - зауважила О. Маркарова.
http://finbalance.com.ua/news/markarova-vvazha-pravilnim-rishennya-minfinu-skasuvati-vipusk-vrobondiv
Скоро слабые умом его сторонники почувствуют это на своем кошельке.