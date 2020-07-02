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Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Соответствующее постановление №3772 сегодня зарегистрировано в Раде, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля внес в Верховную Раду проект Постановления об увольнении Смолия Я.В. с должности Председателя Национального банка Украины (№3772).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ об отставке Смолия: Независимость НБУ находится в центре программы stand by для Украины

Текст постановления на сайте Рады пока отсутствует. На сайте отмечается, что проект постановления передан на рассмотрение руководству парламента.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Автор: 

ВР (29252) Зеленский Владимир (20452) НБУ (4836) увольнение (2679) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+68
Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ - Цензор.НЕТ 8549
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02.07.2020 11:17
+50
Понеслось.
Бєнє нєвтєрпьож.
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02.07.2020 11:13
+45
Зеленая ЖОПА
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02.07.2020 11:12
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Варианта раавития событий теперь два, один из которых - это гиперинфляция, так как Смолия изгнали, чтобы запустить печатный станок.
Но поскольку даже эти зеленые дебилы понимают, что гиперинфляция прикончит из правление, то за деньгами им таки придется пойти. Единственное место, где им дадут деньги - это РФ.
Задаром Кремль денег не даст, а поставит условия:
- возвращение ЛДНР в Украину на их, террористах условиях (то есть всеобщая амнистия убийц и садистов, запытавших до смерти столько украинцев, вхождение илитки ЛДНР во власть и так далее)
- подача воды в Крым
- суд и убийство (казнь) Порошенко
Итого, готовится полная сдача Украины.

Озвучивалсь сумма в 5 миллиардов баксов, которая поступит из-за поребрика. Сдавать Украину нужно быстро, до октября все должно быть закончено. Печатный станок запустят в самое ближайшее время, ибо бюджет пуст, никакие блеяния Ляшко-Степанова о макароновирусе больше не способны отвлечь внимания населения.
Затягивать со сдачей Украины зеленой плесени нельзя и по причине приближения местных выборов, которых они боятся, как огня, ибо Бойко, несмотря на его популярность среди идиотов, не везде возьмет большинство, особенно благодаря альянсу Порошенко-Турчинова. Мы понимаем, что когда за дело берется Пастор, то все преврашается в золото, даже 73% лохторат.

А пока готовьтесь, ЗЕбуины, к тому, что цены на все начнут расти, как на дрожжах.
Пенсии то вы получите, да вот сколько вы сможете на них прикупить столь любимой 73%-м лохторатом колбасы "как в СССР"?
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03.07.2020 05:54 Ответить
В Венесуэле был дешевый бензин, даже когда деньги на тележках возили.
Я подумала, а что сохранит "бубочка" дешевого для ЗЕбобиков, ну, чтобы поддежать венесуэльский почин.
Есть, есть, что сохранить!
Песню про сожженую хату Гонтаревой!
ЗЕбобики попоют - и на душе у них сразу станет хорошо, и есть не нужно, и ЖКХ платить не нужно.
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03.07.2020 06:11 Ответить
Последовательность и частота придурочных высказываний Зе, его "слуг народа" и иже с ними демонстрирует переход от стратегии реваншизма, которая уже перешала в тактику к ежедневному исполнению, к стратегии дискредитации разумного начала Украины и слива ее новому царю Путину. Каждый, зарекомендовавший себя придурью, расчитывает на место в свите халуев у новой власти царя. Зря надеятся. Итак стратегия: дискредитация Украины и слив ее Путину. Тактика: реваншизм.
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03.07.2020 06:36 Ответить
Многие голосовали за "бубочку' вполне осознанно и их страшная ненависть к Порошенко была вызвана именно тем, что благодаря контролю над финасовой системой больше не удавалось проворачивать денежные операции, приносившие колоссальные барыши.
Изгнание Смолия и одновременная ликвидация "бубочкой" Нацкомфинуслуг
("Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг, - указ" https://censor.net/news/3205649/zelenskiyi_prekratil_deyatelnost_natskomfinuslug_ukaz/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74110450)
означают, что начнется колоссальное кредитование своих людишек (кредиты выплачены не будут) под 0% процент, а всех стальных - под 50%.
Это именно то, что так страстно желали такие комментаторы одного политфорума, как, например, ник "у моря" (Одесса, да).

Дебилы так и не поняли до сих пор, что то, что проходило при президентах Ракетчике и ПроФФесоре, больше не пройдет по определению из-за колоссального внешнего долга Украины и экономики, вдрызг убитой сначала "бубочкой", а затем макаронивирусной истерией.

Я искренно советую всем порохоботам запасти сейчас то, без чего им будет трудно обойтись (особенно импортные товары), чтобы потом не платить втридорога, а просто доставать из шкафа...
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03.07.2020 07:03 Ответить
Я задам лишь один вопрос ************.

Вы долларами уже закупились? =)
Ну или биткоинами на крайняк, тоже вариант.
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03.07.2020 07:51 Ответить
гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что приостанавливает новые инвестиции.
«Мы отложим новые инвестиции, так как власти делают последние пять месяцев совершенно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы, полная некомпетентность или мотивированный Россией саботаж», - заявил Фиала.
По его мнению, цены на активы Украины упадут, и гривна тоже.«Самое плохое, что это было сделано под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов: G7, IMF, WB. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам 5 миллиардов долларов за последний месяц, включая сегодняшние еврооблигации», - подчеркнул Фиала.\
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03.07.2020 12:10 Ответить
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