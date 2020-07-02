Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Соответствующее постановление №3772 сегодня зарегистрировано в Раде, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля внес в Верховную Раду проект Постановления об увольнении Смолия Я.В. с должности Председателя Национального банка Украины (№3772).

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Текст постановления на сайте Рады пока отсутствует. На сайте отмечается, что проект постановления передан на рассмотрение руководству парламента.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.