ЦИК РФ обработала почти 100% протоколов: 78% россиян разрешили Путину переизбраться еще 2 раза
ЦИК РФ обработала 99,8% протоколов. 77,92% граждан проголосовали за предложенные Владимиром Путиным поправки, которые позволят обнулить президентские сроки лидера РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии РФ, передает Цензор.НЕТ.
21,27% людей проголосовали против поправок.
В целом явка составила почти 65%.
Для окончательного подсчета результатов голосования ЦИК России имеет еще пять дней, то есть до 6 июля включительно. До 9 июля включительно ведомство должно обнародовать окончательные результаты голосования.
1 июля в России прошло основное голосование относительно поправок к конституции. Одна из поправок касается обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года.
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Пу 1 теперь царь..
ВЗагалі то був геніальний хід..
опустити не лише рашен опозиціонерів з їх ідіотським прагненням проти,але навіть тих ,хто хотів взагалі проігнорувати і зменшити явку(що було б правильно хоча б у трішки цивілізованіших крахнах)
голосування "на свіжому повітрі" знівелювало і це..
РАША - КРАЇНА БЕЗСЛОВЕСНОГО БИДЛА.
БУЛА І Є.
70-80% населения - зомбированные идиоты, голосующие за вову))
- Какого?
- Да какая разница!))
Там ******* путіна, тут петю. Але це не принципово.
Стругацькі, Орвелл, Кафка...
Хотя борются, перегружают автозаки и следовательно режим теряет деньги на ремонт подвесок, а значит что через 10000000000000 лет, плюс-минус 100000000, оппозиция победит)
"Нуленышами"
Даздранагон - от «Да здравствует народ Гондураса!».
Даздраперма - от «Да здравствует Первое мая!».
Даздрасмыгда - от «Да здравствует смычка города и деревни!».
Даздрасен - от «Да здравствует Седьмое ноября!».
Далис - от «Да здравствуют Ленин и Сталин!».
Дамир (а) - от лозунгов «Даёшь мировую революцию!», «Да здравствует мировая революция» или «Да здравствует мир».
Делеор - от «Дело Ленина - Октябрьская революция».
Ким- от названия организации Коммунистический интернационал молодёжи.
Кравасил - (Красная армия всех сильней)
Кукуцаполь - от сокращения лозунга времён правления Н. С. Хрущёва «Кукуруза - царица полей».
Пячегод - сокращение от лозунга «Пятилетку - в четыре года!».
Ревдар - от сокращения словосочетания «революционный дар».
Коммунэра - от сокращения словосочетания коммунистическая эра.
Лаиля - от сокращения словосочетания «лампочка Ильича».
Праздносвета - от сокращения словосочетания «праздник советской власти».
Реввола - от сокращения словосочетания «революционная волна».
Нисерха - от сокращения имени, отчества и фамилии Никита Сергеевич Хрущёв.
Лелюд - от сокращения лозунга «Ленин любит детей».
верим-верим конечно, я думаю что не 78%, а всего лишь 70, так что гебня нам нагло лжет и врет
есть ассимилированная русинами-украинцами мордва (т.н. "русские", т.е. чьеи ? принадлежащие Руси) и коренные народы Северной Евразии
Конда путин скончается, все услышат, что люди думают на самом деле.
Макшанин, живущий в разваленном гнилом сарае никогда не выезжающий из своего гамна поддерживает воровство Крыма...Крымняш - говорит ободранный обосранный в лапти беззубый вонючий рассейский старикан.
Куйло у подкуйловцев спрашивал согласия на ещё два срока ))))))
Це значить що ***** тепер "Повний Ноль"?
Це значить що ***** тепер "Повний Ноль"?