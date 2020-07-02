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ЦИК РФ обработала почти 100% протоколов: 78% россиян разрешили Путину переизбраться еще 2 раза

ЦИК РФ обработала почти 100% протоколов: 78% россиян разрешили Путину переизбраться еще 2 раза

ЦИК РФ обработала 99,8% протоколов. 77,92% граждан проголосовали за предложенные Владимиром Путиным поправки, которые позволят обнулить президентские сроки лидера РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии РФ, передает Цензор.НЕТ.

21,27% людей проголосовали против поправок.

В целом явка составила почти 65%.

Для окончательного подсчета результатов голосования ЦИК России имеет еще пять дней, то есть до 6 июля включительно. До 9 июля включительно ведомство должно обнародовать окончательные результаты голосования.

Смотрите также: "Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - в Перми неизвестные обратились к россиянам с посланием. ФОТО

1 июля в России прошло основное голосование относительно поправок к конституции. Одна из поправок касается обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года.

Конституция (2236) поправки (103) путин владимир (31306)


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Топ комментарии
+32
Рабы.
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02.07.2020 11:20
+18
в общем, подтверждение закона Парето: полное доказательство того, что в стране
70-80% населения - зомбированные идиоты, голосующие за вову))
- Какого?
- Да какая разница!))
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02.07.2020 11:26
+15
ЦИК РФ обработала почти 100% протоколов: 78% россиян разрешили Путину переизбраться еще 2 раза - Цензор.НЕТ 1575
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02.07.2020 11:22
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Рабы.
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02.07.2020 11:20 Ответить
на вайбер кинул товарищ из засРашки. все забили болт, никто не ходил, но явка по их городу 80%.
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02.07.2020 11:23 Ответить
да ето уже никому не интересно..
Пу 1 теперь царь..

ВЗагалі то був геніальний хід..
опустити не лише рашен опозиціонерів з їх ідіотським прагненням проти,але навіть тих ,хто хотів взагалі проігнорувати і зменшити явку(що було б правильно хоча б у трішки цивілізованіших крахнах)

голосування "на свіжому повітрі" знівелювало і це..

РАША - КРАЇНА БЕЗСЛОВЕСНОГО БИДЛА.
БУЛА І Є.
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02.07.2020 11:41 Ответить
я думаю,що у них скоро буде знову Царь,замість президент
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02.07.2020 11:44 Ответить
Та ні, не буде. Чинний монарх не бачить жодного сенсу у формальній зміні назви посади яку він обіймає.
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02.07.2020 12:49 Ответить
ну а ти тупориле бидло чим краще...
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02.07.2020 12:32 Ответить
ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі - Цензор.НЕТ 429
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02.07.2020 11:42 Ответить
ЗАХОДИЛИ, заходили и не по одному разу! там бесплатно маски выдавали и антисептик!!! на СПИРТУ!!!
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02.07.2020 12:18 Ответить
в общем, подтверждение закона Парето: полное доказательство того, что в стране
70-80% населения - зомбированные идиоты, голосующие за вову))
- Какого?
- Да какая разница!))
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02.07.2020 11:26 Ответить
В наросії дивним чином суспільство ділиться на дві категорії 75% - зебіли, 25% - порохоботи.
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02.07.2020 11:29 Ответить
и вот что тут скажешь против "аднаво, мать иво, нарида"??
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02.07.2020 11:43 Ответить
Мы за вечного царя голосуем все не зря!... Намедни царь неделю оплатил, чтоб россиянин только ел и пил!...
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02.07.2020 11:30 Ответить
у них рабы, у нас зебилы, что не принципиально =)
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02.07.2020 11:41 Ответить
А у Петі є ти. Хоч і дурник, але корисний.
Там ******* путіна, тут петю. Але це не принципово.
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02.07.2020 11:57 Ответить
Без слова,,петя,, не платят? И даже когда не лезет совсем нано впихнуть? Петя таки ваш" кормилец"
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02.07.2020 12:23 Ответить
Петя - это Петя, А Вова,- это Голобородько. Вот где собака порылась!
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02.07.2020 13:01 Ответить
Теперь фуйлу ноль годиков?
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02.07.2020 11:21 Ответить
ага, вигляда як дитинка !
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02.07.2020 11:35 Ответить
может по новой мальчиков в животики целовать:
ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі - Цензор.НЕТ 8939
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02.07.2020 11:42 Ответить
Ты Стругацких читал? "Обитаемый остров"? Там "киборгизированое" общество описано. Мозг "значительного" помещали в своеобразный автомобиль, в котором он существовал и передвигался... Единственное место, где жили "естественные" люди - один остров... Все материки были "киборгами" заселены... Подобие такого будет и в России...Только будут "двойников" менять Путину...
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02.07.2020 11:39 Ответить
Я вже давно кажу, що путін - це не людина, це колективний разум ******** Наросії.
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02.07.2020 11:45 Ответить
Какой разум! Жооопа!
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02.07.2020 12:30 Ответить
Масаракш, таке враження шо я якихось інших Стругацьких читав.
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02.07.2020 11:47 Ответить
я теж не впізнав Стругацького у "викладенні" порохобота ))))
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02.07.2020 11:50 Ответить
"Дудра", штаны не забудь натянуть... Что, вчера "порохоботы" "крепко мордой по столу повозили..", так ты нашёл повод мне "на хвост "кактус" наложить..."? Не сильно тужься - пердак лопнет...
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02.07.2020 12:16 Ответить
Ну, не знаю - мог и ошибиться с автором... Это мог быть Казанцев... Но сюжет точен... Такие вещи у меня в память врезаются навечно... Попробую порыскать по Гуглу, чтобы уточнить...
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02.07.2020 11:54 Ответить
Масаракш - "світ навиворіт".
Стругацькі, Орвелл, Кафка...
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02.07.2020 12:28 Ответить
Неожыданно.
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02.07.2020 11:22 Ответить
ЦИК РФ обработала почти 100% протоколов: 78% россиян разрешили Путину переизбраться еще 2 раза - Цензор.НЕТ 1575
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02.07.2020 11:22 Ответить
я тут тоже такое писал, но помню лишь "Засрос"(за свободную Россию) - вот это наверное оппозиции т.н. следует называть своих сыновей.
Хотя борются, перегружают автозаки и следовательно режим теряет деньги на ремонт подвесок, а значит что через 10000000000000 лет, плюс-минус 100000000, оппозиция победит)
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02.07.2020 11:28 Ответить
А нам какая разница?
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02.07.2020 11:31 Ответить
а всех Владимиров в раше отныне по ихней Конституции следует называть

"Нуленышами"
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02.07.2020 11:37 Ответить
пистенышами...
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02.07.2020 11:40 Ответить
Дазвсемир - от «Да здравствует всемирная революция!».
Даздранагон - от «Да здравствует народ Гондураса!».
Даздраперма - от «Да здравствует Первое мая!».
Даздрасмыгда - от «Да здравствует смычка города и деревни!».
Даздрасен - от «Да здравствует Седьмое ноября!».
Далис - от «Да здравствуют Ленин и Сталин!».
Дамир (а) - от лозунгов «Даёшь мировую революцию!», «Да здравствует мировая революция» или «Да здравствует мир».
Делеор - от «Дело Ленина - Октябрьская революция».
Ким- от названия организации Коммунистический интернационал молодёжи.
Кравасил - (Красная армия всех сильней)
Кукуцаполь - от сокращения лозунга времён правления Н. С. Хрущёва «Кукуруза - царица полей».
Пячегод - сокращение от лозунга «Пятилетку - в четыре года!».
Ревдар - от сокращения словосочетания «революционный дар».

Коммунэра - от сокращения словосочетания коммунистическая эра.
Лаиля - от сокращения словосочетания «лампочка Ильича».
Праздносвета - от сокращения словосочетания «праздник советской власти».
Реввола - от сокращения словосочетания «революционная волна».

Нисерха - от сокращения имени, отчества и фамилии Никита Сергеевич Хрущёв.

Лелюд - от сокращения лозунга «Ленин любит детей».
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02.07.2020 11:33 Ответить
А Тракторина ?
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02.07.2020 11:41 Ответить
Будет Путина, не путать с путиной и путаной.
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02.07.2020 12:33 Ответить
будто в аптеку зашел
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02.07.2020 11:43 Ответить
Залюпа - (За любимого Путина)
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02.07.2020 13:07 Ответить
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02.07.2020 11:22 Ответить
РНДР начинает свой путь с несменяемым вождем!
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02.07.2020 11:22 Ответить
) понеслось ***** по руцким кочкам.
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02.07.2020 11:24 Ответить
Ну ще хоч 2 разочка. Пля буду більше не балотуватимусь 😂
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02.07.2020 11:24 Ответить
В Наросії зебілів на 5% більше.
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02.07.2020 11:27 Ответить
Да кто-бы сомневался! Главное правильно подсчитать!
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02.07.2020 11:27 Ответить
Вот Вам САВЕЦКИЙ НАРИД- тоже 78 процентов зебилов 😀😀😀
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02.07.2020 11:27 Ответить
Але в Україні їх на 5% менше.
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02.07.2020 11:30 Ответить
Это плюс...
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02.07.2020 13:10 Ответить
а разве на изгойной мордовии могло быть по другому?
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02.07.2020 11:28 Ответить
Мордвини імперська нація...
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02.07.2020 11:38 Ответить
да. с коми, удмуртами , тунгусами и хакасами.
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02.07.2020 11:40 Ответить
божежьмой какая неажиданасть...чорти б'ють копитами від щастя
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02.07.2020 11:28 Ответить
ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі - Цензор.НЕТ 4
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02.07.2020 11:46 Ответить
Есть на американском континенте зверёк интересный - "скунс" называется... Так он ОЧЕНЬ ВЛИЯТЕЛЕН... Его даже пума с ягуаром, не трогают, стороной обходят...
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02.07.2020 11:48 Ответить
природньо: ******* підтримали *****
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02.07.2020 11:31 Ответить
Зря Путин отправил шамана того в психлечебницу(концлагерь гулаг по сути), вон как его поддерживают рабы, мог бы просто выйти и бросить шамана оземь и посоветовать учить больше мантр)
верим-верим конечно, я думаю что не 78%, а всего лишь 70, так что гебня нам нагло лжет и врет
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02.07.2020 11:31 Ответить
Чучхе в помощь !
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02.07.2020 11:32 Ответить
У нас легче, - в стране только 73% идиотов)
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02.07.2020 11:34 Ответить
***** переплюнуло Бубачку і у нього зіпсувався настрій.
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02.07.2020 11:34 Ответить
Я всегда считал и считаю, что россияне - *****тая нация. Все без исключения. Все, кто там проживает, независимо от национальной принадлежности. Это своего рода резервация, в которой ****у*ость передаётся по наследству, воздушно-капельным и половым путём. И нормальных людей, НЕ *****тых там нет и быть не может. 😀😀😀
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02.07.2020 11:35 Ответить
нет такой нации "россияне"

есть ассимилированная русинами-украинцами мордва (т.н. "русские", т.е. чьеи ? принадлежащие Руси) и коренные народы Северной Евразии
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02.07.2020 11:41 Ответить
А чому тоді "ассимилированная русинами-украинцами мордва" не говорить українською мовою?
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02.07.2020 11:49 Ответить
ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі - Цензор.НЕТ 7215
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02.07.2020 11:44 Ответить
а что на Канатчиковой Даче даже интернет есть не только теливизир? и куда только смотрит глав.врач Моргулис..?
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02.07.2020 14:50 Ответить
Фу,рабы,которых кормят дерьмом,а они сами радостно кричат,что вкус как у клубники.
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02.07.2020 11:43 Ответить
20 процентов смелых всё-таки нашлось.
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02.07.2020 11:43 Ответить
взагалі-то кількість "сміливих" була затверджена раніше підписом Ху№ЛА.
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02.07.2020 11:49 Ответить
То не смелые. то бухие от бояры макаки. Типа, бузят по пьяне
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02.07.2020 12:42 Ответить
Они ему "разрешили", надеясь, что он столько не проживёт.
Конда путин скончается, все услышат, что люди думают на самом деле.
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02.07.2020 11:43 Ответить
Да.
Макшанин, живущий в разваленном гнилом сарае никогда не выезжающий из своего гамна поддерживает воровство Крыма...Крымняш - говорит ободранный обосранный в лапти беззубый вонючий рассейский старикан.
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02.07.2020 12:45 Ответить
СЦАРЬ ************ - ***** ОБНУЛЁННЫЙ
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02.07.2020 11:45 Ответить
ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі - Цензор.НЕТ 3174
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02.07.2020 11:48 Ответить
Очень неожиданный результат)
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02.07.2020 11:45 Ответить
Мдааа...
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02.07.2020 13:12 Ответить
как цапы! объявите передаста пуйла царем и на "референдумы" тратиться не нужно... бейте ему поклоны лбом(желательно об гранит) и слюнявте носки его лаптей...
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02.07.2020 11:47 Ответить
Отак і Беня хоче рехверендуми замутити. Хто там що буде рахувати. Напишуть результати, які потрібні
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02.07.2020 11:48 Ответить
Кто то верит что что то могло пойти не по сценарию кремля? Люди там ничего не решают, решает все Олигархат-бандюки в законе,точно так же как и у нас в Украине..
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02.07.2020 11:58 Ответить
Ну ось так... Терпіли на руках занесли сЦаря вся сРусі на трон Козлостану . Хтось вірив що могло бути якось йначе ??
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02.07.2020 12:08 Ответить
ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі - Цензор.НЕТ 6433
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02.07.2020 12:09 Ответить
как сказала одна маленькая российская девочка о ху...ле: "как ему не стыдно. ленин в его возрасте уже давно в мавзолее лежал"
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02.07.2020 12:10 Ответить
ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі - Цензор.НЕТ 2730
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02.07.2020 12:11 Ответить
ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі - Цензор.НЕТ 4921
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02.07.2020 12:12 Ответить
"зе " будут технологию куйла ,точь в точь вгонять на местных выборах в Украине ,где им фанеру народ Украины по любому подгонит...
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02.07.2020 12:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o594se7GOKw ВДУЛ ДАЛВРОТ ВПОПЕЦ
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02.07.2020 12:30 Ответить
Какой неожиданный поворот в Макшании! Макаки решили...А-ха-ха!!
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02.07.2020 12:39 Ответить
Кацапам поможет только 9 грамм свинца, ну и, хороший снайпер.
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02.07.2020 12:55 Ответить
Лечение мигрени по методу Дункана Мак-Клауда
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02.07.2020 13:10 Ответить
Кто бы мог подумать!
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02.07.2020 13:03 Ответить
питух всея курятника незаменим....
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02.07.2020 13:25 Ответить
Ось тепер і у кацапіЇ з'явився Кім Чен Пу.
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02.07.2020 13:50 Ответить
Унтерменші,що з них взяти...
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02.07.2020 14:30 Ответить
жалко тех из них кто еще люди.
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02.07.2020 14:44 Ответить
Смешно )))))
Куйло у подкуйловцев спрашивал согласия на ещё два срока ))))))
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02.07.2020 14:51 Ответить
"...которые позволят обнулить президентские сроки лидера РФ..."

Це значить що ***** тепер "Повний Ноль"?
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02.07.2020 17:33 Ответить
"...которые позволят обнулить президентские сроки лидера РФ..."

Це значить що ***** тепер "Повний Ноль"?
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02.07.2020 17:36 Ответить
"Царствуй во славу нам!" - истово вопили глуповцы. В России все,как всегда.
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02.07.2020 17:59 Ответить
 
 