ЦИК РФ обработала почти 100% протоколов: 78% россиян разрешили Путину переизбраться еще 2 раза

ЦИК РФ обработала 99,8% протоколов. 77,92% граждан проголосовали за предложенные Владимиром Путиным поправки, которые позволят обнулить президентские сроки лидера РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии РФ, передает Цензор.НЕТ.

21,27% людей проголосовали против поправок.

В целом явка составила почти 65%.

Для окончательного подсчета результатов голосования ЦИК России имеет еще пять дней, то есть до 6 июля включительно. До 9 июля включительно ведомство должно обнародовать окончательные результаты голосования.

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1 июля в России прошло основное голосование относительно поправок к конституции. Одна из поправок касается обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года.