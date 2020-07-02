Дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов, - Нацполиция
42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства журналиста Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами", - говорится в сообщении.
В Нацполиции добавили, что следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-exsuddya-tsarevich-vyznananevynuvatoju/30699079.html Колишня суддя Царевич, яка ухвалювала вироки автомайданівцям, визнана невинуватою
- Тот кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень.
Мнения / Общество 02-июл, 00:159 2 597 0
Я хотел очень коротко изложить, чтобы два раза не вставать свою позицию по партии Шария, их соратникам, их спонсорам, сочувствующим и прочим.
Но, судя по их бурной активности, вставать придется два раза, потом три и четыре - сколько нужно. Потому что сейчас любой, кто ценит независимость Украины и не хочет жить в колонии "русського мира" должен вставать по этому поводу сколько потребуется. Иначе потом придется сидеть.
В принципе, мои возможности очень скромны. Только писать и говорить об этом.
Сергей Иванов выводит их мутное российское финансирование под свет прожекторов финансового мониторинга и юридической ответственности. Нацкорпус и другие патриоты доносят до них простой тезис "Нельзя жить в Украине рядом с патриотами Украины и работать на Мордор против Украины".
Доносят простыми, понятными даже шарикам методами. Или кто-то ждал от меня порицания в стиле ""Это не наши методы и призыва к культуре дискуссии? Разочарую интеллигентных людей и приведу пример собственного опыта.
Такие же сторонники сотрудничества и дружбы с РФ в свое время были и в Донецке. Их никто не бил - с ними спорили, пытались что-то доказывать, они угрюмо мычали в ответ, но вели себя тихо.
А потом, после завоза титушек и вторжения русского мира они взяли власть. И ни с кем не спорили - убивали и кидали на подвал всех, кто против.
Они свое взяли и отыгрались по полной.
И я сегодня думаю - может, зря с ними спорили? Если бы били сразу, может и не было бы сегодня никакого ОРДЛО? И не надо про плюрализм, свободу слова, политическую конкуренцию и прочее.
Эти все вещи - среди своих пусть будут. Украина понад усе - а дальше можем за Юлю, за Порошенко, за Тягнибока или за Зеленского хоть до посинения спорить.
Шарики - не свои.
Это чистой воды вражеские агенты, пятая колонна Мордора, на российском финансировании через шариевскую же ГОшку и с российскими и пророссийскими политтехнологами.
Никто даже не шифруется - их политтехнологи сравнительно недавно открыто тусовались в "обществе российских соотечественников". К примеру, Анне Быкова (в девичестве Голембиовская) возглавляла КМОРС «Русский молодежный центр Киева» и была помощницей Вадима Колесниченко.
Я не хотел лишний раз привлекать к ним внимание и делать даже такой пиар, но... В Донецке игнор не сработал. Значит, нужно раскачивать тему. И не думайте, что они просто откусят кусочек у ОПЗЖ и на этом все. При таком сценарии ОПЗЖ не защищали бы их так активно.
Так что нам нужно говорить об этом правду: это российский проект на российские деньги и главная их цель - надеть на нас ошейники. В славу русського царя. Ну я юристы и государства должны на своем поле жестко провести свою работу для защиты нацбезопасности Украины.
И, чтобы сразу этот вопрос закрыть. Банковая не разыгрывает карту шариков против ОПЗЖ.
Я это знаю на 100% и не потому что мне кто-то сказал.
Кирилл Сазонов
У Сєргєя Іванова проти Порошенка були більш важкі аргументи ніж проти Шарія.
неук.
Вовк??
уже получил денег от сАбакова и указания от поцЗедента??
на которой сАбаков с поцЗедентом обвинили людей в преступлении
международный суд скажет что было давление на суд со стороны власти
все это окончится очередным позором для поцЗедента...
хотя его Хремлевским кураторам это и нужно
Саме час відволікати увагу...
отже, за твоєю "логікою", дуже бажаєш аби на тебе завели кримінальну справу та потягли до суду, так, довбень?
что есть хорошо. чем быстрее они подохнут как политики , тем лучше для страны))))