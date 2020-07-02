РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5415 посетителей онлайн
Новости Убийство Шеремета
2 868 37

Дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов, - Нацполиция

Дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов, - Нацполиция

42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства журналиста Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Геращенко об убийстве Шеремета: "Мое личное мнение - преступление было совершено по патриотическим мотивам"

Автор: 

Нацполиция (16485) Шеремет Павел (564)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
я может что то пропустил. Какие там доказательства, кроме голимых видосиков?
показать весь комментарий
02.07.2020 11:30
+17
"Националист" Аваков решил вбетонироваться в дно навсегда, вместе с Зе разом!
показать весь комментарий
02.07.2020 11:27
+17
Из доказательств: якобы экспертиза от якобы экспертов, якобы ходьбы, якобы убийц. Ну и надежда на чистосердечное признание вины - королевы доказательств, согласно академику Вышинскому
показать весь комментарий
02.07.2020 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Националист" Аваков решил вбетонироваться в дно навсегда, вместе с Зе разом!
показать весь комментарий
02.07.2020 11:27 Ответить
я может что то пропустил. Какие там доказательства, кроме голимых видосиков?
показать весь комментарий
02.07.2020 11:30 Ответить
На суддю Вовка там надія.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:36 Ответить
Вовка треба клонувати- бо на черзі суди по Федині, Звіробій, Пояркову , Пороху ...
показать весь комментарий
02.07.2020 11:53 Ответить
Там зеля вже повернув купу люстрованих "суддів". Цього лайна хватить...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-exsuddya-tsarevich-vyznananevynuvatoju/30699079.html Колишня суддя Царевич, яка ухвалювала вироки автомайданівцям, визнана невинуватою
показать весь комментарий
02.07.2020 12:00 Ответить
За то их 100 томов мелким почерком, придется еще пол года читать...
показать весь комментарий
02.07.2020 11:34 Ответить
Из доказательств: якобы экспертиза от якобы экспертов, якобы ходьбы, якобы убийц. Ну и надежда на чистосердечное признание вины - королевы доказательств, согласно академику Вышинскому
показать весь комментарий
02.07.2020 11:35 Ответить
Там ещё не хватает "показаний диспетчера Карлоса".
показать весь комментарий
02.07.2020 12:20 Ответить
Из этого можно уже понять, где писали это дело. А именно, на Лубянке.
показать весь комментарий
02.07.2020 16:38 Ответить
Количество и пол обвиняемых совпадает с количеством и полом преступников.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:29 Ответить
- И это ваш мальчик?
- Тот кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:40 Ответить
Секретов нет. Ху из партия Шария
Мнения / Общество 02-июл, 00:159 2 597 0

Я хотел очень коротко изложить, чтобы два раза не вставать свою позицию по партии Шария, их соратникам, их спонсорам, сочувствующим и прочим.

Но, судя по их бурной активности, вставать придется два раза, потом три и четыре - сколько нужно. Потому что сейчас любой, кто ценит независимость Украины и не хочет жить в колонии "русського мира" должен вставать по этому поводу сколько потребуется. Иначе потом придется сидеть.

В принципе, мои возможности очень скромны. Только писать и говорить об этом.

Сергей Иванов выводит их мутное российское финансирование под свет прожекторов финансового мониторинга и юридической ответственности. Нацкорпус и другие патриоты доносят до них простой тезис "Нельзя жить в Украине рядом с патриотами Украины и работать на Мордор против Украины".

Доносят простыми, понятными даже шарикам методами. Или кто-то ждал от меня порицания в стиле ""Это не наши методы и призыва к культуре дискуссии? Разочарую интеллигентных людей и приведу пример собственного опыта.

Такие же сторонники сотрудничества и дружбы с РФ в свое время были и в Донецке. Их никто не бил - с ними спорили, пытались что-то доказывать, они угрюмо мычали в ответ, но вели себя тихо.

А потом, после завоза титушек и вторжения русского мира они взяли власть. И ни с кем не спорили - убивали и кидали на подвал всех, кто против.

Они свое взяли и отыгрались по полной.

И я сегодня думаю - может, зря с ними спорили? Если бы били сразу, может и не было бы сегодня никакого ОРДЛО? И не надо про плюрализм, свободу слова, политическую конкуренцию и прочее.

Эти все вещи - среди своих пусть будут. Украина понад усе - а дальше можем за Юлю, за Порошенко, за Тягнибока или за Зеленского хоть до посинения спорить.

Шарики - не свои.

Это чистой воды вражеские агенты, пятая колонна Мордора, на российском финансировании через шариевскую же ГОшку и с российскими и пророссийскими политтехнологами.

Никто даже не шифруется - их политтехнологи сравнительно недавно открыто тусовались в "обществе российских соотечественников". К примеру, Анне Быкова (в девичестве Голембиовская) возглавляла КМОРС «Русский молодежный центр Киева» и была помощницей Вадима Колесниченко.

Я не хотел лишний раз привлекать к ним внимание и делать даже такой пиар, но... В Донецке игнор не сработал. Значит, нужно раскачивать тему. И не думайте, что они просто откусят кусочек у ОПЗЖ и на этом все. При таком сценарии ОПЗЖ не защищали бы их так активно.

Так что нам нужно говорить об этом правду: это российский проект на российские деньги и главная их цель - надеть на нас ошейники. В славу русського царя. Ну я юристы и государства должны на своем поле жестко провести свою работу для защиты нацбезопасности Украины.

И, чтобы сразу этот вопрос закрыть. Банковая не разыгрывает карту шариков против ОПЗЖ.

Я это знаю на 100% и не потому что мне кто-то сказал.

Кирилл Сазонов
показать весь комментарий
02.07.2020 11:33 Ответить
Слабенько.
У Сєргєя Іванова проти Порошенка були більш важкі аргументи ніж проти Шарія.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:37 Ответить
Сергий и Бене служил вначале ПРавления ЗЕдебилов.. Мечется фраерок...
показать весь комментарий
02.07.2020 11:42 Ответить
Сер гей Иванов - это "сцущийся прокурор"? Его "аргументы" - это обдрыстанные штаны)
показать весь комментарий
02.07.2020 11:42 Ответить
https://censor.net/ua/user/466090, українською, стосовно значущості аргументів, використовують слово - вагомі.
неук.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:21 Ответить
Зашевелились черви, но поняли ГЛАВНЫЙ посыл - шариковых надо уничтожать как раковую опухоль. Не жалея и без демогогии.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:51 Ответить
а судьи кто???
Вовк??
уже получил денег от сАбакова и указания от поцЗедента??
показать весь комментарий
02.07.2020 11:34 Ответить
развал экономики , уход последних инвесторов, сокращение ВСУ - все внимание к этому хотят затмить громкими процессами , ведь подоспели все сразу- по Чорновол, по Марусе и Федине, по Пороху. Обосравшая ЗЕвлада ЗЕсцыкунов работает по ************ сценариям - ЕСТЬ ЕЩЕ СОМНЕВАЮЩИЕСЯ?
показать весь комментарий
02.07.2020 11:40 Ответить
Нічого Пєцє з цього цирку у Печерському не загрожує. Пєця і Зєля - два російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. Цей цирк у Печорському - надування рейтингів шпигунам. Вони хочуть росписати місцеві на трьох - Пєцю, Зєлю і Бойку. Їм головне, щоб Юля нічого не взяла.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:07 Ответить
Бідна Юля. Ваня сулейманов її так змішав з брудом, що навіть коли хто і не звертав на нею увагу, то зараз зрозумів, що вона дійсно є шпигун і ворог України. Давай Ваня, мочи. Ти ще забув за Беню, бо він править балом дураків.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:27 Ответить
после пресконференции
на которой сАбаков с поцЗедентом обвинили людей в преступлении
международный суд скажет что было давление на суд со стороны власти
все это окончится очередным позором для поцЗедента...
хотя его Хремлевским кураторам это и нужно
показать весь комментарий
02.07.2020 11:44 Ответить
Подозреваемые и обвиняемые - разные категории.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:53 Ответить
Что то притихли адвокатишки, уже 42 дня молчат икру не мечут, губами шевелят, читают а там же всё белыми нитками сплошь и рядом..... видать размер жопы оказался даже для ротожопых адвокатишек необъятный.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:48 Ответить
А ты количество томов видел? Ты столько за всю свою жизнь не прочитаешь
показать весь комментарий
02.07.2020 15:36 Ответить
Так пусть читают и сидят, их ни кто не торопит.
показать весь комментарий
03.07.2020 09:50 Ответить
Ну и ты тогда сиди, не вякай, про то что они долго читают
показать весь комментарий
03.07.2020 17:08 Ответить
Економічна криза, енергетична криза, тепер ще й фінансова наближається (якщо Смолія "уйдуть" і поставлять якогось Бєніного корєша)...
Саме час відволікати увагу...
показать весь комментарий
02.07.2020 11:58 Ответить
Если ты не виновен должен хотеть начать суд как можно раньше...а если виновен яное дело будешь ждать когда Путен нападьот.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:59 Ответить
так роумію, ти не коїв кримінальних злочинів та ні в чому не винен?
отже, за твоєю "логікою", дуже бажаєш аби на тебе завели кримінальну справу та потягли до суду, так, довбень?
показать весь комментарий
02.07.2020 12:14 Ответить
Хай сидять поки не ознайомляться, хоч 20 років, тим паче ж вони геть невинні але мають час та натхнення
показать весь комментарий
02.07.2020 12:24 Ответить
Аваков подасть у відставку, коли на всю країну прозвучить факт, що на відміну від вбивць одного зросту з відіоспостереження, Антоненко вище Кузьменко на цілу голову?
показать весь комментарий
02.07.2020 12:01 Ответить
Використали журналіста Шеремета для покарання захисників України, а насправді судять невинних. То хіба родичам журналіста від цього краще? Де дійсні вбивці? А вони в московії, бо то їх рук справи. Однією справою відбілили терористів і закрили патріотів. Кривосудіє по харківські.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:09 Ответить
вангую: собаков с зеленой шмарклей в очередной раз обгадятся.
что есть хорошо. чем быстрее они подохнут как политики , тем лучше для страны))))
показать весь комментарий
02.07.2020 13:53 Ответить
Будет интересно посмотреть....
показать весь комментарий
02.07.2020 14:20 Ответить
Лохатрон от Авакова... !!!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:08 Ответить
 
 