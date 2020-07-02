В ВСУ за сутки выявлено 9 новых случаев COVID-19, всего болеют 166 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 2 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования Медсил ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, всего за время пандемии выздоровели - 342 человека, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 529 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 179 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 4 человека (Черниговский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Львовской области - 3 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 5 человек (Львовская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Киевская - 1 военнослужащий и Ивано-Франковска - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.





