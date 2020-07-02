В Европарламенте предостерегли Киев от политического преследования Порошенко: Это создает риск отката демократии
Депутаты Европарламента - члены неформальной группы друзей европейской Украины обнародовали заявление о недопустимости политического преследования в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда". Заявление обнародовано 1 июля, когда состоялось заседание Печерского суда по делу против пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.
"Нас беспокоят постоянные попытки злоупотребления украинской судебной системой для политически мотивированного преследования политических оппонентов", - заявили евродепутаты, напомнив, что мирный переход власти в Украине после парламентских и президентских выборов прошлого года был высоко оценен Европейским Союзом и его государствами-членами.
"Нынешние попытки преследования политических оппонентов создают риск отката демократии, что отвечает интересам третьих сторон, которые стремятся поставить под угрозу евроинтеграционные реформы в Украине", - отмечается в заявлении.
Евродепутаты подчеркнули, что признают стремление Украины к более глубокой интеграции с Европейским Союзом на политическом, экономическом, межличностном уровнях и уровне безопасности при условии достижения результатов реформ и прогресса в уважении верховенства права, независимости и беспристрастности судебной системы, а также в укреплении демократии.
"Мы ожидаем, что судебная система Украины будет независимая, свободная от политического влияния и отвечать основополагающим принципам демократии", - заявили евродепутаты.
Напомним, 1 июня в Печерском суде Киева проходило очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.
Печерский суд перенес на 8 июля избрание меры пресечения Порошенко.
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Але, Адольф Алоизыч, вы слышите ?
Пісню про політичні переслідування..
від казнокрадів і дерибанщиків..
а каляки вымарай, иначе получишь по шее !
По определению неформальная группа это - спонтанно возникшая группа, которые регулярно вступают во взаимодействие для достижения определенной цели.
Исходя из этого получается что эти члены, спонтанно вступают во взаимодействие для отмазывания поросёнка Пепы. Можно фамилии этих членов в студию или они только в формально существуют в виде неформальных друзей?
"Правильным путем идете, товарищи !"
они и доходились до цугундера
Поэтому просто и без политики - из всех зол вы и вам подобные наибольшее
11 февраля 2015 года министр обороны Украины Cтепан Полторак опроверг информацию о Дебальцевском котле и успокоил общественность.. По его словам, «к подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием» - это в момент, когда дорогу уже перерезали. А что про Иловайск несли,гуглите сами.
Остальные твои мантры даже не буду обсуждать потому, что в них "верит" только Лахта.
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/hodovshchyna-boev-za-debaltsevo-chto-rasskazaly-uchastnyky-sobityi-zymi-2015-hoda-208569.html
Дорога из Дебальцевского котла вела к Бахмуту. Именно сюда отвозили раненых. Их отправляли в местную больницу, где оперировали и оказывали другую медицинскую помощь.
https://freeradio.com.ua/ru/ja-pomnju-zapah-krovi-*******-ne-ponimali-gde-oni-i-chto-s-nimi-sluchilos-istorija-vyhoda-iz-debalcevo/
Был самое натуральное окуружение. И слово "котел" использовали сами наши военные, не генералы, а солдаты, что там были.
Какова была цель удержания Дебальцево?
«Беня» направив добробати,
Прямо кацапу тоді в лапи.
"Зугрес" хотів собі забрати
І мають про це люди знати.
У Іловайську хто бував,
Про ті події всі писали,
Та не за Путіна, який вбивав,
На Порошенко просто «гнали».
Багато знищив людожер,
Наших солдат в тім місті.
Назвали це тоді «котел»,
386 були «груз двісті».
Знову погрози для своїх,
Помститись Пороху їх мрії.
Насправді убивав там всіх -
Агресор і війська з Росії.
Сьогодні трус вже є герой,
Та ще й експерт великий.
А де ти був, смілий «ковбой»,
Як сюди ліз цей ворог лютий.
І ті, що більше всіх кричать,
Тоді не воювали.
Ховались під сукні дівчат,
Як «відкосити» добре знали.
А як, не був би тут кацап,
Пройшов би в Києві парад.
Не було б вбито там солдат,
Й пройшов би Бені «маскарад».
То ж, про Росію пам'ятай,
І не ганьби в цьому своїх,
Кацап вбивав - про це ти знай,
На них вся ця вина і гріх.
13.09.2019 р.
Анатолій Березенський
Злочинець повинен сидіти на нарах, якщо зло не наказувати в подальшому Україна перетвориться в африканську племінну недодержаву де не діють закони де хаос і безлад у всьому. Хоча вже мабудь такі часи