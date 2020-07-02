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В Европарламенте предостерегли Киев от политического преследования Порошенко: Это создает риск отката демократии

В Европарламенте предостерегли Киев от политического преследования Порошенко: Это создает риск отката демократии

Депутаты Европарламента - члены неформальной группы друзей европейской Украины обнародовали заявление о недопустимости политического преследования в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда". Заявление обнародовано 1 июля, когда состоялось заседание Печерского суда по делу против пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

"Нас беспокоят постоянные попытки злоупотребления украинской судебной системой для политически мотивированного преследования политических оппонентов", - заявили евродепутаты, напомнив, что мирный переход власти в Украине после парламентских и президентских выборов прошлого года был высоко оценен Европейским Союзом и его государствами-членами.

"Нынешние попытки преследования политических оппонентов создают риск отката демократии, что отвечает интересам третьих сторон, которые стремятся поставить под угрозу евроинтеграционные реформы в Украине", - отмечается в заявлении.

Евродепутаты подчеркнули, что признают стремление Украины к более глубокой интеграции с Европейским Союзом на политическом, экономическом, межличностном уровнях и уровне безопасности при условии достижения результатов реформ и прогресса в уважении верховенства права, независимости и беспристрастности судебной системы, а также в укреплении демократии.

"Мы ожидаем, что судебная система Украины будет независимая, свободная от политического влияния и отвечать основополагающим принципам демократии", - заявили евродепутаты.

Напомним, 1 июня в Печерском суде Киева проходило очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

Печерский суд перенес на 8 июля избрание меры пресечения Порошенко.

Также читайте: Порошенко заявляет о прямых указаниях из ОП от Смирнова преследовать его, Смирнов считает, что экс-президенту "подают некорректную информацию члены его команды"

Автор: 

Европарламент (1800) Порошенко Петр (19606) Евросоюз (17141)


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Топ комментарии
+27
"Руками Зеленського Кремль судить не Порошенка, а всю Україну за п'ять років опору."
А.Герасимов
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02.07.2020 11:35
+18
А зеленим що від того?
В Европарламенте предостерегли Киев от политического преследования Порошенко: Это создает риск отката демократии - Цензор.НЕТ 239
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02.07.2020 11:37
+16
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 3541
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02.07.2020 12:08
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Страница 2 из 2
Ну не все так плохо у зебилов. - "Единая Расея" их хвалит.
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02.07.2020 11:55 Ответить
СЦАРЬ по імені Вирок зовсім не сцарь, він ************* муляж... Евросоюз та усі відомі політики Европи вже про це не натякають - кричать по-дипломатичному прямо.
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02.07.2020 11:58 Ответить
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 6423
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02.07.2020 11:58 Ответить
панический страх зебанатов -это песня)
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 3370
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02.07.2020 11:58 Ответить
Ага, а Наташа зі Львову та що Влащенко, не боїться розповідати , які усі порохоботи уродлівие... Чи вже обісралась та зі Львову до Скабеєвої гайнула?
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02.07.2020 12:04 Ответить
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 5655
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02.07.2020 12:01 Ответить
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 3541
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02.07.2020 12:08 Ответить
А вот с этого момента поподробней и с логическими доказательствами. А то хуже будет.
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02.07.2020 18:31 Ответить
Усыпите "некачественного"....

Але, Адольф Алоизыч, вы слышите ?
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02.07.2020 12:16 Ответить
Понеслось по...
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02.07.2020 12:01 Ответить
ЯК ЧАСТО УКРАЇНА ЦЕ ЧУЛА..

Пісню про політичні переслідування..
від казнокрадів і дерибанщиків..

В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування Порошенка: Це створює ризик відкоту демократії - Цензор.НЕТ 1005
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02.07.2020 12:08 Ответить
портрет Гетьмана в мундире можешь оставить - скоро Хунта,
а каляки вымарай, иначе получишь по шее !
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02.07.2020 12:18 Ответить
Ахахаха! "члены неформальной группы друзей европейской Украины" это кто такие?
По определению неформальная группа это - спонтанно возникшая группа, которые регулярно вступают во взаимодействие для достижения определенной цели.
Исходя из этого получается что эти члены, спонтанно вступают во взаимодействие для отмазывания поросёнка Пепы. Можно фамилии этих членов в студию или они только в формально существуют в виде неформальных друзей?
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02.07.2020 12:11 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде! Они на правильном пути!
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02.07.2020 12:13 Ответить
чим коротший путь тим скоріший Вироку вирок
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02.07.2020 12:19 Ответить
о таких мудаках Никита Сергеевич говорил:

"Правильным путем идете, товарищи !"
они и доходились до цугундера
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02.07.2020 12:20 Ответить
Хто краще забезпечив життя своїх громадян? Європейці! І щоб ви там зелеботи не придумували про свого дебіла і його команду - це не працює. Зрозуміють ослики, коли Європа відмовиить їм їздити по безвізу і працювати, відпочивати. Відмовить просто, що мол коронавірус, чи ще щось, але вони більше не поїдуть до "піндосів" і будуть працювати у три зміни на Беню і Ахметку, та їх команду за фантіки, бо гроші скоро вони обезцінять і виведуть у безпечне місце - Ізраїль. Хавайте. Слухайте брехню і аплодуйте.
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02.07.2020 12:24 Ответить
Надо отдать должное Порошенко, в чем-то он молодец. Но в свое время я офигел, когда: В Донецкий аэропорт наши заезжали через обыски Моторолы, когда врали про Иловайск и Дебальцево, когда сдали 31-й и 32-й блок-посты. Когда втихаря отпустили армавирских спецназовцев и еще много кого, о ком никто не слышал. За пять лет ни одного ударного беспилотника и танка "Оплот" на фронте.... Хотя из двух зол Петя видимо лучше Зеленского.
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02.07.2020 12:28 Ответить
Политика это искусство возможного.
Поэтому просто и без политики - из всех зол вы и вам подобные наибольшее
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02.07.2020 12:33 Ответить
Зеленский тот еще искусствовед. Политика - это заявление о намерениях, которые реализуются через процедуры или протокол. У нас в основном заявляют о намерениях, вот с реализацией все плохо.
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02.07.2020 12:44 Ответить
Ці "два зла" повинні бути страченими по законам військового часу
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02.07.2020 12:59 Ответить
И что именно врали про Иловайск и дебальцево? Молчали про то, что Беня отжимал Зугрес? Молчали про то, что под Дебальцево, по разным оценкам, было положено от 6 к 1 до 10 к 1 "бурятов"?
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02.07.2020 13:05 Ответить
Это Ваши эмоции. Я жем все помню и все записываю. Да, под Дебальцево сгорел бурят Доржи Батумункуев из 5-й танковой бригады, Улан-Удэ. Но вранья это никак не отменяет.
11 февраля 2015 года министр обороны Украины Cтепан Полторак опроверг информацию о Дебальцевском котле и успокоил общественность.. По его словам, «к подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием» - это в момент, когда дорогу уже перерезали. А что про Иловайск несли,гуглите сами.
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02.07.2020 13:15 Ответить
https://censor.net/user/413115, зеб, погугли, из котлов не выходят.

Остальные твои мантры даже не буду обсуждать потому, что в них "верит" только Лахта.
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02.07.2020 13:17 Ответить
Конечно, это не был котел классический, но 7 февраля после постоянных боев ВСУ оставили село Редкодуб, а 9 февраля боевики взяли под контроль село Логвиново, через которое проходит дорога из Дебальцево на Артемовск. Именно по ней осуществлялось обеспечение сил АТО. Это BBC, а не твоя Лахта. 107 бойцов 40-го мотопехотного батальона сдались в плен.136 погибло. 30% техники потеряно.
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02.07.2020 13:35 Ответить
https://censor.net/user/413115, зеб, ты про компьютерную игру рассказываешь или про войну, на которой нет потерь и нет стратегических задач?
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02.07.2020 13:37 Ответить
Бои за Дебальцевский плацдарм Юрий Красноармейский со своими побратимами встретил одним из первых. Блокпост с названием "Бала", который защищали бойцы, был расположен на юго-востоке от Дебальцево. Когда террористы начали свои атаки - военнослужащие оказались в окружении.
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/hodovshchyna-boev-za-debaltsevo-chto-rasskazaly-uchastnyky-sobityi-zymi-2015-hoda-208569.html
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02.07.2020 13:51 Ответить
"Раненых было много, погибших тоже. Стреляли с трех сторон. Выйти было нельзя. Техника была почти вся уничтожена. Кто как выходил. Мы пешком выходили, и потом я попал в Бахмут", - вспоминает Петер Филиппович.
Дорога из Дебальцевского котла вела к Бахмуту. Именно сюда отвозили раненых. Их отправляли в местную больницу, где оперировали и оказывали другую медицинскую помощь.
https://freeradio.com.ua/ru/ja-pomnju-zapah-krovi-*******-ne-ponimali-gde-oni-i-chto-s-nimi-sluchilos-istorija-vyhoda-iz-debalcevo/
Был самое натуральное окуружение. И слово "котел" использовали сами наши военные, не генералы, а солдаты, что там были.
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02.07.2020 13:55 Ответить
Пороси мамок-нянек сопли утереть, может увидишь, что идёт война.

Какова была цель удержания Дебальцево?
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02.07.2020 14:45 Ответить
Не знаю. Спроси Полторака, он держал вместе с Верховным Порошенкой. Ему заранее говорили, что надо раньше отходить и выравнивать фронт. Что до сопель, это детский сад.
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02.07.2020 14:58 Ответить
Обязана ли Украина что-то выполнять по Минским соглашениям после того, как отступили из Дебальцево?
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02.07.2020 15:02 Ответить
А де Ви були https://censor.net/ua/user/413115? Підсказали б, як краще заїзжати було в аєропорт. Стратеги і експерти хренові. Скільки можна вже поливати брудом людину, яка врятувала країну і робила все можливе і неможливе. Чому ж Ви такий "експерт" не згадали за путіна і його російську терористичеу армію, яка зайшла в Іловайськ і Дебальцево? Це ж їх вина в тому, що багато загинуло, а не Порошенко, який обороняв країну і нас тим, що зібрали від пограбованого попередниками. Така ж історія і з блокпостами. Припиніть брехати. Ви вже вибрали собі гарного і компетентного, який ні одного бійця і не один підрозділ не відвів і не залишив не один блокпост і секрет.
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02.07.2020 13:56 Ответить
Я написал "надо отдать должное Порошенко", так что не так? Согласен с Вами. Но нет черного и белого, как и нет выдающегося полководца Порошенко и нет офшорного ссыкуна и покровителя Медведчука Порошенко. Есть нечто среднее.
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02.07.2020 14:00 Ответить
ПРО ІЛОВАЙСЬКИЙ КОТЕЛ
«Беня» направив добробати,
Прямо кацапу тоді в лапи.
"Зугрес" хотів собі забрати
І мають про це люди знати.

У Іловайську хто бував,
Про ті події всі писали,
Та не за Путіна, який вбивав,
На Порошенко просто «гнали».

Багато знищив людожер,
Наших солдат в тім місті.
Назвали це тоді «котел»,
386 були «груз двісті».

Знову погрози для своїх,
Помститись Пороху їх мрії.
Насправді убивав там всіх -
Агресор і війська з Росії.

Сьогодні трус вже є герой,
Та ще й експерт великий.
А де ти був, смілий «ковбой»,
Як сюди ліз цей ворог лютий.

І ті, що більше всіх кричать,
Тоді не воювали.
Ховались під сукні дівчат,
Як «відкосити» добре знали.

А як, не був би тут кацап,
Пройшов би в Києві парад.
Не було б вбито там солдат,
Й пройшов би Бені «маскарад».

То ж, про Росію пам'ятай,
І не ганьби в цьому своїх,
Кацап вбивав - про це ти знай,
На них вся ця вина і гріх.
13.09.2019 р.
Анатолій Березенський
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02.07.2020 14:03 Ответить
как помогает буризма
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02.07.2020 12:34 Ответить
Бесполезно уговаривать барана биться лбом от стенку.
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02.07.2020 12:39 Ответить
А де ви були європідоры коли Україну розривали, путло ззовні а порохошобла знищувала з середини!?
Злочинець повинен сидіти на нарах, якщо зло не наказувати в подальшому Україна перетвориться в африканську племінну недодержаву де не діють закони де хаос і безлад у всьому. Хоча вже мабудь такі часи
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02.07.2020 12:49 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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02.07.2020 13:05 Ответить
Гавнюльктн, ты забыл сказать "соросята терзали!" очки срежут!
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02.07.2020 13:19 Ответить
По деяких членах цього збіговиська плаче "Миротворець". А ще вистачає совісті шось триндіти
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02.07.2020 13:53 Ответить
А уголовне ?
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02.07.2020 15:14 Ответить
Для Зеленского демократия - это пустой звук, более того, вредное западное веяние. Зеленский - это пророссийский недоделанный Наполеончик.
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02.07.2020 17:16 Ответить
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