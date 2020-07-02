В Европарламенте предостерегли Киев от политического преследования Порошенко: Это создает риск отката демократии

Депутаты Европарламента - члены неформальной группы друзей европейской Украины обнародовали заявление о недопустимости политического преследования в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда". Заявление обнародовано 1 июля, когда состоялось заседание Печерского суда по делу против пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

"Нас беспокоят постоянные попытки злоупотребления украинской судебной системой для политически мотивированного преследования политических оппонентов", - заявили евродепутаты, напомнив, что мирный переход власти в Украине после парламентских и президентских выборов прошлого года был высоко оценен Европейским Союзом и его государствами-членами.

"Нынешние попытки преследования политических оппонентов создают риск отката демократии, что отвечает интересам третьих сторон, которые стремятся поставить под угрозу евроинтеграционные реформы в Украине", - отмечается в заявлении.

Евродепутаты подчеркнули, что признают стремление Украины к более глубокой интеграции с Европейским Союзом на политическом, экономическом, межличностном уровнях и уровне безопасности при условии достижения результатов реформ и прогресса в уважении верховенства права, независимости и беспристрастности судебной системы, а также в укреплении демократии.

"Мы ожидаем, что судебная система Украины будет независимая, свободная от политического влияния и отвечать основополагающим принципам демократии", - заявили евродепутаты.

Напомним, 1 июня в Печерском суде Киева проходило очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

Печерский суд перенес на 8 июля избрание меры пресечения Порошенко.

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