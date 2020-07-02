Уже в этом году районные и городские больницы Украины получат 210 новых компьютерных томографов, - Степанов
Министерство здравоохранения улучшает материально-техническое обеспечение городских и районных больниц Украины, которые определены опорными. Уже в этом году такие заведения получат 210 компьютерных томографов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Минздрава, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге 2 июля.
"Сейчас, в том числе и на выполнение программы президента по обустройству опорных больниц, у нас предусмотрена закупка 210 компьютерных томографов, которые будут установлены в городских и районных больницах, - в тех, которые определены опорными. Это будет сделано уже в этом году", - отметил Степанов.
По словам министра, повышение материально-технического обеспечения медицинских учреждений - одна из составляющих настоящей медицинской реформы: "Именно так должена выглядеть реформа системы здравоохранения: когда меняется состояние наших больниц, когда устанавливается новое медицинское оборудование, повышается качество предоставления медицинских услуг".
Напомним, что новое руководство Минздрава исправляет ошибки предшественников в планировании второго этапа медицинской реформы и с 1 июля дофинансирует медицинские учреждения, имеющие дефицит средств по сравнению с 2019 годом. Кроме того, с 1 сентября запланировано повышение зарплат для медицинских работников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленая табуретка обвалит курс
А то мы не знам, Степанов, что Вы деньги на поставке мед оборудования имеете.
Простые Вы, как 5 копеек.
На 42 мільйони населення.