"Уже в этом году районные и городские больницы Украины получат 210 новых компьютерных томографов, - Степанов"

Министерство здравоохранения улучшает материально-техническое обеспечение городских и районных больниц Украины, которые определены опорными. Уже в этом году такие заведения получат 210 компьютерных томографов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Минздрава, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге 2 июля.

"Сейчас, в том числе и на выполнение программы президента по обустройству опорных больниц, у нас предусмотрена закупка 210 компьютерных томографов, которые будут установлены в городских и районных больницах, - в тех, которые определены опорными. Это будет сделано уже в этом году", - отметил Степанов.

По словам министра, повышение материально-технического обеспечения медицинских учреждений - одна из составляющих настоящей медицинской реформы: "Именно так должена выглядеть реформа системы здравоохранения: когда меняется состояние наших больниц, когда устанавливается новое медицинское оборудование, повышается качество предоставления медицинских услуг".

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Напомним, что новое руководство Минздрава исправляет ошибки предшественников в планировании второго этапа медицинской реформы и с 1 июля дофинансирует медицинские учреждения, имеющие дефицит средств по сравнению с 2019 годом. Кроме того, с 1 сентября запланировано повышение зарплат для медицинских работников.