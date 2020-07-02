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Уже в этом году районные и городские больницы Украины получат 210 новых компьютерных томографов, - Степанов

Уже в этом году районные и городские больницы Украины получат 210 новых компьютерных томографов, - Степанов

Министерство здравоохранения улучшает материально-техническое обеспечение городских и районных больниц Украины, которые определены опорными. Уже в этом году такие заведения получат 210 компьютерных томографов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Минздрава, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге 2 июля.

"Сейчас, в том числе и на выполнение программы президента по обустройству опорных больниц, у нас предусмотрена закупка 210 компьютерных томографов, которые будут установлены в городских и районных больницах, - в тех, которые определены опорными. Это будет сделано уже в этом году", - отметил Степанов.

По словам министра, повышение материально-технического обеспечения медицинских учреждений - одна из составляющих настоящей медицинской реформы: "Именно так должена выглядеть реформа системы здравоохранения: когда меняется состояние наших больниц, когда устанавливается новое медицинское оборудование, повышается качество предоставления медицинских услуг".

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Напомним, что новое руководство Минздрава исправляет ошибки предшественников в планировании второго этапа медицинской реформы и с 1 июля дофинансирует медицинские учреждения, имеющие дефицит средств по сравнению с 2019 годом. Кроме того, с 1 сентября запланировано повышение зарплат для медицинских работников.

Уже в этом году районные и городские больницы Украины получат 210 новых компьютерных томографов, - Степанов 01

больница (1440) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+3
не получат
Зеленая табуретка обвалит курс
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02.07.2020 11:52
+1
степанов "скромно" умалчивает о их 3х кратной цене)) ну, чтобы слишком уж зашкварно не было)
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02.07.2020 11:44
+1
И не написано, что они все б.у. и часть - частично рабочие.
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02.07.2020 11:47
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степанов "скромно" умалчивает о их 3х кратной цене)) ну, чтобы слишком уж зашкварно не было)
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02.07.2020 11:44 Ответить
И не написано, что они все б.у. и часть - частично рабочие.
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02.07.2020 11:47 Ответить
Ага и востанавливались цыганами с армянами в гаражах гаражных кооперативов!
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02.07.2020 11:48 Ответить
не получат
Зеленая табуретка обвалит курс
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02.07.2020 11:52 Ответить
Знаешь тоже задумался об этом. Нам помнится Гончарчук обещал рост экономики 40%
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02.07.2020 11:54 Ответить
Эра Зеленского - эра О.УИТЕЛЬНЫХ обещаний!
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02.07.2020 12:00 Ответить
"Уже в этом году районные и городские больницы Украины получат 210 новых компьютерных томографов, - Степанов"

А то мы не знам, Степанов, что Вы деньги на поставке мед оборудования имеете.
Простые Вы, как 5 копеек.
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02.07.2020 12:03 Ответить
Кожна лікарня по 1 томографу і не більше. Але забезпечать усіх )
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02.07.2020 12:05 Ответить
ну а пока вы продолжаете набивать свои карманы
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02.07.2020 12:11 Ответить
На зарплате медиков особо не "распилишь", поэтому томографы. Томографы - дело нужное, но разве их отсутствие - главная проблема нашей медицины?
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02.07.2020 12:12 Ответить
Когда тамограф придет в вашу больницу, можете его сжечь на священном костре!
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02.07.2020 14:17 Ответить
А вы не подумали, что на этих "очень нужных" томографах, просто некому будет работать, т.к. специалисты за 10 000 не работают? А еще, томограф - не лечит. Взяли вы фоточки с модного томографы и пошли ... по пустым кабинетам (по той же причине). А еще томографы не исправляют вопиющую некомпетентность выпускников наших медицинских, прости господи, ВУЗов. Так что вашу "остроту" насчет сжечь приберегите для Зе-оптимистов.
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03.07.2020 10:17 Ответить
От зєбілли. Шакалоду нада більше, шакалоду! Як при пєці було!
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02.07.2020 12:13 Ответить
упс - петина программа - как ты прав)))))
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02.07.2020 12:33 Ответить
степа не уточнил - какого президента - я напомню - Порошенко)))))
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02.07.2020 12:32 Ответить
Аж 210 штук.
На 42 мільйони населення.
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02.07.2020 12:39 Ответить
А вам надо каждому по тамографу? В Украине 129 районов. Это почти по 2 тамографа на район. Чем плохо? Чем вы не довольны?
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02.07.2020 14:13 Ответить
Вот это работа! Если реально получат...
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02.07.2020 14:11 Ответить
 
 