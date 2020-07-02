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Новости Агрессия России против Украины
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Новый статус в НАТО позволит Украине знать больше о ситуации в Крыму, - Кулеба

Новый статус в НАТО позволит Украине знать больше о ситуации в Крыму, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в том числе в части получения более конкретной информации о ситуации в оккупированном Крыму.

Об этом он сообщил в интервью Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", – пояснил министр.

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На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".

Ранее Кулеба сообщал, чтоУкраина стала участницей программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей".

Автор: 

Крым (26406) НАТО (9998) Кулеба Дмитрий (2880)


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Какой новый статус? Что ты несешь? Или тоже подцепил Зеленый вирус дебилизма?
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02.07.2020 11:48 Ответить
А ШО ТАМ С МАКРОНОМ у Обнуйла? Кулеба не коментирует?
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02.07.2020 11:49 Ответить
Імітатор від дипдоматії
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02.07.2020 12:00 Ответить
"Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму". информация , не защита.Рашист должен иметь информацию о том.что Украина имет на вооружение то.что не позволит ему оккупировать ее территорию.Статус информации - равнозначно тому,что имешь информацию о туалетной бумаге,но задницу пальцем того...
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02.07.2020 11:53 Ответить
Новый статус в НАТО позволит Украине знать больше о ситуации в Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2614
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02.07.2020 11:55 Ответить
Ага, щасс...
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02.07.2020 12:15 Ответить
Кулеба, не патякай зайвого! Цивільні підорасьі зє(((
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02.07.2020 12:01 Ответить
Тут на Банковой враги окопались, какой нахер Крым, какое НАТО?
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02.07.2020 12:03 Ответить
Інфа для роздумів:
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16664 вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16664 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16664&force-full=1
⛑💰Минобороны развивает телемедицину: на портале госзакупок появилась информация о приобретении «Комплекса работ по обеспечению закупки медицинской техники и медицинского имущества» за ₽78 млн. Иными словами, приоритет отдается посредникам, а не самому телемедицинскому комплексу. Закупка проходит в формате закрытого аукциона, детали которого не разглашаются. Это уже не первое подобное засекреченное мероприятие: телемедициной Минобороны занялось ещё в 2015 году. А в 2016 году, например, был проведён конкурс на ₽269,75 млн с двумя заявками, но объектом купли-продажи были обозначены сами программно-аппаратные комплексы, а не услуги посредника по проведению закупки.
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02.07.2020 12:23 Ответить
 
 