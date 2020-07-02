Новый статус в НАТО позволит Украине знать больше о ситуации в Крыму, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в том числе в части получения более конкретной информации о ситуации в оккупированном Крыму.
Об этом он сообщил в интервью Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", – пояснил министр.
На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".
Ранее Кулеба сообщал, чтоУкраина стала участницей программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей".
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Кремлёвский мамковед
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⛑💰Минобороны развивает телемедицину: на портале госзакупок появилась информация о приобретении «Комплекса работ по обеспечению закупки медицинской техники и медицинского имущества» за ₽78 млн. Иными словами, приоритет отдается посредникам, а не самому телемедицинскому комплексу. Закупка проходит в формате закрытого аукциона, детали которого не разглашаются. Это уже не первое подобное засекреченное мероприятие: телемедициной Минобороны занялось ещё в 2015 году. А в 2016 году, например, был проведён конкурс на ₽269,75 млн с двумя заявками, но объектом купли-продажи были обозначены сами программно-аппаратные комплексы, а не услуги посредника по проведению закупки.