За сутки в РФ зафиксировали 6,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 147 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6760 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2167 (32,1%) без клинических проявлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Суточный прирост в России немного вырос: накануне в стране обнаружили 6556 новых случаев, 30 июня - 6693, 29 июня - 6719. Умерли за сутки 147 человек, накануне было 216, еще днем ранее - 154.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 661 165 случаев коронавируса, 9 683 умерших и 428 978 выписанных (6 047 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 222 504.

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