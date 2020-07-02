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Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета. ДОКУМЕНТ

Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета. ДОКУМЕНТ

Заявление об отставке глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал вчера в Офисе Президента под давлением самого Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке. Заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе Президента под давлением самого Владимира Зеленского. Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ. Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "слуг народа". Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернётся ожесточенная борьба. И причиной тому - борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис". Объективности ради, парламенту всё-таки давно следует заслушать отчёт главы АМКУ, поскольку критики было немало по другим вопросам. Власть фрагментируется и сыпется из рук Зеленского, который вместо "слуги народа" превращается, скорее, в "слугу двух господ", - рассказал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Терентьева из-за наложенного на табачного монополиста штрафа в 6,5 млрд, - Бутусов

Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета 01

Автор: 

ВР (29252) Зеленский Владимир (20452) увольнение (2679) Антимонопольный комитет (483) Бутусов Юрий (4367) Терентьев Юрий (59)


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Топ комментарии
+42
Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 1252
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02.07.2020 12:09
+20
Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 8935
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02.07.2020 12:09
+19
"борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис"..

ишь какой шмаркля "бессребреник")) Ну, он же не лох - чтобы бесплатно поддерживать монополиста))
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02.07.2020 12:10
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Смутьян.
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02.07.2020 12:07 Ответить
"борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис"..

ишь какой шмаркля "бессребреник")) Ну, он же не лох - чтобы бесплатно поддерживать монополиста))
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02.07.2020 12:10 Ответить
Але ж його руки нічого не крали!!!
Усе ж для людей та задля країни.
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02.07.2020 15:05 Ответить
А Мама Римма говорит что он "честен" , и ему ничего не нужно....- а его Ойтец сказал, что все кто не согласны с его отпрыском - есть быдло.... Семейка ....
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02.07.2020 15:35 Ответить
у пари совкодрочерів міогла родитися тільки малороське низькосортне дитя.
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02.07.2020 17:01 Ответить
Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 8935
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02.07.2020 12:09 Ответить
розпочато турбовіслючий режим руйнування економіки
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02.07.2020 12:09 Ответить
Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета - Цензор.НЕТ 1252
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02.07.2020 12:09 Ответить
Все вірно. Плюсую
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02.07.2020 12:12 Ответить
Усе так, і про короля і про народ.
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02.07.2020 15:06 Ответить
Двух? с каких ето пор беня два человека? У бубочки только один хазяин. А вот кому он бубу в оредну сдаст ето уже другой вопрос.
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02.07.2020 12:11 Ответить
Сейчас вроде Бубочка и на татарина на пол ставки шестерит! Или я ошибаюсь?
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02.07.2020 12:13 Ответить
А вот кому он бубу в оредну сдаст ето уже другой вопрос
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02.07.2020 12:17 Ответить
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02.07.2020 12:48 Ответить
...Зеленского, который вместо "слуги народа" превращается, скорее, в "слугу двух господ", - рассказал Бутусов.
Пану Бутусову то казали ще рік назад.
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02.07.2020 12:11 Ответить
Зе был и есть слуга своего невежества и гиперэгоизма. Это неизлечимо ни Коломойским,ни уйлом,ни Ленкой,ни Кашпировским,ни кем либо другим.Диагноз хронический.Требуется полнейшая изоляция,73% недаром заразились. Бутусов и прочие - Думай те!
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02.07.2020 13:52 Ответить
В тот момент у очень многих, казалось бы, даже разумных людей была какая-то эйфория: все, что добыто при Порошенко （безвиз, евинтеграция, перевооружние армии=созданиее армии заново, успехи в переговорах с ЕС, кредиты, подьем экономики） считалось как должное, "только вот мешал барыга и его работающая липецкая фабрика". Никто не хотел видеть, что при "барыге" все же идет какое-никакое развитие общества. Да, число кадровых и других ошибок Порошенко огромно, но то, что творится сейчас, вообще за гранью здравого сиысла.
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02.07.2020 15:44 Ответить
В том то и дело, что шло "какое-никакое" развитие общества. Вместо слома постсовковой олигархической системы, чего добивался народ на Майдане, Порошенко её возглавил и укрепил. Система осталась та же. Да и Зеленский пока ничего не сменил. Всё всех (власть, олигархи, чиновники) устраивает, кроме украинского народа. Пока не поменяется система и будет "какое-никакое".
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02.07.2020 16:33 Ответить
Согласен, потому и написал: какое-никакое.
Мой наставник часто повторял: кое-что - это ничего. Ничего.
Что мы и наблюдаем.
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02.07.2020 17:15 Ответить
цуко, хужинибудит.
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02.07.2020 12:12 Ответить
Договорились о разделе потоков?
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02.07.2020 12:20 Ответить
то не ?- а !!!
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02.07.2020 15:26 Ответить
Але як всім здавалось все зрозумілим і легким ще рік тому!!!: « він просто хоче нам допомогти!!!» «то хоча знаєш що таке Ротердам+!?!?» «свинарчуки!!!» і.т.д. Вау! Як же вас розвели!
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02.07.2020 12:33 Ответить
На дурака не нужен нож...ему про Пороха наврешь и делай с ним шо хош
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02.07.2020 12:55 Ответить
А в это время принимают закон, О игральном бизнесе в каждый дом! Не подконтрольным государству! Монетизировали порок.
Следующий закон о легализации наркотиков и проституции. Слуги выйдут богатыми люьми после решения и принятия этого закона.

Не один довод на уродов не действует, они даже ко второму чтению убрали ограничения которые были в первом чтении! Вопрос а возможно судить и посадить сразу 250депутатов , за сговор и слияние с международной игральной мафией и использование своего положения на принятие и легализацию частных интересов в ущерб здоровью нации?
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02.07.2020 12:34 Ответить
Можно - каштанов на Крещатике хватит
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02.07.2020 12:49 Ответить
Вы еще просто не знаете, что у слуг уже готов законопроект, об освобождении игорного бизнеса от уплаты налогов!!!
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02.07.2020 20:49 Ответить
К чему вы пишите такую чушь?
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02.07.2020 21:08 Ответить
А вы про этот законопроект еще не слышали? Сочувствую.
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04.07.2020 16:35 Ответить
А сочувствовать мне зачем? Я не собираюсь прикарманивать налоги с игорного бизнеса, это во-первых. Во-вторых, даже ЮВТ в программе у Шустера подвергла критике з-н о игорном бизнесе, но не за то, что его собираются освободить от налогов, а наоборот, за то, что они предполагают снять налогов с этого бизнеса сотни миллионов, а она считает, что это маловероятно. Ну и плюс морально - этические моменты, но мы же сейчас не об этом.))
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05.07.2020 13:46 Ответить
Вы невнимательно слушали то, что сказала ЮВТ. А она считает этот закон аморальным и это главное.
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05.07.2020 15:14 Ответить
Ну и если уж про деньги...
Тогда она сказала зеленому монобольшинству - "тогда разрешите проституцию и торговлю тяжелыми наркотиками, ведь по вашему они тоже могут наполнить бюджет"

А я вас скажу другое. Зеленский проталкивает закон об игорном бизнесе ради вшивых 4-х миллиардов для своих приближенных, при этом, чтобы они заграбастали эти четыре миллиарда, украинцы должны отнести в казино не менее 40 миллиардов гривен и проиграть их там. А еще из законопроекта исчезла норма о запрете на размещение игорных заведений ближе 500 метров от школ. Вы лично своих детей или внуков не хотите за ручку отвести в игорный салон?

При этом Зеленский настоял на снятии Главы Антимонопольного комитета, который хотел оштрафовать на 6,7 млрд гривен табачного монополиста, корни которого в РФ.
А ЮВТ уже помогла зеленым вернуть от Нафтогаза 32 млрд в казну и 2 млрд от ПДВ.
При этом зеленые у власти уже год и в течении каждого месяца их при власти тырится минимум 6 млрд народных денег.

А так да, так мелочь по карманам
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05.07.2020 15:21 Ответить
"Вы невнимательно слушали..." (с) - нет, я внимательно слушала, не выдумывайте! Это вы невнимательно читаете, более того, я во многом с ней согласна, поэтому и упомянула морально-этические проблемы, о которых она говорила, а вот вы уходите от темы, вами же придуманной - освобождения игорного бизнеса от налогов. ПИшите о чем угодно... начиная от моих "детей и внуков"))) и заканчивая снятием Терентьева. Два коммента, а по существу - зеро ноль!
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05.07.2020 16:57 Ответить
Вы лишь упомянули, а ЮВТ сделала наголос именно на морально-этической проблеме, потому я и "наступил вам на мозоль", чего обычно стараюсь не делать на ЦН.

Вы помните, как ЗЕ принимали закон о земле? А потом добавили распродажу заповедников и водоемов... Просто Юля вчера про это не говорила, она теперь бьёт в одном выступлении в одну тему, а не как раньше по всем и это гораздо лучше.

Ну и вам, как стороннице ЗЕ, конечно просто удобно отмолчатся о той моей части поста, где про возвращенные при ее давлении в бюджет десятках миллиардов гривен.
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05.07.2020 19:09 Ответить
"Вы лишь упомянули, а ЮВТ сделала наголос" - а что, мне надо было привести её речь целиком?) Еще раз, речь шла о выдуманном вами освобождении от налогов игорного бизнеса. Точка. По существу вам сказать нечего, это очевидно, поэтому не надо мне навязывать другие темы."я и "наступил вам на мозоль" - вы мне наступили на мозоль, а зачем?! Лучше поберегите свои.))"Вы помните, как ЗЕ принимали закон о земле?" -опять за рыбу гроши.)"Ну и вам, как стороннице ЗЕ..." - ну, чьей я была сторонницей вы прекрасно знаете, но тем не менее, с упорством маньяка, продолжаете называть меня сторонницей Зеленского.С таким же успехом, я могу вас назвать сторонником ОПЗЖ, ведь вы же собирались за них голосовать, если во второй тур выйдут они и Порох? Собирались. Вы это озвучивали на Цензоре, а вот я никогда бы за них не проголосовала. И несмотря на это, я вас не называю сторонником Медведчука.) И самых отбитых порохоботов никогда не лайкаю, как это делаете вы. Нет, я в отличие от вас, не состою ни в какой партии, поэтому не за ЗЕ, не за ЮВТ и уж тем более не за ПАП. Я за Украину и за правду, и предпочитаю разбирать настоящие зашквары власти, а не ложь и выдумки адептов ПАП, ЮВТ, ОПЗЖ и прочих. Всего хорошего, пан курвиметр.
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05.07.2020 20:44 Ответить
Браво
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05.07.2020 20:46 Ответить
быть ни с кем = быть против.
А про снятие налогов с игорного бизнеса вы еще услышите, не долго ЗЕ ждать будут.
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05.07.2020 22:35 Ответить
ат карыты не пиду
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02.07.2020 12:45 Ответить
та то понятно, тебя, зепила, от корыта за уши не оттащить
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02.07.2020 12:50 Ответить
відставка з "позиції"? І подав заяву якийсь хлоп без посади. Влада Янелоха погано діє на мізки всіх оточуючих. В строю залишаються лише корабельні сосни і анал-табу
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02.07.2020 12:54 Ответить
а шо такое?гнусавый наркоша спужался идти под суд?
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02.07.2020 13:13 Ответить
Ссцыт бубонька остаться без поддержки запада. Превысил полномочия, уволив главу АМКУ. Теперь посадют бубоньку. Обязательно посадют
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02.07.2020 13:14 Ответить
А вот молодец!
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02.07.2020 13:44 Ответить
вЭнЭдихтова - когда сажать зЭ-лю будем - или пока место сидения зЭ-ли определяет его мировозрение....
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02.07.2020 15:24 Ответить
 
 