Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета. ДОКУМЕНТ
Заявление об отставке глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал вчера в Офисе Президента под давлением самого Владимира Зеленского.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке. Заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе Президента под давлением самого Владимира Зеленского. Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ. Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "слуг народа". Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернётся ожесточенная борьба. И причиной тому - борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис". Объективности ради, парламенту всё-таки давно следует заслушать отчёт главы АМКУ, поскольку критики было немало по другим вопросам. Власть фрагментируется и сыпется из рук Зеленского, который вместо "слуги народа" превращается, скорее, в "слугу двух господ", - рассказал Бутусов.
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ишь какой шмаркля "бессребреник")) Ну, он же не лох - чтобы бесплатно поддерживать монополиста))
Усе ж для людей та задля країни.
Пану Бутусову то казали ще рік назад.
Мой наставник часто повторял: кое-что - это ничего. Ничего.
Что мы и наблюдаем.
Следующий закон о легализации наркотиков и проституции. Слуги выйдут богатыми люьми после решения и принятия этого закона.
Не один довод на уродов не действует, они даже ко второму чтению убрали ограничения которые были в первом чтении! Вопрос а возможно судить и посадить сразу 250депутатов , за сговор и слияние с международной игральной мафией и использование своего положения на принятие и легализацию частных интересов в ущерб здоровью нации?
Тогда она сказала зеленому монобольшинству - "тогда разрешите проституцию и торговлю тяжелыми наркотиками, ведь по вашему они тоже могут наполнить бюджет"
А я вас скажу другое. Зеленский проталкивает закон об игорном бизнесе ради вшивых 4-х миллиардов для своих приближенных, при этом, чтобы они заграбастали эти четыре миллиарда, украинцы должны отнести в казино не менее 40 миллиардов гривен и проиграть их там. А еще из законопроекта исчезла норма о запрете на размещение игорных заведений ближе 500 метров от школ. Вы лично своих детей или внуков не хотите за ручку отвести в игорный салон?
При этом Зеленский настоял на снятии Главы Антимонопольного комитета, который хотел оштрафовать на 6,7 млрд гривен табачного монополиста, корни которого в РФ.
А ЮВТ уже помогла зеленым вернуть от Нафтогаза 32 млрд в казну и 2 млрд от ПДВ.
При этом зеленые у власти уже год и в течении каждого месяца их при власти тырится минимум 6 млрд народных денег.
А так да, так мелочь по карманам
зероноль!
Вы помните, как ЗЕ принимали закон о земле? А потом добавили распродажу заповедников и водоемов... Просто Юля вчера про это не говорила, она теперь бьёт в одном выступлении в одну тему, а не как раньше по всем и это гораздо лучше.
Ну и вам, как стороннице ЗЕ, конечно просто удобно отмолчатся о той моей части поста, где про возвращенные при ее давлении в бюджет десятках миллиардов гривен.
А про снятие налогов с игорного бизнеса вы еще услышите, не долго ЗЕ ждать будут.