Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета. ДОКУМЕНТ

Заявление об отставке глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал вчера в Офисе Президента под давлением самого Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке. Заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе Президента под давлением самого Владимира Зеленского. Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ. Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "слуг народа". Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернётся ожесточенная борьба. И причиной тому - борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тэдис". Объективности ради, парламенту всё-таки давно следует заслушать отчёт главы АМКУ, поскольку критики было немало по другим вопросам. Власть фрагментируется и сыпется из рук Зеленского, который вместо "слуги народа" превращается, скорее, в "слугу двух господ", - рассказал Бутусов.

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