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Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк

Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует рассмотреть проект постановления об освобождении Якова Смолия от должности председателя Национального банка Украины уже сегодня, 2 июля, в 15:00.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Президент уже внес представление об отставке главы НБУ. Аргумент о политическом давлении, я так понимаю, не интересен. Скорее всего, сегодня в 15:00 наш Комитет уже будет собираться на рассмотрение постановления", - проинформировал депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп Голоса Железняк 01

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

Автор: 

ВР (29252) НБУ (4836) увольнение (2679) Смолий Яков (138) Железняк Ярослав (423)


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Топ комментарии
+22
Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4914
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02.07.2020 12:12
+20
Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4216
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02.07.2020 12:19
+11
Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 7617
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02.07.2020 12:18
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Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4914
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02.07.2020 12:12 Ответить
торопятся.. видать недостаточно быстро для бени валится укрс гривны)
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02.07.2020 12:13 Ответить
ток вот проблема (для шмаркли) - хотя оно и неспособно думать хоть на день вперед:
кредиты от МВФ привязаны к независимости НБУ, и назначить "100% своего" - это подписать шмаркле самому себе приговор: МВФ очеееень не любит кидал, особенно таких тупых как вислюк)
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02.07.2020 12:16 Ответить
кстати, заява Смолия последовала через день после получения транша МВФ и через тиждень после подписания с МВФ.
Причем давление на Смолия было именно лично от зеленского, что является УГОЛОВНЫМ преступлением
Звільнення голови Нацбанку Смолія - тиск з боку вищого політичного керівництва країни
https://www.youtube.com/watch?v=n4R1-OQf8xw
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02.07.2020 12:25 Ответить
https://twitter.com/FursaSergey

https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey @FursaSergey
Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
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02.07.2020 12:31 Ответить
И отозвали письмо о погашении предыдущих выпусков ОВГЗ.
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02.07.2020 12:33 Ответить
Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций, благодаря которым накануне привлекла на рынке $1,75 млрд. Официальное https://direct.euronext.com/AnnouncementRNSDetails.aspx?id=14600857&fbclid=IwAR32Pyz5Gl2GD4M24Tyj7C57_IS99-Kzo0PhX9rWsjPdozaO5pXwmjCU494 сообщение об этом появилось на пан-европейской фондовой бирже.
По словам одного из собеседников http://www.liga.net/ LIGA.net , размещение отменили "по инициативе эмитента".
Соглашение по размещению евробондов Минфин успел завершить перед самым объявлением главой НБУ https://file.liga.net/persons/smoliy-yakov Яковом Смолием решения подать в отставку в связи с "системным политическим давлением".
Новые евробонды Украины могли стать первым выходом правительства на международные рынки капитала с начала коронавирусного экономического кризиса. $750 млн от выпуска этих евробондов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021-2022 годах.
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02.07.2020 12:39 Ответить
Да. Долговая нагрузка государства уже лихо приближается в 67% ВВП. А еще недавно было около 50%. Верной дорогой идут квартальные шуты -- прямо в Бенин зад.
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02.07.2020 12:49 Ответить
Олександр Савченко це економіст, фінансіст та банкір міжнародного рівня, щоб було підтверджено його запрошенням на посаду директора ****, після того як він запускав в Україні Національний Банк і відкривав його перші рахунки за кордоном! Савченко це потужний фахівець з банківської справи і взагалі з економіки і тому призначення Олександра Савченка на посаду Голови НБУ буде положительно сприйнято як МВФ так і іншими міжнародними організаціями, бо в фаховості Савченка немає ні в кого жодного сумніву, він підтвердив це своєю суперуспішною роботою директором ****. Олександр Савченко є найкращим і найбільш досвідченим українським економістом, фінансістом та банкіром і кращої кандидатури на посаду Голови НБУ в Україні немає! До того ж Олександр Савченко займає чітку проукраїнську позицію і є сідомим патріотом і противником брудних помийних банків та банківського криміналу, як і криміналу взагалі. Савченко не раз закликав НБУ боротись з банківськими махінаціями та неповерненням кредитів українськими бандитами та депутатами! За оцінками Олександра Савченка більше 200 млрд доларів можна повернути в банківську систему через конфіскацію майна боржників - депутатів, міністрів, підприємців, які просто крали кредити в банках, брали гроші щоб не віддавати! Олександр Савченко вважає що власників Приватбакну потрібно судити і конфіскувати їх майно для повернення вкрадених коштів, те саме стосується й інших банків-банкрутів які досі не повернули гроші НБУ, але власники цих банків уникають конфіскації своїх активів і продовжують безбідно жити і називати себе бізнесменами!
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02.07.2020 13:34 Ответить
Ты бы все это вспоминал, когда голосовал за куклу бывшего хозяина пылесоса "Привата" в 2019 году. А заодно почитал бы западных экспертов о банковской реформе в Украине при Гонтаревой. Глядишь -- сейчас и не пришлось бы типа "умничать".
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02.07.2020 13:40 Ответить
Якщо Головою НБУ стане Олександр Савченко, то курс гривні буде зростати а дефіцит бюджету буде скорочуватись! У Олександра Савченка є ціла програма наведення порядку в банківському секторі і пожвавлення українських ринків для запуску економіки і виходу з кризи! Олександр Савченко свою програму постійно викладає в Інтернеті і керівники НБУ її також знають, бо слухають Савченка, але діють абослютно протилежними заходами, щоб допомогти фінансовим спекулянтам які вклались в ОДВП - порошенкам, яценюкам та іншим!
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02.07.2020 13:58 Ответить
Ты - идиот.
"
Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме, говорит один из собеседников.
"5-7-9 - это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, из-за которой НБУ не дает ход кредитам, - рассказывает собеседник из руководства "Слуги народа". - И в целом, президент находится в другой экономической парадигме. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса - это так себе история".
Что означает "другая экономическая парадигма" Зеленского? "Деньги - кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику - нельзя; курс - чуть опустить и т.д.", - перечисляет источник издания.Источник: https://biz.censor.net/n3205585
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02.07.2020 13:41 Ответить
Кредити 5-7-9% це важливо, але ми зараз знаходимось в такій жопі, що для запуску економіки потрібно допомагати споживачам витрачати гроші, а для цього потрібно було видати кожній українській сім'ї якісь кошти на те що пережити карантин. Ці вільні гроші люди пустили б на придбання товарів першої необхідності і ринко отримав би додаткові обігові кошти, а це в свою чергу призвело б до збільшення продажів, а це в свою чергу призвело б до збільшення обігу і вже тоді підприємці могли б брати кредити в розрахунку на подальше збільшення обігу товарів і розвиток підприємств! Уряд мав постійними дотаціями підігрівати саме споживачів, щоб вони витрачали, витрачали, витрачали і брали кредити і знову витрачали - саме так запускається економіка! Без розвитку споживчих ринків не буде розвитку бізнесу! Зараз кожен скорочує персонал і готується до погіршення економічної ситуації, навіть без врахування зміни Голови НБУ та пов'язаних з цим ризиків! Тому кредити 5-7-9% це другий крок, але ми не зробили перший крок - не надали фінансову допомогу домогосподарствам! США та Китай надали фінансову допомогу кожному громадянину, щоб підтримати споживчу активність і не дати схлопнутись споживчим ринкам на фоні страшних очікувань кризи від коронавірусу! А ми як ідіоти не дали людям грошей і тепер бізнес не бере кредити бо не має кому продавати свою продукцію! Ось про це і казав Олександр Савченко ще в березні - дайте кожному українцію фінансову допомогу, дайте допомгу підприємцям та організаціям на виплату зарплат працівникам, бо скорочене робоче місце це проблема, на створення нового робочого місця потрібно інвестувати до 5000 доларів, тому критично важливо зберегт робочі місця! Навіть Президент Кучма це розумів і регулярно слухав звіти керівника податкової Миколи Азарова по країні, де наскільки скоротились робочі місця і трахав податкову за скорочення робочих місць!
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02.07.2020 14:07 Ответить
Ты - идиот. Это НБУ будет кредит под 5% вывдавать?
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02.07.2020 15:46 Ответить
Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5900
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02.07.2020 12:34 Ответить
Горить сарай палай і хата - темпи крмплядських слуг з їхнім сцарем на троні в режимі турбо копають собі яму ...
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02.07.2020 12:14 Ответить
Аби ж то тіко собі! Я б з радістю їх там і прикопав би. Але ж у тій ямі опинимось усі ми
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02.07.2020 12:42 Ответить
Нелепо ожидать, что вопрос "о политическом давлении" будут рассматривать те, кто собственно и "давил". Может вы хоть на комитете спросите человека, кто и как, и сделаете это достоянием общественности?
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02.07.2020 12:15 Ответить
Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6159
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02.07.2020 12:32 Ответить
А тим часом долар вже 27,30грн.
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02.07.2020 12:16 Ответить
Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 7617
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02.07.2020 12:18 Ответить
ОВГЗ тоже посыпались...
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02.07.2020 12:25 Ответить
И межбанк пошел вовсю. Нацбанк уже вышел с интервенциями в попытке сбить рост курса.
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02.07.2020 12:35 Ответить
Зелена мерзота все руйнує.
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02.07.2020 12:16 Ответить
Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8750
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02.07.2020 12:37 Ответить
Зебілам слава!
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02.07.2020 12:45 Ответить
Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5270
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02.07.2020 12:17 Ответить
Пілітє, Шура! Оні золотиє.
Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6795
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02.07.2020 12:21 Ответить
Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4216
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02.07.2020 12:19 Ответить
Просто не уявляю, щоб було якби замість Зеленського обрали якогось дурачка!
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02.07.2020 12:22 Ответить
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02.07.2020 12:26 Ответить
Зеленський дарує НБУ коломойському.
Позови, на млрд доларів вкрадених у лохів, відкликані.
Весь світ у бенених ніг.
В Україні дефолт. Еконміці звіздець.
Армію утримувати нінащо. А у мордорі воєнні навчання. "Співпадіння".
Вітаю 73%, це ваш "здобуток" . Вони "зробили вас разом"Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2703
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02.07.2020 12:26 Ответить
Найгірше те, що лохи 73% до цих пір цього не розуміють. Їм навіть для цього дірку в 300 млрд в бюджеті зробили, а вони дивляться крізь неї і не розуміють. Такі реалії життя.
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02.07.2020 12:29 Ответить
По тІлІвІзору, журнашлюхи коломойського з мервечуком, ахметова з пінчуком, про таке не гАвАрЯт.
Їм гАвАрЯт, що друкувать папірці, як в 90-ті, це добре. МВФ поганий, бо у нього найнижчий процент. А гроші можна взяти у "братськогонаріту", який вбиває українців, в обмін на подвійне громадянство і визнання криму кацапським і продаж української землі, тим же кацапам. А шо? Одна держава, "одиннаріт". За це 73% голосували?
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02.07.2020 12:41 Ответить
Зря они что-ли в выборы вкладывались? Теперь косят

Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6044
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02.07.2020 12:56 Ответить
У олигархов все гроши в валюте - им выгоден обвал гривни - тогда они за копейки скупят Украину ,землю, людей
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02.07.2020 13:36 Ответить
Беня пишається тим, що він рейдер. Саме це він і робить. Для нього Україна була вдалим бізнеспроектом Порошенка, він її віджав і далі все по плану.
-Довести до банкрутства (дефолт).
-Роздерибанить ( адміністративно- територіальна реформа)
-Законно продати третій стророні ( подвійне громадянство з мордром, продаж землі, промисловості, держпідприємств і т.п.) Унеможливити повернення назад.
-Звичайне рейдерське захоплення.
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02.07.2020 13:44 Ответить
Гривень нема . Одна зелена мерзота, з президентом . Сижу і думаю, а шо воно оце буде.
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02.07.2020 12:27 Ответить
Повна дупа зелених шмарклів... Раніше треба було думати.
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02.07.2020 12:35 Ответить
"Віталій Портников: Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі" Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни
Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.

У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?

Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.

Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи відзначили, що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.

А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.

Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.

Але, здається, він може відбутися вже влітку.https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
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02.07.2020 12:34 Ответить
Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9256

Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 3606
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02.07.2020 12:35 Ответить
Нормальные люди такую уйню не смотрят.
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02.07.2020 12:44 Ответить
хуже не будет!
Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2680
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02.07.2020 12:38 Ответить
Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 3882
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02.07.2020 12:49 Ответить
Шоб ви так швидко з Аваковим вирішили! Так нє! На Пороха справу і посеред ночі відкривають, відставку Смолія розглядають менш, ніж за 24 години, а Бєні, Гудки, Авакови продовжують дєрібан за ширмою найвеличнішого янєлоха!
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02.07.2020 12:39 Ответить
Відставка команди Гонтаревої/Смолія - це:
1. Курс ₴/$: 30-40-50
2. Інфляція: 20% і більше
3. Кінець міжнародної підтримки України
4. Посилення впливу Коломойського
5. Зубожіння населення
Пане Володимир Зеленський, добре думай-ТЕ !

Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9858
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02.07.2020 12:48 Ответить
І якось так випадково відразу після російського "голосування".
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02.07.2020 12:51 Ответить
Порошенко звернувся до Зеленського заявивши, що той стоїть між вибором, кого обрати - українців чи Коломойського.За його словами, "президент "вичавив" заяву зі Смолія.Порошенко звернувся доЗеленського від імені фракції: "Відкличте заяву! Поверніть її Смолію без розгляду. Бо, як висловився один з інвесторів, це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю з сірниками."Перші результати ми вже маємо, курс міжбанку вчора був 26 60 грн, сьогодні 27 25 грн", - зауважив Порошенко, додавши, що Нацбанк зробив інтервенцію на $100 млн.https://espreso.tv/news/2020/07/02/zelenskyy_quotvychavyvquot_vidstavku_zi_smoliya_poroshenko
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02.07.2020 12:53 Ответить
правильно всю воровскую шайку ***** гнать
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02.07.2020 14:05 Ответить
СКАЗ О ТОМ, КАК ДОБРЫЙ ЗЕЛЯ СДЕЛАЛ УКРАИНСКИЙ НАРИД МИЛЛИОНЕРОМ!
1. Прогнал Добрый Зеля Злого Банкира из Нацбанка и поставил туда Добрую Бородатую Бабушку.
2. Добрая бабушка стала выдавать украинскому нариду кредиты под 5% годовых.
3. На полученные деньги украинский нарид накупил себе валюты.
4. Через год, когда валюта подорожала в два раза, нарид валюту продал, кредит вернул, и ещё миллион гривен на мёд с пивом в карман положил!
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02.07.2020 16:38 Ответить
 
 