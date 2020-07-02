Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует рассмотреть проект постановления об освобождении Якова Смолия от должности председателя Национального банка Украины уже сегодня, 2 июля, в 15:00.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ.
"Президент уже внес представление об отставке главы НБУ. Аргумент о политическом давлении, я так понимаю, не интересен. Скорее всего, сегодня в 15:00 наш Комитет уже будет собираться на рассмотрение постановления", - проинформировал депутат.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
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кредиты от МВФ привязаны к независимости НБУ, и назначить "100% своего" - это подписать шмаркле самому себе приговор: МВФ очеееень не любит кидал, особенно таких тупых как вислюк)
Причем давление на Смолия было именно лично от зеленского, что является УГОЛОВНЫМ преступлением
Звільнення голови Нацбанку Смолія - тиск з боку вищого політичного керівництва країни
https://www.youtube.com/watch?v=n4R1-OQf8xw
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Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
По словам одного из собеседников http://www.liga.net/ LIGA.net , размещение отменили "по инициативе эмитента".
Соглашение по размещению евробондов Минфин успел завершить перед самым объявлением главой НБУ https://file.liga.net/persons/smoliy-yakov Яковом Смолием решения подать в отставку в связи с "системным политическим давлением".
Новые евробонды Украины могли стать первым выходом правительства на международные рынки капитала с начала коронавирусного экономического кризиса. $750 млн от выпуска этих евробондов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021-2022 годах.
"
Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме, говорит один из собеседников.
"5-7-9 - это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, из-за которой НБУ не дает ход кредитам, - рассказывает собеседник из руководства "Слуги народа". - И в целом, президент находится в другой экономической парадигме. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса - это так себе история".
Что означает "другая экономическая парадигма" Зеленского? "Деньги - кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику - нельзя; курс - чуть опустить и т.д.", - перечисляет источник издания.Источник: https://biz.censor.net/n3205585
Позови, на млрд доларів вкрадених у лохів, відкликані.
Весь світ у бенених ніг.
В Україні дефолт. Еконміці звіздець.
Армію утримувати нінащо. А у мордорі воєнні навчання. "Співпадіння".
Вітаю 73%, це ваш "здобуток" . Вони "зробили вас разом"
Їм гАвАрЯт, що друкувать папірці, як в 90-ті, це добре. МВФ поганий, бо у нього найнижчий процент. А гроші можна взяти у "братськогонаріту", який вбиває українців, в обмін на подвійне громадянство і визнання криму кацапським і продаж української землі, тим же кацапам. А шо? Одна держава, "одиннаріт". За це 73% голосували?
-Довести до банкрутства (дефолт).
-Роздерибанить ( адміністративно- територіальна реформа)
-Законно продати третій стророні ( подвійне громадянство з мордром, продаж землі, промисловості, держпідприємств і т.п.) Унеможливити повернення назад.
-Звичайне рейдерське захоплення.
Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи відзначили, що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
1. Курс ₴/$: 30-40-50
2. Інфляція: 20% і більше
3. Кінець міжнародної підтримки України
4. Посилення впливу Коломойського
5. Зубожіння населення
Пане Володимир Зеленський, добре думай-ТЕ !
1. Прогнал Добрый Зеля Злого Банкира из Нацбанка и поставил туда Добрую Бородатую Бабушку.
2. Добрая бабушка стала выдавать украинскому нариду кредиты под 5% годовых.
3. На полученные деньги украинский нарид накупил себе валюты.
4. Через год, когда валюта подорожала в два раза, нарид валюту продал, кредит вернул, и ещё миллион гривен на мёд с пивом в карман положил!