Комитет Рады планирует сегодня рассмотреть представление Зеленского об отставке Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует рассмотреть проект постановления об освобождении Якова Смолия от должности председателя Национального банка Украины уже сегодня, 2 июля, в 15:00.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Президент уже внес представление об отставке главы НБУ. Аргумент о политическом давлении, я так понимаю, не интересен. Скорее всего, сегодня в 15:00 наш Комитет уже будет собираться на рассмотрение постановления", - проинформировал депутат.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.