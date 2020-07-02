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Женщина 18 раз "минировала" здание в Шевченковском районе столицы, ей грозит до 8 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТО

Женщина 18 раз

Правонарушительница сообщала о ложном минировании в полицию через таксофон и с помощью мобильного телефона. В результате полицейские задокументировали 18 вызовов о "минировании" одного помещения. За содеянное женщине грозит до восьми лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В дежурную часть полиции Киева неоднократно поступали сообщения о заложенной взрывчатке в здании в Шевченковском районе. На все вызовы выезжали следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и работники взрывотехнической службы, тщательно проверяли помещения и прилегающую территорию и никаких подозрительных предметов или веществ не находили.

Следователи документировали каждый вызов, а оперативники в течение нескольких месяцев проводили необходимые розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленницы. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали женщину в Полтаве.

К совершению правонарушения причастна жительница Киева, 1964 года рождения. Она осуществляла звонки через таксофон и с помощью мобильного телефона, а чтобы избежать ответственности, меняла номера мобильных телефонов и адреса таксофонов, из которых делала ложные вызовы. После каждого сообщения женщина сразу выезжала за пределы города.

Следователи задокументировали 18 фактов ложных сообщений о минировании здания и начали досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Задержанной сообщили о подозрении, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также читайте: Киевский метрополитен: Взрывчатку не обнаружили, все станции работают в обычном режиме

Женщина 18 раз минировала здание в Шевченковском районе столицы, ей грозит до 8 лет тюрьмы, - Нацполиция 01
Женщина 18 раз минировала здание в Шевченковском районе столицы, ей грозит до 8 лет тюрьмы, - Нацполиция 02

Автор: 

Киев (25568) минирование (1446) Нацполиция (16485)


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Топ комментарии
+7
Вата? Любительница Путина и Сталина? Сторонница ДНР ЛНР, которая ни в какую не хотела переезжать в ДНРЛНР?
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02.07.2020 12:42
+5
Высчитать расходы из пенсии в 2-кратном размере, и пусть гуляет.
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02.07.2020 12:39
+4
Та какая шиза? Это заработок. Смотрите на её телефон - такие телефоны позапрошлого поколения специально используются для телефонного террора. Для шизика она уж больно хорошо подготовилась и системно действовала. Кто ей платил, угадайте
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02.07.2020 12:56
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скоріш Глеваха їй загрожує..чи вже відрехформовано закрили..?
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02.07.2020 12:36 Ответить
Срюзкого мира захотела старая ТП!
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02.07.2020 15:23 Ответить
Какая Победа! Психбольную вычислили! И то потому что наверно она, устала "скрываться". И ей славы захотелось.
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02.07.2020 12:37 Ответить
Высчитать расходы из пенсии в 2-кратном размере, и пусть гуляет.
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02.07.2020 12:39 Ответить
Что за здание она "минировала"? Почему не пишут? Что за секреты?
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02.07.2020 12:40 Ответить
а в Киеве еще есть таксофоны??? вау...
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02.07.2020 12:42 Ответить
Может ей нравился сапер с собачкой?
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02.07.2020 12:42 Ответить
Вата? Любительница Путина и Сталина? Сторонница ДНР ЛНР, которая ни в какую не хотела переезжать в ДНРЛНР?
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02.07.2020 12:42 Ответить
Да бросьте вы ерундой заниматься. Скорее всего "минировала" она какой то торговый центр откуда её уволили как она считает незаконно,вот и мстила таким образом кошмаря хозяина этого объекта. Её можно было вычислить уже после второго "минирования" но видимо у начальника полиции не было "стимула" потому её и задержали аж на 18 "минировании". Уже после повторного "минирования" одного и того же объекта нормальный следователь вносит ещё одну версию в расследование, это подозрение что кто то мстит таким образом владельцу. И сразу же начинают проверять кто был уволен с этого периода и по какой причине,и довольно быстро выходят на подозреваемых или подозреваемого ,ведь таких кто был уволен по какой то причине не так уж и много,один-два максимум три если большой штат,да и не то время что бы увольнять хорошего работника ради прикола,хорошие рабочие везде на вес золота. Увольняют как правило по причине и довольно серьёзной,воровство,пьянство,провоцирование нездоровой атмосферы в коллективе и так далее. Вычислить такого уволенного довольно просто,его знают все. Остаётся малость,сравнить его голос с голосом "минёра", получит результаты экспертизы, установить адрес и когда будет очередной звонок о минировании задержать "минёра".Поверьте я знаю о чём говорю. Ведь эта ненормальная "мстительница" 18 раз "минировала" один и тот же объект и довольно стыдно полиции что её вычислили только на 18 разе.
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02.07.2020 13:18 Ответить
Почему так убежденьі что она бьіла уволена? Может конкурента кошмарила, может какая то месть / неприязнь в личньіх отношениях.
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02.07.2020 13:41 Ответить
Тут же явно ШИЗА!!!!
Ее в психушку надо!
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02.07.2020 12:52 Ответить
Та какая шиза? Это заработок. Смотрите на её телефон - такие телефоны позапрошлого поколения специально используются для телефонного террора. Для шизика она уж больно хорошо подготовилась и системно действовала. Кто ей платил, угадайте
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02.07.2020 12:56 Ответить
судя по работе наших органов не уверен что это она
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02.07.2020 13:00 Ответить
Весь прикол в здании!
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02.07.2020 13:03 Ответить
Она или работает на россию или сумасшедшая. Хотя работать на россию это тоже сумасшествие
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02.07.2020 16:18 Ответить
 
 