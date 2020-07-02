Женщина 18 раз "минировала" здание в Шевченковском районе столицы, ей грозит до 8 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТО

Правонарушительница сообщала о ложном минировании в полицию через таксофон и с помощью мобильного телефона. В результате полицейские задокументировали 18 вызовов о "минировании" одного помещения. За содеянное женщине грозит до восьми лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В дежурную часть полиции Киева неоднократно поступали сообщения о заложенной взрывчатке в здании в Шевченковском районе. На все вызовы выезжали следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и работники взрывотехнической службы, тщательно проверяли помещения и прилегающую территорию и никаких подозрительных предметов или веществ не находили.

Следователи документировали каждый вызов, а оперативники в течение нескольких месяцев проводили необходимые розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленницы. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали женщину в Полтаве.

К совершению правонарушения причастна жительница Киева, 1964 года рождения. Она осуществляла звонки через таксофон и с помощью мобильного телефона, а чтобы избежать ответственности, меняла номера мобильных телефонов и адреса таксофонов, из которых делала ложные вызовы. После каждого сообщения женщина сразу выезжала за пределы города.

Следователи задокументировали 18 фактов ложных сообщений о минировании здания и начали досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Задержанной сообщили о подозрении, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.

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