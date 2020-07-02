Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию "старые добрые кадры", ведомство уже нужно спасать, - Фирсов

Экс-руководитель ГЭИ Егор Фирсов заявил, что новый глава ведомства Андрей Малеваный возвращает на должности одиозных людей с "опытом и достижениями".

Об этом Фирсов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вернули на должность Николая Маланича, который 5 лет руководил Львовской инспекцией и которого я уволил после первой же беседы. Как там в Львове порядок с экологией? Теперь будет еще лучше", - сообщил Фирсов.

Он также рассказал, что "настоящий праздник произошел в Днепре".

"Там и.о. начальника инспекции назначили Дмитрия Половицу. Это человек, который много лет работает первым заместителем Шибко. О господине Шибко я наверное писал и говорил больше других, это человек, который не может существовать без уголовных производств. Его пришлось буквально с креслом выносить. Но похоже что кого-то он и его креатуры устраивают", - отмечает Фирсов.

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"Мы не по приколу уволили 80% старых руководителей терорганов (Госэкоинспекции. - Ред.). Не проиграли ни одного суда, по восстановлению в должности. Их действительно было за что увольнять. Поэтому сейчас я с удивлением наблюдаю за этими обновлениями", - резюмировал экс-глава ГЭИ.