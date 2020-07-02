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Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию "старые добрые кадры", ведомство уже нужно спасать, - Фирсов

Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию

Экс-руководитель ГЭИ Егор Фирсов заявил, что новый глава ведомства Андрей Малеваный возвращает на должности одиозных людей с "опытом и достижениями".

Об этом Фирсов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вернули на должность Николая Маланича, который 5 лет руководил Львовской инспекцией и которого я уволил после первой же беседы. Как там в Львове порядок с экологией? Теперь будет еще лучше", - сообщил Фирсов.

Он также рассказал, что "настоящий праздник произошел в Днепре".

"Там и.о. начальника инспекции назначили Дмитрия Половицу. Это человек, который много лет работает первым заместителем Шибко. О господине Шибко я наверное писал и говорил больше других, это человек, который не может существовать без уголовных производств. Его пришлось буквально с креслом выносить. Но похоже что кого-то он и его креатуры устраивают", - отмечает Фирсов.

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"Мы не по приколу уволили 80% старых руководителей терорганов (Госэкоинспекции. - Ред.). Не проиграли ни одного суда, по восстановлению в должности. Их действительно было за что увольнять. Поэтому сейчас я с удивлением наблюдаю за этими обновлениями", - резюмировал экс-глава ГЭИ.

Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию старые добрые кадры, ведомство уже нужно спасать, - Фирсов 01

Госэкоинспекция (148) Фирсов Егор (153) Малеваный Андрей (22)


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Топ комментарии
+14
Ну что, зебильчики? Это называется "системный кризис", власть тупо посыпалась по всем направлениям. От развития до "только бы выжить" оказалась только всего одна галочка в бюллетене.
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02.07.2020 12:40
+9
Беня и Ахметка на своих заводах об проблемах с экологией можно забыть да и жителям лишняя пара рук и хвост не помешают когда вырастут!
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02.07.2020 12:39
+8
та лишь бы не Порох,

да, Егорка ?
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02.07.2020 12:39
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Беня и Ахметка на своих заводах об проблемах с экологией можно забыть да и жителям лишняя пара рук и хвост не помешают когда вырастут!
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02.07.2020 12:39 Ответить
Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию "старые-добрые кадры", ведомство уже нужно спасать, - Фирсов - Цензор.НЕТ 2280
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02.07.2020 12:44 Ответить
Можно подумать, что Фирсов трогал заводы Коломойши. Та не смешите. Даже показательных проверок не было, чтоб хоть сделать вид, что всё объективно.
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02.07.2020 17:05 Ответить
та лишь бы не Порох,

да, Егорка ?
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02.07.2020 12:39 Ответить
Точно. порох же закрыл все вредные производства. Особенно лютовал с ахметовскими. Да и лес запретил вывозить (ну разве что кругляк - ну так то дрова, дрова можно).
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02.07.2020 12:59 Ответить
А лес тут при чем? Лес вообще не при делах. Вы у любого гуцула спросите - лес к паводкам ну ни каким боком.)) Стихия и есть стихия, поэтому государство пусть раскошелится. Только у государства за душой ни копейки, а те копейки что есть - это наши бабки.
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02.07.2020 18:28 Ответить
Береза - 200л.
Сосна - 150л.
Бук - 250л.
Дуб - 600л.
Ясень - 400л.
Граб - 340л.
при исчезновении деревьев погибает мох, квадратный метр которого способен удерживать в себе в среднем до 4-х литров воды.
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03.07.2020 10:08 Ответить
Так при твоем Порохе все эти люди прекрасно воровали на местах и их никто не трогал.
Вычищать их начали именно после прихода Зели, когда он поставил Фирсова на должность. Но Зеля сдулся быстро.
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02.07.2020 13:01 Ответить
А он вообще бьіл "надутьім" или все же зебилам показалось?
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02.07.2020 13:49 Ответить
Ну факты же есть - поставил на места сначала людей вроде Фирсова, которые начали вычищать нечисть, которая прекрасно себя чувствовала при Потрошенке. При Порошке-то эта коррумпированная нечить воровала на местах и чувствовала себя в полной безопасности.
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02.07.2020 14:34 Ответить
Чё там с Центрэнерго?
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02.07.2020 16:07 Ответить
Та ну, назначил єтих "полезньіх идиотов" на должности на срок от 2 до 6 месяцев (дольше пока у него не задерживаются) и как только они начали "вьічищать" сразу же их уволил говорит лишь о том, что либо ставил их изначально для пиара либо же не для того чтобьі они там что то "чистили"
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02.07.2020 16:16 Ответить
Вычистить, тупо увольняя всех подряд, это много ума не надо. А вот поставить ему потом было некого, ибо он совершенно не из этой области и кадров у него никогда не было.
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02.07.2020 17:06 Ответить
Но Зеля сдулся быстро.

ТАК ТЫ Ж ТУТ КРИЧАЛ

МІ ЕГО СМЕТЬОМ, ЕСЛИ Ч₴ !!!

Когда сметать идёшь вместе с Фирсовым ?
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02.07.2020 22:30 Ответить
а шо порох, шо не порох - один хрін. нічого гарного з екологією держава не робить 30 років. і не змінюється це на краще - і на гірше вже нікуди.
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02.07.2020 23:06 Ответить
Ну что, зебильчики? Это называется "системный кризис", власть тупо посыпалась по всем направлениям. От развития до "только бы выжить" оказалась только всего одна галочка в бюллетене.
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02.07.2020 12:40 Ответить
им поф, лишь бы не Порошенко)
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02.07.2020 12:42 Ответить
Дебильчик, так ведь все это возье при Порошенке никто не трогал пальцем даже - ведь для Порошенки все это - свои люди. Увольнять их начали уже после ухода Порошенки. А Зеля - да, сдулся полностью.
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02.07.2020 13:04 Ответить
*ворье
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02.07.2020 13:07 Ответить
Сметать когда идешь ?

Ты ж пердел громко, шо сметёшь, если вдруг не так )))
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02.07.2020 22:31 Ответить
Да неужели? Только Почему при "ворье" у Порошенко финансы были и государственные предприятия приносили прибыль? И страна успешно развивалась? А при приведенных тобой к власти "новых и честных" вдруг кончились деньги, предприятия резко стали убыточными и страна лихо катится в задницу. по всем направлениям? Может нужно было мозгами думать, а не Г+Г?
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02.07.2020 14:16 Ответить
Так что ж ты так возмущено, что вернули именно тех людей, которые были на должностях именно при Порошенке, болезное?
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02.07.2020 14:19 Ответить
Еще раз для упоротого. "Где же тогда деньги, Зен?" Раз пришли честные и не воры? И где хоть одно дело о мифических сворованных миллиардах? Ну хоть одно?
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02.07.2020 14:22 Ответить
Чё там с адвокатом Яныка, в должности зам главы ДБР?
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02.07.2020 16:10 Ответить
Ничего хорошего.
Назначение Фирсова я лично приветствовал, а адвокат януковича - это дикий зашквар.
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03.07.2020 00:09 Ответить
Венедиктова - просто зашквар, или дикий зашквар?
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03.07.2020 07:07 Ответить
Такой же, как по мне. А с какой целью интересуешься?
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03.07.2020 07:28 Ответить
Та мне прсто по приколу . Стоеросовые выбрали Корабельных, но виноват петя . Кста, пароль- бабада, ответ - анал табу. И не забывать - если шо не так - это монтаж
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03.07.2020 21:07 Ответить
вернули именно тех людей, которые были на должностях именно при Порошенке,


Недоразвитый,

в статье написано, что возвращают тех, кто был ДО Порошенко
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02.07.2020 22:33 Ответить
Недоразвитый, в статье черным по белому написано, что возвращают тех, кого уволил ФИРСОВ, когда Фирсов исполнял обязанности главы Госэкоинспекции! Фирсофа на эту должность назначил ЗЕЛЕНСКИЙ - то есть Фирсов увольнял тех, кто был в Госэкоинспекции при Порошенко и до него!
Учись читать, тупой ты упоротый сектант!
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03.07.2020 00:08 Ответить
дивно, як питання екології змістилось до прибутків підприємств. шо з екологією? чого дніпро цвіте при всіх президентах? чого сміттєві звалища завалюють людей і смердять на цілі міста?
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02.07.2020 23:07 Ответить
Чё там с Роттердамом?
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02.07.2020 16:08 Ответить
он плюс )))
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02.07.2020 22:33 Ответить
Странно шо зебобики о нём заткнулись
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02.07.2020 22:54 Ответить
патамуша это полезный Роттердаи
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02.07.2020 22:57 Ответить
Не, у них ща - Герус+++
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03.07.2020 07:11 Ответить
А ты так верил в Бубу, Фирсов...
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02.07.2020 12:41 Ответить
Не просто верил, а сделал все для "только бы не Порох".
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02.07.2020 12:42 Ответить
Он и в Потрошка верил - тоже приверно год. Потом понял, что Потрошок даже пальцем не собирается ворье трогать и свалил.
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02.07.2020 13:05 Ответить
Столько раз очень верить и очень разочаровываться, это уже диагноз...
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02.07.2020 13:07 Ответить
А какие варианты? Голосовать за стабильную коррупцию?
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02.07.2020 13:10 Ответить
Где уголовньіе дела по фактам стабильной коррупции прошлой власти?
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02.07.2020 13:44 Ответить
"Можно не верить людям, можно не веритьгубернатору, но как не верить радио?" (С) Стругацкие.
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02.07.2020 14:21 Ответить
Конечно же нет, а есть дела по фактам коррупции при Януковиче? А есть дела по фактам коррупции при Кучме?
А что - это значит, что раз нет дел, то у нас в стране коррупции нет по вашей ущербной логике?
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02.07.2020 14:30 Ответить
У Януковча конфисковали миллиарды.
Плохо, что население не помнит об этом.
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02.07.2020 14:39 Ответить
У Яныка, Курченко, Арбузова, Иванюшенко ......
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02.07.2020 14:48 Ответить
Наши форумные политологи этого не заметили или с памятью проблемы...
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02.07.2020 14:51 Ответить
Им по Г+Г об этом не растолковали. Для них -- значит и не было.
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02.07.2020 14:54 Ответить
Так у нас в стране воровали только 3 человека, или как? Эти самые коррупционеры, возвращением которых вы возмущены - они ведь работали при януковиче, работали при порошенке и только Фирсов их уволил.
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02.07.2020 14:51 Ответить
По коррупции Яныка и подельников немного прояснилось в памяти?
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02.07.2020 14:53 Ответить
Еще раз для тугодоходящих - эти самые коррумпированные старые добрые кадры, которые возвращаются в Госэкоинспекцию, чем вы возмущены - они работали при Яныке и Порошенке - их никто не трогал, никаких дел нет.
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02.07.2020 15:06 Ответить
Тирьеры тупо нарываются своим хамством "ущербная логика", "тугодоходящими", а потом страшно обижаются когда им отвечают тем же.
Типичный зебилизм. Приходите в сознание, потом ходите на форумы.
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02.07.2020 15:32 Ответить
Ну так еще раз. Ответь на вопрос -- . "Где же тогда деньги, Зен?" Раз пришли честные и не воры? И где хоть одно дело о мифических сворованных миллиардах? Ну хоть одно? Даже с Свинарчугов\Гладковских обвинения сняты, там не было воровства. Ну и?
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02.07.2020 14:53 Ответить
Честных пришли единицы - вроде того же Фирсова - остальные - такие же ворюги. Да и собственно - пришли на очень немногие должности люди - в основном - все те же, кто и был остались.
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02.07.2020 15:07 Ответить
Ну и где логика, а? Если при "воре" Порохе деньги были и страна развивалась, а сейчас при "честных" "толькобынепорохе" - полная дупа и безденежье. И при этом еще дико влазим в долги под дурные проценты.
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02.07.2020 15:21 Ответить
логика - это олигархическая наука, которую придумал Сорос !!!
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02.07.2020 22:36 Ответить
Чё там с оффшорами Зели?
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02.07.2020 16:11 Ответить
они есть
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02.07.2020 23:15 Ответить
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03.07.2020 07:10 Ответить
Мозгами думать, а не дупой с Г+Г. Но кому я это говорю? Все равно не дойдет.
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02.07.2020 14:18 Ответить
Удивительно, советы раздаете а сами не пользуетесь. Хотя откуда мозги у соевого сектанта...
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02.07.2020 14:31 Ответить
Только вот результат за окном сейчас наиболее полно отражает состояние именно ваших "толькобынепорохов" мозгов - "дупа". Причем полная. И не каетесь, или не хотите признаться.
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02.07.2020 14:51 Ответить
Если 2 раза подряд так ошибся, значит он нихрена в людях не разбирается. Таким в политике не место.
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02.07.2020 13:51 Ответить
Да ладно, а назовите-ка у нас кого-то, кто НЕ ошибся в политике - и не два раза, а всегда? Когда это мы не ошибались при выборе, когда в Украине были избраны достойные? Разве было такое хоть раз?
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02.07.2020 14:33 Ответить
в мае 2014 года
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02.07.2020 22:37 Ответить
Он обычный грантоед, он верит в деньги и в их силу. Может там и есть доля идейности, но очень небольшая.
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02.07.2020 17:07 Ответить
Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию "старые-добрые кадры", ведомство уже нужно спасать, - Фирсов - Цензор.НЕТ 563
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02.07.2020 12:41 Ответить
Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию "старые-добрые кадры", ведомство уже нужно спасать, - Фирсов - Цензор.НЕТ 7253
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02.07.2020 12:43 Ответить
Всё вместе....
Отставка НБУ, антимонопольной, бредовые назначения...
Страшно, блин!
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02.07.2020 13:15 Ответить
Уже не страшно, когда итог ясен. Если знаешь что уже полный писец, то чего неизбежного бояться? А уже понятно, что стране полный песец, вот только в каком виде он прийдет, еще не совсем понятно.)))
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02.07.2020 18:33 Ответить
Ваня, дорогой, я ещё пожить хочу по человечески!
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02.07.2020 18:40 Ответить
страной правят долбо*бы , набраные зеленой шмарклей по приколут в подворотнях. не могут управлять страной дегенераты по определению. мозгов то нет ))))
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02.07.2020 13:25 Ответить
новые лица плодятся
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02.07.2020 13:41 Ответить
а, виноват, виноват во фсём опять будет Порох
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02.07.2020 14:47 Ответить
Фирсов вылетел потому, что не смог сдать экзамен, но быстренько, как и любой грантоед, спохватился и начал вопить, что это разборка с принципиальными и порядочными. А поскольку народ никогда особо не следил за деятельностью экоинспекции, то дружно поверил, что Егорка жертва, а не просто-напросто человек без знаний и опыта, но имеющий фору по части пиара.
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02.07.2020 17:04 Ответить
Зебилы, "ви зробили це разом"!
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02.07.2020 17:18 Ответить
А Егорушка все не угомонится, все надеется, что его в какой-нибудь вагон с собой прихватят. Все, поезд уехал и хватит махать билетами. Нужно было не в ФБ трындеть, а наводить связи и думать, на кого хвост топорщить. Если лягушки громко квакают, то это еще не говорит о том, что болото ихнее.)))
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02.07.2020 18:35 Ответить
дайте вгадаю! рятувати - повернувши його на посаду! гигиги. смішний він.
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02.07.2020 23:05 Ответить
ну а сам Фирсов чем запомнился? постами на Фейсбуке и красивым самопиаром? он даже со своего ухода пытался делать акт мученичества.. большие слова - мелкие дела...
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04.07.2020 20:39 Ответить
 
 