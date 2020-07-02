Малеваный возвращает в Госэкоинспекцию "старые добрые кадры", ведомство уже нужно спасать, - Фирсов
Экс-руководитель ГЭИ Егор Фирсов заявил, что новый глава ведомства Андрей Малеваный возвращает на должности одиозных людей с "опытом и достижениями".
Об этом Фирсов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вернули на должность Николая Маланича, который 5 лет руководил Львовской инспекцией и которого я уволил после первой же беседы. Как там в Львове порядок с экологией? Теперь будет еще лучше", - сообщил Фирсов.
Он также рассказал, что "настоящий праздник произошел в Днепре".
"Там и.о. начальника инспекции назначили Дмитрия Половицу. Это человек, который много лет работает первым заместителем Шибко. О господине Шибко я наверное писал и говорил больше других, это человек, который не может существовать без уголовных производств. Его пришлось буквально с креслом выносить. Но похоже что кого-то он и его креатуры устраивают", - отмечает Фирсов.
"Мы не по приколу уволили 80% старых руководителей терорганов (Госэкоинспекции. - Ред.). Не проиграли ни одного суда, по восстановлению в должности. Их действительно было за что увольнять. Поэтому сейчас я с удивлением наблюдаю за этими обновлениями", - резюмировал экс-глава ГЭИ.
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да, Егорка ?
Сосна - 150л.
Бук - 250л.
Дуб - 600л.
Ясень - 400л.
Граб - 340л.
при исчезновении деревьев погибает мох, квадратный метр которого способен удерживать в себе в среднем до 4-х литров воды.
Вычищать их начали именно после прихода Зели, когда он поставил Фирсова на должность. Но Зеля сдулся быстро.
ТАК ТЫ Ж ТУТ КРИЧАЛ
МІ ЕГО СМЕТЬОМ, ЕСЛИ Ч₴ !!!
Когда сметать идёшь вместе с Фирсовым ?
Ты ж пердел громко, шо сметёшь, если вдруг не так )))
Назначение Фирсова я лично приветствовал, а адвокат януковича - это дикий зашквар.
Недоразвитый,
в статье написано, что возвращают тех, кто был ДО Порошенко
Учись читать, тупой ты упоротый сектант!
А что - это значит, что раз нет дел, то у нас в стране коррупции нет по вашей ущербной логике?
Плохо, что население не помнит об этом.
Типичный зебилизм. Приходите в сознание, потом ходите на форумы.
Отставка НБУ, антимонопольной, бредовые назначения...
Страшно, блин!