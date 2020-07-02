В Николаеве мать не разрешала госпитализацию дочери с коронавирусом: "Истерически кричала, кидалась на персонал, санитарку покусали"
В Николаеве мать больного коронавирусом ребенка отказалась, чтобы ее дочь госпитализировали без нее, и поскандалила с врачами.
Об этом "Преступности.НЕТ" рассказала и.о. главврача областной инфекционной больницы Светлана Федорова, передает Цензор.НЕТ.
По словам врача, 9-летнего ребенка с коронавирусом и ее мать привезли на карете скорой помощи. Узнав, что девочку будут госпитализировать, женщина начала скандалить, вела себя неадекватно и, в конце концов, забрала ребенка с больницы. Однако девочке стало хуже, поэтому ее привезли во второй раз. В итоге, врачи уговорили мать госпитализировать ее ребенка.
— Приезжал ребенок с мамой, мама отказалась (госпитализировать ребенка. - Ред.), истерически кричала, кидалась на персонал, второй раз тоже приехала мама с девочкой, санитарку покусали, но удалось уговорить маму, ее второй раз привезли, ребенку стало хуже, девочку госпитализировали, - рассказала Федорова.
В управлении патрульной полиции Николаевской области в комментарии сообщили, что мать отказывала врачам в госпитализации ребенка, потому что сама хотела лечь в больницу с дочкой. Врачи женщине отказали, ссылаясь на протокол. Женщина забрала ребенка обратно домой, куда приехали и сотрудники патрульной полиции. В доме с женщиной и ребенком разговаривала их семейный врач, которая и уговорила женщину госпитализировать ее ребенка, поэтому они еще раз поехали в больницу, где девочку и оставили.
На данный момент ребенок в стабильно тяжелом состоянии.
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Зомби-вирус отакуе
Пы.сы. оно же явно не зеленое! да и рошенки со штанов сыплются
Это идеальное свидетельство твоей тупости
Все, адьос, свободен, мокша
I настане час коли один скаже "під*ораси", а тісячи заволають "ми за ниво ваабще не галасавали!"
а всего лишь зебила https://censor.net/user/465215 ткнули мордой в его идиотизм при голосовании за шмарклю))
неужто тебе уже "+15" платят?
Скільки медпрацівників і чиновників від медицини несуть покарання за вакцинацію від якої дитина втратила здоровья? Про померлих від вакцинації навіть заїкатись не дають - нема типу таких. І фсьо!
Наша медицина дійсно потребує реформи. І не від Супрун із її половинчатими уявленнями. А справді реформи. Коли чорне - це чорне, а біле - біле.