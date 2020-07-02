Экономические последствия пандемии коронавируса испытали на себе 69% украинцев, - исследование ЮНИСЕФ

Негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствия для семейного бюджета почувствовали 69% украинцев.

Как иинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в исследовании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Экономические последствия COVID-19 испытали на себе 69% украинцев. Почти треть опрошенных потеряли работу, больше половины вынуждены были тратить сбережения и экономили на продуктах питания. Больше всего пострадали жители сел и небольших городов, работники промышленности, домохозяйства с очень низким уровнем благосостояния и семьи, в которых есть безработные", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время карантина, введенного властями в рамках мер для борьбы с коронавирусом, необходимым условием для полноценного обучения и работы всех членов семьи был доступ к интернету и компьютеру.

Согласно опросу, 16% украинцев испытывали недостаток гаджетов, тогда как 73% опрошенных во время карантина ежедневно пользовались интернетом.

При этом наименее обеспечены гаджетами жители сел и поселков городского типа, а услугами интернета меньше всего пользовались на западе Украины.

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По мнению украинцев, во время экономического кризиса государство в первую очередь должно помогать материально людям с инвалидностью, пенсионерам и семьям с детьми до 6 лет.

"Украинцы будут считать, что жизнь после карантина налаживается, если увидят повышение прожиточного минимума, зарплат и пенсий", - отмечается в сообщении.

Исследование проводилось в рамках всеукраинского опроса "Мнения и взгляды населения Украины" в мае-июне 2020 года. Всего в рамках исследования было проведено две тысячи интервью.

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Как сообщалось, по данным Минсоцполитики, по итогам 2020 года уровень бедности в Украине возрастет до 45%, что на 6,5 процентных пункта выше значения 2019 года.

Согласно пессимистическому прогнозу Детского фонда ЮНИСЕФ, количество бедных в Украине может возрасти на более чем 9 миллионов человек, из которых почти 2 миллиона детей.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прогноз ЮНИСЕФ, заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривень хоть и является низкой, но не означает бедность.