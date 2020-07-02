Глава правления "Укргазбанка" Шевченко - возможный кандидат на пост главы НБУ, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко является возможным кандидатом на должность главы Национального банка

Об этом она рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она отметила, что сейчас "рано говорить о конкретных фамилиях".

Отвечая на вопрос журналистов о том, является ли Кирилл Шевченко возможным кандидатом, она сказала: "Фамилия Кирилла Шевченко из "Укргазбанка" звучала среди кандидатур (на должность главы Нацбанка. - Ред.), но, опять же, должно быть официальное представление", - сказала Кравчук.

Источники Цензор.НЕТ во фракции "Слуга народа" подтвердили, что сейчас на должность главы НБУ рассматривают только Шевченко.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

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