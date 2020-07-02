РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6020 посетителей онлайн
Новости
6 714 66

Глава правления "Укргазбанка" Шевченко - возможный кандидат на пост главы НБУ, - "слуга народа" Кравчук

Глава правления

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко является возможным кандидатом на должность главы Национального банка

Об этом она рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она отметила, что сейчас "рано говорить о конкретных фамилиях".

Отвечая на вопрос журналистов о том, является ли Кирилл Шевченко возможным кандидатом, она сказала: "Фамилия Кирилла Шевченко из "Укргазбанка" звучала среди кандидатур (на должность главы Нацбанка. - Ред.), но, опять же, должно быть официальное представление", - сказала Кравчук.

Источники Цензор.НЕТ во фракции "Слуга народа" подтвердили, что сейчас на должность главы НБУ рассматривают только Шевченко.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Также читайте: "Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков

Автор: 

НБУ (4836) Укргазбанк (32) Шевченко Кирилл (69) Кравчук Евгения (367)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Зеленые, оттого кого вы туда поставите в вашем правлении уже ничего не изменится. Вы полные банкроты и политимпотенты.Да и вообще дебилы.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:52
+7
Задача зеленых - на полную мощность включить печатный станок. Мадуро им в помощь.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:54
+6
Ср..ка блиЗЕнько!
показать весь комментарий
02.07.2020 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Укргазобналбанк? Не, неслышал...
показать весь комментарий
02.07.2020 12:50 Ответить
Смолія давно потрібно було міняти, він працював на міжнародних спекулянтів які вкладались в ОДВП і гарантували собі надвисокі відсотки 17% і більше, що нечувано у світі, де по держоблігаціям платять не більше 5-7%. Але Смолій тримав високу облікову ставку НБУ і від неї відраховувалась висока ставка по ОДВП. Це була потужна корупційна схема в якій приймав участь порошенко та яценюк - вкладали свої мільярди в ОДВП і гарантовано отримували надприбутки ще й за рахунок падіння курсу долара! Тепер Зеленський примусив Смолія знизити облікову ставку НБУ і всім корупціонерам-спекулянтам схема заробітків на ОДВП стала невигідна і Смолій пішов з посади! Потрібно призначити фахового Голову НБУ, добре щоб це був Олександр Савченко, екс директор **** та екс заступник Голови НБУ в 90-х роках!
показать весь комментарий
02.07.2020 13:20 Ответить
Олександр Савченко це економіст, фінансіст та банкір міжнародного рівня, щоб було підтверджено його запрошенням на посаду директора ****, після того як він запускав в Україні Національний Банк і відкривав його перші рахунки за кордоном! Савченко це потужний фахівець з банківської справи і взагалі з економіки і тому призначення Олександра Савченка на посаду Голови НБУ буде положительно сприйнято як МВФ так і іншими міжнародними організаціями, бо в фаховості Савченка немає ні в кого жодного сумніву, він підтвердив це своєю суперуспішною роботою директором ****. Олександр Савченко є найкращим і найбільш досвідченим українським економістом, фінансістом та банкіром і кращої кандидатури на посаду Голови НБУ в Україні немає! До того ж Олександр Савченко займає чітку проукраїнську позицію і є сідомим патріотом і противником брудних помийних банків та банківського криміналу, як і криміналу взагалі. Савченко не раз закликав НБУ боротись з банківськими махінаціями та неповерненням кредитів українськими бандитами та депутатами! За оцінками Олександра Савченка більше 200 млрд доларів можна повернути в банківську систему через конфіскацію майна боржників - депутатів, міністрів, підприємців, які просто крали кредити в банках, брали гроші щоб не віддавати! Олександр Савченко вважає що власників Приватбакну потрібно судити і конфіскувати їх майно для повернення вкрадених коштів, те саме стосується й інших банків-банкрутів які досі не повернули гроші НБУ, але власники цих банків уникають конфіскації своїх активів і продовжують безбідно жити і називати себе бізнесменами!
показать весь комментарий
02.07.2020 13:33 Ответить
Якщо Головою НБУ стане Олександр Савченко, то курс гривні буде зростати а дефіцит бюджету буде скорочуватись! У Олександра Савченка є ціла програма наведення порядку в банківському секторі і пожвавлення українських ринків для запуску економіки і виходу з кризи! Олександр Савченко свою програму постійно викладає в Інтернеті і керівники НБУ її також знають, бо слухають Савченка, але діють абослютно протилежними заходами, щоб допомогти фінансовим спекулянтам які вклались в ОДВП - порошенкам, яценюкам та іншим!
показать весь комментарий
02.07.2020 13:57 Ответить
пнх дебил!
показать весь комментарий
02.07.2020 14:13 Ответить
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
показать весь комментарий
02.07.2020 15:29 Ответить
Потрібні суперфахівці, але клоун призначає дибілів!
показать весь комментарий
02.07.2020 16:24 Ответить
Это у нас такое мнение , беня думает по другому .
показать весь комментарий
02.07.2020 17:58 Ответить
Может лучше Юзика из 95-го...
показать весь комментарий
02.07.2020 14:06 Ответить
краще Лисого , він не влаштований
показать весь комментарий
02.07.2020 14:55 Ответить
Хмм, коломойщиной попахивает..
показать весь комментарий
02.07.2020 12:52 Ответить
что же запоёт теперь ушлепок Дубинский? Помнится он говном поливал Шевченка перед его приходом в Укргазбанк
показать весь комментарий
02.07.2020 12:52 Ответить
Дубинскому пофиг, кого и чем он поливал когда-то раньше. Дубинский мразь и стыда не имеет.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:59 Ответить
Да, это общеизвестный факт
показать весь комментарий
02.07.2020 13:01 Ответить
Зеленые, оттого кого вы туда поставите в вашем правлении уже ничего не изменится. Вы полные банкроты и политимпотенты.Да и вообще дебилы.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:52 Ответить
Ну почему же? Они уже неплохо прибарахлились, и прибарахлятся еще. А то, что они Украину погубят - так им на Украину срать. Банкроты отнюдь не они.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:57 Ответить
мне тоже насрать на украину - уже насрать!!!! Не может существовать страна где 73% идиоты, а из них минимум 50% дебилы!!!
показать весь комментарий
02.07.2020 14:15 Ответить
путин тоже так думает. По путину, Украина - недострана, населенная инфантильными дебилами. А Майдан - спецоперация США.
показать весь комментарий
02.07.2020 14:42 Ответить
и на путина насрать тоже! Хватит искать зраду там где ее нет! 73% ублюдков и предателей, а вы из говна пулю пытаетесь слепить!
показать весь комментарий
02.07.2020 14:49 Ответить
Ошибка, 73% дебилы из которых минимум 50 % идиоты ( это я вам как врач говорю, идиот- это уже последняя стадия)
показать весь комментарий
02.07.2020 15:26 Ответить
Жизненный путь Кирилла Шевченко начинается в Туле (РСФСР) - будущий глава правления "Укргазбанка" родился в семье шахтера и журналистки 25 октября 1972 года. Вскоре семья сменила березовые рощи Тулы на степи Украины, переехав в город Стаханов Луганской области. Здесь Кирилл Шевченко окончил среднюю школу №28 и после учебы начал трудовой путь на шахте имени Ильича.
Проработав два года на одном из старейших угледобывающих предприятий Украины, молодой рабочий решил продолжить образование. Выбор пал на Харьковский инженерно-экономический институт (современный ХНЭУ). Один из лучших в Восточной Украине, институт с еще с 1960-х годов славился своими выпускниками - экономически мыслящими инженерами, прекрасно владеющими математическими методами.
С 1989 по 1994 гг. Кирилл Шевченко учился на экономическом факультете по специальности "Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности".
показать весь комментарий
02.07.2020 12:53 Ответить
Было бы удивительно, если бы зе-кадр был не из Луганска, Харькова или Кривого Рога...
показать весь комментарий
02.07.2020 13:06 Ответить
Опять донецкий....
показать весь комментарий
02.07.2020 13:19 Ответить
Напомним, 1 июля https://censor.net/news/3205488/glava_natsbanka_smoliyi_napisal_zayavlenie_ob_uvolnenii_v_svyazi_s_politicheskim_davleniem в связи с отставкой по собственному желанию.Источник: https://censor.net/n3205596

===== Стесняюсь спросить, а куда делось "политическое давление"?====
показать весь комментарий
02.07.2020 12:53 Ответить
дебил? Не отвечай - вижу, что зеленый
показать весь комментарий
02.07.2020 14:11 Ответить
Так куда делось? .... вчера было навалом а сегодня пропало
показать весь комментарий
02.07.2020 14:15 Ответить
А у тебя есть примеры заявлений на увольнение с формулировкой - из-за политического давления? Предоставить можешь?
показать весь комментарий
02.07.2020 15:08 Ответить
У меня нет, но у ЦН очевидно они есть ,или они через стенки видят и чужие мысли читают?
показать весь комментарий
02.07.2020 15:34 Ответить
Ну так это ж тебя удивляет, почему там в заявлении не написано про политическое давление, а не цензор. Так что ты за себя отвечай
показать весь комментарий
02.07.2020 15:40 Ответить
Я и спрашиваю, почему вчера ЦН трещал про политическое давление, а сегодня молчит?
==== кстати ,я у тебя лично ничего не спрашивал===
показать весь комментарий
02.07.2020 15:46 Ответить
Цензор озвучил заявление самого Смолия, и все кому это интересно - прокомментировали. Если бы он сделал такое же заявление и сегодня - они, наверное, напечатали бы его еще раз и прокомментировали тоже. Они же для тебя, тупого, дали ссылку на статью (которую ты привел), и в которой и было заявление Смолия (специально, чтобы напомнить). Что тут ,вообще непонятного?
Кстати, ты когда чего то пишешь на форуме, должен понимать, что твое сообщение - любой может прокомментировать
показать весь комментарий
02.07.2020 16:09 Ответить
Цензор вчера выложил статью Бутусова, где политическое давление таки было, а сегодня уже нет
показать весь комментарий
02.07.2020 17:02 Ответить
Напомним, 1 июля https://censor.net/news/3205488/glava_natsbanka_smoliyi_napisal_zayavlenie_ob_uvolnenii_v_svyazi_s_politicheskim_davleniem в связи с отставкой по собственному желанию.Источник: https://censor.net/n3205596

Вот я скопировал, часть твоего первого сообщения. Если у тебя хватит ума ткнуть мышкой на слова , выделенные синим, у тебя откроется - полная новость, на которую ссылается Цензор, там ты и прочитаешь, про политические преследования.
Цензор все время так делает - идет короткое упоминание о новости и работает ссылка на нее.
Рукалицо
показать весь комментарий
02.07.2020 18:07 Ответить
Глава правління "Укргазбанку" Шевченко - можливий кандидат на пост глави НБУ, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3175Задолбал ты, открой главную страницу ЦН, и ты увидишь-Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с "политическим давлением"
показать весь комментарий
02.07.2020 18:13 Ответить
Тебя только на заголовки хватает? А ты напрягись, всю статью прочитай, она коротенькая
показать весь комментарий
02.07.2020 18:21 Ответить
Задача зеленых - на полную мощность включить печатный станок. Мадуро им в помощь.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:54 Ответить
Наштампують фантиків і буде зебілам щастя.
Глава правления "Укргазбанка" Шевченко - возможный кандидат на пост главы НБУ, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5375
показать весь комментарий
02.07.2020 13:00 Ответить
Результаты будут такие-же

Глава правления "Укргазбанка" Шевченко - возможный кандидат на пост главы НБУ, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5865
показать весь комментарий
02.07.2020 13:02 Ответить
https://mobile.twitter.com/Gorobina

https://mobile.twitter.com/Gorobina Olenka https://mobile.twitter.com/Gorobina @Gorobina https://mobile.twitter.com/Gorobina/status/1278425628996513795 13 ч

Зеліки!!!
Я знаю, ви не спите!
І я через вас, вонючки!
Знаєте, що таке емісія? Нє?
То ваша зарплатня на туалетному папері.
Тіки не 4 к баксів, як ви досі мрієте, а цілий мільйон!
показать весь комментарий
02.07.2020 13:04 Ответить
После окончания института в 1994 году первым местом службы Шевченко стал харьковский филиал Украинского кредитного банка. Придя в компанию на должность экономиста, уже спустя год он был назначен главным специалистом.
В 1995 году Кирилл Евгеньевич перешел в харьковский филиал "Райффайзен Банк Аваль", однако проработал в компании недолго. В этом же году молодого специалиста пригласил на работу столичный коммерческий банк "Финансы и кредит". В то время компания находилась на стадии создания, поэтому, переехав в Киев, Шевченко принял непосредственное участие в развитии новой финансовой организации. В компании "Финансы и кредит" Кирилл Евгеньевич проработал 11 лет, начав с должности начальника отдела и дойдя до первого зампреда правления. К моменту его ухода из компании в 2006 году предприятие по величине активов входило в десятку крупнейших финансовых организаций в соответствии с классификацией НБУ.
Знаковым в карьере Шевченко стал 2006 год. Кирилл Евгеньевич возглавил Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины. Эта организация появилась в 2004 году в результате решения Кабинета Министров - главной задачей ГИУ стало рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, собранных от размещения своих облигаций путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов. В период, когда учреждением руководил Шевченко, удалось осуществить первый в истории украинского фондового рынка выпуск облигаций, гарантированных государством. Несколько месяцев 2009 года Кирилл Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко, занимавшей пост Премьер-министра.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:54 Ответить
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey @FursaSergey
Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:58 Ответить
"Финансы и кредит" -Константи́н Валенти́нович Жева́го, род. https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 7 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1974 года , посёлок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82 Эгвекинот , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Чукотский автономный округ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Магаданская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР )

Отмечали, что своим положением он обязан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA) Александру Волкову https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] : «По сути Волков вверил способному менеджеру управление всеми активами своего детища - киевской ФПГ "Финансы и Кредит"»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [

В https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1995 году Александр Волков, вместе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадимом Рабиновичем , организовал Торгово-промышленную палату «Украина-Израиль» ( и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) телеканал «https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 »)

Глянеш на обличчя, і зразу розумієш, щирий Шевченко.
Іудеї продовжують прилаштовувати "правильных людей" керувати хохлами і Україною.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:13 Ответить
Ср..ка блиЗЕнько!
показать весь комментарий
02.07.2020 12:55 Ответить
НЕ ПРОШЛО И 12 ЧАСОВ
показать весь комментарий
02.07.2020 12:58 Ответить
Имеем курс 27,20. до 28 остался один день.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:00 Ответить
USD 26.7 - 26.97 - 26.7700
показать весь комментарий
02.07.2020 13:14 Ответить
https://minfin.com.ua/currency/mb/
показать весь комментарий
02.07.2020 13:52 Ответить
https://minfin.com.ua/currency/nbu/
показать весь комментарий
02.07.2020 14:01 Ответить
это правда, но вчера. Обновляется ежедневно. А сегодя по 27,20, но свежий курс
показать весь комментарий
02.07.2020 14:13 Ответить

по https://minfin.com.ua/currency/nbu/#0 курсу НБУ 26,77 за 2 677,00
https://minfin.com.ua/currency/converter/?mpr=converter&mpl=currencybanks&mcr=searchbuttom Расширенный конвертер →

Курс валют НБУКурс валют НБУ

2 июля
показать весь комментарий
02.07.2020 14:17 Ответить
https://minfin.com.ua/currency/mb/
показать весь комментарий
02.07.2020 15:14 Ответить
Так что - вчера - 26,8 - сегодня 27,15(20)
показать весь комментарий
02.07.2020 15:15 Ответить
Хроника одного президента

02.07.2020 г.

Министр экономики Петрашко, доселе тихо отсиживающийся в окопах Кабмина попал сразу в два коррупционных скандала - коррупционные схемы на рынке серной кислоты (продажа ГП "Восточный ГОК" продукции перекупщикам по заниженной цене) и лоббирование интересов "Тэдиса Кауфмана.

Канада потребовала от Франции допуска к анализу "черных ящиков" рейса PS752, переданных во Францию Ираном. Франция тут же ... пригласила Украину к участию в обработке данных с "черных ящиков" рейса PS752. В свое время Иран использовал украинскую комиссию для прикрытия своей деятельности по сокрытию вещественных доказательств на месте падения авиалайнера. Теперь Франция балбесами Зеленского хочет прикрыть свои махинации.

Реакция стран "большой семерки" на уровне послов на уход Смолия по мотивам политического давления, предсказуемо негативная.
Заявление ОПУ по поводу ухода Смолий по мотивам политического давления, предсказуемо идиотское.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:00 Ответить
"Глава Нацбанка Украины Яков Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с президентом Владимиром Зеленским."

Источник: https://biz.censor.net/n3205585

Опять истерил и грозил Бакановым в присутствии охраны и реХворматоров?
показать весь комментарий
02.07.2020 13:04 Ответить
Смолий человек, с чувством достоинства, а не сосна, о которых вытирай что хочешь, они обтекают и делают вид, что божья роса...
показать весь комментарий
02.07.2020 13:10 Ответить
Микитась крав гроші інвесторів через газбанк
показать весь комментарий
02.07.2020 13:04 Ответить
Кто Когда где во сколько и откуда такая уверенность ??
показать весь комментарий
02.07.2020 13:13 Ответить
Идиот....
У ниго своё иканамическое видение.....

." Поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, если не считать двух месяцев практики.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:13 Ответить
Вы что-то путаете. Шевченко заканчивал ХНЭУ, а не КЭИ и работает по специальности все время с момента окончания ВУЗа.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:22 Ответить
Какой в жопу Шевченко?
показать весь комментарий
02.07.2020 13:46 Ответить
зеля хочет поменять на 100% своего чтобы включить печатный станок
показать весь комментарий
02.07.2020 13:38 Ответить
Черговий не єврей, а маланець
показать весь комментарий
02.07.2020 14:51 Ответить
Лугандон во главе Национального банка Украины?
показать весь комментарий
02.07.2020 17:52 Ответить
Шевченко тульський. РФія.
Тарас Григорович у Тулі не перебував..........
показать весь комментарий
02.07.2020 23:08 Ответить
 
 