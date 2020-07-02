Глава правления "Укргазбанка" Шевченко - возможный кандидат на пост главы НБУ, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко является возможным кандидатом на должность главы Национального банка
Об этом она рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Она отметила, что сейчас "рано говорить о конкретных фамилиях".
Отвечая на вопрос журналистов о том, является ли Кирилл Шевченко возможным кандидатом, она сказала: "Фамилия Кирилла Шевченко из "Укргазбанка" звучала среди кандидатур (на должность главы Нацбанка. - Ред.), но, опять же, должно быть официальное представление", - сказала Кравчук.
Источники Цензор.НЕТ во фракции "Слуга народа" подтвердили, что сейчас на должность главы НБУ рассматривают только Шевченко.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.
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Проработав два года на одном из старейших угледобывающих предприятий Украины, молодой рабочий решил продолжить образование. Выбор пал на Харьковский инженерно-экономический институт (современный ХНЭУ). Один из лучших в Восточной Украине, институт с еще с 1960-х годов славился своими выпускниками - экономически мыслящими инженерами, прекрасно владеющими математическими методами.
С 1989 по 1994 гг. Кирилл Шевченко учился на экономическом факультете по специальности "Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности".
===== Стесняюсь спросить, а куда делось "политическое давление"?====
==== кстати ,я у тебя лично ничего не спрашивал===
Кстати, ты когда чего то пишешь на форуме, должен понимать, что твое сообщение - любой может прокомментировать
Вот я скопировал, часть твоего первого сообщения. Если у тебя хватит ума ткнуть мышкой на слова , выделенные синим, у тебя откроется - полная новость, на которую ссылается Цензор, там ты и прочитаешь, про политические преследования.
Цензор все время так делает - идет короткое упоминание о новости и работает ссылка на нее.
Рукалицо
https://mobile.twitter.com/Gorobina Olenka https://mobile.twitter.com/Gorobina @Gorobina https://mobile.twitter.com/Gorobina/status/1278425628996513795 13 ч
Зеліки!!!
Я знаю, ви не спите!
І я через вас, вонючки!
Знаєте, що таке емісія? Нє?
То ваша зарплатня на туалетному папері.
Тіки не 4 к баксів, як ви досі мрієте, а цілий мільйон!
В 1995 году Кирилл Евгеньевич перешел в харьковский филиал "Райффайзен Банк Аваль", однако проработал в компании недолго. В этом же году молодого специалиста пригласил на работу столичный коммерческий банк "Финансы и кредит". В то время компания находилась на стадии создания, поэтому, переехав в Киев, Шевченко принял непосредственное участие в развитии новой финансовой организации. В компании "Финансы и кредит" Кирилл Евгеньевич проработал 11 лет, начав с должности начальника отдела и дойдя до первого зампреда правления. К моменту его ухода из компании в 2006 году предприятие по величине активов входило в десятку крупнейших финансовых организаций в соответствии с классификацией НБУ.
Знаковым в карьере Шевченко стал 2006 год. Кирилл Евгеньевич возглавил Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины. Эта организация появилась в 2004 году в результате решения Кабинета Министров - главной задачей ГИУ стало рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, собранных от размещения своих облигаций путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов. В период, когда учреждением руководил Шевченко, удалось осуществить первый в истории украинского фондового рынка выпуск облигаций, гарантированных государством. Несколько месяцев 2009 года Кирилл Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко, занимавшей пост Премьер-министра.
Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
Отмечали, что своим положением он обязан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA) Александру Волкову https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] : «По сути Волков вверил способному менеджеру управление всеми активами своего детища - киевской ФПГ "Финансы и Кредит"»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1995 году Александр Волков, вместе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадимом Рабиновичем , организовал Торгово-промышленную палату «Украина-Израиль» ( и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) телеканал «https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 »)
Глянеш на обличчя, і зразу розумієш, щирий Шевченко.
Іудеї продовжують прилаштовувати "правильных людей" керувати хохлами і Україною.
по https://minfin.com.ua/currency/nbu/#0 курсу НБУ 26,77 за 2 677,00
https://minfin.com.ua/currency/converter/?mpr=converter&mpl=currencybanks&mcr=searchbuttom Расширенный конвертер →
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2 июля
02.07.2020 г.
Министр экономики Петрашко, доселе тихо отсиживающийся в окопах Кабмина попал сразу в два коррупционных скандала - коррупционные схемы на рынке серной кислоты (продажа ГП "Восточный ГОК" продукции перекупщикам по заниженной цене) и лоббирование интересов "Тэдиса Кауфмана.
Канада потребовала от Франции допуска к анализу "черных ящиков" рейса PS752, переданных во Францию Ираном. Франция тут же ... пригласила Украину к участию в обработке данных с "черных ящиков" рейса PS752. В свое время Иран использовал украинскую комиссию для прикрытия своей деятельности по сокрытию вещественных доказательств на месте падения авиалайнера. Теперь Франция балбесами Зеленского хочет прикрыть свои махинации.
Реакция стран "большой семерки" на уровне послов на уход Смолия по мотивам политического давления, предсказуемо негативная.
Заявление ОПУ по поводу ухода Смолий по мотивам политического давления, предсказуемо идиотское.
Источник: https://biz.censor.net/n3205585
Опять истерил и грозил Бакановым в присутствии охраны и реХворматоров?
У ниго своё иканамическое видение.....
." Поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, если не считать двух месяцев практики.
Тарас Григорович у Тулі не перебував..........