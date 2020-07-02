Наемники РФ обстреляли из 120- и 82-мм минометов позиции ОС возле Луганского, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды открывали огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, наемники РФ на рассвете выпустили 10 мин калибра 82 мм, вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Минометы 120- и 82-мм калибров, а также ручные противотанковые гранатометы на этом участке фронта противник использовал во время обстрела после 6 часов утра.

"На попытки "расшатать" ситуацию украинские воины в обоих случаях ответили противнику метким огнем по его позициям, преимущественно из станковых противотанковых гранатометов.

По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны за текущие сутки нет. Потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется", - добавили в Минобороны.

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