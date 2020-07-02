Рост числа случаев COVID-19 связан со смягчением карантина, но система здравоохранения с этим справляется, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил ситуацию относительно динамики выявления новых случаев коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом он рассказал в эфире программы "Мокрик по Живому" на канале hromadske.ua.

Ляшко разъяснил, что сейчас фиксируется рост количества случаев COVID-19, который связан со смягчением карантинных мер, с которыми стабильно справляется система здравоохранения.

"Мы видим количество случаев, которые фиксируются в период определенного, растянутого периода во времени. В этот период часть людей болеет, часть попадает в реанимацию, а часть идет на поправку. Система здравоохранения работает в обычном режиме. В некоторых зарубежных странах врачи были вынуждены делать выбор, кому из больных они должны оказать помощь. У нас такой кризисной ситуации не было", - отметил главный санитарный врач.

Ляшко уверен, для того чтобы инфекция не распространялась, нужно соблюдать карантинные ограничения.

"Ограничительные карантинные меры позволяют сдерживать распространение инфекции. Власти ввели адаптивный карантин. Это означает смягчение карантинных мер, но никак не их отмену. Поэтому, если существуют определенные законы, которые направлены на сохранение жизней украинцев - их нужно соблюдать", - подытожил он.