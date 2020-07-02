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Новости Коронавирус и карантин
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Рост числа случаев COVID-19 связан со смягчением карантина, но система здравоохранения с этим справляется, - Ляшко

Рост числа случаев COVID-19 связан со смягчением карантина, но система здравоохранения с этим справляется, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил ситуацию относительно динамики выявления новых случаев коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом он рассказал в эфире программы "Мокрик по Живому" на канале hromadske.ua.

Ляшко разъяснил, что сейчас фиксируется рост количества случаев COVID-19, который связан со смягчением карантинных мер, с которыми стабильно справляется система здравоохранения.

"Мы видим количество случаев, которые фиксируются в период определенного, растянутого периода во времени. В этот период часть людей болеет, часть попадает в реанимацию, а часть идет на поправку. Система здравоохранения работает в обычном режиме. В некоторых зарубежных странах врачи были вынуждены делать выбор, кому из больных они должны оказать помощь. У нас такой кризисной ситуации не было", - отметил главный санитарный врач.

Ляшко уверен, для того чтобы инфекция не распространялась, нужно соблюдать карантинные ограничения.

"Ограничительные карантинные меры позволяют сдерживать распространение инфекции. Власти ввели адаптивный карантин. Это означает смягчение карантинных мер, но никак не их отмену. Поэтому, если существуют определенные законы, которые направлены на сохранение жизней украинцев - их нужно соблюдать", - подытожил он.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Турчинов тоже подошел бы.
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02.07.2020 13:32
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пока.
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02.07.2020 13:02 Ответить
Был бы Порох Президентом, мы уже давно забыли бы про коронавирус. Предприятия бы вовсю работали, народ богател бы и отдыхал сейчас в Европе!
Уйди, тварь зелёная!!!
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02.07.2020 13:03 Ответить
А еще и небо было бы голубее и трава зеленее - за остальное вообще промолчу...
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02.07.2020 13:05 Ответить
Кого бы ты хотел видеть в президентах?
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02.07.2020 13:24 Ответить
Тимошенко хотел бы. А что?
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02.07.2020 13:32 Ответить
Турчинов тоже подошел бы.
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02.07.2020 13:32 Ответить
На крайний случай Гриценко.
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02.07.2020 13:33 Ответить
Просто.
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02.07.2020 13:56 Ответить
Ясно. ИМХО идеальній как на меня вариант был бы Тимошенко президент, Турчинов спикер ВР. Но это сугубо мое мнение - не более. Все равно жизнь сама все разыграет как ей за благорассудится.
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02.07.2020 14:24 Ответить
Предприятия пороха заработали бы?
Уйди, тварь -шенковская!!!
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02.07.2020 13:11 Ответить
А если не с этим связан Пан Ляшко?
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02.07.2020 13:08 Ответить
от спасибо,что разъяснил за определенные законы,которые направлены на сохранение жизней украинцев...чмо...
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02.07.2020 13:11 Ответить
Врети вы все! У нас субординация и выслуга лет. А эпидемия идет на спад! Раз-два!
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02.07.2020 13:28 Ответить
 
 