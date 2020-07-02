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Порошенко требует от Зеленского отозвать отставку Смолия: Из страны уйдут иностранные инвесторы и больше не вернутся

Порошенко требует от Зеленского отозвать отставку Смолия: Из страны уйдут иностранные инвесторы и больше не вернутся

Увольнение председателя НБУ Якова Смолия несет чрезвычайные риски для финансовой стабильности Украины и сотрудничества с международными партнерами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Он отметил, что давление на главу НБУ происходит непосредственно из Офиса Зеленского в интересах Коломойского.

"Давление состоялось со стороны высшего политического руководства государства. Очень беспокоит момент, когда это произошло. Требование к Смолию написать заявление прозвучало на следующий день после получения транша Всемирного банка, через неделю после получения первого транша МВФ, через неделю после получения первого транша макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Это называется одним словом - обман. Обман партнеров, которые поверили подписи под меморандумом МВФ, поскольку кроме подписи руководства правительства, Национального банка, министра финансов там стоит подпись Зеленского", - отметил пятый президент и призвал Зеленского пересмотреть решение об отставке главы НБУ.

"Отзовите заявление, верните Смолию без рассмотрения, поскольку, как сейчас выразился один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками", - предостерегает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также отметил, что межбанковский валютный рынок уже отреагировал на тревожные новости с НБУ снижением курса национальной валюты. Кроме того, это негативно повлияло на позиции Украины на международных рынках заимствований.

"Владимир Александрович, вы все еще стоите перед выбором, кого выбрать: Украину с ее 40-миллионным народом - или Коломойского с интересами получить с государства миллиарды краденых долларов, им краденых. И вернуть себе "ПриватБанк", - подчеркнул Порошенко.

Читайте: Порошенко заявляет о прямых указаниях из ОП от Смирнова преследовать его, Смирнов считает, что экс-президенту "подают некорректную информацию члены его команды"

Он также обратился к депутатам монобольшинства с требованием не поддерживать отставку главы НБУ: "Я сейчас хочу обратиться к народным депутатам монобольшинства, которые не считают себя членами группы Коломойского, которые во времена моей каденции считали себя реформаторами: сейчас народ и история будет смотреть в глаза каждому из вас. И от того, на какую кнопку вы нажмете будет зависеть ваша дальнейшая судьба и судьба страны. Просьба - не допустить очередного удара по репутации страны, на допустить разрушения Украины".

Порошенко призвал Смолия не сдаваться и отозвать заявление об отставке. "Яков Васильевич, отзовите заявление. Сейчас то время, когда очень актуален лозунг - никогда не сдавайся. Яков Васильевич, после вчерашнего судилища я имею право с таким лозунгом обратиться именно к вам ", - отметил пятый Президент.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20452) НБУ (4836) отставка (3155) Порошенко Петр (19606) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+42
Уже

Порошенко требует от Зеленского отозвать отставку Смолия: Из страны уйдут иностранные инвесторы и больше не вернутся - Цензор.НЕТ 8548
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02.07.2020 13:12
+31
"Алкашка" Гонтарева и признавалась в числе лучших банкиров Европы за блестяще проведенную реформу-чистку банковского сектора. Может именно поэтому ее и позвали экспертом и преподавать в Высшую Лондонскую школу экономики. А не тебя упоротого.
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02.07.2020 13:22
+30
Гонтарева в Англии лекции в университете читает студентам. а ты чмо как был подзаборным так и останешься
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02.07.2020 13:16
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Та прям пестец всему... Без Смолия НБУ обречено...
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02.07.2020 14:08 Ответить
без смолия некоторые люди не то чтобы обречены, но огорчены. хехех
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02.07.2020 14:11 Ответить
Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 2469
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02.07.2020 14:05 Ответить
Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 4461
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02.07.2020 14:13 Ответить
Вау, шоколадного как понесло... Только и разбитого корыта не хватает!
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02.07.2020 14:06 Ответить
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02.07.2020 14:14 Ответить
А почему в спаме ржёшь? Недоразвитое? Вопрос риторический
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02.07.2020 14:54 Ответить
ого, евро наспамило! тут скоро пустые страницы будут.
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02.07.2020 16:33 Ответить
Вони, зелені мародери , втечуть з накраденим в теплі краї, а борги і розвалена економіка буде скинута на шитю тим 44 відсоткам дебілів, які проголосували за телевізор (це теж саме що вибрати президентом городнє опудало) . І ще війна буде від освяченого ватою фюрера православного рейху. Тому буде весело. А що ви хотіли, за дурість треба платити.
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02.07.2020 14:10 Ответить
а Гонтарева вже вже давно втікла. что ж вы тогда молчали?
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02.07.2020 14:15 Ответить
Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 6006
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02.07.2020 14:15 Ответить
Прям требует?О каких инвесторах речь,от которых он обещал миллиардные инвестиции и миллионы рабочих мест?
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02.07.2020 14:15 Ответить
а не надо было верить.
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02.07.2020 14:19 Ответить
На Смолие свет клином сошелся?Фсё пропало,гипс снимают,клиент уезжает.
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02.07.2020 14:16 Ответить
Кипр под воду уходит.
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02.07.2020 14:17 Ответить
не исключено, что Смолий сам организовал свое увольнение. Посмотрим, останется он в Украине или нет. Проверить деятельность этого холопа не мешало бы.
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02.07.2020 14:16 Ответить
Чистая клоунада,инвестор в российскую экономику проявляет заботу о европейских инвестициях в Украину.
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02.07.2020 14:17 Ответить
та яка різниця ,дві третини населення проголосували за демонтаж країни..
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02.07.2020 14:20 Ответить
Мене одне цікавить чи складені списки зедебілів, щоб не помилитись
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02.07.2020 14:45 Ответить
ни как не выйдет из роли преза!!
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02.07.2020 14:53 Ответить
Это у тебя в ****** ***** през, а тут нормальные люди
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02.07.2020 14:55 Ответить
от кормухи...ну никак...
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02.07.2020 15:06 Ответить
Ты лапти забыл снять петушок, и Киеву поклониться, сиди на бутылке падаль мордовская и ***** кланяйся
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02.07.2020 15:21 Ответить
русмартышка, ты за вечное ***** проголосовало?
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02.07.2020 15:55 Ответить
На вторник, 1 октября 2013, курсы основных валют, установленные НБУ, составили: доллар США (USD) - 7.993 грн., евро (EUR) - 10.7945 грн., российский рубль (RUB) - 0.2461 грн. Курсы основных валют, установленные НБУ в понедельник, 31.12.2018, составили: Доллар США (USD) - 27,6883 грн. за 1 доллар
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02.07.2020 15:08 Ответить
Це потужна перемога!
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02.07.2020 15:34 Ответить
А были ли до этого инвестора? Нельзя потерять то что не имеешь.
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02.07.2020 15:16 Ответить
Єдини що було стабільне це національна валюта ,але і тут некомпетентний клоун який виконує роль презмдента і одіозний олігарх Коломоша який хоче дефолту і все за безцінь прибрати,зробили свою чорну справу, це непорозуміння дорого обійдется Україні.
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02.07.2020 15:18 Ответить
ТЫ ЧИТАТЬ УМЕЕШЬ МУ......К!!!!
На вторник, 1 октября 2013, курсы основных валют, установленные НБУ, составили: доллар США (USD) - 7.993 грн., евро (EUR) - 10.7945 грн., российский рубль (RUB) - 0.2461 грн. Курсы основных валют, установленные НБУ в понедельник, 31.12.2018, составили: Доллар США (USD) - 27,6883 грн. за 1 доллар
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04.07.2020 20:04 Ответить
петруша, а ты гонтареву верни, она же банкир тыщалетия.
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02.07.2020 15:23 Ответить
порося - на холодець !!!
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02.07.2020 15:33 Ответить
Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
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02.07.2020 16:09 Ответить
Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 2117
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02.07.2020 17:09 Ответить
Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 9231
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02.07.2020 17:28 Ответить
Зеленский уже не выбирает, выбирают те,кто им командует. Не может в принципе тот,кто всю свою жизнь был фриком-марионеткой, увлекающийся наркотиками, чем-то руководить!
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02.07.2020 17:41 Ответить
А ты петя прокукарекай и отойди.
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02.07.2020 18:11 Ответить
Мы требуем вернуть Смолия, а то мы больше не вернемся и хана Украине

Порошенко вимагає від Зеленського відкликати відставку Смолія: З країни підуть іноземні інвестори і більше не повернуться - Цензор.НЕТ 5218
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02.07.2020 20:26 Ответить
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
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02.07.2020 20:33 Ответить
иди далеко со своими инвесторами падло на 5 долгих лет опустило народ. теперь под Трибунал
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02.07.2020 21:50 Ответить
алкаголик ты уже никто что бы чтото требовать.
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02.07.2020 22:14 Ответить
Коломойский заказал дефолт Украине. Бубачька ответил, "тихо ша, надо подождать, когда МВФ даст денег, а потом мы это дело провернём.". И вот, это время настало, и они это дело провернули, не прошла и неделя после получения транша от МВФ.
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03.07.2020 11:42 Ответить
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