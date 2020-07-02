Порошенко требует от Зеленского отозвать отставку Смолия: Из страны уйдут иностранные инвесторы и больше не вернутся

Увольнение председателя НБУ Якова Смолия несет чрезвычайные риски для финансовой стабильности Украины и сотрудничества с международными партнерами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Он отметил, что давление на главу НБУ происходит непосредственно из Офиса Зеленского в интересах Коломойского.

"Давление состоялось со стороны высшего политического руководства государства. Очень беспокоит момент, когда это произошло. Требование к Смолию написать заявление прозвучало на следующий день после получения транша Всемирного банка, через неделю после получения первого транша МВФ, через неделю после получения первого транша макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Это называется одним словом - обман. Обман партнеров, которые поверили подписи под меморандумом МВФ, поскольку кроме подписи руководства правительства, Национального банка, министра финансов там стоит подпись Зеленского", - отметил пятый президент и призвал Зеленского пересмотреть решение об отставке главы НБУ.

"Отзовите заявление, верните Смолию без рассмотрения, поскольку, как сейчас выразился один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками", - предостерегает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также отметил, что межбанковский валютный рынок уже отреагировал на тревожные новости с НБУ снижением курса национальной валюты. Кроме того, это негативно повлияло на позиции Украины на международных рынках заимствований.

"Владимир Александрович, вы все еще стоите перед выбором, кого выбрать: Украину с ее 40-миллионным народом - или Коломойского с интересами получить с государства миллиарды краденых долларов, им краденых. И вернуть себе "ПриватБанк", - подчеркнул Порошенко.

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Он также обратился к депутатам монобольшинства с требованием не поддерживать отставку главы НБУ: "Я сейчас хочу обратиться к народным депутатам монобольшинства, которые не считают себя членами группы Коломойского, которые во времена моей каденции считали себя реформаторами: сейчас народ и история будет смотреть в глаза каждому из вас. И от того, на какую кнопку вы нажмете будет зависеть ваша дальнейшая судьба и судьба страны. Просьба - не допустить очередного удара по репутации страны, на допустить разрушения Украины".

Порошенко призвал Смолия не сдаваться и отозвать заявление об отставке. "Яков Васильевич, отзовите заявление. Сейчас то время, когда очень актуален лозунг - никогда не сдавайся. Яков Васильевич, после вчерашнего судилища я имею право с таким лозунгом обратиться именно к вам ", - отметил пятый Президент.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

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