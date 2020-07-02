РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12049 посетителей онлайн
Новости
64 099 24

На базе отдыха в курортной Кирилловке произошло массовое отравление, 15 человек в больнице

На базе отдыха в курортной Кирилловке произошло массовое отравление, 15 человек в больнице

В курортном смт Кирилловка (Запорожская обл.) отдыхающие одной из баз стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля, после приема пищи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу сельсовета.

Бригады скорой помощи вывозят отдыхающих с плохим состоянием здоровья в инфекционное отделение.

По словам директора КНП "Амбулатория общей практики семейной медицины" Ирины Мохур, все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Однако, несмотря на это, кирилловские медики всем, кто жалуется на повышение температуры и находится на территории базы отдыха сделают тесты на коронавируснуюю инфекцию.

На базе отдыха работают сотрудники полиции и соответствующих госслужб Украины. Тест на коронавирус у госпитализированных будут взяти медиками ЦРБ.

Более подробные выводы будут сделаны после лабораторного исследования биоматериала пострадавших и пищеблока базы отдыха.

Отмечается, что на сегодняшний день в Кирилловке с начала пандемии COVID-19 не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Сейчас в населенных пунктах Кирилловской ОТГ нет ни одного жителя, который бы находился на самоизоляции.

Также читайте: Причиной смерти двух украинцев на Бали могло быть отравление, - МИД

Автор: 

отдых (390) отравление (1584) Запорожская область (3102) сельсовет (82)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Подали на ужин несвежий коронавирус.
показать весь комментарий
02.07.2020 14:28
+3
жрать в этих забегайловках - моветон
показать весь комментарий
02.07.2020 13:53
+3
Банальне порушення санітарних правил зберігання/приготування продуктів.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая милая новость. Хоть не сковидились.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:52 Ответить
Такие новости каждый сезон. Ничего удивительного.
показать весь комментарий
02.07.2020 14:05 Ответить
жрать в этих забегайловках - моветон
показать весь комментарий
02.07.2020 13:53 Ответить
крыланов второй свежести им подавали.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:54 Ответить
До речі, варену креветку мона вживати в їжу на протязі двох годин.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:59 Ответить
Банальне порушення санітарних правил зберігання/приготування продуктів.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:56 Ответить
Та тих кухарів, і директора треба одразу саджати, щоб не підсовували людям просрочені продукти!!!
показать весь комментарий
02.07.2020 14:00 Ответить
Попадос, еще и на дорогой базе, если бассейн есть.
показать весь комментарий
02.07.2020 14:01 Ответить
Сколько из них обратились бы к медикам с поносом, если бы знали, шо у них корону будут искать?
показать весь комментарий
02.07.2020 14:04 Ответить
я все розумію.. пандемія і все таке.. але ж у всьому треба мати межу..
люди повечеряли якоюсь заразою.. потруїлись.. але чомусь половина статті відведена короновірусу..
так скоро буть давати звіти про виявлення або відсутність короновірусу серед постраждалих у ДТП тощо..
показать весь комментарий
02.07.2020 14:04 Ответить
Бо зараз для влади коронавірус священна корова. Вони на неї моляться.
показать весь комментарий
02.07.2020 14:07 Ответить
Пригласить зелю, чтобы попробовал шаурму и там
показать весь комментарий
02.07.2020 14:13 Ответить
В Кирилловке, на базе отдыха «Днепровские зори», расположенной на косе Пересыпь, минувшей ночью массово госпитализировали отдыхающих из Днепра.
С температурой около 39 градусов, рвотой и поносом были госпитализированы как дети, так и взрослые. Машины «скорой» помощи одного за другим вывозили людей. Первую партию направили в Акимовскую ЦРБ, остальных - в Мелитополь
Среди заболевших - в основном, воспитанники днепровского клуба дзюдо «Спарта». Ребята с тренерами только вчера в обед приехали на 10-дневные сборы. Дети были активны, купались в море и бассейне, обедали и ужинали в столовой базы, перекусывали в кафе на территории базы. Как рассказали ребята, многие вечером заказывали здесь пиццу.
Сотрудники бригады «скорой» помощи говорят, что симптомы заболевших очень напоминают коронавирус. И если это подтвердится, то станет вопрос о закрытии курорта.
Родители некоторых заболевших детей отдыхают на базах поблизости, уже выехали из Днепра родители остальных ребят. Сейчас выясняется, что послужило причиной резкого недомогания юных спортсменов.
показать весь комментарий
02.07.2020 14:23 Ответить
Один раз был в Кириловке где то в 2015-м, заселился в пансионат Орион. Еле дотерпел эти 7 дней. Охота отпала навсегда ездить по всяким Рыбачим-Собачим.
показать весь комментарий
02.07.2020 14:24 Ответить
Отравились коронавирусом?
показать весь комментарий
02.07.2020 14:25 Ответить
Подали на ужин несвежий коронавирус.
показать весь комментарий
02.07.2020 14:28 Ответить
Кроме COVID существует, как ни удивительно! еще много других вирусов. Например, ротавирус, или норавирус, которые вызывают симптомы похоже на "отравление"
показать весь комментарий
02.07.2020 14:44 Ответить
Есть и короны такие.
показать весь комментарий
02.07.2020 15:53 Ответить
Нефик ездить по помойным ямам, Азов, Черное... Все говна туда текут, а говен у нас много. Нет денег хотя бы на Средиземное, сидите дома.
показать весь комментарий
02.07.2020 15:03 Ответить
Согласен, а вообще я считаю так если человек не может заработать хотя бы миллион то он мудак по жизни
показать весь комментарий
02.07.2020 15:27 Ответить
И куда мы сейчас? Тур в Европу куплен еще в январе, деньги заморожены.
показать весь комментарий
02.07.2020 15:56 Ответить
Кирилловка - это отдых на уровне совкового сервиса. Лучше дома отдыхать, чем в этой дыре комаров кормить.
показать весь комментарий
02.07.2020 15:13 Ответить
Да ладно, разве кроме ковида люди еще чем-то болеют?
показать весь комментарий
02.07.2020 19:28 Ответить
 
 