На базе отдыха в курортной Кирилловке произошло массовое отравление, 15 человек в больнице

В курортном смт Кирилловка (Запорожская обл.) отдыхающие одной из баз стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля, после приема пищи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу сельсовета.

Бригады скорой помощи вывозят отдыхающих с плохим состоянием здоровья в инфекционное отделение.

По словам директора КНП "Амбулатория общей практики семейной медицины" Ирины Мохур, все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Однако, несмотря на это, кирилловские медики всем, кто жалуется на повышение температуры и находится на территории базы отдыха сделают тесты на коронавируснуюю инфекцию.

На базе отдыха работают сотрудники полиции и соответствующих госслужб Украины. Тест на коронавирус у госпитализированных будут взяти медиками ЦРБ.

Более подробные выводы будут сделаны после лабораторного исследования биоматериала пострадавших и пищеблока базы отдыха.

Отмечается, что на сегодняшний день в Кирилловке с начала пандемии COVID-19 не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Сейчас в населенных пунктах Кирилловской ОТГ нет ни одного жителя, который бы находился на самоизоляции.

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