Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Четыре политические партии преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 15,3%, "Европейская Солидарность" - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%. "Сила и честь" и партию Шария - по 3,7%, Радикальная партия - 3,5%, "Голос" - 3%, "Свобода" - 2,5%, "Украинская стратегия" - 2,2%. Около 20% не определились с партийными предпочтениями". - говорится в исследовании.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 июня 2020.
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#1284 Petro Poroshenko
REAL TIME NET WORTH
as of 7/1/20
REAL TIME NET WORTH
$1.4Bhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#44c31f4c23be
Форбс оскандалился: Люди Саакашвили за день сделали с Порошенко миллиардера
https://www.dymka.com.ua/ru/polityka/forbs-oskandalyvsya-lyudy-saakashvili-za-den-zrobyly-z-poroshenka-milyardera/
https://www.youtube.com/watch?v=GhOJshryh3o
09.19 рейтинг СН был 65%
06.20 рейтинг стал 30%
у других партий рейтинг практически не поменялся (+/- 2-5%)...
так куда нах делись эти 35% зе-тыпилов?!!!!
Стругацкие "Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные"
Что мы и наблюдаем после всех этих серо-зеленых
Вообще забавно - прям таки конкуренция с ОПЗЖ у ЕС, то одни вперед. СН упало, но пока на голову выше остальных. Пугает другое - народ, разочаровавшись в Зеленском готов выбирать между Бойко и порошенко (и все равно Зе лидирует опять же прилично)
Порошенко 7 президент Украины!
По рейтингу ЗЕ и Пороха. Опросы - этому подтверждение. Напомню дегенератам, которые возопят что опросы куплены - также вопили что опросы куплены перед выборами.
А увкорит МВФ или нет - уже до лампочки - тут все по накатанной, как снежный ком. Один - гнал свою страну в таежный союз, довел до войны с соседом. Второй - набрнал кредитов, ибо война, жрать охота. Третий вообще хрен пойми что воротит. Вроде и наследство разгрести пытается, но сдругой стороны такого навертел, чего два других не учудило. хотя...это ж следствие.
Урод моральный!
Проблема в "умному наріду" Это он, выбирает такую власть.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1303 Президентский рейтинг: 25.2% - за Зеленского - опрос "Рейтинга"
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3% - опрос "Рейтинга"
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1303 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 18.6% - опрос "Рейтинга"
Почему проценты отличаются, чтобы сделать Зеленскому приятно? Лучше поиграйте ему на пианино.