Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Четыре политические партии преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 15,3%, "Европейская Солидарность" - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%. "Сила и честь" и партию Шария - по 3,7%, Радикальная партия - 3,5%, "Голос" - 3%, "Свобода" - 2,5%, "Украинская стратегия" - 2,2%. Около 20% не определились с партийными предпочтениями". - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 8,5%, - опрос Центра Разумкова







Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 июня 2020.