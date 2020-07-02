Минфин решил не выпускать евробонды на фоне отставки Смолия, - Панъевропейская фондовая биржа
Министерство финансов Украины отменило выпуск евробондов с погашением в марте 2033 года на сумму в 1,75 миллиарда долларов США.
Об этом говорится в сообщении панъевропейской фондовой биржи, передает Цензор.НЕТ.
"В свете последних новостей Украина, представленная Министерством финансов Украины, решила не предлагать евробонды в долларах США с погашением в 2033 году", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что Украина приостанавливает выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах.
1 июля стало известно, что Украина размещает евробонды на $1,75 млрд на 12+ лет (март 2033) по ставке 7,3%. Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какой лох вообще придумал брать в долг деньги если их можно напечатать самому????
Пусть юрист-экономист преЗедент прокомментирует эту новость.
https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20
https://twitter.com/P22067877 @P22067877
Каково же было удивление Владимира Александровича, когда ворвавшись в кабинет главы НБУ, он не нашел на стене рубильника, переключавшего курс валют.
Оттого и "отставка", то есть изгнание Смолия, чтобы не сопротивлялся.
Если это так, то в Украину идет не просто инфляция, а гиперинфляция.
Обязательно купите лекарства, особенно если вам нужны импортные, гиперинфляция - это ужасно.
Выплатят вам зе-ку-ку
Источник: https://censor.net/n3205628
Дефицит бюджета в миллиард баксов - это не деньги, верно, ЗЕбилы?
Это сколько ваших пенсий, а, зайчики?
А зарплат медиков сколько?
А учителям обещанных 4000 денегв месяц не нужно, они подождут.
Сейчас печатный станок кааак включат - вот заживете, как в Зимбабве и Венесуэле.
беня ?
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.