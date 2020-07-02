Минфин решил не выпускать евробонды на фоне отставки Смолия, - Панъевропейская фондовая биржа

Министерство финансов Украины отменило выпуск евробондов с погашением в марте 2033 года на сумму в 1,75 миллиарда долларов США.

Об этом говорится в сообщении панъевропейской фондовой биржи, передает Цензор.НЕТ.

"В свете последних новостей Украина, представленная ​​Министерством финансов Украины, решила не предлагать евробонды в долларах США с погашением в 2033 году", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Украина приостанавливает выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах.

1 июля стало известно, что Украина размещает евробонды на $1,75 млрд на 12+ лет (март 2033) по ставке 7,3%. Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.