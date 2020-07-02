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Минфин решил не выпускать евробонды на фоне отставки Смолия, - Панъевропейская фондовая биржа

Минфин решил не выпускать евробонды на фоне отставки Смолия, - Панъевропейская фондовая биржа

Министерство финансов Украины отменило выпуск евробондов с погашением в марте 2033 года на сумму в 1,75 миллиарда долларов США.

Об этом говорится в сообщении панъевропейской фондовой биржи, передает Цензор.НЕТ.

"В свете последних новостей Украина, представленная ​​Министерством финансов Украины, решила не предлагать евробонды в долларах США с погашением в 2033 году", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Украина приостанавливает выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах.

1 июля стало известно, что Украина размещает евробонды на $1,75 млрд на 12+ лет (март 2033) по ставке 7,3%. Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

Минфин (1556) Смолий Яков (138) евробонды (22)


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Топ комментарии
+13
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https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20
https://twitter.com/P22067877 @P22067877

Каково же было удивление Владимира Александровича, когда ворвавшись в кабинет главы НБУ, он не нашел на стене рубильника, переключавшего курс валют.

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02.07.2020 14:49
+10
Минфин решил не выпускать евробонды на фоне отставки Смолия, - Панъевропейская фондовая биржа - Цензор.НЕТ 678
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02.07.2020 14:46
+7
ХУЖЕНЕБУДЕТ! Будет писец!
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02.07.2020 14:48
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Минфин решил не выпускать евробонды на фоне отставки Смолия, - Панъевропейская фондовая биржа - Цензор.НЕТ 678
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02.07.2020 14:46 Ответить
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
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02.07.2020 15:25 Ответить
А може краще Гриценка? Він швидше впорається Розвалом армії ***** було задоволене
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02.07.2020 17:16 Ответить
Новом "руководителям" не нужны кредиты, у них есть - МОНЕТНЫЙ ДВОР!
Какой лох вообще придумал брать в долг деньги если их можно напечатать самому????
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02.07.2020 14:47 Ответить
Монетный двор запретил мвф, нельзя печатать гривни без контроля самого главного контролёра. А то ещё откажутся от их кредитов Так сказать помощи. Удивительная помощь- загнать в очередную кабалу и зависимость от хотелок тнк. Инфляцией пугают. Да конечно. Потребители товаров и услуг уже на дне, безденежье наступает на пятки. Издеваются, что ли. Пройдитесь по городским рынкам, вам там продавцы много порассказывают, очень не айс для вас. Это я в адрес минфина и сегодняшней "власти", которые втирают нам успех от сотрудничества с мвф.
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02.07.2020 16:36 Ответить
доооо... і не кажи... і ше - порошенковсевкрав!
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02.07.2020 18:11 Ответить
По-видимому, что-то случилось...
Пусть юрист-экономист преЗедент прокомментирует эту новость.
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02.07.2020 14:47 Ответить
ХУЖЕНЕБУДЕТ! Будет писец!
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02.07.2020 14:48 Ответить
да уж как говорится, ведь писец не лечится.
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02.07.2020 17:00 Ответить
https://twitter.com/P22067877
https://twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20
https://twitter.com/P22067877 @P22067877

Каково же было удивление Владимира Александровича, когда ворвавшись в кабинет главы НБУ, он не нашел на стене рубильника, переключавшего курс валют.

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02.07.2020 14:49 Ответить
Я не финасист, но, по-моему, они запускают печатный станок.
Оттого и "отставка", то есть изгнание Смолия, чтобы не сопротивлялся.
Если это так, то в Украину идет не просто инфляция, а гиперинфляция.
Обязательно купите лекарства, особенно если вам нужны импортные, гиперинфляция - это ужасно.
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02.07.2020 15:13 Ответить
О! мировые финансовые спекулянты загрустили и потребовали вернуть всё в зад. Где ещё так можно обогатиться не вынимая рук из карманов как не на обворовывании Украины? А фунтика обеспечивающего финпирамиду ОГВЗ выводят из под удара. Эта мерзость должна сидеть как и лерка - облигация. Не дайте этому прохвосту из стрпны выехать к подружке в Лондон, лекции читать.
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02.07.2020 14:49 Ответить
Міністр фінансів Марчкнко дає брифінг... Розгублений.
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02.07.2020 14:55 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/zelenskim-nedovolny-52-ukraincev-socopros-1507458.html Зеленским недовольны 52% украинцев - соцопрос ...некоторые говорят что уже 76%,а на 112 канале https://detector.media/infospace/article/178453/2020-07-02-natsrada-perevirit-112-ukraina-cherez-tsitati-medvedchuka-zi-skhvalennyam-putina/ Медведчук вiд Путіна у захватi .... интересно что будет с Украиной осенью?
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02.07.2020 14:56 Ответить
Есть шанс, что Украины не будет. Народ решил поиграть и проиграл...самих себя.
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02.07.2020 15:00 Ответить
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка. Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают. И для Украины денег больше нет.
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02.07.2020 14:59 Ответить
Минфин решил не выпускать евробонды на фоне отставки Смолия, - Панъевропейская фондовая биржа - Цензор.НЕТ 4377
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02.07.2020 15:06 Ответить
Также подчеркивается, что Украина приостанавливает выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах---шо лохи-обогатились??
Выплатят вам зе-ку-ку
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02.07.2020 14:59 Ответить
Потому шо их теперь никто не купит и будет обвал экономики уже, а им нужно дотянуть до выборов.
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02.07.2020 15:01 Ответить
Сгорел сарай - гори и хата
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02.07.2020 15:04 Ответить
просто евробонды после отставки смолия уже никто не будет покупать. итак понятно, что прислуги мертведчука-каломойши готовят дефолт для Украины.
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02.07.2020 15:08 Ответить
" Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета"
Источник: https://censor.net/n3205628

Дефицит бюджета в миллиард баксов - это не деньги, верно, ЗЕбилы?
Это сколько ваших пенсий, а, зайчики?
А зарплат медиков сколько?
А учителям обещанных 4000 денегв месяц не нужно, они подождут.
Сейчас печатный станок кааак включат - вот заживете, как в Зимбабве и Венесуэле.
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02.07.2020 15:08 Ответить
хто зараз позичить гроші гівнюку зелі ?

беня ?
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02.07.2020 15:24 Ответить
Путя!
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02.07.2020 16:58 Ответить
Долучайтеся до перегляду чергового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
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02.07.2020 21:15 Ответить
 
 