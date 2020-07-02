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Мэр Чернигова Атрошенко унаследовал более 138 млн грн и дом на 700 кв. м

Мэр Чернигова Атрошенко унаследовал более 138 млн грн и дом на 700 кв. м

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство более 138 млн гривен и дом на более чем 700 кв.м.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его декларации о существенных изменениях имущественного состояния, поданной 2 июля.

Согласно размещенной на сайте НАПК информации, от своего отца Анатолия Атрошенко мэр Чернигова унаследовал 138 млн 411 тыс. 635 грн. Также в его собственность перешел жилой дом площадью 783,1 кв. м стоимостью 6 млн 900 тис. 826 грн.

Это уже четвертая в этом году декларация Атрощенко о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Читайте также: НАПК заявит в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях Таруты, Шкири, Атрошенко и Баласинович

Месяц назад, 3 июня, Атрошенко задекларировал 1 млн грн дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

В еще двух, за 31 марта и 8 апреля, сообщается о благотворительных расходах: пожертвовании на закупку медицинского оборудования (100 тыс. грн) и финансировании закупки аппарата искусственной вентиляции легких (430 тыс. грн).

В ежегодной декларации за 2019 год Атрошенко указал полученный им и супругой из разных источников доход на общую сумму более 64 млн грн.

наследство (35) Чернигов (885) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+14
наследный прынц ? )))
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02.07.2020 14:25
+12
Ну, один уже так в лотерею выигрывал.
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02.07.2020 14:27
+9
Отец - Анатолий Федорович (1940 г. р.), инженер. Мать - Тамара Ивановна (1946 г. р.), учитель математики.
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02.07.2020 14:27
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наследный прынц ? )))
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02.07.2020 14:25 Ответить
Вообще для чиновников-хапуг "наследование" - хорошая циничная тема (а цинизма им не занимать, как известно)... Речь сейчас не об Атрошенко. Ведь "бомж Вася" может составить завещание на такого чиновника. И... О чудо! Бомж Вася оказался обладателем "кучи бабла и движимого "вкусного" имущества! Как повезло чиновнику!
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02.07.2020 17:00 Ответить
Ну в нормальних, цивілізованих країнах, податкова обов"язково б задала питання, звідки у батька такі гроші і чи сплачені податки? І якщо папанька не відповів би на ці питання, штраф і посадка на 20-30 років гарантована, доречі обом. А у нас всі все знають, що бабулеси крадені а воно наслідний приНС.
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03.07.2020 07:27 Ответить
Цікаво а якщо б він був слюсарем на аутобазі теж такє щастя привалило б ?
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02.07.2020 14:25 Ответить
Ну, один уже так в лотерею выигрывал.
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02.07.2020 14:27 Ответить
скотыняка ты така!
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02.07.2020 14:29 Ответить
А папа где взял? Внук Корейко?
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02.07.2020 14:27 Ответить
а вот интересно, что Ильф и Петров дали подпольному миллионеру украинскую фамилию. Может, в это есть какой-то глубинный смысл?
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02.07.2020 14:30 Ответить
Нет, просто евреи брали украинские и русские фамилии часто, чтобы "затеряться" от преследований.
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02.07.2020 15:23 Ответить
понятно.
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02.07.2020 16:31 Ответить
Там же где мама Шуфрича взяла "нефтяные скважины"...
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02.07.2020 17:23 Ответить
Отец - Анатолий Федорович (1940 г. р.), инженер. Мать - Тамара Ивановна (1946 г. р.), учитель математики.
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02.07.2020 14:27 Ответить
У пресі було опубліковано журналістське розслідування про те, що саме https://web.archive.org/web/20150924222211/http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3565806/ Владислав Атрошенко є автором так званого «золотого батону» вагою два кілограма. Саме Атрошенко, на думку журналіста, подарував золотий батон Януковичу в обмін на право балотуватися від Чернігова.
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02.07.2020 14:29 Ответить
Політична партія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Наша Україна →https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія регіонів →https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Блок Петра Порошенка
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02.07.2020 14:32 Ответить
"видатний" інженер 4млн євро назбирав, нормально так!!!
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02.07.2020 14:30 Ответить
Илон Маск тоже инженер )))
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02.07.2020 14:31 Ответить
Так того весь світ знає, а ось цього інженера ні хто крім сина не знає!!!
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02.07.2020 14:34 Ответить
Просто він в фейсбуці не реєструвався )))
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02.07.2020 14:37 Ответить
Ай да маладец! Красавчег!! А вы все злобные зависники.
Золотой Черниговский участок, дети лейтенанта Шмидта (теперь уже правнуки)
продолжают свое дело, как и при НЭПе.
ОН унаследовал в свои неполные 52, а чего достиг ты?!
Мда...с таким счастьем и на свободе
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02.07.2020 14:36 Ответить
- Где деньги взял?
- В тумбочке.
- А в тумбочке откуда?
- Жена положила.
- А у жены откуда деньги?
- Я дал!
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02.07.2020 14:27 Ответить
Став мером і тут поперло................А батько напевно з часів совка пенсію збирав!!!
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02.07.2020 14:28 Ответить
Так-так... Ну всё ясно!
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02.07.2020 14:28 Ответить
Вроде королева Великобритании еще жива, и что-то мне кажется, что в роду британской королевской семьи фамилии Антошенко не было.
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02.07.2020 14:28 Ответить
Його батько напевно в неї інженерні роботи проводив......!!!
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02.07.2020 14:31 Ответить
Прощу прощения - Атрошенко
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02.07.2020 14:36 Ответить
А ваш Порошенко тоже вон сколько накрал и вы же молчите, да!
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02.07.2020 14:55 Ответить
Зе-тыпил, ЧТО он "накрал"? ЧТО?!!
Даже твоя ЗЕ-Венедиктова НИЧЕГО НЕ НАШЛА!
А ты все как попка-дурак повторяешь "украл-украл-украл-..."
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02.07.2020 15:27 Ответить
а скільки вкрав, і що саме?
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02.07.2020 16:16 Ответить
Антрощенко - лучший мер Украины. Он превратил депресирующий город в самый красивый и удобный для жизни город страны. И мне плевать что там в его декларации потому что его работа видна каждому черниговчанину или гостю города. Я сам живу в Николаеве, который считается одним из наиболее благополучных городов и мне за него стыдно - грязь, серость, неустроенность, разбитые дороги даже в центре. Перед выборами стали класть плитку на тротуары - уверен, после выборов все это заглохнет.
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02.07.2020 15:26 Ответить
везунок ******..
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02.07.2020 15:57 Ответить
а папу уже нє спросіш "гдє взял?"
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02.07.2020 15:57 Ответить
Где взял Мерседес?Была Волга, доплатил и купил
А Волгу?Продал Жигуль, доплатил и купил
.....
А велосипед?А я за это уже отсидел!
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02.07.2020 16:28 Ответить
прикинув шо це за дом 700 квадратів!!! - це ж шато Паві Гранд Кляссе, блR!
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02.07.2020 16:04 Ответить
Помните как в безсмертном фильме "12 стульев" говорит экскурсовод:
-Так....что вы видите перед собой?
- Кровать.
-Совершенно верно. Кровать. Точнее мебель.
О чем говорит нам эта мебель?
Эта мебель говорит нам о том, какие огромные нетрудовые доходы имела расленная аристократия!
.......
Только больная фантазия загнивающего класса могла породить спальную мебель таких невероятных размеров.
Нужно ли говорить о том, что простым людям нечего делать на таких, с позволенья сказать,
кроватях
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03.07.2020 08:21 Ответить
Два годовых дохода унаследовал, всего то)).
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02.07.2020 16:45 Ответить
Паньщина
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02.07.2020 17:11 Ответить
 
 