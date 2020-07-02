Мэр Чернигова Атрошенко унаследовал более 138 млн грн и дом на 700 кв. м

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство более 138 млн гривен и дом на более чем 700 кв.м.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его декларации о существенных изменениях имущественного состояния, поданной 2 июля.

Согласно размещенной на сайте НАПК информации, от своего отца Анатолия Атрошенко мэр Чернигова унаследовал 138 млн 411 тыс. 635 грн. Также в его собственность перешел жилой дом площадью 783,1 кв. м стоимостью 6 млн 900 тис. 826 грн.

Это уже четвертая в этом году декларация Атрощенко о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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Месяц назад, 3 июня, Атрошенко задекларировал 1 млн грн дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

В еще двух, за 31 марта и 8 апреля, сообщается о благотворительных расходах: пожертвовании на закупку медицинского оборудования (100 тыс. грн) и финансировании закупки аппарата искусственной вентиляции легких (430 тыс. грн).

В ежегодной декларации за 2019 год Атрошенко указал полученный им и супругой из разных источников доход на общую сумму более 64 млн грн.