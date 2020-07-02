Мэр Чернигова Атрошенко унаследовал более 138 млн грн и дом на 700 кв. м
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство более 138 млн гривен и дом на более чем 700 кв.м.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его декларации о существенных изменениях имущественного состояния, поданной 2 июля.
Согласно размещенной на сайте НАПК информации, от своего отца Анатолия Атрошенко мэр Чернигова унаследовал 138 млн 411 тыс. 635 грн. Также в его собственность перешел жилой дом площадью 783,1 кв. м стоимостью 6 млн 900 тис. 826 грн.
Это уже четвертая в этом году декларация Атрощенко о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Месяц назад, 3 июня, Атрошенко задекларировал 1 млн грн дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".
В еще двух, за 31 марта и 8 апреля, сообщается о благотворительных расходах: пожертвовании на закупку медицинского оборудования (100 тыс. грн) и финансировании закупки аппарата искусственной вентиляции легких (430 тыс. грн).
В ежегодной декларации за 2019 год Атрошенко указал полученный им и супругой из разных источников доход на общую сумму более 64 млн грн.
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Золотой Черниговский участок, дети лейтенанта Шмидта (теперь уже правнуки)
продолжают свое дело, как и при НЭПе.
ОН унаследовал в свои неполные 52, а чего достиг ты?!
Мда...с таким счастьем и на свободе
- В тумбочке.
- А в тумбочке откуда?
- Жена положила.
- А у жены откуда деньги?
- Я дал!
Даже твоя ЗЕ-Венедиктова НИЧЕГО НЕ НАШЛА!
А ты все как попка-дурак повторяешь "украл-украл-украл-..."
А Волгу?Продал Жигуль, доплатил и купил
.....
А велосипед?А я за это уже отсидел!
-Так....что вы видите перед собой?
- Кровать.
-Совершенно верно. Кровать. Точнее мебель.
О чем говорит нам эта мебель?
Эта мебель говорит нам о том, какие огромные нетрудовые доходы имела расленная аристократия!
.......
Только больная фантазия загнивающего класса могла породить спальную мебель таких невероятных размеров.
Нужно ли говорить о том, что простым людям нечего делать на таких, с позволенья сказать,
кроватях