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Скандальный экс-прокурор Кулик отсуживает у ГПУ 1,15 млн грн и требует восстановить его в должности

Скандальный экс-прокурор Кулик отсуживает у ГПУ 1,15 млн грн и требует восстановить его в должности

Сегодня в Шестом апелляционном административном суде состоится слушание по поводу выплаты уволенному за неявку на переаттестацию скандальному "прокурору Коломойского" Константину Кулику компенсации от ГПУ в размере более 1 млн. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем расследовании "Прокурор раздора: как возвращение Кулика в ГПУ может испортить отношения Украины с США" сообщает РБК-Украина.

Всего же, согласно порталу "Судова влада України", уже в ближайшее время состоятся сразу 3 судебных слушания, целью которых будет реабилитация и восстановление Константина Кулика на должности. Два их них – в Шестом апелляционном административном суде, одно – в ВАКС.

2 июля в Шестом апелляционном административном суде состоится слушание по поводу выплаты уволенному Константину Кулику компенсации от ГПУ в размере более 1 млн грн. В декабре 2019 года Окружной админсуд Киева обязал ГПУ выплатить компенсацию в размере 1,15 млн грн.

"Примечательно, в этот же день ВАКС будет рассматривать заявление стороны защиты Константина Кулика об исправлении ошибки в судебном решении от 2 апреля, которым ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении Константина Кулика. С процессуальной точки зрения такие иски касаются лишь небольших технических исправлений в текстах решений суда, но в практике обычных украинских судов бывали прецеденты, когда под предлогом технических исправлений фактически переписывались принципиальные моменты решения. Такой принципиальной целью Константина Кулика в решении ВАКС о закрытии дела о незаконном обогащении может быть только повод для закрытия по нереабилитирующим обстоятельствам, фактически не оправдывающий прокурора. Для "восстановления его репутации" перед возвращением в органы крайне важным является именно реабилитация его после обвинений и многолетнего следствия НАБУ", - отмечают в расследовании.

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Как сообщает РБК-Украина, самое принципиально важное судебное заседание так же будет происходить в Шестом апелляционном административном суде Киева 29 июля. Суть исковых требований защиты Константина Кулика – признание противоправным его увольнения из ГПУ и восстановление его на должности.

"Это заседание состоится только после того, как Константин Кулик получит необходимые компоненты для восстановления – выплату компенсации (что подтвердит косвенно незаконность его увольнения) и исправленное решение ВАКС (которое его полностью реабилитирует по сути обвинений в незаконном обогащении). Эти аргументы позволят коллегии судей принять решение в пользу Кулика. Особенной пикантности ситуации добавляет тот факт, что у судьи Егоровой (Литвиновой) в практике уже имеются решения, вынесенные ей в пользу МАУ, которая принадлежит Игорю Коломойскому", - прогнозируют в расследовании.

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Напомним, Константин Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года, после того, как не явился на переаттестацию. Как писала "Украинская правда", в конце ноября прошлого года готовилось назначение Кулика в СБУ. Однако, в связи со значительным общественным резонансом – назначение так и не состоялось.

По мнению экспертов, восстановление Кулика на должности в ГПУ будет иметь катастрофические последствия для государственности.

"Константин Кулик как никогда близок к восстановлению в должности. Но если раньше это несло угрозы в основном политическим и бизнес-оппонентам Игоря Коломойского, то сегодня его появление в Генпрокуратуре может повлечь за собой серьезное ухудшение отношений между Украиной и США. Это засвидетельствует очередной откат новой власти от решений по переаттестации прокуроров спустя всего лишь год. Кроме того, оно может быть даже использовано для вмешательства правоохранительных органов в предвыборный процесс в США", - подчеркивает издание.

ГПУ (9590) Кулик Константин (109)


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Топ комментарии
+6
Кадровий же голод у ГПУ...
Скандальный экс-прокурор Кулик отсуживает у ГПУ 1,15 млн грн и требует восстановить его в должности - Цензор.НЕТ 4522
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02.07.2020 14:33
+6
а почемук не сто миллионов?! или почему не миллиард? я должен пахать, и исправно платить налоги, чтобы потом всяким пи......выплачивали заоблачные милионные компенсации?!!
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02.07.2020 14:33
+4
Судью на мыло !!! Хватит транжирить бюджет Украины
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02.07.2020 14:34
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02.07.2020 14:31 Ответить
И отсудит! "А судьи - кто?!" Ворон то ворону, как известно, глазу не выклюет. А "Судья у Прокурора "нажитое непосильным трудом" не отберет!" Украинская народная мудрость...
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02.07.2020 16:55 Ответить
Взгляд Джаконды и взгляд Кулика... Где вы, художники? Это ж - "ЭПОХА НАГЛОЙ КОРРУПЦИИ" застыла в этом взгляде!
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02.07.2020 17:22 Ответить
Кадровий же голод у ГПУ...
Скандальный экс-прокурор Кулик отсуживает у ГПУ 1,15 млн грн и требует восстановить его в должности - Цензор.НЕТ 4522
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02.07.2020 14:33 Ответить
а почемук не сто миллионов?! или почему не миллиард? я должен пахать, и исправно платить налоги, чтобы потом всяким пи......выплачивали заоблачные милионные компенсации?!!
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02.07.2020 14:33 Ответить
вы за кого голосовали та? - вот в чем вопрос)))
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02.07.2020 14:51 Ответить
не за нынешнюю власть
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02.07.2020 14:52 Ответить
это и понятно - я так смотрю еще через год,найти того кто голосовал за моники ,будет не реально))
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02.07.2020 14:54 Ответить
А вы, наверное, не в курсе, что Кулик был при должности и его никто и трогать не думал именно при тех, за кого голосовали ВЫ.
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02.07.2020 15:10 Ответить
Сегодня в Шестом апелляционном административном суде состоится слушание по поводу выплаты уволенному за неявку на переаттестацию скандальному "прокурору Коломойского" Константину Кулику компенсации от ГПУ в размере более 1 млн. грн.
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02.07.2020 15:22 Ответить
вы таки писатель - статью прочтите и если не помните выборы ,когда он уволенный выступал против пети - то тут все помнят - так незя ,память не может быть избирательной ,напишите шо ошиблись ,так будет честно
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02.07.2020 15:34 Ответить
"Константин Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года Источник: https://censor.net/n3205634"

Вы хоть статью прочитайте, прежде чем комменты под ней строчить.
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02.07.2020 16:10 Ответить
согласен - не прав - индеец))))
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02.07.2020 16:26 Ответить
Судью на мыло !!! Хватит транжирить бюджет Украины
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02.07.2020 14:34 Ответить
Надстройку над своей квартирой уже снёс?
Или это на ремонт хоромов?
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02.07.2020 14:36 Ответить
Отсудит пару лямов, и сверху надстройки назло зелохам, еще одну надстройку забацает.
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02.07.2020 15:38 Ответить
Це вже навіть не новина.
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02.07.2020 14:36 Ответить
тИ ліпше до зєлє звернись він має добрий такій маленькій агрегат, він тобі цим агрегатіком по губам проведе!!! В тебе дуже великі захоцянкі!!!
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02.07.2020 14:37 Ответить
Взяточник-порохобот опять ломится в прокуратуру.
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02.07.2020 14:39 Ответить
Скандальный экс-прокурор Кулик отсуживает у ГПУ 1,15 млн грн и требует восстановить его в должности - Цензор.НЕТ 5961
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02.07.2020 14:40 Ответить
недоел - недодали....
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02.07.2020 14:41 Ответить
это полный пипец. чувак явно проголодался и решил страну нагнуть))) тяжело видать мрази прокурорской без корыта)))

неужели не найдется кто нибудь, что бы мозги вправить обосраному прокуроришке?))))
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02.07.2020 14:42 Ответить
зе дно
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02.07.2020 14:50 Ответить
зебилы - ну шо изменилось при вашей моники ? стало только жить всех тяжелее это да.......
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02.07.2020 14:52 Ответить
Кулик ще й не багато хоче. Вчора Порошенко казав, що розслідування справ проти нього обходяться державі у 5 млн грн щомісячно...
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02.07.2020 14:59 Ответить
Напишу не церковно словянською а міжнародноюTvarina .
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02.07.2020 15:06 Ответить
какие миллионы их рассстреливать надо с конфискацией всего имущества что б его выкакаши на вокзале чебуреки просили..твари у людей нет ни копейки а эти твари судятся
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02.07.2020 15:39 Ответить
 
 