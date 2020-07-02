Скандальный экс-прокурор Кулик отсуживает у ГПУ 1,15 млн грн и требует восстановить его в должности
Сегодня в Шестом апелляционном административном суде состоится слушание по поводу выплаты уволенному за неявку на переаттестацию скандальному "прокурору Коломойского" Константину Кулику компенсации от ГПУ в размере более 1 млн. грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем расследовании "Прокурор раздора: как возвращение Кулика в ГПУ может испортить отношения Украины с США" сообщает РБК-Украина.
Всего же, согласно порталу "Судова влада України", уже в ближайшее время состоятся сразу 3 судебных слушания, целью которых будет реабилитация и восстановление Константина Кулика на должности. Два их них – в Шестом апелляционном административном суде, одно – в ВАКС.
2 июля в Шестом апелляционном административном суде состоится слушание по поводу выплаты уволенному Константину Кулику компенсации от ГПУ в размере более 1 млн грн. В декабре 2019 года Окружной админсуд Киева обязал ГПУ выплатить компенсацию в размере 1,15 млн грн.
"Примечательно, в этот же день ВАКС будет рассматривать заявление стороны защиты Константина Кулика об исправлении ошибки в судебном решении от 2 апреля, которым ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении Константина Кулика. С процессуальной точки зрения такие иски касаются лишь небольших технических исправлений в текстах решений суда, но в практике обычных украинских судов бывали прецеденты, когда под предлогом технических исправлений фактически переписывались принципиальные моменты решения. Такой принципиальной целью Константина Кулика в решении ВАКС о закрытии дела о незаконном обогащении может быть только повод для закрытия по нереабилитирующим обстоятельствам, фактически не оправдывающий прокурора. Для "восстановления его репутации" перед возвращением в органы крайне важным является именно реабилитация его после обвинений и многолетнего следствия НАБУ", - отмечают в расследовании.
Как сообщает РБК-Украина, самое принципиально важное судебное заседание так же будет происходить в Шестом апелляционном административном суде Киева 29 июля. Суть исковых требований защиты Константина Кулика – признание противоправным его увольнения из ГПУ и восстановление его на должности.
"Это заседание состоится только после того, как Константин Кулик получит необходимые компоненты для восстановления – выплату компенсации (что подтвердит косвенно незаконность его увольнения) и исправленное решение ВАКС (которое его полностью реабилитирует по сути обвинений в незаконном обогащении). Эти аргументы позволят коллегии судей принять решение в пользу Кулика. Особенной пикантности ситуации добавляет тот факт, что у судьи Егоровой (Литвиновой) в практике уже имеются решения, вынесенные ей в пользу МАУ, которая принадлежит Игорю Коломойскому", - прогнозируют в расследовании.
Напомним, Константин Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года, после того, как не явился на переаттестацию. Как писала "Украинская правда", в конце ноября прошлого года готовилось назначение Кулика в СБУ. Однако, в связи со значительным общественным резонансом – назначение так и не состоялось.
По мнению экспертов, восстановление Кулика на должности в ГПУ будет иметь катастрофические последствия для государственности.
"Константин Кулик как никогда близок к восстановлению в должности. Но если раньше это несло угрозы в основном политическим и бизнес-оппонентам Игоря Коломойского, то сегодня его появление в Генпрокуратуре может повлечь за собой серьезное ухудшение отношений между Украиной и США. Это засвидетельствует очередной откат новой власти от решений по переаттестации прокуроров спустя всего лишь год. Кроме того, оно может быть даже использовано для вмешательства правоохранительных органов в предвыборный процесс в США", - подчеркивает издание.
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Вы хоть статью прочитайте, прежде чем комменты под ней строчить.
Или это на ремонт хоромов?
неужели не найдется кто нибудь, что бы мозги вправить обосраному прокуроришке?))))