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Новости Силовики
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Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта

Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта

Для обеспечения общественной безопасности и порядка в центре Киева задействованы работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева

"Сегодня возле нескольких зданий органов государственной власти в центре столицы представители одной из политических партий анонсировали проведение акции с массовым участием граждан. Поэтому правоохранители усилили меры безопасности в местах проведения мероприятий", - сказано в сообщении.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Полицейские будут проводить с участниками акции превентивные меры и профилактические разъяснительные беседы с целью недопущения любых правонарушений.

Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей. 

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Кроме того, пресс-служба "Киевпасстранса" сообщила, что из-за массовых мероприятий с 14:00 часов дня возможно временное приостановление движения троллейбусов и автобусов. При необходимости движение маршрутов будет организовано:

- троллейбус № 6 от Минского массива к ст.м. "Лукьяновская";

- троллейбусы №№16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

- автобус № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне к Европейской площаде;

- автобус № 114 от ул. Милославской к стадиону "Динамо" им. Лобановского.

Отметим, ранее "Национальный корпус" сообщил: "2 июля в Киеве начнется массовое шествие Национального Корпуса и союзнических патриотических организаций против засилия прокремлевских сил в украинской политике. Мы идем в Службу безопасности Украины и Министерства юстиции требовать решительных действий относительно кремлевских агентов - ОПЗЖ и Партии Шария! Вражеские агенты должны оказаться под запретом! Это не вопрос дискуссий - это требование украинской Нации!"

Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта 01

акция (2425) Киев (25568) Киевпастранс (121) Нацполиция (16485) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+78
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 9677
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02.07.2020 15:09
+60
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 5338.
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02.07.2020 15:10
+59
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 6869
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02.07.2020 15:09
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Страница 2 из 2
Так говорили же что этим законом ему ручки то пообрубят.
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02.07.2020 15:45 Ответить
верно. обрубить должен НБУ. но беня получает полный контроль на тем кто ему должен был ручки обрубить. неужели это так сложно для зебилов?
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02.07.2020 15:47 Ответить
Упс. А откуда такие достоверные сведения кто и что получает? Ибо последнее время громких заяв много, а по итогу как-то все несколько иначе получаеццо.
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02.07.2020 15:53 Ответить
а ты сомневаешься что вазелин поставит на НБУ лояльное ему тело?
а что там с "центрэнерго" за год случилось не подскажешь?
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02.07.2020 15:58 Ответить
"а что там с "центрэнерго" за год случилось не подскажешь"

Не подскажу - не отслеживаю.

"а ты сомневаешься что вазелин поставит на НБУ лояльное ему тело?"
Не сомневаюсь. Порошенко к примеру именно так и сделал поставив Гонтареву. А Зеленский, как я вижу, последнее время действует как Порошенко.
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02.07.2020 16:04 Ответить
а ты поинтересуйся как вазелин в 2019 году отдал прибыльную государственную компанию бене и во что он ее превратил за год.

а если не сомневаешься - к чему вопросы?
порошенко ставил "своих" которые делали так что в Украине был рост экономики несмотря на войну. а вазелин к чему не прикоснется все в говно превращается. даже те кто за него голосовал в 2019 году
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02.07.2020 16:06 Ответить
не думал, что толковать нужно)))
шаг за шагом...тогда закон, щаз - якова на всякого
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02.07.2020 15:32 Ответить
Я наверное туплю. Ничего не понял.
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02.07.2020 15:46 Ответить
похоже, что так
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02.07.2020 15:51 Ответить
Ну так и ты не спешишь растолковать.
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02.07.2020 15:54 Ответить
если тупишь, то это невозможно)
Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ...
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02.07.2020 16:07 Ответить
Я в курсе. В Раду внесли постановление об увольнении топ-менеджера. Дальше. В чем катастрофа?
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02.07.2020 16:13 Ответить
ты в курсе и уже называешь это катастрофой?...
похоже, таки, тупишь
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02.07.2020 18:14 Ответить
Я не называю. Я спрашиваю - ты считаешь это катастрофой? Я нет.
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03.07.2020 10:07 Ответить
"шаг за шагом", о них пишу..
о катастрофе - это ты тупишь, как сам это называешь)))
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03.07.2020 12:00 Ответить
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Росiйськомовний тролль путник «повар путина» (в мiру - «недопалок»). Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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02.07.2020 18:44 Ответить
Господи, ще одне недолуге соєве трольча намалювалося. Методичку свіжу підкинули?
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03.07.2020 10:09 Ответить
странник, ты за Зелей в Ростов побежишь?
Или ты здесь только виртуально?
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02.07.2020 15:33 Ответить
Мне то зачем из своей страны бежать? Мне и здесь неплохо.
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02.07.2020 15:45 Ответить
это пока вас пиз..ить не начали за то что вы сделали в 2019 году. подожди
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02.07.2020 15:48 Ответить
Та я уже с 2019 года все слышу, что вот де все рухнет, гривна 150000 за бакс будет и т.д. и т.п. Страшилок предостаточно. А по факту что при Порошенко было что при Зеленском (как оказалось и что в конечном итоге приведет его к политической судьбе Порошенко). Хрен редьки конечно не слаще, но и катастрофы не наблюдаю. Не, периодически под АП говна бурлят, но это т.с. их междусобойчик. На пересичном украинце покуда никоим образом это все не отразилось.
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02.07.2020 15:51 Ответить
конечно не отразилось
ты в магазине давно был? чего то мосейчукча не рассказывает сколько нынче борщевой набор стоит.
а бизнес который уграли за год зеленые уроды? ты слышишь потому что мы вас предупреждали - рано или поздно это будет. вазщелин пошел по пути яныка который держал курс 8 за счет ЗВР. в результате экономика упала осенью 2019, а к карантину мы подошли с дырой в бюджете в 350 млрд гривен. зашибись да? ваш идиотизм не лечится словами. вас вылечит только холодильник. когда ты начнешь ныть что тебе не платят деньги на работе, когда пенсы завоют что нет пенсий, когда бюджетники выйдут на улицы потому что уже сегодня задержка по зарплате минимум 1,5 месяца - вот тогда вернемся к разговору "никак не отразилось". вы суки думаете только желудком. вам насрать что творится в стране. вам пайку кинь вы за черта проголосуете уроды
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02.07.2020 15:57 Ответить
Зато это будет реальный курс гривни, а не дутый за счет кредитов МВФ и переводов заробитчан.
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02.07.2020 16:07 Ответить
кредиты МВФ и деньги заробитчан не имеют никакого отношения к курсу валюты
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02.07.2020 16:11 Ответить
Да ну??? Порохоботы постоянно визжат, что только на заробитчанах вся экономика Украины и держится. Постоянно подсчитывали сколько денег в Украину завезено и все благодоря безвизу от Порошенко. Вы уж там в своей ботоферме определитесь, на чем держится курс гривны.
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02.07.2020 16:17 Ответить
пример (скрин, ссылку) о том что "порохоботы постоянно визжат что только на заробитчанах держится вся экономика Украины" и про подсчет не забудь.
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02.07.2020 17:27 Ответить
Ну зачем же так относительно борщевого набора? Почему не рассказывают? На сайте Минфина регулярно обновляются индексы. https://index.minfin.com.ua/markets/wares/foods/borzch.php Борщевого набора в том числе. И если спуститься в низ страницы то можно увидеть динамику его изменения. В среднем она одинакова. С естественными сезонными всплесками в цене. Сейчас вон по дорогому составу:

Капуста500гр.3,93 грн.
Свекла200гр.1,07 грн.
Картофель300гр.5,99 грн.
Морковь молодая200гр.3,55 грн.
Лук репчатый150гр.4,66 грн.
Помидоры красные300гр.10,98 грн.
Подсолнечное масло рафинированное30гр.1,20 грн.
Свинина ребра400гр.41,33 грн.
Итого:72,71 грн.
Что Вам не так? Или Вы считаете, что это много за 3 литра украинского борща, что вполне позволит насытить 5-6 человек?
Опять же пенсионеры пенсию как получали так и получают. Не больше может быть, но и не меньше. Мне к примеру моя теща не жаловалась, что ей задерживают. Информация о задержке бюджетникам на 1,5 месяца заработной платы тоже мимо моих глаз не пробегала. Если дадите ссылку - буду признателен. Карантин безусловно отразился на благополучии людей. Но это карантин. Его во всем мире вводят. И думаю, что будь кто другой президентом было бы то же самое. Лично я против него, т.к. судя по событиям это бессмысленное мероприятие. Но это уже другой вопрос. А выйдут или нет люди посмотрим. Лично я думаю что по данному поводу никто на улицы выходить не будет. Могут выйти, если правительство опять надумает карантин ввести. Т.к. внятного обоснования ему нет.
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02.07.2020 16:28 Ответить
я тебе про говноканал бени который до выборов каждую неделю завывал про борщевой набор а ты мне про сайт кабмина. ты дебил?
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02.07.2020 17:28 Ответить
А вы поменьше сбивайтесь в кучу и слушайте друг друга,начните смотреть на цифры и анализировать.
Можете зайти на сайт казначейства.столько денег даже при великом пэте никогда не было.
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02.07.2020 18:05 Ответить
да конечно. только надо учесть что наперед забрали дивиденды за 2020 год с Нафтогаза и Ппривата. а если их отнять то на счету будет МИНУС
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02.07.2020 18:10 Ответить
А зачем их отнимать,на местах их могут и "мыши утащить".
Долги с 18 остались,их надо было погашать,курс НБУ снизил,чтобы валютой затариться,ударило по импортёрам.Пока с мвф лясем-трясем тут и вирус подоспел.Посмотрим по второму полугодию,хотя перспективы не радужные,но и паниковать не стоит.Сейчас пена уляжется,после отставки Смолия,посмотрим на инвесторов.
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02.07.2020 20:26 Ответить
Я не понимаю логики твоего мышления.
"ты в магазине давно был? чего то мосейчукча не рассказывает сколько нынче борщевой набор стоит."
Я не телепат. Как мне сей месидж понимать? Я так понял, что тебя сильно озаботила большая цена борщегвого набора по сравнению с ценой, что была во время правления великого сивочелого рехворматора. А говноканалы бени меня не интересуют. Все что касаемо тв - большей частью политизированная мишура от разного рода владельцев. Их смотреть можно и нужно, но сопоставлять с другими источниками информации и сильно фильтровать. Для меня лично метриками состояния жизни являются официальные данные официальных источников типа минфина и собственно то что сам вижу и что на себе ощущаю.
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03.07.2020 10:18 Ответить
И, кстати, заметь - я с тобой общаюсь и ни разу в ходе нашего общения даже не пытался оскорбить, в отличие от тебя. Это тебя характеризует не в лучшую сторону. Если я дебил, то зачем ты со мной дискуссию ведешь?
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03.07.2020 10:20 Ответить
ТАКОМУ ДУРНЮ, ЯК ТИ, ЩО У ВІКНО, ЩО В ДВЕРІ!! ТВОЯ РОБОТА СМЕРДІТЬ!
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02.07.2020 17:52 Ответить
А гаслами не пробувала не спілкуватися? Може краще тебе почують.
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03.07.2020 10:11 Ответить
Мне то зачем...Частицу "то" машинально, не думая, использует только мокша
в разговоре
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02.07.2020 18:46 Ответить
Ві лінгвист? "Начебто" теж мокшанє використовують? Ні? Добре. Так Вас влаштовує - мені начебто ні до чого з своєї країни виїзджати. Мені й тут непогано.
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03.07.2020 10:02 Ответить
кацап - ты говно
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02.07.2020 15:59 Ответить
Если кто-то кое-где у нас порой... (с)
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02.07.2020 15:15 Ответить
А завтра другая и третья потребуют. Постепенно у народа глаза открываются. И этот процесс уже не остановить
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02.07.2020 17:29 Ответить
Открывается холодильник,- и... ВНЕЗАПНО - у народа глаза открываются! )=
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02.07.2020 17:49 Ответить
В масках и 1,5 метра друг от друга!
Акция еще и пригород прихватят.
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02.07.2020 15:09 Ответить
"Всем одеть намордники и радоваться!"
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02.07.2020 17:51 Ответить
И где тут маски и социальная дистанция ?
Масова акція в центрі Києва: поліція посилила заходи безпеки, можливе тимчасове призупинення роботи наземного транспорту - Цензор.НЕТ 2815
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02.07.2020 18:44 Ответить
а вертолеты сАбакова задействовали??
или они на охоту улетели..
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02.07.2020 15:10 Ответить
Вони збільшують багажні відділення. Так, на всякий випадок.
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02.07.2020 15:17 Ответить
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 6804
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02.07.2020 15:11 Ответить
1 день на велрсипеді.
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02.07.2020 15:13 Ответить
Яка гарна бабуся)
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02.07.2020 15:32 Ответить
ніхера за сім днів не дійдеш, і на велосипеді без тренування не доїдеш. Україна - велика за площею країна.
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02.07.2020 18:24 Ответить
Зеленский уходи😡
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02.07.2020 15:15 Ответить
Этот Зе испортился, несите другого.
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02.07.2020 17:52 Ответить
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 357.
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02.07.2020 15:16 Ответить
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 8498
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02.07.2020 15:18 Ответить
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02.07.2020 16:24 Ответить
Для зебілів і юльків це погана новина, бо Турчинов у Юлі був найкращим працівником.
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02.07.2020 15:22 Ответить
Я и на немирный путь согласен. У меня для этого всё готово, особенно отсутствие какой-либо жалости.
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02.07.2020 17:43 Ответить
Ну что же, с почином!
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02.07.2020 15:18 Ответить
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 4221.
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02.07.2020 15:19 Ответить
Мальчик хочет в Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
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02.07.2020 15:20 Ответить
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 4546. .
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02.07.2020 15:22 Ответить
я думал тебе жалко *****...
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02.07.2020 15:36 Ответить
я думал, ты прозреешь. но нет. дебилизм не лечится.
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02.07.2020 15:45 Ответить
никогда не используй в отношении себя словосочетание: "Я думал", не смеши окружающих
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02.07.2020 15:54 Ответить
Ростов?
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02.07.2020 15:38 Ответить
Да какая разница, куда
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02.07.2020 15:46 Ответить
Яка поліція? Мусора.
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02.07.2020 15:45 Ответить
Пітушаріки чи порохоботи, чи ті і ті разом? Між ними все рівно ніякої різниці
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02.07.2020 15:48 Ответить
Це якщо ти не бачиш ніякої різниці між кацапстаном та Україною!
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02.07.2020 16:03 Ответить
да ****** Зеле - неужели вы все ещё этого не поняли?
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02.07.2020 16:00 Ответить
24 августа - покажем, ху из ху в этой стране
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02.07.2020 16:01 Ответить
Одна политическая сила, говорите? Хотят, чтоб небыло богатых?
Масова акція в центрі Києва: поліція посилила заходи безпеки, можливе тимчасове призупинення роботи наземного транспорту - Цензор.НЕТ 8690
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02.07.2020 16:07 Ответить
как в том анекдоте, а мой дед хотел что бы не было бедных))))
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02.07.2020 16:29 Ответить
треба чавити зелених мух по всій Україні.
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02.07.2020 16:48 Ответить
Пример Германии налицо, дали волю националистам, которые орали Германия для немцев, взяв власть в руки они стали нацистами. Пример всем странам, не надо заигрывать с националистами.
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02.07.2020 16:51 Ответить
Не надо заигрывать с Зелеными человечками. Взяв власть в руки, они как ржавчина разъедают другие народы и нации
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02.07.2020 17:34 Ответить
КМДА: "Сьогодні біля кількох будівель органів державної влади у центрі столиці представники однієї з політичних партій анонсували проведення акції" - КМДА інформує киян по совєтські: "єслі кто-то коє-где у нас порой чесно жіть не хочєт" (с). Ані яка партія, ані місце проведення, ані час проведення, ані цілі проведення. Це у нас зветься "інформуванням населення" ))), щоб, не дай боже, хтось не приєднався до акції. Які вони убогі.
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02.07.2020 16:55 Ответить
пора, пора вже вбивати, а не гинути за Україну!
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02.07.2020 17:26 Ответить
Не пора, не пора, не пора москалеві й лохові служить
Довершилась України кривда стара,Нам пора для України жить.



Не пора, не пора, не пора
За невігласів лить свою кров...
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02.07.2020 17:39 Ответить
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