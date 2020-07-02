Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта
Для обеспечения общественной безопасности и порядка в центре Киева задействованы работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева
"Сегодня возле нескольких зданий органов государственной власти в центре столицы представители одной из политических партий анонсировали проведение акции с массовым участием граждан. Поэтому правоохранители усилили меры безопасности в местах проведения мероприятий", - сказано в сообщении.
Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Полицейские будут проводить с участниками акции превентивные меры и профилактические разъяснительные беседы с целью недопущения любых правонарушений.
Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
Кроме того, пресс-служба "Киевпасстранса" сообщила, что из-за массовых мероприятий с 14:00 часов дня возможно временное приостановление движения троллейбусов и автобусов. При необходимости движение маршрутов будет организовано:
- троллейбус № 6 от Минского массива к ст.м. "Лукьяновская";
- троллейбусы №№16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;
- автобус № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне к Европейской площаде;
- автобус № 114 от ул. Милославской к стадиону "Динамо" им. Лобановского.
Отметим, ранее "Национальный корпус" сообщил: "2 июля в Киеве начнется массовое шествие Национального Корпуса и союзнических патриотических организаций против засилия прокремлевских сил в украинской политике. Мы идем в Службу безопасности Украины и Министерства юстиции требовать решительных действий относительно кремлевских агентов - ОПЗЖ и Партии Шария! Вражеские агенты должны оказаться под запретом! Это не вопрос дискуссий - это требование украинской Нации!"
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а что там с "центрэнерго" за год случилось не подскажешь?
Не подскажу - не отслеживаю.
"а ты сомневаешься что вазелин поставит на НБУ лояльное ему тело?"
Не сомневаюсь. Порошенко к примеру именно так и сделал поставив Гонтареву. А Зеленский, как я вижу, последнее время действует как Порошенко.
а если не сомневаешься - к чему вопросы?
порошенко ставил "своих" которые делали так что в Украине был рост экономики несмотря на войну. а вазелин к чему не прикоснется все в говно превращается. даже те кто за него голосовал в 2019 году
шаг за шагом...тогда закон, щаз - якова на всякого
Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ...
похоже, таки, тупишь
о катастрофе - это ты тупишь, как сам это называешь)))
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Или ты здесь только виртуально?
ты в магазине давно был? чего то мосейчукча не рассказывает сколько нынче борщевой набор стоит.
а бизнес который уграли за год зеленые уроды? ты слышишь потому что мы вас предупреждали - рано или поздно это будет. вазщелин пошел по пути яныка который держал курс 8 за счет ЗВР. в результате экономика упала осенью 2019, а к карантину мы подошли с дырой в бюджете в 350 млрд гривен. зашибись да? ваш идиотизм не лечится словами. вас вылечит только холодильник. когда ты начнешь ныть что тебе не платят деньги на работе, когда пенсы завоют что нет пенсий, когда бюджетники выйдут на улицы потому что уже сегодня задержка по зарплате минимум 1,5 месяца - вот тогда вернемся к разговору "никак не отразилось". вы суки думаете только желудком. вам насрать что творится в стране. вам пайку кинь вы за черта проголосуете уроды
Капуста500гр.3,93 грн.
Свекла200гр.1,07 грн.
Картофель300гр.5,99 грн.
Морковь молодая200гр.3,55 грн.
Лук репчатый150гр.4,66 грн.
Помидоры красные300гр.10,98 грн.
Подсолнечное масло рафинированное30гр.1,20 грн.
Свинина ребра400гр.41,33 грн.
Итого:72,71 грн.
Что Вам не так? Или Вы считаете, что это много за 3 литра украинского борща, что вполне позволит насытить 5-6 человек?
Опять же пенсионеры пенсию как получали так и получают. Не больше может быть, но и не меньше. Мне к примеру моя теща не жаловалась, что ей задерживают. Информация о задержке бюджетникам на 1,5 месяца заработной платы тоже мимо моих глаз не пробегала. Если дадите ссылку - буду признателен. Карантин безусловно отразился на благополучии людей. Но это карантин. Его во всем мире вводят. И думаю, что будь кто другой президентом было бы то же самое. Лично я против него, т.к. судя по событиям это бессмысленное мероприятие. Но это уже другой вопрос. А выйдут или нет люди посмотрим. Лично я думаю что по данному поводу никто на улицы выходить не будет. Могут выйти, если правительство опять надумает карантин ввести. Т.к. внятного обоснования ему нет.
Можете зайти на сайт казначейства.столько денег даже при великом пэте никогда не было.
Долги с 18 остались,их надо было погашать,курс НБУ снизил,чтобы валютой затариться,ударило по импортёрам.Пока с мвф лясем-трясем тут и вирус подоспел.Посмотрим по второму полугодию,хотя перспективы не радужные,но и паниковать не стоит.Сейчас пена уляжется,после отставки Смолия,посмотрим на инвесторов.
"ты в магазине давно был? чего то мосейчукча не рассказывает сколько нынче борщевой набор стоит."
Я не телепат. Как мне сей месидж понимать? Я так понял, что тебя сильно озаботила большая цена борщегвого набора по сравнению с ценой, что была во время правления великого сивочелого рехворматора. А говноканалы бени меня не интересуют. Все что касаемо тв - большей частью политизированная мишура от разного рода владельцев. Их смотреть можно и нужно, но сопоставлять с другими источниками информации и сильно фильтровать. Для меня лично метриками состояния жизни являются официальные данные официальных источников типа минфина и собственно то что сам вижу и что на себе ощущаю.
в разговоре
Акция еще и пригород прихватят.
или они на охоту улетели..
несите другого.
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Довершилась України кривда стара,Нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора
За невігласів лить свою кров...