Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта

Для обеспечения общественной безопасности и порядка в центре Киева задействованы работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева

"Сегодня возле нескольких зданий органов государственной власти в центре столицы представители одной из политических партий анонсировали проведение акции с массовым участием граждан. Поэтому правоохранители усилили меры безопасности в местах проведения мероприятий", - сказано в сообщении.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Полицейские будут проводить с участниками акции превентивные меры и профилактические разъяснительные беседы с целью недопущения любых правонарушений.

Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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Кроме того, пресс-служба "Киевпасстранса" сообщила, что из-за массовых мероприятий с 14:00 часов дня возможно временное приостановление движения троллейбусов и автобусов. При необходимости движение маршрутов будет организовано:

- троллейбус № 6 от Минского массива к ст.м. "Лукьяновская";

- троллейбусы №№16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

- автобус № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне к Европейской площаде;

- автобус № 114 от ул. Милославской к стадиону "Динамо" им. Лобановского.

Отметим, ранее "Национальный корпус" сообщил: "2 июля в Киеве начнется массовое шествие Национального Корпуса и союзнических патриотических организаций против засилия прокремлевских сил в украинской политике. Мы идем в Службу безопасности Украины и Министерства юстиции требовать решительных действий относительно кремлевских агентов - ОПЗЖ и Партии Шария! Вражеские агенты должны оказаться под запретом! Это не вопрос дискуссий - это требование украинской Нации!"